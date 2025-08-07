information fournie par Reuters • 07/08/2025 à 14:22

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applovin, Costco Wholesale, Hubspot

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Applovin, Costco Wholesale et Hubspot.

FAITS MARQUANTS

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 530 à 560 dollars

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève le prix cible à 1 160,00 $ contre 1 115,00 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible de 825 $ à 655 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible de 347 $ à 360 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan relève le PT à 1 500,00 $ contre 1 480,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Barclays réduit son objectif de cours

de 28 à 20 dollars -

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de

66 $ à 36 $ -

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : Morgan Stanley augmente le PT à 11,00 $

de 9,00 $ -

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Citigroup augmente le PT à 167 $ de

140 $ -

* Advanced Micro Devices AMD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 200 $

contre 130 $ -

* Airbnb ABNB.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 135 dollars contre

125 dollars -

* Airbnb ABNB.O : BMO relève le cours cible de 121 à 124 dollars -

JP Morgan relève le cours cible de 120 à 130 dollars

* Airbnb ABNB.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 120,00 $ contre 130,00 $

-

augmente le prix cible de 140 $ à 145

* Airbnb ABNB.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 $ à 150 $

* Airbnb ABNB.O : Barclays relève le cours cible de 104 à 105 dollars -

* Airbnb ABNB.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 110 $ contre 111 $ -

* American Well Corporation AMWL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $

contre 15 $ -

AMGN.O : HSBC relève le cours cible de 337 à 343 dollars

* Angi Inc ANGI.O : Truist Securities relève le cours cible à 28 $ contre 25 $ -

* Apple Inc AAPL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 250 $

contre 240 $ -

* Applovin Corp APP.O : BTIG relève l'objectif de cours à 547 $ contre 483 $

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 560 $ contre 530 $

auparavant

* Applovin Corp APP.O : JP Morgan augmente le prix cible à 425,00 $ à partir de 400,00

* Applovin Corp APP.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 480,00 $ contre

460,00 $ -

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 500$ contre 470

* Applovin Corp APP.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 430 $ à 450 $

* Applovin Corp APP.O : Wells Fargo relève le prix cible de 405 $ à 480 $ -

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 25 $ contre

26 $ -

* Arista Networks Inc ANET.N : Barclays augmente le prix cible à 151 $ contre

119 $ -

* Arvinas Inc ARVN.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 16 $ contre 19 $ -

* Assurant Inc AIZ.N : Truist Securities augmente le prix cible de 250 $ à 255 $

-

* Astera Labs Inc ALAB.O : Barclays relève le prix cible à 155 $ contre 75 $ -

* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 54 $ contre

50 $ -

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Mizuho réduit le prix cible à 200 $ contre

210 $ -

augmente le prix cible de 69 $ à 70

* Bellring Brands BRBR.N : Barclays ramène le cours cible à 50 $ contre 75 $ -

* Bentley Systems Inc BSY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 48 à 56 dollars

* Bentley Systems Inc BSY.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 62 $ contre 50

$ -

* Bentley Systems Inc BSY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 63 $ contre 57 $

* Biote Corp BTMD.O : Truist Securities réduit le prix cible à 6 $ contre 7 $ -

* Blackline Inc BL.O : Truist Securities augmente le prix cible à 50 $ contre 45

$ -

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Truist Securities réduit le prix

cible de 35 à 33 $ - Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Truist Securities augmente le

prix cible de 45 à 50

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Wells Fargo augmente son PT à 28$

contre 27$ -

* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : Barclays ramène le prix cible de 9 $ à 7 $ -

BLBD.O : BTIG augmente le prix cible de 45 $ à 55

* Blue Bird Corp BLBD.O : Needham augmente le prix cible de 49 $ à 53 $ -

* Boise Cascade Co BCC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 101 $ contre

106 $ -

* Brookdale Senior Living Inc. BKD.N : Barclays augmente le prix cible de 7,5 $

à 8 $ -

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : BMO augmente le prix cible de 53 $ à

56 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : KBW relève le prix cible de 56 $ à 62 $ -

Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : KBW relève le prix cible de 56 $ à 62 $

* Bumble Inc BMBL.O : RBC relève le cours cible de 7,5 $ à 7 $ -

CDNA.O : Jefferies ramène le cours cible de 25 $ à 21

* Carlyle Group Inc CG.O : Citigroup augmente le prix cible de 65 $ à 75 $ -

* Carlyle Group Inc CG.O : KBW relève l'objectif de cours de 60 à 66 dollars

* Carvana Co CVNA.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 450,00 $

contre 290,00 $ -

* Caterpillar Inc CAT.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à

* Caterpillar Inc CAT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 350,00 $ de

283,00 $ -

* CDW Corp CDW.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 176 dollars contre 205

dollars -

* CDW Corp CDW.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 202,00 $ de 200,00 $

Jefferies augmente le prix cible de 300 $ à 310

* Centene Corp CNC.N : Mizuho réduit le prix cible à 28 $ de 40 $ -

* Central Garden & Pet Co CENT.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 45 $ à 50

$

* Centrus Energy Corp LEU.A : JP Morgan relève le prix cible de 150 à 164 dollars

* Champion Homes Inc SKY.N : Barclays relève l'objectif de cours à 74 $ contre

72 $ -

* Charles River Labs CRL.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 180 à 185 $ -

River Labs CRL.N : JP Morgan relève le PT à 180 $ contre 180

* Charles River Labs CRL.N : Barclays augmente le prix cible de 155 $ à 165 $ -

* Cigna CI.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 330 $ contre 384 $ -

* Context Therapeutics Inc CNTX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 4 $

* Corning GLW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 75 $ contre

70 $ -

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1 160,00 $ contre

1 115,00 $

* Cummins CMI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 342 $ à 380 $ -

* Cummins Inc CMI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 450,00 $ à partir

de 350,00 $ -

* Dave Inc DAVE.O : Citizens augmente le prix cible à 280 $ contre 260 $

* Davita Inc DVA.N : Barclays réduit le prix cible à 160 $ à partir de 169 $ -

* Dayforce Inc DAY.N : Barclays augmente le cours cible à 61 $ contre 60 $ -

* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 48 $ contre

42 $ -

* Dine Brands Global DIN.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 22 $ contre

24 $ -

* Disney DIS.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 129 $ contre 125 $ -

* Doordash DASH.O : Bernstein relève le cours cible de 265 à 310 dollars -

DASH.O : Bernstein augmente le prix cible de 265 $ à 310 $

* Doordash DASH.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 325 $

contre 285 $ -

* Doordash DASH.O : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 320 $ contre

315 $ -

* Doordash DASH.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours à 299 $ contre

223 $ -

DASH.O : Moffettnathanson relève le prix cible de 223 à 299 $

DASH.O : Needham relève le cours cible de 230 à 300 dollars

* Doordash DASH.O : Truist Securities relève le cours cible à 326 $ contre 272 $

-

* Doordash DASH.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 300,00 $ contre

275,00 $ -

* Doordash DASH.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 280 $ de 239 $ -

* Draftkings Inc DKNG.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 55 $ contre 52

$ -

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 515 $ contre 500 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 500,00 $ contre

480,00 $ - Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan relève le prix cible à 515 $ contre 500

* Duolingo Inc DUOL.O : Barclays relève l'objectif de cours à 390 $ contre 375 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 84,00 $

Bros Inc BROS.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 80,00 $ à 84,00

* Edgewell Personal Care Co EPC.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours

à 30 $ contre 35 $ -

* Edwards Lifesciences Corporation EW.N : Wells Fargo augmente le PT à 88 $ de

84 $ -

* Elevance Health ELV.N : Mizuho réduit le prix cible à 342 $ de 505 $ -

* Elf Beauty ELF.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 114,00 $

contre 105,00 $ -

* Elf Beauty ELF.N : Canaccord Genuity ramène l'objectif de cours à 128 dollars contre

150 dollars

* Elf Beauty ELF.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours à 121 $ contre

120 $ -

* Elf Beauty ELF.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 135$ contre 150

* Elf Beauty ELF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 130$ contre 132

* Emerson EMR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 155 $ contre 150 $ -

* Emerson Electric Co. EMR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 127 $

contre 125 $ -

* Emerson Electric Co. EMR.N : Barclays relève le cours de l'action de

sous-pondéré à égal -

* Equinix Inc EQIX.O : Truist Securities relève le prix cible de 904 $ à 961 $ -

* Exact Sciences EXAS.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 65 à 55 $ -

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Bernstein réduit le prix cible à 60 $ de 70 $ -

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Citigroup réduit le prix cible à 65 $ de 75 $ -

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 70 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : RBC réduit le cours cible à 46 $ contre 54 $ -

* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen réduit le prix cible à 66 $ de 75 $ -

* Extreme Networks Inc EXTR.O : Needham augmente le cours cible à 24 $ contre 20

$ -

* F&G Annuities & Life Inc FG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 40 $

contre 37 $ -

* Flywire Corp FLYW.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 14,00 $ à 15,00

$

* Fortinet FTNT.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 85 $ contre 93 $

-

* Fortinet FTNT.O : Bernstein réduit le prix cible à 79 $ à partir de 94 $ -

Bernstein réduit le prix cible de 94 à 79

réduit le prix cible de 110 à 90

Jefferies réduit le prix cible à 85 $ de 100

* Fortinet FTNT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours à 75 $ contre 87 $ -

FTNT.O : Mizuho réduit le prix cible à 75 $ de 87

* Fortinet FTNT.O : Piper Sandler ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* Fortinet FTNT.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 115,00 $ à 85,00 $

* Fortinet FTNT.O : Truist Securities réduit le prix cible à 95 $ de 125 $ -

* Fortinet FTNT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 78,00 $ à partir de

110,00 $ -

* Fortinet FTNT.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de surpondération

* Fortinet FTNT.O : Barclays réduit son objectif de cours à 90 $ contre 110 $ -

FTNT.O : Barclays réduit le prix cible de 110 à 90

Payments Inc GPN.N : Jefferies relève le cours cible de 75 $ à 85

Payments Inc GPN.N : Jefferies relève le cours cible de 75 $ à 85

* Global Payments Inc GPN.N : KBW relève le cours cible de 85 à 87 dollars

* Griffon GFF.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 97 $ contre 90 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : JP Morgan relève le cours cible à 240 $ contre

236 $ -

* GXO Logistics Inc GXO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 56,00 $ à 65,00 $ - GXO

* GXO Logistics Inc GXO.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 60 $ de 57 $ -

* Hecla Mining Co HL.N : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 11,5 $ à 12,5

$ -

* Henry Schein Inc HSIC.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 76 $ contre 80 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Bernstein réduit le prix cible à 606 $ contre 708 $ -

* Hubspot Inc HUBS.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 765 $ à 700 $ - Hubspot

Inc HUBS.N : Bernstein réduit le prix cible de 708 $ à 606

* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies réduit le prix cible à 650 $ contre 700 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 675$ contre 645

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible de 825 $ à 655 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 600 $, contre 650 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Truist Securities abaisse le prix cible à 675 $ contre

720 $ -

* Hubspot Inc HUBS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 675 $ à 680 $ -

* Humana HUM.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 300 $ contre 316 $ -

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Citigroup augmente le prix cible de 56 à 64 $

NGVT.N : BMO relève le prix cible de 56 $ à 62 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Deutsche Bank réduit le prix cible

à 80 $ contre 90 $ -

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Baird réduit le PT à 75$ de 100

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Bereneberg réduit le PT à 78,8 $ contre

86 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Citigroup réduit le PT à 82$ de

90$ -

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Wells Fargo réduit le PT à 85 $

de 90 $ -

* International Seaways Inc INSW.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 47 $

de 46 $ -

* Iteos Therapeutics Inc ITOS.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 11 $

contre 12 $ -

* Jack In the Box JACK.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 19 $ contre 28 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 19 $ contre 26

* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC réduit le prix cible à 22 $ de 30 $ -

* Jack In the Box Inc JACK.O : Truist Securities réduit le prix cible à 19$ de

* Jack In the Box Inc JACK.O : Barclays réduit le prix cible à 19 $ contre 23 $

* Jeld-Wen Holding Inc JELD.N : Barclays augmente le prix cible de 4,5 $ à 5 $ -

* JLL JLL.N : KBW relève son objectif de cours à 317 dollars contre 297 dollars

* Joby Aviation Inc JOBY.N : Needham relève l'objectif de cours à 22 $ contre 10

$ -

* Klaviyo Inc KVYO.N : Citigroup relève le cours à acheter de neutre; augmente

le PT à 50 $ de 40 $ -

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Mizuho réduit le prix cible à 70 $ de 120 $ -

LDOS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 175,00 $ à 205,00

* Light & Wonder Inc LNW.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 81 $ contre 84

$ -

* Light & Wonder Inc LNW.O : Truist Securities réduit le prix cible de 130,00 à 125,00

* Light & Wonder Inc LNW.O : Truist Securities réduit le prix cible à 125 $ de

130 $ -

* LP Building Solutions LPX.N : Truist Securities réduit le prix cible à 105 $

contre 108 $ -

* Lyft Inc LYFT.O : BMO augmente le prix cible de 15 à 16 $ - Lyft Inc LYFT.O :

* Lyft Inc LYFT.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible à 11 $ contre 14 $ - Lyft Inc

* Lyft Inc LYFT.O : Moffettnathanson relève le cours cible à 16 $ contre 15 $ -

* Lyft Inc LYFT.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21 $

* Lyft Inc LYFT.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 16 $ contre

17 $ -

* Magnite Inc MGNI.O : Needham relève le cours cible à 25 $ contre 18 $ -

* Marketaxess MKTX.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 185 $ contre

233 $ -

* Marketaxess MKTX.O : Citigroup réduit le prix cible à 230 $ à partir de 265 $

-

le prix cible à 219 $ de 227 $

* Marketaxess MKTX.O : Barclays réduit le prix cible à 200 $ de 237 $ -

* Marqeta MQ.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours à 7 $ contre 6 $ -

* Match Group MTCH.O : Susquehanna relève son objectif de cours à 45 $ contre 40

$ -

* Match Group Inc MTCH.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 35,00 $

contre 32,00 $ -

* McDonald's MCD.N : Bernstein relève le prix cible à 310 $ contre 300 $ -

* McDonald's MCD.N : BMO augmente le prix cible de 345 $ à 350 $

* McDonald's MCD.N : Citigroup relève le prix cible à 350 dollars contre 345

MCD.N : BMO augmente le prix cible à 350 $ de 345 $ -

* McDonald's MCD.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours à 355 dollars

contre 350 -

McDonald's MCD.N : La Deutsche Bank relève le prix cible de 350 à 355 dollars -

MCD.N : JP Morgan relève le prix cible de 305 à 310 dollars

McDonald's MCD.N : JP Morgan relève le cours cible de 305 à 310 dollars

* McDonald's MCD.N : TD Cowen relève le prix cible de 305 $ à 315 $

* McDonald's MCD.N : Truist Securities augmente le prix cible de 356 $ à 360 $ -

* McDonald's MCD.N : Barclays relève son objectif de cours à 360 dollars contre

355 dollars -

McKesson Corp MCK.N : Citigroup relève le cours cible de 800 à 820 dollars

McKesson Corp MCK.N : Citigroup augmente le prix cible de 800 à 820 $

McKesson Corp MCK.N : Mizuho relève le cours cible de 735 à 750 dollars

Middleby Corp MIDD.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 186 $ à 162 $

Corp MIDD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 145,00 $ à 125,00

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Citigroup augmente le prix cible à 89 $ de

72 $ -

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de

73 $ à 80 $ -

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Leerink Partners relève le PT à 66 $ contre

56 $ -

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho réduit le prix cible de 330 à 228 $ -

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays réduit son objectif de cours à

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Barclays réduit le prix cible à 28 $

contre 30 $ -

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 27 $

contre 24 $ -

* New York Times Co NYT.N : Barclays relève son objectif de cours à 52 $ contre

45 $ -

* New York Times Co NYT.N : Deutsche Bank ramène son objectif de cours à 68 $

contre 69 $

* New York Times Co NYT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 59,00 $ de

54,00 $ -

* Newell Brands Inc NWL.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 5,25 $

contre 5,80 $ -

* NRG Energy Inc NRG.N : Barclays augmente le prix cible à 203 $ de 197 $ -

* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : Citigroup réduit le prix cible de 0,80 $ à

* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : Citigroup ramène l'objectif de cours de

KAR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 22 $ à 25

* Openlane Inc KAR.N : Stephens relève l'objectif de cours de 26 à 32$ -

* Owens Corning OC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 185 dollars contre 172

dollars

* Owens Corning OC.N : RBC réduit le cours cible à 180 $ contre 184 $

* Owens Corning OC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 150 à 165 $ -

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 165 à 170 dollars -

* Owens Corning OC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 167 à 173 $ -

Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève le prix cible de 240 à 250 dollars

Paycom Software Inc PAYC.N : BMO augmente le prix cible de 244 $ à 258 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : JP Morgan relève le prix cible à 235,00 $ contre 215,00

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 254 $ à 246 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : Deutsche Bank réduit le prix cible

à 13 $ de 14 $ -

- Power Integrations POWI.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 60 $ à 55 $

* Power Integrations Inc POWI.O : Susquehanna réduit le prix cible à 55 $ de 70

$ -

Primoris Services Corp PRIM.N : Jefferies augmente le prix cible de 100 à 128

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Jefferies réduit le prix cible de 60 $ à 51 $ -

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 83$

de 90$ -

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours

à 64$ contre 70$ -

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 58$ de

75$ -

* Pseg PEG.N : Jefferies augmente le prix cible de 83 $ à 90 $ - Rhythm

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : H.C. Wainwright relève le prix cible à 100

* Rockwell Automation ROK.N : HSBC relève le prix cible de 360 à 385 dollars

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Citigroup réduit le prix cible de 392 $ à 382

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets relève le prix cible de 347 $ à

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Barclays réduit le prix cible de 370 $ à 357 $

* Root Inc ROOT.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 120 $ contre 118 $ -

* Sagimet Biosciences SGMT.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture

avec une note d'achat; PT 29 $ -

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 48 $ à

50 $

* Shopify Inc SHOP.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 150$ contre 85$ -

Inc SHOP.O : Mizuho augmente le prix cible de 85 $ à 150 $

* Sinclair Inc SBGI.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 17 $ à 16 $ -

Sitime Corporation SITM.O : Barclays relève le cours cible de 180 à 220

* Six Flags Entertainment FUN.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 434

$ contre 51 $ -

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 25 $ contre

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 25 $ contre

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Mizuho réduit le prix cible à 30 $ contre

36 $ -

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Barclays réduit son objectif de cours à

27 $ contre 40 $ -

Sprout Social Inc SPT.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 30 à 25 dollars

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 44

$ de 60 $ -

* Sun Communities Inc SUI.N : Truist Securities augmente le prix cible à 141 $

de 137 $ -

RUN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 20 $ contre 16

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Barclays relève le cours cible à 45 $ contre

29 $ -

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Citigroup réduit le prix cible de 14 $ à 10

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Jefferies réduit le prix cible de 55 $ à 45 $ -

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 38 $ à 32 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Mizuho réduit le prix cible à 16 $ de 20 $ -

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 30 $ à 14 $ -

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération

à neutre

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : RBC réduit le prix cible de 45 $ à 25 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 27 $ à 20 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 20 $ à

13 $ -

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : BofA Global Research relève le PO de 68 à

80 dollars -

* the Carlyle Group Inc CG.O : Barclays relève l'objectif de cours à 74 $ contre

66 $ -

Group TKO.N : Moffettnathanson augmente le prix cible de 6 $ à 152

* Tko Group TKO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 165,00 $, de 160,00

TOST.N : Bernstein augmente le prix cible à 48 $ de 41 $ -

TPG.O : Citigroup augmente le prix cible de 60 à 70 $ -

* TPG Inc TPG.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours à 66 dollars contre

60 -

Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 60 à 66 dollars

* Transdigm Group Inc TDG.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 1490 $

contre 1545 $ -

* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan relève le prix cible à 1 500,00 $ contre

1 480,00 $

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : BofA Global Research augmente le PO à 29 $

de 27 $ -

* Trimble Inc TRMB.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 99 $ contre 80 $ -

* Trimble Inc TRMB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 96,00 $ contre 95,00 $

BMO relève le cours cible à 100 $ contre 100 $

* Uber UBER.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 102 $ contre 98 $

* Uber UBER.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 105 $ de 100 $ -

* Uber UBER.N : RBC relève le cours cible à 100 dollars contre 94 dollars

* Uber UBER.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 108 dollars contre 104 dollars

* Uber UBER.N : Barclays relève le prix cible à 110 $ contre 97 $ -

* Uber UBER.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 119 dollars contre 120

dollars -

* UnitedHealth UNH.N : Mizuho réduit le prix cible à 300 $ contre 350 $ -

* Uniti Group Inc UNIT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 4,5 $ à 7,5 $ -

* Unity Software Inc U.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 18

$ contre 15 $ -

* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 40 $ contre 35 $ -

* Unity Software Inc U.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 40,00 $

35

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 32 $ contre 23 $

* Unity Software Inc U.N : Barclays augmente le prix cible à 30 $ de 25 $ -

* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 29 $ contre

24 $ -

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 100 $

contre 83 $ -

* Valvoline Inc VVV.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 44 $ contre 42 $ -

* Vaxcyte Inc PCVX.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 60,00 $

contre 65,00 $ -

* Vertex Inc VERX.O : Citigroup réduit le prix cible à 31 $ de 40 $ -

VERX.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 48 $ à 42 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 26 $

contre 27 $ -

* Vivid Seats Inc SEAT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 38,00 $ à

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : BMO augmente le prix cible de 50 $ à 55 $ -

Inc XNCR.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 33 $ à 27 $ -

* Zentalis Pharmaceuticals Inc ZNTL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 5 $

Zillow Group Inc Z.O : JP Morgan augmente le prix cible de 79 $ à 94 $ -

* Zillow Group Inc ZG.O : Barclays relève le cours cible de 60 à 66 dollars -

Zillow Group Inc ZG.O : JP Morgan relève le cours cible de 79 à 94 dollars

* Zillow Group Inc ZG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours à 88

$ contre 81 $ -

* Zillow Group Inc ZG.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 84 $ contre 76 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Citigroup augmente le prix cible de 83 $ à 100 $ -

* Zillow Group Inc ZG.O : KBW relève son objectif de cours à 85 $ contre 74 $ auparavant

* Zillow Group Inc ZG.O : RBC relève le cours cible à 95 $, contre 88 $ auparavant