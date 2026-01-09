information fournie par Reuters • 09/01/2026 à 10:48

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ardelyx, RPM International, Trubridge

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Ardelyx, RPM International et Trubridge.

FAITS MARQUANTS

* RPM International Inc RPM.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Amazon AMZN.O : New Street Research relève le prix cible de 340 à 350 dollars

* Ardelyx Inc ARDX.O : BTIG augmente le prix cible de 14 $ à 17 $

* Ardelyx Inc ARDX.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 10 $ à 16 $

* Ardelyx Inc ARDX.O : Piper Sandler augmente le prix cible de neutre à surpondéré

* Autozone Inc AZO.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 4 600 $ à 4 150 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1 267 $ contre 1 244 $

* Bowman Consulting Group Ltd BWMN.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Bowman Consulting Group Ltd BWMN.O : JP Morgan initie une couverture avec PT $40

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 53 $ à 60 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : RBC réduit le prix cible de 129 $ à 111 $

* Cabot Corp CBT.N : Jefferies relève le cours cible à 81 $ contre 79 $

* Champion Homes Inc SKY.N : RBC relève le cours cible de 91 $ à 101 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 1 $ à 43 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de neutre à achat

* Cognizant CTSH.O : TD Cowen relève le cours cible de 78 $ à 84 $

* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : Needham relève le cours cible de 48 $ à 56 $

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 60 à 64 dollars

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies relève le prix cible de 78 $ à 85 $

* Commercial Metals Co CMC.N : JP Morgan relève le cours cible de 78 à 85 dollars

* Consolidated Edison Inc ED.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Consolidated Edison Inc ED.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 105

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan augmente le prix cible de 153 $ à 155 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler relève le cours cible de 135 à 146 dollars

* Constellation Energy Corp CEG.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Constellation Energy Corp CEG.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 440

* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg relève la cote de l'entreprise de "hold" à "buy" (achat)

* Dominion Energy D.N : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; prix cible 65

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève le cours cible de 92 $ à 120 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Doximity Inc DOCS.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible 59

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève le cours cible de 976 $ à 1 300 $

* Entergy ETR.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 108

* Epam Systems Inc EPAM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 212 $ à 243 $

* Evolent Health Inc EVH.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance sectorielle; prix cible de 5

* Exodus Movement Inc EXOD.A : BTIG réduit le prix cible de 40 $ à 30 $

* Fennec Pharmaceuticals Inc FENC.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* Fennec Pharmaceuticals Inc FENC.O : Piper Sandler initie une couverture avec un prix cible de 18

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Berenberg relève le prix cible de 215 à 230 dollars

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : RBC augmente le prix cible de 243 $ à 247 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 105 $ à 112 $

* GM GM.N : Jefferies relève le cours cible à 85 $ contre 75 $ auparavant

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies relève le cours cible de 252 $ à 310 $

* Lam Research LRCX.O : HSBC relève le cours cible de 127 $ à 181 $

* Lindsay Corp LNN.N : Stifel relève le cours cible de 122 $ à 128 $

* Masco Corp MAS.N : RBC réduit le prix cible de 69 $ à 67 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan réduit le cours cible à 42 $ contre 50 $

* Phreesia Inc PHR.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; prix cible de 26 $

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : KBW relève le cours cible de 95 $ à 100 $

* Privia Health Group Inc PRVA.O : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance

* Privia Health Group Inc PRVA.O : RBC reprend la couverture avec un prix cible de 31

* QXO Inc QXO.N : RBC réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* RPM International Inc RPM.N : JP Morgan réduit le cours cible de 117 $ à 115 $

* RPM International Inc RPM.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* RPM International Inc RPM.N : RBC réduit le prix cible de 132 $ à 126 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC relève la cote à " surperformer " de " performer " à " sectoriel "

* Sotera Health Co SHC.O : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Sotera Health Co SHC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 17 $ à 24 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Seaport Research Partners relève le cours de l'action de neutre à achat

* Stellantis NV STLA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 12,7 $ à 15,2 $

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : RBC réduit le prix cible de 68 $ à 62 $

* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 16

* TRI Pointe Homes Inc (Delaware) TPH.N : RBC réduit le prix cible de 37 $ à 31 $

* Trubridge Inc TBRG.O : RBC reprend la couverture avec une note de performance du secteur

* Trubridge Inc TBRG.O : RBC reprend la couverture avec un prix cible de 23

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen relève le cours cible de 250 $ à 275 $