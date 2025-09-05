 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 712,83
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applovin, GE Vernova, Salesforce
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 09:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applovin, GE Vernova et Salesforce.

FAITS MARQUANTS

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de

560 à 615 dollars

* GE Vernova GEV.N : HSBC relève l'objectif de cours de 570 à 580

dollars

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC relève le cours cible de 337 à 366

dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* America's Car-Mart Inc CRMT.O : Stephens réduit son objectif de cours à 45$ contre

67$

* Applovin Corp APP.O : Jefferies augmente le prix cible de 560 $ à 615 $

* Braze Inc BRZE.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note

d'achat; le prix cible est de 40 $

* Braze Inc BRZE.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 38 $ à 50 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Bernstein relève le cours cible de 295 à 400 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 300 à 350 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève le cours cible de 315 à 350 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan augmente le prix cible de 325,00 $ à 400,00

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 357,00 $ à 382,00 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 325 $ à 360 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 315 $ à 375 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 355 $ à 370 $

* C3.AI Inc AI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 10$ de 23

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève son objectif de cours à 76,00 $ contre

71,00 $

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 80$ contre 77

* Docusign Inc DOCU.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 90$ contre 85

* Docusign Inc DOCU.O : RBC relève le prix cible de 90 $ à 95 $

* Fedex FDX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 285,00 $ contre 290,00 $

* GE Vernova GEV.N : HSBC augmente le prix cible de 570 $ à 580 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 76 $ à 70 $

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 300 $

contre 288 $ auparavant

* Guidewire Software Inc GWRE.N : RBC relève le prix cible de 290 à 300 dollars

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : JP Morgan relève le cours cible de 138 à 144 dollars

* Lithia & Driveway LAD.N : Jefferies rétablit la couverture avec une note d'achat;

PT 400

* Mediaalpha Inc MAX.N : KBW augmente le prix cible de 17,00 $ à 18,00 $

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Leerink Partners relève le prix cible de 14,5 $

à 17 $

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 350 $ à 300 $

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC augmente le prix cible à 366 $ contre 337 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 118,00 $ contre

109,00 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 155 $ contre 150

$ auparavant

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 145 à 150 dollars

* Torrid Holdings Inc CURV.N : Jefferies ramène le cours cible de 5 $ à 2 $

* Uipath Inc PATH.N : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note

neutre; prix cible de 12 $

* Uipath Inc PATH.N : TD Cowen réduit le prix cible de 15 $ à 13 $

Valeurs associées

AMERICA'S CAR-MA
36,5100 USD NASDAQ -18,23%
APPLOVIN RG-A
499,9700 USD NASDAQ +2,59%
BRAZE RG-A
27,6600 USD NASDAQ +2,48%
BROADCOM
306,1000 USD NASDAQ +1,23%
C3.AI RG-A
15,455 USD NYSE -7,40%
CUSTOMERS BANC
69,920 USD NYSE -3,36%
DOCUSIGN
76,2400 USD NASDAQ +0,45%
FEDEX
225,280 USD NYSE 0,00%
GE VERNOVA
598,850 USD NYSE +3,79%
GITLAB RG-A
43,4600 USD NASDAQ -7,35%
GUARDANT HEALTH
61,3600 USD NASDAQ -5,69%
GUIDEWIRE SOFTWA
216,970 USD NYSE -1,08%
LITHIA MOTORS
340,060 USD NYSE +2,43%
MEDIAALPHA RG-A
11,975 USD NYSE +10,17%
PEDIATRIX MEDICA
17,010 USD NYSE +2,44%
SALESFORCE
244,080 USD NYSE -4,86%
SERVICETITAN RG-A
100,3100 USD NASDAQ -2,44%
TORRID HOLDINGS
2,390 USD NYSE +1,06%
UIPATH RG-A
10,825 USD NYSE -0,46%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/09/2025 à 09:13:18.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président russe Vladimir Poutine lors du Forum économique de l'Est à Vladivostok, le 5 septembre 2025 dans l'Extrême-Orient russe ( POOL / Alexander KAZAKOV )
    Poutine menace de cibler toute force occidentale déployée en Ukraine
    information fournie par AFP 05.09.2025 09:57 

    Le président russe Vladimir Poutine a menacé vendredi les alliés de Kiev de cibler toute force occidentale déployée en Ukraine, au lendemain d'une réunion à Paris consacrée aux garanties de sécurité dans le cadre d'un hypothétique cessez-le-feu. Vingt-six pays, ... Lire la suite

  • Un A400M de la Luftwaffe, produit par Airbus. (Crédit: P.PIGEYRE/MASTERFILMS / Airbus)
    Airbus a livré 61 appareils en août
    information fournie par AOF 05.09.2025 09:52 

    (AOF) - Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de août 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 61 avions commerciaux à 39 clients. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 434 appareils à 76 clients. Airbus ... Lire la suite

  • L'ancien Premier ministre et homme d'affaires thaïlandais Thaksin Shinawatra quitte le siège du Parti Pheu Thai à Bangkok, le 29 août 2025 ( AFP / Chanakarn LAOSARAKHAM )
    Thaïlande: Thaksin quitte le pays quelques heures avant un vote clé au Parlement
    information fournie par AFP 05.09.2025 09:49 

    L'ancien Premier ministre et homme d'affaires thaïlandais Thaksin Shinawatra a quitté le pays à bord d'un jet privé, quelques heures seulement avant un vote prévu vendredi au Parlement pour désigner un nouveau Premier ministre et qui devrait évincer son parti du ... Lire la suite

  • Un drapeau éthiopien devant le Grand barrage de la Renaisance (GERD) à Guba, le 19 février 2022 ( AFP / Amanuel SILESHI )
    Entre l'Ethiopie et l'Egypte, le mégabarrage de la discorde
    information fournie par AFP 05.09.2025 09:43 

    Une "menace existentielle" s'alarme l'Egypte, une "opportunité" régionale, assure l'Ethiopie: le mégabarrage sur le Nil construit par Addis Abeba, qui doit être inauguré le 9 septembre, est source de tensions entre les deux pays depuis plus d'une décennie. Le Grand ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank