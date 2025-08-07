TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applovin, Costco Wholesale, Hubspot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Applovin, Costco Wholesale et Hubspot.
FAITS MARQUANTS
* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 530 à 560 dollars
* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève le prix cible à 1 160,00 $ contre 1 115,00 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible de 825 $ à 655 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible de 347 $ à 360 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan relève le PT à 1 500,00 $ contre 1 480,00 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Barclays réduit son objectif de cours
de 28 à 20 dollars -
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de
66 $ à 36 $ -
* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : Morgan Stanley augmente le PT à 11,00 $
de 9,00 $ -
* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Citigroup augmente le PT à 167 $ de
140 $ -
* Advanced Micro Devices AMD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 200 $
contre 130 $ -
* Airbnb ABNB.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 135 dollars contre
125 dollars -
* Airbnb ABNB.O : BMO relève le cours cible de 121 à 124 dollars -
* Airbnb ABNB.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 120,00 $ contre 130,00 $
-
* Airbnb ABNB.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 $ à 150 $
* Airbnb ABNB.O : Barclays relève le cours cible de 104 à 105 dollars -
* Airbnb ABNB.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 110 $ contre 111 $ -
* American Well Corporation AMWL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $
contre 15 $ -
* Angi Inc ANGI.O : Truist Securities relève le cours cible à 28 $ contre 25 $ -
* Apple Inc AAPL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 250 $
contre 240 $ -
* Applovin Corp APP.O : BTIG relève l'objectif de cours à 547 $ contre 483 $
* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 560 $ contre 530 $
* Applovin Corp APP.O : JP Morgan augmente le prix cible à 425,00 $ à partir de 400,00
* Applovin Corp APP.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 480,00 $ contre
460,00 $ -
* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 500$ contre 470
* Applovin Corp APP.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 430 $ à 450 $
- Applovin Corp APP.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 430 $ à 500 $
* Applovin Corp APP.O : Wells Fargo relève le prix cible de 405 $ à 480 $ -
Applovin Corp APP.O : La Banque Scotia relève le prix cible de 430 $ à 450 $
* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 25 $ contre
26 $ -
* Arista Networks Inc ANET.N : Barclays augmente le prix cible à 151 $ contre
119 $ -
* Arvinas Inc ARVN.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 16 $ contre 19 $ -
* Assurant Inc AIZ.N : Truist Securities augmente le prix cible de 250 $ à 255 $
-
* Astera Labs Inc ALAB.O : Barclays relève le prix cible à 155 $ contre 75 $ -
* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 54 $ contre
50 $ -
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Mizuho réduit le prix cible à 200 $ contre
210 $ -
* Bellring Brands BRBR.N : Barclays ramène le cours cible à 50 $ contre 75 $ -
* Bentley Systems Inc BSY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 48 à 56 dollars
* Bentley Systems Inc BSY.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 62 $ contre 50
$ -
* Bentley Systems Inc BSY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 63 $ contre 57 $
* Biote Corp BTMD.O : Truist Securities réduit le prix cible à 6 $ contre 7 $ -
* Blackline Inc BL.O : Truist Securities augmente le prix cible à 50 $ contre 45
$ -
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Truist Securities réduit le prix
cible de 35 à 33 $ - Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Truist Securities augmente le
prix cible de 45 à 50
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Wells Fargo augmente son PT à 28$
contre 27$ -
* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : Barclays ramène le prix cible de 9 $ à 7 $ -
* Blue Bird Corp BLBD.O : Needham augmente le prix cible de 49 $ à 53 $ -
* Boise Cascade Co BCC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 101 $ contre
106 $ -
* Brookdale Senior Living Inc. BKD.N : Barclays augmente le prix cible de 7,5 $
à 8 $ -
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : BMO augmente le prix cible de 53 $ à
56 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : KBW relève le prix cible de 56 $ à 62 $ -
Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : KBW relève le prix cible de 56 $ à 62 $
* Bumble Inc BMBL.O : RBC relève le cours cible de 7,5 $ à 7 $ -
* Carlyle Group Inc CG.O : Citigroup augmente le prix cible de 65 $ à 75 $ -
* Carlyle Group Inc CG.O : KBW relève l'objectif de cours de 60 à 66 dollars
* Carvana Co CVNA.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 450,00 $
contre 290,00 $ -
* Caterpillar Inc CAT.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à
sous-pondérer de égal à égal - Caterpillar Inc
* Caterpillar Inc CAT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 350,00 $ de
283,00 $ -
* CDW Corp CDW.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 176 dollars contre 205
dollars -
* CDW Corp CDW.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 202,00 $ de 200,00 $
* Centene Corp CNC.N : Mizuho réduit le prix cible à 28 $ de 40 $ -
* Central Garden & Pet Co CENT.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 45 $ à 50
$
* Centrus Energy Corp LEU.A : JP Morgan relève le prix cible de 150 à 164 dollars
* Champion Homes Inc SKY.N : Barclays relève l'objectif de cours à 74 $ contre
72 $ -
* Charles River Labs CRL.N : Barclays augmente le prix cible de 155 $ à 165 $ -
* Cigna CI.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 330 $ contre 384 $ -
* Context Therapeutics Inc CNTX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 4 $
de 5 $ - Context Therapeutics Inc
* Corning GLW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 75 $ contre
70 $ -
* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1 160,00 $ contre
1 115,00 $
* Cummins CMI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 342 $ à 380 $ -
* Cummins Inc CMI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 450,00 $ à partir
de 350,00 $ -
* Dave Inc DAVE.O : Citizens augmente le prix cible à 280 $ contre 260 $
* Davita Inc DVA.N : Barclays réduit le prix cible à 160 $ à partir de 169 $ -
* Dayforce Inc DAY.N : Barclays augmente le cours cible à 61 $ contre 60 $ -
* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 48 $ contre
42 $ -
* Dine Brands Global DIN.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 22 $ contre
24 $ -
* Disney DIS.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 129 $ contre 125 $ -
* Doordash DASH.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 325 $
contre 285 $ -
* Doordash DASH.O : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 320 $ contre
315 $ -
* Doordash DASH.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours à 299 $ contre
223 $ -
* Doordash DASH.O : Truist Securities relève le cours cible à 326 $ contre 272 $
-
* Doordash DASH.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 300,00 $ contre
275,00 $ -
* Doordash DASH.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 280 $ de 239 $ -
* Draftkings Inc DKNG.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 55 $ contre 52
$ -
* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 515 $ contre 500 $
* Duolingo Inc DUOL.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 500,00 $ contre
* Duolingo Inc DUOL.O : Barclays relève l'objectif de cours à 390 $ contre 375 $
* Edgewell Personal Care Co EPC.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours
à 30 $ contre 35 $ -
* Edwards Lifesciences Corporation EW.N : Wells Fargo augmente le PT à 88 $ de
84 $ -
* Elevance Health ELV.N : Mizuho réduit le prix cible à 342 $ de 505 $ -
* Elf Beauty ELF.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 114,00 $
contre 105,00 $ -
* Elf Beauty ELF.N : Canaccord Genuity ramène l'objectif de cours à 128 dollars contre
150 dollars
* Elf Beauty ELF.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours à 121 $ contre
120 $ -
* Elf Beauty ELF.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 135$ contre 150
* Elf Beauty ELF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 130$ contre 132
* Emerson EMR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 155 $ contre 150 $ -
* Emerson Electric Co. EMR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 127 $
contre 125 $ -
* Emerson Electric Co. EMR.N : Barclays relève le cours de l'action de
sous-pondéré à égal -
* Equinix Inc EQIX.O : Truist Securities relève le prix cible de 904 $ à 961 $ -
Equinix Inc
* Exact Sciences EXAS.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 65 à 55 $ -
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Bernstein réduit le prix cible à 60 $ de 70 $ -
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Citigroup réduit le prix cible à 65 $ de 75 $ -
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 70 $
* Exact Sciences Corp EXAS.O : RBC réduit le cours cible à 46 $ contre 54 $ -
* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen réduit le prix cible à 66 $ de 75 $ -
