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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ArriVent Biopharma, Aveanna Healthcare Holdings, EQT
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 15:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ArriVent Biopharma, Aveanna Healthcare Holdings et EQT.

FAITS MARQUANTS

* ArriVent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley relève son objectif de cours à 45$ contre 37

* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James relève l'objectif de cours de

"Surperformance" à "Achat fort"

* Chevron Corp CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 194 $ à 216 $

* EQT Corp EQT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 76 $ contre 71 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève le cours cible de 159 $ à 195 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ADC Therapeutics SA ADCT.N : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 7 à 8 dollars

* Adicet Bio Inc ACET.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 50 $ à 27 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Raymond James relève le cours de l'action de "sous-performance"

à "performance du marché"

* Agree Realty Corp ADC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 79 $ à 82 $

* Ameren Corp AEE.N : Argus Research relève l'objectif de cours à 115 $ contre 108 $

* American Express Co AXP.N : Truist Securities ramène le cours cible de 400 à 360 dollars

* APA Corporation APA.O : Bernstein relève le cours cible de 25 à 37 dollars

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 100$ contre 95

* Apple Inc AAPL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 325,00 $ à 320,00 $

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley augmente l'objectif de prix à 45$ de 37

* ArriVent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley augmente le prix cible de 37 $ à 45 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 239 $ contre 280 $

* Ashland Inc ASH.N : Argus Research réduit le prix cible à 56$ de 70

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : B. Riley relève le cours cible à 98 $, contre 90

$ auparavant

* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James relève le prix cible de "Surperformance"

à "Achat fort"

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Mizuho réduit le prix cible de 39 $ à 32 $

* Bitfufu Inc. FUFU.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 4 $ de 7 $

* Braze Inc BRZE.O : Raymond James réduit le prix cible de 43 $ à 25 $

* Brookfield Infrastructure BIPC.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 57,00 $ à 45,00 $

* Brookfield Infrastructure BIPC.N : Morgan Stanley réduit la pondération à sous-pondéré de

égal à égal

* Brookfield Renewables Corp BEPC.N : Morgan Stanley réduit le PT de 48,00 $ à 42,00 $

* Brookfield Renewables Corp BEPC.N : Morgan Stanley réduit le PT de surpondéré à sous-pondéré

* Cheniere Energy Inc LNG.N : BMO augmente le prix cible de 265 $ à 306 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 236 $ à 313 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer de égal

à égal

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Morgan Stanley maintient sa note d'équipondération

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 55 à 72

dollars

* Chevron Corp CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 216 $ contre 194 $ auparavant

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève le cours cible de 320 $ à 430 $

* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities réduit le prix cible de 71 $ à 63 $

* Conocophillips COP.N : Bernstein relève le cours cible de 98 $ à 121 $

* Corning GLW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 155 $ contre 144 $

* Crown Castle International Corp. CCI.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 85 $

contre 90 $

* Crown Castle International Corp. CCI.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 85 $

contre 90 $ auparavant

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 84 $ à 88 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research relève le prix cible de 155 à

172 dollars

* Devon Energy Corp DVN.N : Bernstein relève le prix cible à 59 $ contre 42 $ auparavant

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 237 $ contre 190 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 300

à 335 dollars

* Dow Inc DOW.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 39 $ contre 33 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Bernstein relève le cours cible à 167 $ contre 126 $ auparavant

* EQT Corp EQT.N : Bernstein réduit le prix cible de 73 $ à 69 $

* EQT Corp EQT.N : Jefferies augmente le prix cible de 71 $ à 76 $

* Eversource Energy ES.N : BMO ramène le cours cible de 79 $ à 75 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Bernstein relève le cours cible à 160 $, contre 144 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève le cours cible de 159 à 195 dollars

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 40$ contre 50

* Freshpet Inc FRPT.O : Benchmark relève le cours cible à 93 $, contre 90 $ auparavant

* GE Vernova GEV.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 960,00 $ contre 817,00 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 12$ contre 26

