information fournie par Reuters • 14/10/2025 à 16:16

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applovin, Caterpillar, ESAB

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applovin, Caterpillar et ESAB.

FAITS MARQUANTS

* Applovin APP.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de

prix 700 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 505 $ à 650 $

* Duke Energy Corp DUK.N : JP Morgan relève le cours cible de 131 à 136 dollars

* ESAB Corp ESAB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 138 $ contre 125 $ auparavant

* McKesson Corp MCK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 900 $ contre 820 $ auparavant

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aaon Inc AAON.O : Oppenheimer relève le cours cible de 105 à 112 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 200 à 230 dollars

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC relève le cours cible de 330 $ à 440 $

* AGCO Corp AGCO.N : JP Morgan relève le cours cible de 135 $ à 136 $

* Albemarle ALB.N : Argus Research relève le cours cible à 120 $, contre 90 $ auparavant

* Albemarle ALB.N : BofA Global Research passe de "acheter" à "neutre"; augmente le prix cible de 95 $ à 100 $

* Align Technology Inc ALGN.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 172 $ de 188 $

* Alliant Energy Corporation LNT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 65 $ contre 60 $ auparavant

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 90 $ contre 95 $ auparavant

* Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 370 $ contre 347 $

* American Electric Power Company AEP.O : Barclays relève l'objectif de cours de 111 à 117 dollars

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 16 $ à 14 $

* AnaptysBio Inc ANAB.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 57 $ à 72 $

* Apollo APO.N : Citigroup réduit le prix cible à 150 $ contre 170 $

* Applovin Corp APP.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix 700

* Applovin Corp APP.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 491 $ à 633 $

* Ares Capital Corp ARCC.O : UBS réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 22,5 $

* Ares Management Corporation ARES.N : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer"

* Array Technologies ARRY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 7 à 8 dollars

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 220 à 230 dollars

* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 11$ contre 12

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan relève le PT à 47 $ contre 46 $

* Autonation AN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 230 $ contre 205 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : La Banque Scotia réduit le prix cible à 215 $, contre 226 $ auparavant

* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Truist Securities augmente le prix cible de 6,5 $ à 9,5 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : BofA Global Research réduit le prix cible à 41 $ contre 42 $

* Barrick Mining B.N : Bernstein augmente le prix cible à 42$ de 39,50

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 28,5 $ contre 32 $

* BHP Group BHP.N : Bernstein relève le cours cible à 51,50 $ contre 49,50 $

* Blackstone BX.N : Citigroup réduit le prix cible à 170 $ contre 185 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan relève le prix cible de 160 à 177 dollars

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : UBS réduit le prix cible à 28 $ contre 31 $

* Bloom Energy Corp BE.N : BMO augmente le prix cible de 33 $ à 97 $

* Bloom Energy Corp BE.N : UBS augmente le prix cible de 105 $ à 115 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Citigroup abaisse le cours cible à 19 $, contre 23 $ auparavant

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 25 à 24 $

* Brinker International Inc EAT.N : Citigroup réduit le prix cible à 156 $ contre 168 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Barclays relève le prix cible de 400 à 450 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Citigroup relève le cours cible de 350 à 415 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 350 à 400 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 350 à 400 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Mizuho relève le cours cible de 410 à 430 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 409 $, contre 382 $ auparavant

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 382,00 $ à 409,00 $

* Broadcom Inc AVGO.O : UBS augmente le prix cible à 415 $ à partir de 365 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan relève le cours cible de 67 $ à 68 $

* Camden Property Trust CPT.N : La Banque Scotia réduit le cours cible de 133 à 126 $

* Capital Southwest Corp CSWC.O : UBS réduit le prix cible de 23 $ à 21,5 $

* Cargurus Inc CARG.O : JP Morgan augmente le prix cible à 43 $ contre 38 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Citigroup réduit le prix cible de 75 $ à 74 $

* Carrier Global Corp CARR.N : Oppenheimer ramène le cours de l'action de "surperformance" à "perform"

* Cars.com Inc CARS.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 16$ contre 15

* Carter'S Inc CRI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 23$ contre 22