* Extreme Networks Inc EXTR.O : Needham augmente le cours cible à 24 $ contre 20
$ -
* F&G Annuities & Life Inc FG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 40 $
contre 37 $ -
* Flywire Corp FLYW.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 14,00 $ à 15,00
$
* Fortinet FTNT.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 85 $ contre 93 $
-
* Fortinet FTNT.O : Bernstein réduit le prix cible à 79 $ à partir de 94 $ -
* Fortinet FTNT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours à 75 $ contre 87 $ -
* Fortinet FTNT.O : Piper Sandler ramène le cours de l'action de surpondération à neutre
* Fortinet FTNT.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 115,00 $ à 85,00 $
* Fortinet FTNT.O : Truist Securities réduit le prix cible à 95 $ de 125 $ -
* Fortinet FTNT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 78,00 $ à partir de
110,00 $ -
* Fortinet FTNT.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de surpondération
* Fortinet FTNT.O : Barclays réduit son objectif de cours à 90 $ contre 110 $ -
* Global Payments Inc GPN.N : KBW relève le cours cible de 85 à 87 dollars
* Griffon GFF.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 97 $ contre 90 $
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : JP Morgan relève le cours cible à 240 $ contre
236 $ -
* GXO Logistics Inc GXO.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 60 $ de 57 $ -
* Hecla Mining Co HL.N : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 11,5 $ à 12,5
$ -
* Henry Schein Inc HSIC.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 76 $ contre 80 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Bernstein réduit le prix cible à 606 $ contre 708 $ -
* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies réduit le prix cible à 650 $ contre 700 $ auparavant
* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 675$ contre 645
* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible de 825 $ à 655 $
* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 600 $, contre 650 $ auparavant
* Hubspot Inc HUBS.N : Truist Securities abaisse le prix cible à 675 $ contre
720 $ -
* Hubspot Inc HUBS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 675 $ à 680 $ -
* Humana HUM.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 300 $ contre 316 $ -
* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Citigroup augmente le prix cible de 56 à 64 $
* International Flavors & Fragrances IFF.N : Deutsche Bank réduit le prix cible
à 80 $ contre 90 $ -
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Baird réduit le PT à 75$ de 100
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Bereneberg réduit le PT à 78,8 $ contre
86 $
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Citigroup réduit le PT à 82$ de
90$ -
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Wells Fargo réduit le PT à 85 $
de 90 $ -
* International Seaways Inc INSW.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 47 $
de 46 $ -
* Iteos Therapeutics Inc ITOS.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 11 $
contre 12 $ -
* Jack In the Box JACK.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 19 $ contre 28 $
* Jack In the Box Inc JACK.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 19 $ contre 26
* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC réduit le prix cible à 22 $ de 30 $ -
* Jack In the Box Inc JACK.O : Truist Securities réduit le prix cible à 19$ de
* Jack In the Box Inc JACK.O : Barclays réduit le prix cible à 19 $ contre 23 $
* Jeld-Wen Holding Inc JELD.N : Barclays augmente le prix cible de 4,5 $ à 5 $ -
* JLL JLL.N : KBW relève son objectif de cours à 317 dollars contre 297 dollars
* Joby Aviation Inc JOBY.N : Needham relève l'objectif de cours à 22 $ contre 10
$ -
* Klaviyo Inc KVYO.N : Citigroup relève le cours à acheter de neutre; augmente
le PT à 50 $ de 40 $ -
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Mizuho réduit le prix cible à 70 $ de 120 $ -
* Light & Wonder Inc LNW.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 81 $ contre 84
$ -
* Light & Wonder Inc LNW.O : Truist Securities réduit le prix cible de 130,00 à 125,00
* Light & Wonder Inc LNW.O : Truist Securities réduit le prix cible à 125 $ de
130 $ -
* LP Building Solutions LPX.N : Truist Securities réduit le prix cible à 105 $
contre 108 $ -
* Lyft Inc LYFT.O : Moffettnathanson relève le cours cible à 16 $ contre 15 $ -
* Lyft Inc LYFT.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21 $
* Lyft Inc LYFT.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 16 $ contre
17 $ -
* Magnite Inc MGNI.O : Needham relève le cours cible à 25 $ contre 18 $ -
* Marketaxess MKTX.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 185 $ contre
233 $ -
* Marketaxess MKTX.O : Citigroup réduit le prix cible à 230 $ à partir de 265 $
-
* Marketaxess MKTX.O : Barclays réduit le prix cible à 200 $ de 237 $ -
* Marqeta MQ.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours à 7 $ contre 6 $ -
* Match Group MTCH.O : Susquehanna relève son objectif de cours à 45 $ contre 40
$ -
* Match Group Inc MTCH.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 35,00 $
contre 32,00 $ -
* McDonald's MCD.N : Bernstein relève le prix cible à 310 $ contre 300 $ -
* McDonald's MCD.N : BMO augmente le prix cible de 345 $ à 350 $
* McDonald's MCD.N : Citigroup relève le prix cible à 350 dollars contre 345
* McDonald's MCD.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours à 355 dollars
contre 350 -
* McDonald's MCD.N : Evercore ISI relève le prix cible de 350 à 360 dollars - -
* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le cours cible de 314 à 325 dollars -
* McDonald's MCD.N : TD Cowen relève le prix cible de 305 $ à 315 $
* McDonald's MCD.N : Truist Securities augmente le prix cible de 356 $ à 360 $ -
* McDonald's MCD.N : Barclays relève son objectif de cours à 360 dollars contre
355 dollars -
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Citigroup augmente le prix cible à 89 $ de
72 $ -
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de
73 $ à 80 $ -
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Leerink Partners relève le PT à 66 $ contre
56 $ -
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho réduit le prix cible de 330 à 228 $ -
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays réduit son objectif de cours à
* National Vision Holdings Inc EYE.O : Barclays réduit le prix cible à 28 $
contre 30 $ -
* National Vision Holdings Inc EYE.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 27 $
contre 24 $ -
* New York Times Co NYT.N : Barclays relève son objectif de cours à 52 $ contre
45 $ -
* New York Times Co NYT.N : Deutsche Bank ramène son objectif de cours à 68 $
contre 69 $
* New York Times Co NYT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 59,00 $ de
54,00 $ -
* Newell Brands Inc NWL.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 5,25 $
contre 5,80 $ -
* NRG Energy Inc NRG.N : Barclays augmente le prix cible à 203 $ de 197 $ -
* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : Citigroup réduit le prix cible de 0,80 $ à
* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : Citigroup ramène l'objectif de cours de
* Openlane Inc KAR.N : Stephens relève l'objectif de cours de 26 à 32$ -
* Owens Corning OC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 185 dollars contre 172
dollars
* Owens Corning OC.N : RBC réduit le cours cible à 180 $ contre 184 $
* Owens Corning OC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 150 à 165 $ -
* Owens Corning OC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 165 à 170 dollars -
* Owens Corning OC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 167 à 173 $ -
* Paycom Software Inc PAYC.N : JP Morgan relève le prix cible à 235,00 $ contre 215,00
* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 254 $ à 246 $
* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : Deutsche Bank réduit le prix cible
à 13 $ de 14 $ -
* Power Integrations POWI.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 60 $ à 55 $
- Power Integrations POWI.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 60 $ à 55 $
* Power Integrations Inc POWI.O : Susquehanna réduit le prix cible à 55 $ de 70
$ -
* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Jefferies réduit le prix cible de 60 $ à 51 $ -
* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 83$
de 90$ -
* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours
à 64$ contre 70$ -
* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 58$ de
75$ -
* Pseg PEG.N : Jefferies augmente le prix cible de 83 $ à 90 $ - Rhythm
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : H.C. Wainwright relève le prix cible à 100
* Rockwell Automation ROK.N : HSBC relève le prix cible de 360 à 385 dollars
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Citigroup réduit le prix cible de 392 $ à 382
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets relève le prix cible de 347 $ à
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Barclays réduit le prix cible de 370 $ à 357 $
* Root Inc ROOT.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 120 $ contre 118 $ -
* Sagimet Biosciences SGMT.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture
avec une note d'achat; PT 29 $ -
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 48 $ à
50 $
* Shopify Inc SHOP.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 150$ contre 85$ -
* Sinclair Inc SBGI.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 17 $ à 16 $ -
* Six Flags Entertainment FUN.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 434
$ contre 51 $ -
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 25 $ contre
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 25 $ contre
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Mizuho réduit le prix cible à 30 $ contre
36 $ -
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Barclays réduit son objectif de cours à
27 $ contre 40 $ -
* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 44
$ de 60 $ -
* Sun Communities Inc SUI.N : Truist Securities augmente le prix cible à 141 $
de 137 $ -
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Barclays relève le cours cible à 45 $ contre
29 $ -
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Citigroup réduit le prix cible de 14 $ à 10
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 38 $ à 32 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Mizuho réduit le prix cible à 16 $ de 20 $ -
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 30 $ à 14 $ -
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération
à neutre
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : RBC réduit le prix cible de 45 $ à 25 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 27 $ à 20 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 20 $ à
13 $ -
* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : BofA Global Research relève le PO de 68 à
80 dollars -
* the Carlyle Group Inc CG.O : Barclays relève l'objectif de cours à 74 $ contre
66 $ -
* Tko Group TKO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 165,00 $, de 160,00
* TPG Inc TPG.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours à 66 dollars contre
60 -
* Transdigm Group Inc TDG.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 1490 $
contre 1545 $ -
* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan relève le prix cible à 1 500,00 $ contre
1 480,00 $
* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : BofA Global Research augmente le PO à 29 $
de 27 $ -
* Trimble Inc TRMB.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 99 $ contre 80 $ -
* Trimble Inc TRMB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 96,00 $ contre 95,00 $
* Uber UBER.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 102 $ contre 98 $
* Uber UBER.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 105 $ de 100 $ -
* Uber UBER.N : RBC relève le cours cible à 100 dollars contre 94 dollars
* Uber UBER.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 108 dollars contre 104 dollars
* Uber UBER.N : Barclays relève le prix cible à 110 $ contre 97 $ -
* Uber UBER.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 119 dollars contre 120
dollars -
* UnitedHealth UNH.N : Mizuho réduit le prix cible à 300 $ contre 350 $ -
* Uniti Group Inc UNIT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 4,5 $ à 7,5 $ -
* Unity Software Inc U.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 18
$ contre 15 $ -
* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 40 $ contre 35 $ -
* Unity Software Inc U.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 40,00 $
* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 32 $ contre 23 $
* Unity Software Inc U.N : Barclays augmente le prix cible à 30 $ de 25 $ -
* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 29 $ contre
24 $ -
* Upstart Holdings Inc UPST.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 100 $
contre 83 $ -
* Valvoline Inc VVV.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 44 $ contre 42 $ -
* Vaxcyte Inc PCVX.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 60,00 $
contre 65,00 $ -
* Vertex Inc VERX.O : Citigroup réduit le prix cible à 31 $ de 40 $ -
* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 26 $
contre 27 $ -
* Vivid Seats Inc SEAT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 38,00 $ à
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : BMO augmente le prix cible de 50 $ à 55 $ -
* Zentalis Pharmaceuticals Inc ZNTL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 5 $
* Zillow Group Inc ZG.O : Barclays relève le cours cible de 60 à 66 dollars -
Zillow Group Inc ZG.O : JP Morgan relève le cours cible de 79 à 94 dollars
* Zillow Group Inc ZG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours à 88
$ contre 81 $ -
* Zillow Group Inc ZG.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 84 $ contre 76 $
* Zillow Group Inc ZG.O : KBW relève son objectif de cours à 85 $ contre 74 $ auparavant
* Zillow Group Inc ZG.O : RBC relève le cours cible à 95 $, contre 88 $ auparavant