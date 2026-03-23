Les marchés réduisent les paris sur le resserrement de la BCE, mais continuent de prévoir deux hausses d'ici juillet

La BCE illuminée pour l'anniversaire de l'euro en 2021. (Crédits: BCE)

* Les marchés sont soulagés après le report des frappes par Trump, mais la prudence reste de mise

* Les rendements des Bunds baissent par rapport à leur plus haut niveau depuis près de 15 ans

* Selon un économiste de BofA, les marchés sous-évaluent l'impact économique négatif du choc énergétique

par Stefano Rebaudo et Sophie Kiderlin

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont fortement chuté et les traders ont réduit leurs paris sur les futures hausses de taux de la Banque centrale européenne lundi après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il retarderait les frappes contre l'infrastructure énergétique de l'Iran.

M. Trump a déclaré qu'il avait eu des conversations positives et productives avec l'Iran au sujet d'une résolution complète et totale des hostilités au Moyen-Orient.

L 'espoir d'une fin du conflit au Moyen-Orient a apaisé les craintes d'inflation et a fait baisser les paris des investisseurs sur lesaugmentations de taux de la BCE, bien qu'ils aient encore prévu deux augmentations d'ici la fin de l'année. Les prix du pétrole ont chuté de 10 % après les remarques de M. Trump, quelques heures avant une date limite qui menaçait une nouvelle escalade du conflit qui dure depuis quatre semaines.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans DE10YT=RR , la référence de la zone euro, était en baisse de 3 points de base à 3,01%, après avoir atteint 3,077% en début de séance, son niveau le plus élevé depuis juin 2011.

"L'impact n'est pas encore visible. Mais il est évident que les marchés poussent un soupir de soulagement", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef chez IG Markets.

Les marchés monétaires anticipaient un taux de dépôt à 2,50 % d'ici juin, contre 2,67% plus tôt dans la session, ce qui impliquait deux hausses et environ 65 % de chances d'une troisième hausse. Le taux de facilité de dépôt de la BCE est actuellement de 2 %.

"Alors que nous sommes confrontés à un nouveau choc inflationniste, les banques centrales veulent éviter les critiques de 2022 selon lesquelles elles sont trop détendues au sujet de l'inflation, et nous pouvons voir comment cela informe la réponse d'aujourd'hui", a déclaré Harry Allen, stratège macroéconomique à la Deutsche Bank.

Toutefois, certains économistes affirment que les marchés ont peut-être exagéré les attentes d'une réponse haussière de la part des banques centrales.

"Les marchés anticipent certainement un choc inflationniste et géopolitique, avec un dollar américain plus fort et des taux d'intérêt plus élevés dans tous les domaines", a déclaré Antonio Gabriel, économiste mondial chez BofA.

"Selon nous, des scénarios plus perturbateurs pour la croissance mondiale pourraient être sous-évalués, et les inquiétudes concernant la croissance pourraient prévaloir, ce qui inciterait certaines banques centrales à regarder au-delà du choc", a-t-il ajouté.

La confiance des consommateurs de la zone euro a chuté ce mois-ci à son plus bas niveau depuis la fin de l'année 2023, offrant une première preuve de l'impact que la hausse des prix de l'énergie pourrait avoir sur l'économie dans son ensemble.

Le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans DE2YT=RR a baissé de 8 points de base à 2,59%, après avoir atteint 2,764%, son plus haut niveau depuis juillet 2024.

La BCE n'hésitera pas à resserrer sa politique si la prochaine poussée d'inflation due à l'énergie semble s'enraciner, maintenant la croissance des prix à un niveau élevé pendant une période prolongée, a déclaré lundi Peter Kazimir, responsable de la politique de la BCE.

Les écarts de rendement des obligations de la zone euro par rapport aux Bunds se sont resserrés après s'être considérablement élargis au cours des dernières séances, car des taux plus élevés pèseront sur les pays les plus endettés tels que l'Italie et la France.

L'écart italien s'est resserré à 84 points de base après avoir atteint 103,60 points de base au début de la séance, à son plus haut niveau depuis juin 2025, tandis que l'écart français a chuté à 68 points de base après avoir atteint 91 points de base, son plus haut niveau depuis juillet 2012.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))c