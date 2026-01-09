 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ardelyx, RPM International, Trubridge
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 10:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Ardelyx, RPM International et Trubridge.

FAITS MARQUANTS

* Ardelyx Inc ARDX.O : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré

* Consolidated Edison Inc ED.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* RPM International Inc RPM.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC relève la note à surperformer de "sector

perform" à "sector perform"

* Trubridge Inc TBRG.O : RBC reprend la couverture avec une note de performance du secteur

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Amazon AMZN.O : New Street Research relève le prix cible de 340 à 350 dollars

* Ardelyx Inc ARDX.O : BTIG augmente le prix cible de 14 $ à 17 $

* Ardelyx Inc ARDX.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 10 $ à 16 $

* Ardelyx Inc ARDX.O : Piper Sandler augmente le prix cible de neutre à surpondéré

* Autozone Inc AZO.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 4 600 $ à 4 150 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1 267 $ contre 1 244 $

* Bowman Consulting Group Ltd BWMN.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Bowman Consulting Group Ltd BWMN.O : JP Morgan initie une couverture avec PT $40

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 53 $ à 60 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : RBC réduit le prix cible de 129 $ à 111 $

* Cabot Corp CBT.N : Jefferies relève le cours cible à 81 $ contre 79 $

* Champion Homes Inc SKY.N : RBC relève le cours cible de 91 $ à 101 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 1 $ à 43 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de neutre à achat

* Cognizant CTSH.O : TD Cowen relève le cours cible de 78 $ à 84 $

* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : Needham relève le cours cible de 48 $ à 56 $

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 60 à 64 dollars

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies relève le prix cible de 78 $ à 85 $

* Commercial Metals Co CMC.N : JP Morgan relève le cours cible de 78 à 85 dollars

* Consolidated Edison Inc ED.N : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Consolidated Edison Inc ED.N : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 105

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan augmente le prix cible de 153 $ à 155 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Piper Sandler relève le cours cible de 135 à 146 dollars

* Constellation Energy Corp CEG.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Constellation Energy Corp CEG.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 440

* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg relève la cote de l'entreprise de "hold" à "buy" (achat)

* Dominion Energy D.N : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; prix cible 65

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève le cours cible de 92 $ à 120 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Doximity Inc DOCS.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible 59

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève le cours cible de 976 $ à 1 300 $

* Entergy ETR.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 108

* Epam Systems Inc EPAM.N : TD Cowen augmente le prix cible de 212 $ à 243 $

* Evolent Health Inc EVH.N : RBC reprend la couverture avec une note de performance sectorielle; prix cible de 5

* Exodus Movement Inc EXOD.A : BTIG réduit le prix cible de 40 $ à 30 $

* Fennec Pharmaceuticals Inc FENC.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* Fennec Pharmaceuticals Inc FENC.O : Piper Sandler initie une couverture avec un prix cible de 18

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Berenberg relève le prix cible de 215 à 230 dollars

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : RBC augmente le prix cible de 243 $ à 247 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 105 $ à 112 $

* GM GM.N : Jefferies relève le cours cible à 85 $ contre 75 $ auparavant

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies relève le cours cible de 252 $ à 310 $

* Lam Research LRCX.O : HSBC relève le cours cible de 127 $ à 181 $

* Lindsay Corp LNN.N : Stifel relève le cours cible de 122 $ à 128 $

* Masco Corp MAS.N : RBC réduit le prix cible de 69 $ à 67 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan réduit le cours cible à 42 $ contre 50 $

* Phreesia Inc PHR.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; prix cible de 26 $

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : KBW relève le cours cible de 95 $ à 100 $

* Privia Health Group Inc PRVA.O : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance

* Privia Health Group Inc PRVA.O : RBC reprend la couverture avec un prix cible de 31

* QXO Inc QXO.N : RBC réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* RPM International Inc RPM.N : JP Morgan réduit le cours cible de 117 $ à 115 $

* RPM International Inc RPM.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* RPM International Inc RPM.N : RBC réduit le prix cible de 132 $ à 126 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC relève la cote à " surperformer " de " performer " à " sectoriel "

