CAC 40
7 710,16
+0,15%
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applovin, GE Vernova, Salesforce
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applovin, GE Vernova et Salesforce.

FAITS MARQUANTS

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 560 à 615 dollars

* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan relève le cours cible à 140,00 $ contre 105,00 $

* GE Vernova GEV.N : HSBC augmente le prix cible de 570 $ à 580 $

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC relève le cours cible à 366 $ contre 337 $

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays relève le cours cible de 337 à 352 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Barclays réduit son objectif de cours à 460 dollars contre 567 dollars

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : BofA Global Research réduit le prix cible à 38$ de 45

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays augmente le prix cible à 14$ de 9

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 15

dollars, contre 11 dollars auparavant

* American Express Company AXP.N : Wells Fargo relève le cours cible de 350 à 375

dollars

* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Stephens réduit le prix cible à 45 $ contre 67 $

* Applovin Corp APP.O : Jefferies augmente le prix cible de 560 $ à 615 $

* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note

d'achat

* BNY BK.N : Citigroup relève le cours cible de 92 $ à 105 $

* Braze Inc BRZE.O : Barclays relève le prix cible à 39 $, contre 35 $ auparavant

* Braze Inc BRZE.O : Citigroup relève le cours cible à 52 $, contre 50 $ auparavant

* Braze Inc BRZE.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note d'achat; le

prix cible est de 40 $

* Braze Inc BRZE.O : Mizuho augmente le prix cible de 40 $ à 45 $

* Braze Inc BRZE.O : Piper Sandler relève le cours cible de 38 $ à 50 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Barclays relève le cours cible à 400 $, contre 265 $ auparavant

* Broadcom Inc AVGO.O : Benchmark relève le cours cible de 313 à 385 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Bernstein relève le cours cible de 295 à 400 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 300 $ à 400 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 350 dollars contre 300

dollars auparavant

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 350 $ contre 315

* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan augmente le prix cible de 325,00 $ à 400,00

* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research augmente le prix cible de 335 $ à 415 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Mizuho augmente le prix cible à 355$ de 320

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 357,00 $ à 382,00 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 325 $ à 360 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 315 $ à 375 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Susquehanna augmente le prix cible de 350 $ à 400 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 355 $ à 370 $

* Broadcom Inc. AVGO.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 357,00 $ à 382,00

$

* Broadcom Ltd. AVGO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 255 $ à 345 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : TD Cowen réduit le prix cible à 330$ de 335

* C3.AI Inc AI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 10$ de 23

* Campbell's Co CPB.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 32,00 $ à 33,00 $

* Centene CNC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 33 $, contre 45 $ auparavant

* Ciena Corp CIEN.N : JP Morgan augmente le prix cible à 140,00 $ à partir de 105,00 $

* Ciena Corporation CIEN.N : Barclays augmente le prix cible de 102 à 138 $

* Ciena Corporation CIEN.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 70,00 $ à 100,00 $

* Cigna CI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 383 $ contre 354 $

* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 55 $

* Copart Inc CPRT.O : Stephens réduit le prix cible de 50 $ à 46 $

* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays réduit le prix cible de 47 $ à 46 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW augmente le prix cible de 71,00 $ à 76,00 $

* CVS Health CVS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 87 $ contre 80 $ auparavant

* Docusign Inc DOCU.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 102 $

contre 85 $ auparavant

* Docusign Inc DOCU.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 120 $ contre 115 $

auparavant

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 80 $ contre 77 $

* Docusign Inc DOCU.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 90$ contre 85

* Docusign Inc DOCU.O : RBC augmente le prix cible de 90 $ à 95 $

* Docusign Inc DOCU.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 80 $ à 85 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 105,00 $

contre 96,00 $

* Doordash Inc DASH.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 306 $ de 280 $

* Elevance Health, Inc. ELV.N : Barclays augmente le prix cible à 373 $ contre 327 $

* Factset Research Systems Inc. FDS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 355 $

contre 405 $

* Fedex FDX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 285,00 $ contre 290,00 $

