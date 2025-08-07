information fournie par Reuters • 07/08/2025 à 22:24

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applovin, Costco Wholesale, Hubspot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applovin, Costco Wholesale et Hubspot.

FAITS MARQUANTS

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève le prix cible de $530 à $560

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève le cours cible à 1 160 $, contre 1 115 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible de 825 $ à 655 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible de 347 $ à 360 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan relève le PT de 1 480 $ à 1 500 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Barclays réduit son objectif de cours de 28 à 20 dollars

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 66 $ à 36 $

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : UBS réduit le prix cible de 45 $ à 31 $

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : Morgan Stanley augmente le PT à 11$ de 9

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Citigroup augmente le PT à 167$ de 140

* Advanced Micro Devices AMD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 200 $ contre 130 $

* Airbnb ABNB.O : Barclays relève l'objectif de cours de 104 à 105 dollars

* Airbnb ABNB.O : BMO augmente le prix cible de 121 $ à 124 $

* Airbnb ABNB.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 125 à 135 dollars

* Airbnb ABNB.O : JP Morgan relève le cours cible de 120 à 130 dollars

* Airbnb ABNB.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours de 130 à 120 dollars

* Airbnb ABNB.O : RBC relève le cours cible à 145 $, contre 140 $ auparavant

* Airbnb ABNB.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 $ à 150 $

* Airbnb ABNB.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 110 $, contre 111 $ auparavant

* Airbnb Inc ABNB.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 120 $, contre 130 $ auparavant

* Airbnb Inc ABNB.O : UBS réduit le prix cible à 148 $ contre 156 $

* Aka Brands Holding Corp AKA.N : Telsey Advisory Group augmente le PT à 13$ de 10

* American Well Corporation AMWL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $ contre 15 $

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève le prix cible à 343 $ contre 337 $

* Angi Inc ANGI.O : Truist Securities relève le cours cible de 25 à 28 dollars

* Angi Inc ANGI.O : UBS augmente le prix cible de 20 à 22 dollars

* Apple Inc AAPL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 250 $ contre 240 $ auparavant

* Applovin Corp APP.O : BTIG relève l'objectif de cours à 547 $ contre 483 $

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 560 $ contre 530 $ auparavant

* Applovin Corp APP.O : JP Morgan relève le cours cible de 400 à 425 dollars

* Applovin Corp APP.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 460 à 480 dollars

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler relève le cours cible de 470 à 500 dollars

* Applovin Corp APP.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 430 à 450 dollars

* Applovin Corp APP.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 405 $ à 480 $

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Leerink Partners relève le cours cible de 46 à 52 dollars

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 25 $ contre 26 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Argus Research augmente le prix cible à 175 $ de 130 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Barclays relève le cours cible à 151 $, contre 119 $ auparavant

* Arvinas Inc ARVN.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 16 $ contre 19 $

* Ashland Inc ASH.N : UBS réduit le cours cible à 64 $ contre 73 $

* Assurant Inc AIZ.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 255 $ contre 250 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Barclays relève le cours cible à 155 $ contre 75

* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities relève le prix cible de 50 à 54 dollars

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 200$ contre 210

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Raymond James réduit le prix cible de 48 $ à 40 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Raymond James réduit le prix cible de "strong buy" à "outperform"

* Ball Corp BALL.N : RBC augmente le cours cible de 69 $ à 70 $

* Bellring Brands BRBR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 50$ contre 75

* Bentley Systems BSY.O : Oppenheimer relève le cours cible de 59 $ à 65 $

* Bentley Systems Inc BSY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 56 $ contre 48 $ auparavant

* Bentley Systems Inc BSY.O : Mizuho relève son objectif de cours à 62$ contre 50

* Bentley Systems Inc BSY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 63$ contre 57

* Bentley Systems Inc BSY.O : Rosenblatt Securities réduit le prix à neutre à partir d'achat

* Bentley Systems Inc BSY.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 53 à 58 dollars

* Bentley Systems Inc BSY.O : UBS relève l'objectif de cours à 60$ contre 53

* Biote Corp BTMD.O : Truist Securities réduit le cours cible à 6 $ contre 7 $

* Blackline Inc BL.O : Truist Securities augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Truist Securities réduit le PT à 33$ de 35

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Wells Fargo augmente le PT à 28$ de 27

* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 7 $ contre 9 $

* Blue Bird Corp BLBD.O : BTIG augmente le prix cible de 45 $ à 55 $

* Blue Bird Corp BLBD.O : Needham augmente le prix cible de 49 $ à 53 $

* Boise Cascade Co BCC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 101 $ contre 106 $

* Brookdale Senior Living Inc. BKD.N : Barclays augmente le prix cible de 7,50 $ à 8 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : BMO augmente le prix cible de 53 $ à 56 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : KBW relève le cours cible de 56 $ à 62 $

* Bumble Inc BMBL.O : RBC relève le cours cible de 7,5 $ à 7 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 267 à 309 dollars

* Caredx Inc CDNA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 25 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Citigroup augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* Carlyle Group Inc CG.O : KBW relève le prix cible de 60 à 66 dollars

* Carvana Co CVNA.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 290 à 450 dollars

* Caterpillar Inc CAT.N : Morgan Stanley ramène le cours de l'action à sous-pondération (equal-weight)

* Caterpillar Inc CAT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 283 $ à 350 $

* CDW Corp CDW.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 176 $, contre 205 $ auparavant

* CDW Corp CDW.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 202 $ de 200 $

* CDW Corp CDW.O : UBS ramène le cours cible à 200 $, contre 210 $ auparavant

* Cencora COR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 310 dollars contre 300 dollars auparavant

* Centene Corp CNC.N : Mizuho abaisse le cours cible à 28 $ contre 40 $

* Central Garden & Pet Co CENT.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* Centrus Energy Corp LEU.A : JP Morgan relève le prix cible de 150 $ à 164 $

* Certara Inc CERT.O : UBS réduit le prix cible de 17,50 $ à 15 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : UBS réduit le prix cible à 101 $, contre 103 $ auparavant

* Champion Homes Inc SKY.N : Barclays relève le cours cible à 74 $ contre 72 $

* Charles River Labs CRL.N : Barclays relève le cours cible de 155 $ à 165 $

* Charles River Labs CRL.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 180 à 185 dollars

* Charles River Labs CRL.N : JP Morgan relève le PT à 160$ contre 145

* Cigna CI.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 330 $ contre 384 $

* CommScope Holding Company Inc COMM.O : BofA Global Research relève le prix cible de sous-performance à achat

* CommScope Holding Company Inc COMM.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 4 $ à 20 $

* Context Therapeutics Inc CNTX.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 4$ contre 5

* Corning GLW.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 75$ de 70

* Corning GLW.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 74 $ contre 63 $

* Corpay Inc CPAY.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 392 $ contre 414 $

* Corpay Inc CPAY.N : UBS réduit le prix cible à 340 $ de 365 $

* Corteva Inc CTVA.N : UBS augmente le prix cible de 90 $ à 91 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève le prix cible de 1 115 $ à 1 160 $

* Crocs Inc CROX.O : Needham réduit le prix cible de 129 $ à 89 $

* Cummins CMI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 342 $ à 380 $

* Cummins Inc CMI.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 350 $ à 450 $

* Datadog Inc DDOG.O : Monness Crespi Hardt relève l'objectif de cours de 160 à 185 dollars

* Datadog Inc DDOG.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 140 $ à 175 $

* Datadog Inc DDOG.O : Raymond James augmente le prix cible de 150 $ à 170 $

* Dave Inc DAVE.O : Citizens relève le cours cible de 260 à 280 dollars

* Davita Inc DVA.N : Barclays ramène le cours cible de 169 $ à 160 $

* Dayforce Inc DAY.N : Barclays relève le cours cible de 60 à 61 dollars

* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 48 $ contre 42 $

* Dine Brands Global DIN.N : Barclays ramène le cours cible de 24 à 22 dollars

* Disney DIS.N : Argus Research augmente le prix cible à 134$ de 122

* Disney DIS.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 129 dollars, contre 125 dollars auparavant

* Doordash DASH.O : Bernstein relève le cours cible à 310 $, contre 265 $ auparavant

* Doordash DASH.O : BMO relève le cours cible de 238 $ à 288 $

* Doordash DASH.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 325 $, contre 285 $ auparavant

* Doordash DASH.O : BTIG relève l'objectif de cours à 315 $ contre 265 $

* Doordash DASH.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 320 $ contre 315 $

* Doordash DASH.O : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 299 $ contre 223 $

* Doordash DASH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 300 $ contre 275 $

* Doordash DASH.O : Needham relève le cours cible de 230 à 300 dollars

* Doordash DASH.O : Oppenheimer relève le cours cible de 280 à 310 dollars

* Doordash DASH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 210 à 290 dollars

* Doordash DASH.O : Raymond James relève le cours cible à 325 $, contre 275 $ auparavant

* Doordash DASH.O : Truist Securities relève le prix cible à 326 $, contre 272 $ auparavant

* Doordash DASH.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 280 $ contre 239 $

* Doordash Inc DASH.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 300 $, contre 275 $ auparavant

* Doordash Inc DASH.O : UBS relève l'objectif de cours à 280 $, contre 260 $ auparavant

* Dow Inc DOW.N : UBS réduit le cours cible à 23 $ contre 25

* Draftkings Inc DKNG.O : Bernstein relève le cours cible de 52 à 55 dollars

* Duolingo Inc DUOL.O : Barclays relève le prix cible de 375 à 390 dollars

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan relève le prix cible de 500 à 515 dollars

* Duolingo Inc DUOL.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 480 à 500 dollars

* Dutch Bros Inc BROS.N : Barclays relève le cours cible de 84 à 92 dollars

* Dutch Bros Inc BROS.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 80 à 84 dollars

* Dutch Bros Inc BROS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 73 $ contre 63 $

* Edgewell Personal Care Co EPC.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 30$ contre 35

* Edwards Lifesciences Corporation EW.N : Wells Fargo relève le PT à 88 $ contre 84 $

* Ehealth Inc EHTH.O : UBS réduit le prix cible à 5 $ de 7

* Elevance Health ELV.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 342 $ contre 505 $

* Elf Beauty ELF.N : Canaccord Genuity ramène le cours cible à 128 $, contre 150 $ auparavant

* Elf Beauty ELF.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 121$ contre 120

* Elf Beauty ELF.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 135$ contre 150

* Elf Beauty ELF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 130$ contre 132

* Elf Beauty ELF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 114$ contre 105

* Elf Beauty Inc ELF.N : UBS ramène l'objectif de cours à 112$ contre 120

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du marché"

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 715 $ contre 944 $

* Emerson EMR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 133 à 135 dollars

* Emerson EMR.N : Mizuho relève le cours cible à 155 $ contre 150 $ auparavant

* Emerson Electric Co EMR.N : Barclays relève le cours cible de 125 à 127 dollars

* Emerson Electric Co EMR.N : Barclays relève le prix cible de sous-pondéré à égal-pondéré

* Emerson Electric Co EMR.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 105 à 115 dollars

* Equinix Inc EQIX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 961 $ contre 904 $

* Esab Corp ESAB.N : Stifel augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Esab Corp. ESAB.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 142 $ contre 144 $

* Evercommerce Inc EVCM.O : Oppenheimer relève le cours cible de 12 à 13 dollars

* Exact Sciences EXAS.O : Barclays ramène le cours cible de 65 à 55 dollars

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Bernstein réduit le prix cible à 60 $ contre 70

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Citigroup réduit le prix cible à 65 $ de 75

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 70 $, contre 90 $ auparavant

* Exact Sciences Corp EXAS.O : RBC réduit le prix cible de 54 $ à 46 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen réduit le cours cible de 75 $ à 66 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : UBS réduit le prix cible de 61 $ à 53 $

* Extreme Networks Inc EXTR.O : Needham relève le cours cible de 20 à 24 dollars

* Extreme Networks Inc EXTR.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 20 à 25 dollars

* Extreme Networks Inc EXTR.O : UBS relève le prix cible de 15 à 21 dollars

* F&G Annuities & Life Inc FG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 40$ contre 37

* F&G Annuities & Life Inc FG.N : Piper Sandler relève le prix cible de 34 $ à 37 $

* Fibrogen Inc FGEN.O : H.C. Wainwright ajuste le prix cible de 10 à 43 $ pour refléter le fractionnement d'actions à

raison de 1 pour 25

* Flywire Corp FLYW.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 14 à 15 dollars

* Fortinet FTNT.O : Barclays ramène le cours cible de 110 à 90 dollars

* Fortinet FTNT.O : Bernstein réduit le prix cible à 79 $ contre 94 $

* Fortinet FTNT.O : BMO réduit le prix cible de 110 $ à 90 $

* Fortinet FTNT.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 85 $ contre 93 $

* Fortinet FTNT.O : Jefferies réduit le prix cible à 85 $ de 100

* Fortinet FTNT.O : JP Morgan réduit le prix cible à 87 $ de 105

* Fortinet FTNT.O : Keybanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à surpondération

* Fortinet FTNT.O : Mizuho réduit le prix cible de 87 $ à 75 $

* Fortinet FTNT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 78 $ contre 110 $

* Fortinet FTNT.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Fortinet FTNT.O : Piper Sandler réduit son objectif de cours à 90$ contre 135

* Fortinet FTNT.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Fortinet FTNT.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 115 $ à 85 $

* Fortinet FTNT.O : TD Cowen ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; le cours cible est ramené de 135 $ à 105 $

* Fortinet FTNT.O : Truist Securities réduit le prix cible de 95 $ à 125 $

* Fortinet FTNT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 85 $ de 110

* Fortinet Inc FTNT.O : UBS réduit le prix cible à 90 $ de 105

* Fortinet Inc. FTNT.O : Morgan Stanley réduit le cours à égalité de pondération de surpondération

* Geo Group Inc GEO.N : Jonestrading réduit le prix cible à 45$ de 50

* Global Payments Inc GPN.N : Jefferies relève le cours cible de 75 à 85 dollars

* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan relève le cours cible de 85 à 95 dollars

* Global Payments Inc GPN.N : KBW relève l'objectif de cours de 85 à 87 dollars

* Global Payments Inc GPN.N : UBS relève le cours cible de 85 à 93 dollars

* Griffon GFF.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 97 $, contre 90 $ auparavant

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : JP Morgan relève le cours cible à 240 $, contre 236 $ auparavant

* Gxo Logistics GXO.N : Oppenheimer relève le cours cible de 55 $ à 62 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 56,00 $ à 65,00 $

* Gxo Logistics Inc GXO.N : UBS augmente le prix cible de 50 $ à 58 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 57 $ à 60 $

* Hecla Mining Co HL.N : H.C. Wainwright relève le cours cible de 11,50 $ à 12,50 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : JP Morgan réduit le prix cible à 76 $ contre 80 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 606 $ contre 708 $

* Hubspot Inc HUBS.N : BMO réduit le prix cible à 600 $, contre 650 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 765 $ à 700 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies réduit le prix cible de 700 à 650 dollars

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 675$ contre 645

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible de 825 $ à 655 $

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 600 $, contre 650 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Truist Securities réduit le prix cible à 675 $ de 720 $

* Hubspot Inc HUBS.N : UBS réduit le prix cible de 820 $ à 700 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 675 $ à 680 $

* Humana HUM.N : Mizuho ramène le cours cible à 300 $ contre 316 $

* Huron Consulting Group Inc HURN.O : Barrington Research relève l'objectif de prix à 176 $ contre 173 $

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 64 $ contre 56 $

* Informatica Inc INFA.N : UBS relève le cours cible de 21 à 25 dollars

* Ingevity Corp NGVT.N : BMO relève le cours cible de 56 $ à 62 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Argus Research augmente le prix cible de 191 $ à 203 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Baird réduit le PT à 75$ de 100

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Bereneberg réduit le PT à 78,8 $ contre 86 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Citigroup réduit le PT à 82$ de 90

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Deutsche Bank réduit le PT à 80$ de 90

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Oppenheimer réduit le PT à performer à partir de surperformer

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Wells Fargo réduit le PT à 85$ de 90

* International Seaways Inc INSW.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 47 $ de 46 $

* Intrepid Potash Inc IPI.N : UBS réduit le prix cible à 23 $ contre 24 $

* Iteos Therapeutics Inc ITOS.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 11 $ contre 12 $

* Jack In the Box JACK.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 19$ de 28

* Jack In the Box Inc JACK.O : Barclays réduit le prix cible à 19 $ contre 23 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 19$ de 26

* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC réduit le prix cible à 22$ de 30

* Jack In the Box Inc JACK.O : TD Cowen réduit le prix cible à 21$ de 25

* Jack In the Box Inc JACK.O : Truist Securities réduit le prix cible à 19$ de 22

* Jack In the Box, Inc. JACK.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 28 $ contre 44 $

* Jeld-Wen Holding Inc JELD.N : Barclays augmente le prix cible de 4,50 $ à 5 $

* Jeld-Wen Holding Inc JELD.N : UBS augmente le prix cible de 5,75 $ à 5 $

* JLL JLL.N : KBW relève le cours cible à 317 $ contre 297 $

* Joby Aviation Inc JOBY.N : Canaccord Genuity ramène le cours de l'action d'achat à attente

* Joby Aviation Inc JOBY.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 12 $ à 17 $

* Joby Aviation Inc JOBY.N : Needham relève le prix cible de 10 à 22 $

* Kemper Corp KMPR.N : Raymond James ramène le cours cible à 60 $, contre 82 $ auparavant

* Kemper Corp KMPR.N : Raymond James réduit le prix cible à 60 $ à partir de 82 $ Kemper Corp

* Klaviyo Inc KVYO.N : Citigroup passe de neutre à achat; augmente le prix cible de 40 $ à 50 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Mizuho réduit le prix cible à 70 $ contre 120 $

* Leidos LDOS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 175,00 $ à 205,00 $

* Leidos Holdings Inc LDOS.N : UBS relève l'objectif de cours à 184 $ contre 168 $

* Leslie'S Inc LESL.O : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 0,75 $ à 0,35 $

* Light & Wonder Inc LNW.O : Mizuho réduit le prix cible de 84 $ à 81 $

* Light & Wonder Inc LNW.O : Truist Securities réduit le prix cible de 130,00 à 125,00

* Light & Wonder Inc LNW.O : Truist Securities réduit le prix cible à 125 $ de 130 $

* LP Building Solutions LPX.N : Truist Securities réduit le prix cible à 105 $ contre 108 $

* Lyft Inc LYFT.O : BMO augmente le prix cible de 15 $ à 16 $

* Lyft Inc LYFT.O : Canaccord Genuity ramène le cours cible à 11 $, contre 14 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Moffettnathanson relève le cours cible à 16 $, contre 15 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Oppenheimer ramène le cours cible à 17 $, contre 20 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : TD Cowen relève le cours cible à 22 $, contre 21 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 17 $

* Magnite Inc MGNI.O : Needham relève le cours cible à 25 $ contre 18 $

* Marketaxess MKTX.O : Barclays réduit le prix cible à 200 $ de 237 $

* Marketaxess MKTX.O : Citigroup réduit le prix cible de 265 $ à 230 $

* Marketaxess MKTX.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 185$ de 233

* Marketaxess MKTX.O : KBW réduit le prix cible à 219 $ contre 227 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : UBS réduit le prix cible à 255 $ contre 295 $

* Marqeta MQ.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 7 $ contre 6 $ auparavant

* Marqeta Inc MQ.O : UBS relève le cours cible de 5,75 $ à 5 $

* Match Group MTCH.O : Susquehanna relève le cours cible de 40 à 45 dollars

* Match Group Inc MTCH.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 32,00 à 35,00

* McDonald's MCD.N : Barclays relève l'objectif de cours de 355 à 360 dollars

* McDonald's MCD.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 310 dollars contre 300 dollars auparavant

* McDonald's MCD.N : BMO relève le cours cible de 345 à 350 dollars

* McDonald's MCD.N : Citigroup relève le cours cible de 365 à 373 dollars

* McDonald's MCD.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 350 à 355 dollars

* McDonald's MCD.N : Evercore ISI relève le prix cible de 350 à 360 dollars

* McDonald's MCD.N : JP Morgan relève le prix cible de 305 à 310 dollars

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler relève le cours cible de 314 à 325 dollars

* McDonald's MCD.N : TD Cowen relève le prix cible de 305 $ à 315 $

* McDonald's MCD.N : Truist Securities augmente le prix cible de 356 $ à 360 $

* McKesson Corp MCK.N : Citigroup relève le prix cible de 800 à 820 dollars

* McKesson Corp MCK.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 740 à 775 dollars

* McKesson Corp MCK.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 750 $ contre 735 $ auparavant

* Metlife Inc MET.N : UBS réduit le prix cible de 94 $ à 91 $

* Middleby Corp MIDD.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible à 162 $, au lieu de 186 $

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 145,00 $ à 125,00 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Citigroup augmente le prix cible de 72 $ à 89 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 73 $ à 80 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Leerink Partners augmente le PT à 66$ de 56

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Raymond James augmente le prix cible de 77 $ à 82 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho réduit le prix cible de 330 à 228 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Roth MKM réduit le prix cible de 71 $ à 67 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays réduit le prix cible de 53 $ à 49 $

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Barclays réduit le prix cible de 30 $ à 28 $

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours à 27 $ contre 24 $ auparavant

* New York Times Co NYT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 45 à 52 dollars

* New York Times Co NYT.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 68 $ contre 69 $ auparavant

* New York Times Co NYT.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 54,00 $ à 59,00 $

* Newell Brands Inc NWL.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 5,80 $ à 5,25 $

* NRG Energy Inc NRG.N : Barclays augmente le prix cible à 203 $ de 197 $

* Odp Corp ODP.O : UBS augmente le prix cible à 19$ de 17

* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : Citigroup réduit le prix cible de 0,80 $ à 0,70 $

* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : Citigroup passe de neutre à vente

* Openlane Inc KAR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 22 $ à 25 $

* Openlane Inc KAR.N : Stephens relève l'objectif de cours à 32 $ contre 26 $ auparavant

* Owens Corning OC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 173 $ contre 167 $

* Owens Corning OC.N : Jefferies relève le cours cible à 185 $ contre 172 $

* Owens Corning OC.N : RBC réduit le cours cible à 180 $, contre 184 $ auparavant

* Owens Corning OC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 150 à 165 dollars

* Owens Corning OC.N : UBS réduit le prix cible à 210 $ contre 218 $

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo relève le cours cible à 170 $ contre 165 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 250 $ contre 240 $ auparavant

* Paycom Software Inc PAYC.N : BMO augmente le prix cible de 244 $ à 258 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : JP Morgan augmente le prix cible à 235,00$ contre 215,00

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 254 $ à 246 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : Deutsche Bank réduit le cours cible à 13 $ contre 14 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Raymond James augmente le prix cible à 122$ de 110

* Plymouth Industrial REIT Inc PLYM.N : Colliers réduit le prix cible à 18

* Power Integrations POWI.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 55$ de 60

* Power Integrations Inc POWI.O : Stifel réduit le prix cible à 70$ de 75

* Power Integrations Inc POWI.O : Susquehanna réduit le prix cible de 70 $ à 55 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 128 dollars

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Jefferies réduit le prix cible de 60 $ à 51 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 83$ de 90

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Truist Securities réduit le prix cible à 64$ de 70

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 58$ de 75

* Pseg PEG.N : Jefferies augmente le prix cible de 83 $ à 90 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : UBS ramène l'objectif de cours à 26$ contre 29

* Redwire Corp RDW.N : Alliance Global Partners réduit le cours cible à 16 $ contre 19 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : H.C. Wainwright relève le prix cible à 100 $ contre 80 $ auparavant

* Rockwell Automation ROK.N : Barclays réduit le prix cible de 370 $ à 357 $

* Rockwell Automation ROK.N : Citigroup réduit le prix cible de 392 $ à 382 $

* Rockwell Automation ROK.N : Daiwa Capital Markets relève le prix cible à 360 $ contre 347 $ auparavant

* Rockwell Automation ROK.N : HSBC relève le prix cible de 360 à 385 dollars

* Rockwell Automation ROK.N : JP Morgan relève le prix cible à 320 $ contre 299 $

* Rockwell Automation ROK.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 385,00 $ contre 350,00

* Rockwell Automation ROK.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 371 $ à 363 $

* Root Inc ROOT.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 120 $ à partir de 118 $

* Ross Stores Inc. ROST.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 126,00 $ à 128,00 $

* Sagimet Biosciences SGMT.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT $29

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 10 $ à 12 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 48 $ à 50 $

* Shopify Inc SHOP.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 150$ contre 85

* Shopify Inc SHOP.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 115 $ à 150 $

* Silvaco Group Inc SVCO.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 14 $ à 12 $

* Sinclair Inc SBGI.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 16 $ contre 17 $

* Sitime Corporation SITM.O : Barclays relève le cours cible de 180 à 220 dollars

* Six Flags Entertainment FUN.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 434 $, contre 51 $ auparavant

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Barclays réduit le prix cible à 27 $ de 40

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 41

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Jefferies ramène le prix cible de "buy" à "hold

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 36 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 12 $ à 18 $

* Soleno Therapeutics SLNO.O : Oppenheimer relève le cours cible à 110 $ contre 105 $

* Sprout Social Inc SPT.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible de 30 $ à 25 $

* Sprout Social Inc SPT.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 32 $ à 23 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Stifel ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 75 $ à 60 $

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 44 $ contre 60 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Truist Securities augmente le prix cible de 137 à 141 dollars

* Sunrun Inc RUN.O : JP Morgan augmente le prix cible à 20 $ contre 16 $

* Sunrun Inc. RUN.O : Oppenheimer relève le cours cible de 20 à 21 dollars

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Barclays relève le cours cible de 29 à 45 dollars

* Symbotic, Inc. SYM.O : Oppenheimer relève le prix cible de 54 $ à 59 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Citigroup réduit le prix cible de 14 $ à 10 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Jefferies réduit le prix cible de 55 $ à 45 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 38 $ à 32 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Mizuho réduit le prix cible de 20 $ à 16 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 30 $ à 14 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : RBC réduit le prix cible de 45 $ à 25 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 27 $ à 20 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities réduit le prix cible de 17 $ à 14 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : UBS réduit le prix cible de 20 $ à 17 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 20 $ à 13 $

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : BofA Global Research augmente le prix cible de 68 $ à 80 $

* the Carlyle Group Inc CG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 66 à 74 dollars

* Tko Group TKO.N : Moffettnathanson augmente le prix cible de 6 $ à 152 $

* Tko Group TKO.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 160,00 $ à 165,00 $

* Tko Group Holdings Inc TKO.N : UBS augmente le prix cible de 195 $ à 200 $

* Toast Inc TOST.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 48$ contre 41

* Torrid Holdings Inc CURV.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 2,00 $ contre 4,00

* TPG Inc TPG.O : Citigroup augmente le prix cible à 70$ de 60

* TPG Inc TPG.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 60 à 66 dollars

* TPG Inc TPG.O : KBW relève l'objectif de cours de 57 à 64 dollars

* Traeger Inc COOK.N : Telsey Advisory Group ramène le cours cible de 2 à 1,75 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 1490$ de 1545

* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan relève le PT à 1500,00 $ contre 1480,00 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : UBS augmente le prix cible à 1839 $ de 1815 $

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : BofA Global Research augmente le PO à 29$ de 27

* Trimble Inc TRMB.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 99$ contre 80

* Trimble Inc TRMB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 96,00 $ contre 95,00

* Trimble Inc TRMB.O : Raymond James augmente le prix cible de 85 $ à 93 $

* Trimble Inc. TRMB.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 88 $ à 94 $

* Turning Point Brands Inc TPB.N : Oppenheimer relève le cours cible de 85 $ à 98 $

* Tutor Perini Corp TPC.N : UBS relève le cours cible à 67 $, contre 59 $ auparavant

* Uber UBER.N : Barclays relève l'objectif de cours à 110 $ contre 97 $

* Uber UBER.N : BMO relève le prix cible de 101 à 113 dollars

* Uber UBER.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 102 $, contre 98 $ auparavant

* Uber UBER.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 105 dollars, contre 100 dollars auparavant

* Uber UBER.N : Raymond James relève le prix cible de 100 à 105 dollars

* Uber UBER.N : RBC relève le prix cible de 94 $ à 100 $

* Uber UBER.N : TD Cowen relève le cours cible à 108 $, contre 104 $ auparavant

* Uber UBER.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 96 $ contre 92 $ auparavant

* Uber UBER.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 119 dollars, contre 120 dollars auparavant

* Uber Technologies Inc UBER.N : UBS relève le cours cible de 115 à 117 dollars

* UnitedHealth UNH.N : Mizuho ramène le cours cible à 300 $, contre 350 $ auparavant

* Uniti Group Inc UNIT.O : Wells Fargo relève le cours cible de 4,5 à 7,5 dollars

* Unity Software Inc U.N : Barclays relève l'objectif de cours de 25 à 30 dollars

* Unity Software Inc U.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 18 $ contre 15 $ auparavant

* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 40$ contre 35

* Unity Software Inc U.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 40,00 $ contre 25,00

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 32 $ à partir de 23 $

* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 29 $ contre 24 $ auparavant

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 83 $ à 100 $

* Urban Outfitters Inc. Urbn.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 82,00 $ contre 77,00 $

* Valvoline Inc VVV.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 44$ contre 42

* Vaxcyte Inc PCVX.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 60,00 $ contre 65,00 $

* Vertex Inc VERX.O : BMO réduit le prix cible de 38 $ à 30 $

* Vertex Inc VERX.O : Citigroup réduit le prix cible de 40 $ à 31 $

* Vertex Inc VERX.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 48 $ à 42 $

* Vertex Inc VERX.O : Stifel réduit le prix cible de 31 $ à 25 $

* Viridian VRDN.O : Oppenheimer relève le prix cible à 32 $ contre 28 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 26 $ contre 27 $

* Vivid Seats Inc SEAT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 38,00 $ à 26,00 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : BMO augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Telsey Advisory Group augmente le PT à 29$ de 17

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : UBS augmente le prix cible à 36$ de 30

* Xencor Inc XNCR.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 27 $ contre 33 $

* Zentalis Pharmaceuticals Inc ZNTL.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 6 $ à 5 $

* Zillow Group Inc Z.O : JP Morgan augmente le prix cible de 79 $ à 94 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Barclays relève le cours cible à 66 $, contre 60 $ auparavant

* Zillow Group Inc ZG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 88 $ contre 81 $ auparavant

* Zillow Group Inc ZG.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 84 $ contre 76 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Citigroup augmente le prix cible de 83 $ à 100 $

* Zillow Group Inc ZG.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 85 $ à 95 $

* Zillow Group Inc ZG.O : KBW relève le prix cible à 85 $, contre 74 $ auparavant

* Zillow Group Inc ZG.O : RBC relève le cours cible de 88 $ à 95 $