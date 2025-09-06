 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Australie: une récompense massive offerte pour retrouver le meurtrier de deux policiers
information fournie par AFP 06/09/2025 à 04:45

Les collines entourant la ville de Porepunkah dans le sud-est australien le 29 août 2029 ( AFP / William WEST )

Les collines entourant la ville de Porepunkah dans le sud-est australien le 29 août 2029 ( AFP / William WEST )

Les autorités australiennes ont promis samedi une récompense de plus de 500.000 euros pour toute information pouvant mener à l'arrestation du meurtrier présumé de deux policiers, un adepte des théories du complot dont la cavale depuis près de deux semaines tient le pays en haleine.

Desmond Freeman, 56 ans, est recherché par plus de 450 policiers dans le bush australien depuis une fusillade mortelle le 26 août lors d'une perquisition à son domicile dans la petite ville de Porepunkah, dans le sud-est du pays-continent.

Après avoir multiplié les appels à la reddition et interrogé ses proches, la police de l'Etat de Victoria a annoncé qu'elle paierait un million de dollars australiens (environ 560.000 euros) en échange d'informations permettant de le retrouver, un montant sans précédent pour cette force.

"Cette somme reflète la gravité de ce crime violent et notre engagement à localiser Freeman dès que possible afin qu'il cesse de représenter un risque pour la population", a expliqué l'inspecteur Dean Thomas, insistant sur une récompense "susceptible de changer une vie".

Freeman est soupçonné d'avoir abattu Neal Thompson, 59 ans et Vadim De Waart, 35 ans, qui faisaient partie d'une équipe de de dix agents venus perquisitionner chez lui dans une affaire non précisée, et d'en avoir blessé un troisième. Les victimes appartiennent à une section de la police chargée des délits et crimes à caractère sexuels et pédophiles.

Ces faits sont exceptionnels dans un pays où les armes automatiques et semi-automatiques sont interdites depuis qu'un tireur isolé a massacré 35 personnes, en 1996, sur l'île de Tasmanie. Le monument national qui rend hommage aux policiers tués en service liste le dernier cas de décès par balle en 2023.

- "Terrain difficile" -

Les obséques du policier australien Vadim de Waart-Hottart dans une chapelle de la police à Melbourne le 5 septembre 2025 ( AFP / William WEST )

Les obséques du policier australien Vadim de Waart-Hottart dans une chapelle de la police à Melbourne le 5 septembre 2025 ( AFP / William WEST )

La police considère que Desmond Freeman, en fuite dans une zone de forêt dense, est lourdement armé.

Les médias australiens décrivent le suspect comme un adepte de théories du complot radicalisé, qui a fait état de sa haine envers la police. Selon eux, il ferait partie de la mouvance complotiste des "citoyens souverains", dont les membres refusent l'autorité de l'Etat et de se soumettre aux lois.

Sa femme Amalia Freeman et leur fils adolescent ont été brièvement placés en garde à vue par les enquêteurs, avant d'être relâchés. L'épouse du suspect a lancé un appel public pour qu'il se rende.

"À ce stade, rien n'indique que Freeman soit assisté par une personne spécifique, néanmoins, compte tenu du terrain difficile et des besoins de s'approvisionner, cela reste une possibilité", a souligné la police samedi dans un communiqué, n'excluant pas non plus l'hypothèse d'un décès.

Apparue aux Etats-Unis dans les années 1970, la mouvance des "citoyens souverains" se répand aujourd'hui en ligne, notamment sur Facebook dans des groupes où se côtoient des activistes mais aussi des opportunistes cherchant par exemple un moyen de s'affranchir du règlement de certaines factures.

En France, ses adeptes estiment que l'Etat n'existerait pas en tant qu'entité publique mais serait en réalité une entreprise de droit privé créée en 1947, à laquelle ils n'auraient pas à se soumettre sans consentement.

L'un deux a été condamné en avril à cinq mois de prison pour avoir refusé un contrôle de gendarmerie.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le PDG D'Anthropic Dario Amodei, le 23 janvier 2025 au Forum de Davos ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    IA et droits d'auteurs: Anthropic va verser 1,5 milliard de dollars
    information fournie par AFP 06.09.2025 05:00 

    La start-up américaine d'intelligence artificielle (IA) Anthropic a accepté de verser au moins 1,5 milliard de dollars à un fonds d'indemnisation d'auteurs, ayants droit et éditeurs qui poursuivaient l'entreprise pour avoir téléchargé illégalement des millions ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump signe un décret, le 5 septembre 2025 à la Maison Blanche ( AFP / Mandel NGAN )
    Avec son "ministère de la Guerre", Trump veut envoyer un message "de force"
    information fournie par AFP 06.09.2025 04:50 

    Donald Trump a signé vendredi un décret visant à rebaptiser le ministère américain de la Défense en "ministère de la Guerre", ajoutant qu'il voulait par là envoyer un "message de victoire" et "de force" au reste du monde. Le président américain a laissé entendre ... Lire la suite

  • La réalisatrice de "The Voice of Hind Rajab", Kaouther Ben Hania, le 3 septembre 2025 à la Mostra de Venise ( AFP / Tiziana FABI )
    La Mostra rend son verdict à l'issue d'une édition très politique
    information fournie par AFP 06.09.2025 04:07 

    Au terme d'une édition à la fois glamour et très politique, la 82e Mostra de Venise décerne samedi son Lion d'or, qui pourrait aller au film-événement "The Voice of Hind Rajab" sur Gaza. Ovationné pendant 23 minutes, ce long-métrage, qui a bouleversé les festivaliers, ... Lire la suite

  • Giorgio Armani lors de l'inauguration d'une boutique à Barcelone le 16 septembre 2003 ( AFP / Cesar RANGEL )
    Milan rend hommage au "roi" Armani
    information fournie par AFP 06.09.2025 03:52 

    Milan rend hommage au "roi" Giorgio Armani, dont le corps est exposé samedi et dimanche en chapelle ardente dans l'Armani Teatro, lieu emblématique de l'étroite relation entre le couturier et la capitale lombarde. Des milliers de personnes sont attendues au cours ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank