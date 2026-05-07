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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-ARM Holdings, CDW, Doordash
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 09:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment ARM Holdings, CDW et Doordash.

POINTS FORTS

* ARM Holdings Plc ARM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 165 $ à 265 $

* CDW Corp CDW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 130 $

* Doordash DASH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 220 $ à 205 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; abaisse son

objectif de cours de 35 $ à 12,5 $

* Timken Co TKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Agilon Health Inc AGL.N : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours de

27,5 $ à 48 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW relève son objectif de cours de 260 $ à 266 $

* Anheuser Busch Inbev SA BUD.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 94 $

* Applovin Corp APP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 500 $ à 515 $

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 650 $ à 665 $

* ARM Holdings Plc ARM.N : HSBC relève son objectif de cours de 245 $ à 255 $

* ARM Holdings Plc ARM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 165 $ à 265 $

* Billiontoone Inc BLLN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Brightview Holdings Inc BV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Brightview Holdings Inc BV.N : JP Morgan passe de "sous-pondérer" à "neutre"

* CDW Corp CDW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 130 $

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 53 $ à 68 $

* Cencora COR.N : Baird abaisse son objectif de cours de 420 $ à 339 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Needham relève son objectif de cours de 308 $ à 325 $

* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson passe de "acheter" à "neutre"; abaisse son objectif de cours de

65 $ à 60 $

* Clear Secure Inc YOU.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 70 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $

* Corning GLW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $

* CVS Health Corp CVS.N : RBC relève son objectif de cours de 93 $ à 107 $

* Disney DIS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 138 $ à 139 $

* Doordash DASH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 220 $ à 205 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 59 $ à 61 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Fortinet Inc FTNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 73 $ à 75 $

* Fortinet Inc FTNT.O : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 107 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Scotiabank relève son objectif de cours de 85 $ à 110 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 177 $ à 172 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 70 $ à 130 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 93 $ à 127 $

* Insulet Corp PODD.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 435 $ à 249 $

* Insulet Corp PODD.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 360 $ à 247 $

* Insulet Corp PODD.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 360 $ à 210 $

* Insulet Corp PODD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 325 $ à 280 $

* Insulet Corp PODD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 325 $ à 280 $

* Ionq Inc IONQ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 210 $ à 180 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 232 $ à 245 $

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"

* Kraft Heinz KHC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 99 $ à

75 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $

* Medline Inc MDLN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 55 $ à 51 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève son objectif de cours de 68 $ à 73 $

* Owens Corning OC.N : RBC relève son objectif de cours de 134 $ à 148 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1.100 $ à 1.060 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; abaisse son objectif de cours de

35 $ à 12,5 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 264 $ à 270 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : CIBC relève son objectif de cours de 81 $ à 86 $

* Sezzle Inc SEZL.O : KBW relève son objectif de cours de 85 $ à 115 $

* Strategy MSTR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 185 $ à 224 $

* Timken Co TKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Timken Co TKR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Uber UBER.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Uber UBER.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Uber UBER.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 114 $ à 118 $

* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 88 $ à 108 $

* Vse Corp VSEC.O : RBC relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $

* Wolfspeed Inc WOLF.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 28 $ à 40 $

* Zillow Group Inc Z.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 84 $ à 76 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 72 $ à 52 $

* Zillow Group Inc ZG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 84 $ à 76 $

* Zillow Group Inc ZG.O : KBW relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

Valeurs associées

AGILON HEALTH
27,760 USD NYSE +4,52%
ALLSTATE
217,850 USD NYSE -0,31%
APPLOVIN RG-A
468,8300 USD NASDAQ -1,94%
BILLIONTOONE RG-A
81,7900 USD NASDAQ +13,41%
BRIGHTVIEW HLDG
13,230 USD NYSE +12,40%
CDW
109,0000 USD NASDAQ -20,32%
CELANESE
62,050 USD NYSE -9,98%
CENCORA
252,600 USD NYSE -17,43%
CLEAR SECURE RG-A
60,960 USD NYSE +3,64%
COHERENT
344,420 USD NYSE +2,54%
CORNING INC
181,560 USD NYSE +12,01%
CVS HEALTH
86,860 USD NYSE +7,71%
DOORDASH RG-A
167,9700 USD NASDAQ +1,10%
DUTCH BROS RG-A
59,075 USD NYSE +3,35%
FORTINET
89,9500 USD NASDAQ +0,03%
HOULIHAN LOKEY RG-A
147,270 USD NYSE -1,94%
HUT 8
108,9400 USD NASDAQ +35,31%
INSULET
151,2800 USD NASDAQ -9,70%
IONQ
52,520 USD NYSE +9,28%
JACK HENRY & ASS
142,8600 USD NASDAQ -4,34%
JAZZ PHARMACEUTI
228,4300 USD NASDAQ +7,62%
KENNAMETAL INC
43,275 USD NYSE +15,34%
KRATOS DEF&SEC
61,5200 USD NASDAQ +3,73%
MEDLINE RG-A
42,0050 USD NASDAQ -7,31%
OCCIDENTAL PETROLEUM
55,035 USD NYSE -7,31%
OWENS CORNING
123,080 USD NYSE +0,12%
PARKER-HANNIFIN
902,450 USD NYSE +3,43%
QUIDELORTHO
10,9600 USD NASDAQ -6,00%
REINSURNCE GR AM
214,580 USD NYSE +0,53%
RESTAURANT BRAND
77,175 USD NYSE -5,53%
SEZZLE
86,0200 USD NASDAQ +0,97%
STRATEGY RG-A
186,8900 USD NASDAQ 0,00%
THE KRAFT HEINZ
23,0700 USD NASDAQ +2,35%
TIMKEN
119,705 USD NYSE +9,09%
UBER TECH
79,085 USD NYSE +8,35%
UL SOLUTIONS RG-A
104,890 USD NYSE +0,15%
VSE
207,4500 USD NASDAQ +16,92%
WALT DISNEY
107,990 USD NYSE +7,44%
WOLFSPEED
42,925 USD NYSE +17,12%
ZILLOW GROUP RG-C
44,5300 USD NASDAQ +2,27%
ZILLOW GRP RG-A
44,8300 USD NASDAQ +2,16%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/05/2026 à 09:38:20.

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