* Figma Inc FIG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 80,00 $ à 70,00 $

* GE Vernova GEV.N : HSBC augmente le prix cible de $570 à $580

* G-Iii Apparel Group, Ltd. GIII.O : Barclays augmente le prix cible de 18 $ à 21 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 76 $ à 70 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Mizuho réduit le prix cible à 52 $ contre 55 $

* Gitlab Inc. GTLB.O : Barclays réduit le prix cible à 44 $ contre 47 $

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : JP Morgan relève le prix cible de 288 à 300 dollars

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Oppenheimer relève le prix cible de 275 à 300 dollars

* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC relève le prix cible de 290 à 300 dollars

* Guidewire Software, Inc. GWRE.N : Wells Fargo relève le prix cible de 265 $ à 275 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 18,00 $ à 20,00 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible à surperformer le

secteur de performer le secteur

* Heico Corp HEI.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 355 $ à 400 $

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains ciblés

* Humana HUM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 315 $ contre 275 $ auparavant

* Ingevity Corp NGVT.N : BMO relève le cours cible de 62 $ à 68 $

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : JP Morgan relève le cours cible de 138 $ à 144 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Jefferies rétablit la couverture avec une note d'achat; PT 400 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 15 $ à 16 $

* Macy's Inc M.N : Citigroup relève le prix cible de 12 $ à 16 $

* Maplebear, Inc. CART.O : Wells Fargo relève le prix cible de 55 $ à 57 $

* Mediaalpha Inc MAX.N : KBW relève le cours cible de 17,00 $ à 18,00 $

* Molina Healthcare MOH.N : Barclays réduit le prix cible à 185 $ de 186 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC augmente le prix cible à 149 $ de 144 $

* NiSource Inc NI.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; le

cours cible est ramené de 48 $ à 44 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : Citigroup augmente le prix cible de 110 à 135 $

* Onsemi ON.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 56 $

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Leerink Partners augmente le PT à 17$ de 14,5

* Phreesia Inc PHR.N : Needham augmente le prix cible à 35$ de 29

* Phreesia Inc PHR.N : Piper Sandler relève le prix cible à 34 $ contre 33 $

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity ramène le cours cible à 300 $, contre 350 $

auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC relève le cours cible à 366 $ contre 337 $

* Samsara Inc IOT.N : BMO ramène le cours cible de 54 $ à 47 $

* Samsara Inc IOT.N : TD Cowen augmente le prix cible de 46 $ à 49 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 109,00 $ à

118,00 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 150 $ à 155 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 145 à 150 dollars

* Servicetitan Inc TTAN.O : Wells Fargo relève le cours cible de 125 à 130 dollars

* State Street Corp STT.N : Citigroup relève le cours cible de 115 à 130 dollars

* State Street Corp STT.N : Citigroup relève le cours à acheter de neutre

* Texas Instruments Inc TXN.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à

208 $ contre 218 $

* The Clorox Company CLX.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 130 $ contre

138 $

* Torrid Holdings Inc CURV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 2 $ contre 5

* Uber Technologies Inc UBER.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 127 $ contre

119 $

* Uipath Inc PATH.N : BMO ramène le cours cible de 15,50 $ à 12,50 $

* Uipath Inc PATH.N : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note neutre; prix

cible de 12 $

* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen réduit le prix cible de 15 $ à 13 $

* United Therapeutics Corporation UTHR.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de

400 $ à 500 $

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays relève le prix cible à 352 $ contre 337 $

* WP Carey Inc WPC.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 64 $ à 67 $