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 505 à 650 dollars

* CBOE Global Markets CBOE.Z : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 260$ contre 261

* CBOE Global Markets CBOE.Z : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 270$ contre 265

* Celanese Corp CE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 57 $ contre 59 $

* Celanese Corp CE.N : RBC réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 45 $

* Centene Corp CNC.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 42 $ contre 39 $

* CenterPoint Energy CNP.N : JP Morgan relève le cours cible à 43 $, contre 40 $ auparavant

* CF Industries Holdings Inc CF.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 83 $ contre 82 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 158 $, contre 111 $ auparavant

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Truist Securities relève le prix cible de 120 à 150 dollars

* Charles Schwab Corp SCHW.N : JP Morgan relève le cours cible de 117 à 119 dollars

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 100 $, contre 96 $ auparavant

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 68 $ contre 75

* Chemours CC.N : RBC relève le cours cible à 19 $, contre 15 $ auparavant

* Chesapeake Utilities Corp CPK.N : Barclays relève le cours cible de 120 à 128 dollars

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 53$ contre 60

* Chord Energy Corp CHRD.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; PT 130

* Cipher Mining Inc CIFR.O : BTIG augmente le prix cible de 9 $ à 25 $

* Circle Internet Group CRCL.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* CleanSpark Inc CLSK.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 17 $ à 25 $

* CME Group Inc CME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 256 $ contre 252 $

* Coherent Corp COHR.N : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 135 $ à 150 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : UBS réduit le prix cible à 29$ de 30

* Cummins CMI.N : JP Morgan relève le cours cible de 400 $ à 460 $

* CVS Health Corp CVS.N : Truist Securities relève le cours cible à 92 $ contre 84 $

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies relève le cours cible de 160 à 190 dollars

* Davita Inc DVA.N : Truist Securities ramène le cours cible à 140 $, contre 148 $ auparavant

* Deere & Co DE.N : JP Morgan ramène le cours cible de 495 $ à 480 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 42

* Dianthus Therapeutics DNTH.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT $56

* Dominion Energy D.N : JP Morgan relève le prix cible de 59 $ à 62 $

* Doordash DASH.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération; prix cible 325

* Dow Inc DOW.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 24 $, contre 25 $ auparavant

* Dow Inc DOW.N : RBC réduit l'objectif de cours à 24 $ contre 26 $

* DT Midstream Inc DTM.N : Stifel augmente l'objectif de cours à 119 $ contre 108 $

* DTE Energy DTE.N : Barclays relève le cours cible de 138 $ à 148 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Barclays relève le cours cible de 131 à 135 dollars

* Duke Energy Corp DUK.N : JP Morgan relève le cours cible à 136 $, contre 131 $ auparavant

* Eastman Chemical Co EMN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 74 $ contre 78 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC réduit l'objectif de cours à 71 $ contre 74 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 85 $ à 84 $

* Element Solutions Inc ESI.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 31 $ contre 29 $

* Elevance Health ELV.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 400 $ contre 365 $ auparavant

* Ellington Credit Co EARN.N : UBS réduit l'objectif de cours à 5,25 $ contre 5,75

* Ensign Group Inc ENSG.O : Truist Securities augmente le prix cible à 190$ de 165

* Entergy ETR.N : BMO augmente le prix cible de 96 $ à 104 $

* Entergy ETR.N : JP Morgan relève le cours cible de 103 à 113 dollars

* ESAB Corp ESAB.N : JP Morgan relève le cours cible de 125 à 138 dollars

* Evercommerce Inc EVCM.O : Barclays réduit le cours à sous-pondérer de égal à égal

* Exelon Corporation EXC.O : Barclays augmente le prix cible de 48 $ à 52 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : Truist Securities relève le cours cible de 110 à 120 dollars

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Wells Fargo relève le cours cible à 2400 $ contre 2300 $

* Fastenal Co FAST.O : Barclays réduit le prix cible à 45 $ contre 49 $

* FedEx FDX.N : Truist Securities relève le cours cible à 285 $ contre 275 $

* First Solar Inc FSLR.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 300 $ contre 198 $

* Fis FIS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 70 $ contre 75

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Oppenheimer ramène l'objectif de cours à 330 $ contre 350 $

* FMC Corp FMC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 37 $

* FMC Corp FMC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de sous-performance à neutre

* Ford F.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 13,50 $ contre 14 $ auparavant

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Bernstein réduit l'objectif de cours de 48,50 $ à 45 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 45 $ à 49 $

* GE Healthcare Technologies GEHC.O : Barclays initie la couverture avec une note de pondération égale et un PT

de 86

* GM GM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 61 $ contre 62 $

* Green Plains Inc GPRE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 7 à 9 dollars

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 435 $ contre 430 $

* Gulfport Energy GPOR.N : Roth MKM initie une couverture avec une note neutre; PT 200

* GXO Logistics Inc GXO.N : Truist Securities augmente le prix cible de 62 $ à 65 $

* Halliburton Co HAL.N : Barclays réduit le prix cible de 22 $ à 20 $

* Hamilton Lane HLNE.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de "performer" à "surperformer" à partir de

"performer

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 415 à 460 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : UBS relève le cours cible de 438 à 495 dollars

* Henry Schein Inc HSIC.O : Leerink Partners abaisse le cours cible à 71 $ contre 72 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan augmente le prix cible à 140 $ contre 127 $

* Hercules Capital Inc HTGC.N : UBS ramène l'objectif de cours à 18,5 $ contre 19 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : JP Morgan relève le cours cible à 57 $ contre 49 $ auparavant

* Highpeak Energy Inc HPK.O : Roth MKM rétablit la couverture avec une note d'achat; PT 12 $

* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : UBS réduit le prix cible de 7 $ à 6,25 $

* HP Inc HPQ.N : HSBC relève la note d'achat de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de 28,10 $ à 30 $

* Hub Group Inc HUBG.O : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Humana HUM.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 300 $ contre 280 $ auparavant

* Huntsman Corp HUN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 9 $

* Huntsman Corp HUN.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de neutre à sous-performance

* Hut 8 Corp HUT.O : BTIG relève l'objectif de cours à 55 $ contre 33 $

* Immunovant Inc IMVT.O : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 16 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; PT $17

* Insmed Inc INSM.O : UBS relève le prix cible de 140 $ à 194 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 96 $ contre 97 $

* Insulet Corp PODD.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 355 $ contre 339 $

* Intapp Inc INTA.O : Barclays réduit le prix cible de 47 $ à 43 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 68 $ à 80 $

* International Flavors & Fragrance IFF.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 84 $ à 80 $

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 13 $ à 17 $

* J B Hunt Transport Services JBHT.O : Raymond James relève le cours cible de 165 $ à 175 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : UBS relève le cours cible de 190 à 214 dollars

* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : UBS ramène le cours cible à 15 dollars, contre 16,5 dollars

auparavant

* Kennametal Inc KMT.N : JP Morgan relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* KKR KKR.N : Citigroup ramène le cours cible de 170 à 150 dollars

* KKR KKR.N : Oppenheimer réduit le cours cible à 164 $ contre 166 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Barclays ramène le cours cible à 35 $, contre 37 $ auparavant

* Labcorp LH.N : Truist Securities relève le cours cible de 310 à 320 dollars

* Liberty Energy LBRT.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 12 $ contre 14 $

* Liberty Energy LBRT.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Lineage Inc LINE.O : UBS réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 45

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 320 à 350 dollars

* Mach Natural Resources LP MNR.N : Northland Capital initie une couverture avec une note de surperformance; PT

21 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Citigroup réduit le prix cible de 224 $ à 226 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 205,00 $ à 195,00 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 164 $ de 168 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de prix à 180 $ de 204 $

* McDonald's MCD.N : Truist Securities réduit le prix cible de 360 $ à 350 $

* McKesson Corp MCK.N : Jefferies relève le cours cible de 820 $ à 900 $

* Miami International Holdings MIAX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 39 à 48 dollars

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 125 à 140 dollars

* Modine Manufacturing Co MOD.N : Oppenheimer relève le cours cible de 145 $ à 180 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Truist Securities relève le cours cible de 180 à 210 dollars

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies relève le cours cible de 50 à 51 dollars

* Montrose Environmental Group Inc MEG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 26 à 33 dollars

* Moody's Corp MCO.N : JP Morgan relève le cours cible de 570 à 580 dollars

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : UBS réduit le prix cible de 19,5 $ à 18 $

* Mosaic Co MOS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 49 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : UBS réduit l'objectif de cours à 14,5 $ contre 15,5

* Murphy Oil Corp MUR.N : UBS relève le cours cible de 24 à 27 dollars

* Nasdaq Inc NDAQ.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 104 à 105 dollars

* NBT Bancorp Inc NBTB.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Netskope Inc NTSK.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Newmont NEM.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 81 à 96 dollars

* Nextera Energy Inc NEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 94 $ contre 87 $ auparavant

* Nextracker Inc NXT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 69 $ à 94 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 34 $

* Nuveen Churchill Direct Lending Corp NCDL.N : UBS réduit le prix cible à 15$ de 17

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan relève le cours cible de 49 à 50 dollars

* Olin Corp OLN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 25 à 30 dollars

* Olin Corp OLN.N : RBC relève l'objectif de cours à 26 $, contre 23 $ auparavant

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 130 à 180 dollars

* Openlane Inc KAR.N : JP Morgan relève le cours cible de 25 $ à 28 $

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan relève le cours cible de 133 à 140 dollars

* Ovintiv Inc OVV.N : Roth MKM initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix: 42

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève le prix cible de 97 $ à 103 $

* Palantir Technologies PLTR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 182 $ à 201 $

* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : UBS réduit le prix cible de 14,5 $ à 13,5 $

* Pattern Group PTRN.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de prix 19

* Pattern Group PTRN.O : Jefferies initie une couverture avec une cote d'achat; prix cible 18 $

* Pattern Group PTRN.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération; prix cible 18

* Pattern Group PTRN.O : Keybanc initie une couverture avec une cote de surpondération; prix cible de 18 $

* Pattern Group PTRN.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 18 $

* Patterson-UTI Energy PTEN.O : Barclays réduit le prix cible de 7 $ à 6 $

* Patterson-UTI Energy PTEN.O : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Truist Securities augmente le PT à 17$ de 16

* Pennantpark Floating Rate Capital Ltd PFLT.N : UBS réduit l'objectif de cours à 9,5 $ contre 10,5

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180$ contre 175

* PG&E Corp PCG.N : BMO relève le cours cible de 23 $ à 25 $

* Pilgrims Pride Corp PPC.O : BMO ramène le cours cible de 48 $ à 40 $

* Polaris Inc PII.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 60 à 70 dollars

* PPG Industries Inc PPG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 129 $ contre 131 $

* PPL Corp PPL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 40 $ contre 35

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 65$ contre 83

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 5$ contre 6

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Truist Securities relève le cours cible de 192 à 195 dollars

* Ralph Lauren Corporation RL.N : Barclays réduit le prix cible de 353 $ à 352 $

* Ready Capital Corp RC.N : UBS réduit le prix cible à 3,5 $ contre 4

* Republic Services Inc RSG.N : JP Morgan réduit le cours cible à 260 $, contre 275 $ auparavant

* Riley Exploration Permian REPX.A : Roth MKM rétablit la couverture avec une note d'achat; objectif de prix de

36

* Riot Platforms Inc RIOT.O : BTIG augmente le prix cible de 22 $ à 28 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 155 $, contre 140 $ auparavant

* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 130 $ contre 126 $ auparavant

* Roblox Corp RBLX.N : Raymond James augmente le prix cible de 155 $ à 165 $

* Rockwell Automation ROK.N : Oppenheimer relève le cours cible de 363 $ à 365 $

* RPM International Inc RPM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 129 $ contre 126 $ auparavant

* RPM International Inc RPM.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de neutre à achat

* Runway Growth Finance Corp RWAY.O : UBS réduit le prix cible de 12,75 $ à 12,5 $