* Insmed Incorporated INSM.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 175 $ de 208 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BMO ramène le cours cible à 42 $, contre 68 $

auparavant

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Citigroup relève le cours cible de 282 $ à 320 $

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 26 $ à 24 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 44 $ à 51 $

* Mattel Inc MAT.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 18 $, contre 19 $ auparavant

* Microsoft MSFT.O : Melius Research abaisse le cours cible à 400 $ contre 430 $

* Mongodb Inc MDB.O : Mizuho relève le cours cible de 290 à 325 dollars

* Mongodb Inc MDB.O : Mizuho relève le cours de l'action de neutre à surperformer

* Navan Inc NAVN.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 30 $ à 20 $

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 250 à 270

dollars

* Nike, Inc. NKE.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 54 $ contre 67 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James augmente le prix cible à 40$ de 32

* Odysight.Ai Inc ODYS.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

de 10

* Perspective Therapeutics, Inc. CATX.A : H.C. Wainwright relève le prix cible de 12 $ à 13 $

* PG&E Corp PCG.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; le cours cible

passe de 20 $ à 19 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 105$ contre 110

* PPG Industries Inc PPG.N : Mizuho abaisse le cours cible à 115 $ contre 140 $

* PTC Inc PTC.O : Mizuho réduit le prix cible à 160$ de 180

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Benchmark initie une couverture avec un objectif de prix de 67

* Regal Rexnord Corporation RRX.N : Barclays relève le prix cible de 237 $ à 245 $

* Relay Therapeutics, Inc. RLAY.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 14 à 19 $

* Repligen Corporation RGEN.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 180 à 208 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 100 $ à 105 $

* RPM International Inc RPM.N : Mizuho réduit le prix cible de 120 $ à 111 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 60 $

* Sandisk Corp SNDK.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 900 $ contre 850 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : Jefferies réduit le PT à 100$ de 110

* Sempra SRE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 115 $ contre 113 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 371 $ contre 410 $

* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen réduit le prix cible de 136 $ à 92 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Northland Capital réduit le prix cible de 63 $ à 22 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Northland Capital ramène le cours de l'action de

"surperformance" à "performance du marché"

* Synchrony Financial SYF.N : Truist Securities réduit le prix cible de 84 $ à 71 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 130$ contre 150

* United Therapeutics Corp. UTHR.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 466 $ à 486 $

* Valvoline Inc VVV.N : Stifel augmente le prix cible à 42 $ contre 40 $ auparavant

* Venture Global Inc VG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 22 $ contre 8 $

auparavant

* Venture Global Inc VG.N : Morgan Stanley passe de sous-pondéré à surpondéré

* Westlake Corp WLK.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 97 $ à 110 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 150 $

contre 170 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : BTIG réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
216,330 USD NYSE +0,68%
ADC THERAPEUTIC
4,065 USD NYSE +4,90%
ADICET BIO
6,8357 USD NASDAQ -1,22%
AEROVIRONMENT
207,4600 USD NASDAQ +4,93%
AGREE RLTY REIT
76,090 USD NYSE -0,11%
AMEREN
107,050 USD NYSE +0,90%
AMERICAN EXPRESS
303,460 USD NYSE +2,90%
APA
38,1850 USD NASDAQ -2,37%
APOGEE THERAP
80,3100 USD NASDAQ +21,61%
APPLE
252,6400 USD NASDAQ +1,88%
ARRIVENT BIO
22,0200 USD NASDAQ 0,00%
ASHLAND
50,740 USD NYSE +3,87%
ATLANTICUS HLDGS
57,5170 USD NASDAQ +5,21%
AVEAN HLTHC HLDG
6,7100 USD NASDAQ +2,91%
AXALTA COAT SYST
26,575 USD NYSE +4,48%
BRAZE RG-A
18,6500 USD NASDAQ +1,75%
CHENI ENG PARTN
67,480 USD NYSE +0,60%
CHENIERE ENERGY
280,550 USD NYSE +0,04%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
202,960 USD NYSE +0,56%
CIENA
411,820 USD NYSE +7,24%
CITIZENS FINL GR
58,810 USD NYSE +3,16%
CONOCOPHILLIPS
126,050 USD NYSE -0,67%
CORNING INC
133,548 USD NYSE +7,10%
CROWN CASTL REIT
81,170 USD NYSE -1,54%
CYTOKINETICS
62,1000 USD NASDAQ +0,65%
DELL TECH RG-C
162,960 USD NYSE +3,07%
DEVON ENERGY
47,867 USD NYSE -1,83%
DIAMONDBACK ENG
190,8350 USD NASDAQ -0,89%
DICK'S SPORT GOO
197,550 USD NYSE +3,92%
DOW
35,800 USD NYSE -2,35%
EOG RESOURCES
138,870 USD NYSE +0,01%
EQT
65,260 USD NYSE +0,85%
EVERSOURCE ENERG
67,800 USD NYSE +1,68%
EXPAND ENER
107,1250 USD NASDAQ -0,18%
EXXON MOBIL
159,560 USD NYSE -0,13%
FIREFLY
23,4100 USD NASDAQ +0,82%
FRESHPET
64,6500 USD NASDAQ +0,17%
FUFU RG-A
1,9900 USD NASDAQ +27,56%
GE VERNOVA
910,010 USD NYSE +6,80%
GEMINI SPACE RG-A
5,6505 USD NASDAQ -5,35%
Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
INSMED
144,6450 USD NASDAQ +6,36%
JEFFERIES FINL
40,250 USD NYSE +5,53%
KEYSIGHT TECHNOL
292,500 USD NYSE +5,52%
LIQUIDIA
36,6000 USD NASDAQ +0,52%
MATTEL
15,0950 USD NASDAQ +1,79%
MICROSOFT
385,8100 USD NASDAQ +1,03%
MONGODB-A
278,7600 USD NASDAQ +6,74%
NAVAN RG-A
9,0550 USD NASDAQ +2,09%
NEXSTAR MED GRP
233,0000 USD NASDAQ +2,73%
NIKE -B-
53,360 USD NYSE +1,87%
NORTHERN OIL&GAS
28,190 USD NYSE -2,22%
ODYSIGHT AI
6,8550 USD NASDAQ -3,04%
PG&E
17,305 USD NYSE -0,14%
PPG INDUSTRIES
102,970 USD NYSE +5,96%
PTC
151,0900 USD NASDAQ +0,85%
Pétrole Brent
100,27 USD Ice Europ -6,80%
Pétrole WTI
88,26 USD Ice Europ -8,63%
RED ROCK RESOR RG-A
59,7500 USD NASDAQ +3,88%
REGAL REXNORD
190,380 USD NYSE +8,49%
RELAY THERAPETCS
10,0100 USD NASDAQ +1,01%
REPLIGEN
119,5050 USD NASDAQ +4,94%
RHYTHM PHARM
86,9300 USD NASDAQ -0,59%
RYAN SPEC HLDG RG-A
34,990 USD NYSE +0,91%
SANDISK
705,5900 USD NASDAQ -0,58%
SCIENCE APPS INT
97,5000 USD NASDAQ +0,79%
SEMPRA ENERGY
93,120 USD NYSE +1,52%
SHERWIN-WILLIAMS
317,608 USD NYSE +4,67%
STIFEL FINANCIAL
73,740 USD NYSE +4,18%
SUPER MICRO
21,7951 USD NASDAQ +6,16%
SYNCHRONY FINANC
67,615 USD NYSE +2,14%
THE KRAFT HEINZ
21,3550 USD NASDAQ -1,00%
UMB FINANCIAL
112,8300 USD NASDAQ +3,48%
UNITED THERAPEUT
531,7550 USD NASDAQ +1,43%
VALVOLINE
34,390 USD NYSE +5,04%
WESTLAKE
110,680 USD NYSE +4,31%
WINTRUST FINANCI
136,2450 USD NASDAQ +2,80%
ZIMMER BIOMET HL
88,170 USD NYSE +0,32%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/03/2026 à 15:34:41.

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