* Sotera Health Co SHC.O : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Sotera Health Co SHC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 17 $ à 24 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Seaport Research Partners relève le cours de l'action de neutre à achat

* Stellantis NV STLA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 12,7 $ à 15,2 $

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : RBC réduit le prix cible de 68 $ à 62 $

* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 16

* TRI Pointe Homes Inc (Delaware) TPH.N : RBC réduit le prix cible de 37 $ à 31 $

* Trubridge Inc TBRG.O : RBC reprend la couverture avec une note de performance du secteur

* Trubridge Inc TBRG.O : RBC reprend la couverture avec un prix cible de 23

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : TD Cowen relève le cours cible de 250 $ à 275 $

Valeurs associées

AMAZON.COM
246,2500 USD NASDAQ +1,94%
ARDELYX
6,9950 USD NASDAQ +19,98%
AUTOZONE
3 312,980 USD NYSE -0,22%
BLACKROCK
1 087,270 USD NYSE +1,13%
BOWMAN CNSLTNG
34,7100 USD NASDAQ -0,60%
BRISTOL-MYERSSQU
55,920 USD NYSE -1,42%
BUILDERS FIRSTSO
111,290 USD NYSE +5,99%
CABOT CORP
71,820 USD NYSE +2,47%
CHAMPION HOME
90,950 USD NYSE +4,48%
CNSTLLTN ENER CO
322,6100 USD NASDAQ -4,73%
CNX RESOURCES
35,290 USD NYSE -4,05%
COGNIZANT TECH SO-A
85,7700 USD NASDAQ +1,97%
COLLEGIUM PHARMA
48,8400 USD NASDAQ +3,34%
COMMERCE BANCSHA
55,0100 USD NASDAQ +2,40%
COMMERCIAL METAL
70,600 USD NYSE -3,58%
CONSOLIDATED EDI
100,170 USD NYSE +0,78%
CONSTELLATION BRD-A
147,880 USD NYSE +5,19%
CROWDSTRIKE
463,9400 USD NASDAQ -3,13%
DOMINION ENERGY
57,790 USD NYSE +1,27%
DONALDSON
92,980 USD NYSE +2,06%
DOXIMITY RG-A
43,740 USD NYSE -5,92%
ELI LILLY & CO
1 084,660 USD NYSE -2,08%
ENTERGY
91,185 USD NYSE -0,15%
EPAM SYSTEMS
219,940 USD NYSE +0,74%
EVOLENT HEALTH RG-A
4,160 USD NYSE +0,24%
FENNEC PHARMA
7,5800 USD NASDAQ -0,26%
FERGUSON ENTER
229,440 USD NYSE +3,44%
GENERAL MOTORS
85,110 USD NYSE +3,90%
GLOBUS MEDICAL RG-A
94,600 USD NYSE +4,48%
Gaz naturel
3,41 USD NYMEX 0,00%
KRYSTAL BIOTECH
248,6700 USD NASDAQ +0,93%
LAM RESEARCH
200,9600 USD NASDAQ -1,04%
LINDSAY
126,810 USD NYSE +6,88%
MASCO
67,210 USD NYSE +4,51%
PAR PACIFIC HLDN
37,765 USD NYSE +5,02%
PHREESIA
16,910 USD NYSE -3,45%
PRIVIA HLTH
23,1500 USD NASDAQ -4,34%
Pétrole Brent
62,25 USD Ice Europ -0,72%
Pétrole WTI
58,01 USD Ice Europ -0,63%
SITEONE LANDSCAP
133,225 USD NYSE +3,16%
SOTERA HEALTH
18,8100 USD NASDAQ +0,05%
SPHERE ENTMT RG-A
91,375 USD NYSE +0,09%
STELLANTIS
11,050 USD NYSE +2,46%
TAYLOR MORR HOME
60,660 USD NYSE +3,82%
TRI POINTE HOMES
32,580 USD NYSE +5,62%
WATTS WATER TECH-A
286,430 USD NYSE +1,68%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/01/2026 à 10:48:15.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank