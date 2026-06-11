TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Arthur J. Gallagher & Co, Datadog, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Arthur J. Gallagher & Co, Datadog et Oracle.

POINTS FORTS

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* Oracle Corp ORCL.N : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 290 $ à 241 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 36 $ à 31 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 235 $ à 265 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 275 $ à 380 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 040 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 29 $

* Chewy Inc CHWY.N : Moffettnathanson passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 50 $ à 22 $

* Chewy Inc CHWY.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 48 $ à 30 $

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* Incyte INCY.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 130 $ à 136 $

* Insmed Inc INSM.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 226 $ à 207 $

* Navan Inc NAVN.O : BTIG relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Navan Inc NAVN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 210 $ à 225 $

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 290 $ à 241 $

* Toast Inc TOST.N : Piper Sandler initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 32 $