* Xcel Energy XEL.O : Jefferies relève le cours cible de 80 $ à 84 $

Valeurs associées

ADOBE
344,3100 USD NASDAQ 0,00%
ALLEGRO MICRO
30,1000 USD NASDAQ 0,00%
AMERICA'S CAR-MA
36,5100 USD NASDAQ 0,00%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
18,800 USD NYSE +37,93%
AMERICAN EXPRESS
330,830 USD NYSE +2,22%
APPLOVIN RG-A
499,9700 USD NASDAQ 0,00%
AVALO THERAP
10,1600 USD NASDAQ 0,00%
BANK OF NY MELLON
105,560 USD NYSE +0,86%
BRAZE RG-A
27,6600 USD NASDAQ 0,00%
BROADCOM
306,1000 USD NASDAQ 0,00%
BURLINGTON STORE
301,420 USD NYSE +2,79%
C3.AI RG-A
15,455 USD NYSE -7,40%
CENTENE
28,650 USD NYSE -4,66%
CIENA
116,860 USD NYSE +23,06%
CLOROX CO.
124,640 USD NYSE +1,33%
COPART
49,9700 USD NASDAQ 0,00%
COREBRIDGE FINL
33,620 USD NYSE -2,13%
CUSTOMERS BANC
69,920 USD NYSE -3,36%
CVS HEALTH
73,690 USD NYSE +0,50%
DOCUSIGN
76,2400 USD NASDAQ 0,00%
DOLLAR TREE
100,2500 USD NASDAQ 0,00%
DOORDASH RG-A
248,7800 USD NASDAQ 0,00%
ELEVANCE HEALTH
307,960 USD NYSE -4,29%
FACTSET RESH SYS
369,395 USD NYSE -0,37%
FEDEX
225,280 USD NYSE 0,00%
G-III APPAREL GR
27,6300 USD NASDAQ 0,00%
GE VERNOVA
598,850 USD NYSE +3,79%
GITLAB RG-A
43,4600 USD NASDAQ 0,00%
GUARDANT HEALTH
61,3600 USD NASDAQ 0,00%
GUIDEWIRE SOFTWA
216,970 USD NYSE -1,08%
HEALTHCARE REIT-A
17,485 USD NYSE +0,11%
HEICO
322,490 USD NYSE +1,12%
HUBSPOT
463,980 USD NYSE -1,77%
HUMANA
312,070 USD NYSE -0,02%
INGEVITY
58,880 USD NYSE +1,71%
INSTACART (MAPLEBEAR)
44,4600 USD NASDAQ 0,00%
LITHIA MOTORS
340,060 USD NYSE +2,43%
LYFT RG-A
16,7900 USD NASDAQ 0,00%
MACY'S
17,235 USD NYSE +5,93%
MEDIAALPHA RG-A
11,975 USD NYSE +10,17%
MOLINA HEALTHCAR
170,785 USD NYSE -3,52%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
140,4000 USD NASDAQ 0,00%
NISOURCE
39,835 USD NYSE -4,71%
NORTHERN TRUST
129,4900 USD NASDAQ 0,00%
ON SEMICONDUCTOR
48,0600 USD NASDAQ 0,00%
PEDIATRIX MEDICA
17,010 USD NYSE +2,44%
PHREESIA
31,285 USD NYSE +2,88%
SALESFORCE
244,080 USD NYSE -4,86%
SAMSARA RG-A
35,850 USD NYSE +0,96%
SERVICETITAN RG-A
100,3100 USD NASDAQ 0,00%
STATE STREET
114,060 USD NYSE +0,96%
TEXAS INSTRUMENT
187,2900 USD NASDAQ 0,00%
THE CAMPBELL'S
32,6600 USD NASDAQ 0,00%
THE CIGNA
304,040 USD NYSE +1,19%
TORRID HOLDINGS
2,390 USD NYSE +1,06%
UBER TECH
92,010 USD NYSE -0,97%
UIPATH RG-A
10,825 USD NYSE -0,46%
UNITED THERAPEUT
380,4700 USD NASDAQ 0,00%
UNITEDHEALTH GRO
310,320 USD NYSE +0,91%
W.P. CAREY REIT
66,950 USD NYSE +0,36%
XCEL ENERGY
72,2400 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/09/2025 à 13:07:18.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

Signaler le commentaire

Fermer

