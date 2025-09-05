information fournie par Reuters • 05/09/2025 à 09:13

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applovin, GE Vernova, Salesforce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applovin, GE Vernova et Salesforce.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Stephens réduit son objectif de cours à 45$ contre

67$

* Applovin Corp APP.O : Jefferies augmente le prix cible de 560 $ à 615 $

* Braze Inc BRZE.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note

d'achat; le prix cible est de 40 $

* Braze Inc BRZE.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 38 $ à 50 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Bernstein relève le cours cible de 295 à 400 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 300 à 350 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève le cours cible de 315 à 350 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan augmente le prix cible de 325,00 $ à 400,00

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 357,00 $ à 382,00 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 325 $ à 360 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 315 $ à 375 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 355 $ à 370 $

* C3.AI Inc AI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 10$ de 23

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève son objectif de cours à 76,00 $ contre

71,00 $

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 80$ contre 77

* Docusign Inc DOCU.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 90$ contre 85

* Docusign Inc DOCU.O : RBC relève le prix cible de 90 $ à 95 $

* Fedex FDX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 285,00 $ contre 290,00 $

* GE Vernova GEV.N : HSBC augmente le prix cible de 570 $ à 580 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 76 $ à 70 $

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 300 $

contre 288 $ auparavant

* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC relève le prix cible de 290 à 300 dollars

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : JP Morgan relève le cours cible de 138 à 144 dollars

* Lithia & Driveway LAD.N : Jefferies rétablit la couverture avec une note d'achat;

PT 400

* Mediaalpha Inc MAX.N : KBW augmente le prix cible de 17,00 $ à 18,00 $

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Leerink Partners relève le prix cible de 14,5 $

à 17 $

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 350 $ à 300 $

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC augmente le prix cible à 366 $ contre 337 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 118,00 $ contre

109,00 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 155 $ contre 150

$ auparavant

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 145 à 150 dollars

* Torrid Holdings Inc CURV.N : Jefferies ramène le cours cible de 5 $ à 2 $

* Uipath Inc PATH.N : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note

neutre; prix cible de 12 $

* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen réduit le prix cible de 15 $ à 13 $