* RXO Inc RXO.N : Truist Securities augmente le prix cible à 22$ de 20

* Salesforce Inc CRM.N : Northland Capital réduit le prix cible à 264 $ contre 396 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : UBS ramène le cours cible de 285 $ à 275 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Raymond James augmente le prix cible à 120 $ de 118 $

* Senti Biosciences Inc SNTI.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* ServiceNow Inc NOW.N : UBS réduit le prix cible à 1075$ de 1100

* Sherwin-Williams Co SHW.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 368 $ contre 375 $ auparavant

* Shoals Technologies Group SHLS.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 10$ de 8

* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 74 $ à 76 $

* Southern Co SO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 104 $ contre 98 $ auparavant

* Southern Copper Corp SCCO.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 77 $ à 90 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Jefferies réduit le prix cible de 190 $ à 177 $

* SPS Commerce Inc SPSC.O : Citigroup réduit le prix cible de 166 $ à 145 $

* SPS Commerce Inc SPSC.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 170,00 $ à 140,00 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de

205 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 84 $ à 83 $

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : BTIG augmente le prix cible à 39$ de 28

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 295 $ contre 285 $

auparavant

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 32 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays réduit le prix cible à 33 $ contre 39 $

* Tenet Healthcare THC.N : Truist Securities augmente le prix cible à 225 $ contre 205 $

* Teradyne Inc TER.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 100,00 $ à 136,00 $

* the Cooper Companies COO.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 85

* southern Company SO.N : Barclays augmente le prix cible de 91 $ à 98 $

* T-Mobile TMUS.O : RBC relève la note à "surperformer" à partir de "sector perform"

* TPG Inc TPG.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 70 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 209 $ à 201 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Piper Sandler réduit l'objectif de prix à 110 $ de 130

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Raymond James réduit le prix cible de 156 $ à 134 $

* Trinity Capital Inc TRIN.O : UBS réduit le cours cible à 17 $ contre 18 $

* Triplepoint Venture Growth BDC Corp TPVG.N : UBS réduit le prix cible de 6,5 $ à 5,5 $

* Tvardi Therapeutics TVRD.O : Barclays réduit le prix cible à 5$ de 61

* Tvardi Therapeutics TVRD.O : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Tvardi Therapeutics TVRD.O : BTIG réduit le prix cible de 55 $ à 15 $

* Tvardi Therapeutics TVRD.O : Raymond James réduit le prix cible de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Tyson Foods Inc TSN.N : BMO réduit le prix cible de 58 $ à 53 $

* Ul Solutions Inc ULS.N : UBS relève le cours cible de 70 à 75 dollars

* UnitedHealth UNH.N : Truist Securities relève le cours cible à 410 $, contre 365 $ auparavant

* UPS UPS.N : Truist Securities ramène le cours cible à 100 $, contre 120 $ auparavant

* Upstream Bio UPB.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT 47 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays relève le prix cible de 62 $ à 70 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 50 à 55 dollars

* Vericel Corp VCEL.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 50 $ à 48 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Oppenheimer relève le prix cible à 190 $ contre 151 $

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan relève le cours cible de 200 à 215 dollars

* Warner Music Group WMG.O : Wells Fargo relève le cours cible de 34 $ à 39 $

* Warner Music Group WMG.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Waystar Holding WAY.O : Barclays rétablit la couverture avec une note de surpondération; objectif de prix 50

* Wendy's Co WEN.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 12 $, contre 13 $ auparavant

* Westlake Corp WLK.N : BofA Global Research ramène le cours à neutre au lieu d'acheter

* Westlake Corp WLK.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 86 $ à 87 $

* Westlake Corp WLK.N : RBC réduit l'objectif de prix de 92 $ à 87 $

* Williams Cos WMB.N : Barclays relève l'objectif de cours de 65 $ à 66 $

* Wingstop Inc WING.O : Truist Securities abaisse le cours cible à 400 $ contre 420 $

* Xencor Inc XNCR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 14 $ contre 12 $ auparavant

* XPO Inc XPO.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 26 $ contre 13 $ auparavant

* Zymeworks Inc ZYME.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de neutre à achat