15/08/2025

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Precigen, Transdigm Group

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applied Materials, Precigen et Transdigm Group.

FAITS MARQUANTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 210 à 220 dollars

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 620 à 658 dollars

* MYR Group Inc MYRG.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 202 $

* Precigen Inc PGEN.O : JP Morgan relève sa note de sous-pondération à neutre

* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit le prix cible de 1 650 $ à 1 565 $

* Abeona Therapeutics Inc ABEO.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 19 à 20 dollars

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 55$ contre 48

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : RBC relève le cours cible à 60 $, contre 44 $ auparavant

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 53 $ contre 51 $ auparavant

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 50$ contre 45

* Advanced Flower Capital Inc AFCG.O : Alliance Global Partners ramène le cours à neutre de "acheter

* Advanced Flower Capital Inc AFCG.O : Alliance Global Partners réduit le PT à 4,5 $ de 10

* Apa Corporation APA.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 21$ de 20

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 300 $ contre 290 $ auparavant

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : Raymond James réduit l'objectif de surperformance à performance du marché

* Applied Materials Inc AMAT.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 170 $ contre 200

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg réduit l'objectif de cours à 240$ contre 250

* Applied Materials Inc AMAT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 180$ contre 190

* Applied Materials Inc AMAT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à neutre à partir d'achat

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 205 $ contre 220 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan augmente le prix cible à 220$ contre 210

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho réduit le prix cible à 200 $ contre 220 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 172 $ contre 169 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Stifel ramène l'objectif de cours à 180$ contre 195

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen réduit le prix cible à 200 $ de 220

* Applied Materials Inc AMAT.O : UBS réduit le prix cible à 180 $ de 185

* Applied Materials Inc AMAT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 205 $ contre 215 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 172 $ contre 169 $ auparavant

* Arhaus Inc ARHS.O : Stifel relève le cours cible de 10 à 14 dollars

* AZZ Inc AZZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 141 $ contre 129 $

* Bat BTI.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 40 $ contre 35,50

* Bioxcel Therapeutics Inc BTAI.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 10 $ contre 8 $

* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Broadstone Net Lease Inc BNL.N : UBS relève le cours cible de 16 à 17 dollars

* BTCS Inc BTCS.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 5 $ à 7 $

* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies augmente le prix cible de 54 $ à 79 $

* Celcuity Inc CELC.O : Needham réduit le prix cible de 74 $ à 70 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan réduit le prix cible à 87 $ contre 92 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Truist Securities augmente le cours cible à 112 $ contre 107 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 146 $ contre 143 $

* Cisco CSCO.O : HSBC ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; le cours cible passe de 73 $ à 69 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Barclays augmente le prix cible de 352 $ à 365 $

* Consolidated Edison ED.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 101 $ contre 112 $ auparavant

* Consolidated Edison ED.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action d'achat à sous-performance

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets réduit l'objectif de cours à 565 $ contre 597 $

* Deere & Co DE.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 500,00 $ contre 530,00

* Deere & Co DE.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 560 $ à 566 $

* Deere & Co DE.N : Truist Securities réduit le prix cible de 619 $ à 602 $

* Dillard's Inc DDS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 443 $ contre 458 $

* Dillard's Inc DDS.N : UBS augmente le prix cible à 175$ contre 170

* Editas Medicine, Inc. EDIT.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 3 à 5 dollars

* Elevance Health ELV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 400 $ à 330 $

* EPR Properties EPR.N : UBS réduit le prix cible de 62 $ à 54 $

* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : UBS augmente le prix cible de 36 $ à 38 $

* Essential Utilities Inc WTRG.N : UBS relève le prix cible à 47 $, contre 42 $ auparavant

* Evolv Technologies Holdings Inc EVLV.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat

* Evolv Technologies Holdings Inc EVLV.O : TD Cowen rétablit la couverture avec PT 10

* Eyepoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O : Mizuho augmente le prix cible de 26 $ à 28 $

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : UBS relève le cours cible de 30 à 31 dollars

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies relève le cours cible à 658 $ contre 620 $

* Getty Realty Corp GTY.N : UBS relève le cours cible de 28 à 30 dollars

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève le cours cible à 144 $ contre 135 $

* Intuit Inc INTU.O : Citigroup relève le cours cible de 789 à 815 dollars

* J.M. Smucker SJM.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 115$ de 110

* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : UBS réduit le prix cible à 25$ de 29

* Kennametal Inc KMT.N : UBS augmente le prix cible à 21 $ contre 19 $

* Kennametal Inc KMT.N : UBS relève l'objectif de cours de vente à neutre

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 7$ contre 4

* Landbridge Co Llc LB.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 55 $, au lieu de 70

* Liquidia Corp LQDA.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif de prix: 43

* Lm Funding America Inc LMFA.O : H.C. Wainwright relève la note de neutre à achat

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 216 $ à 198 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Truist Securities réduit le prix cible à 19$ contre 20

* MYR Group Inc MYRG.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 202 $

* National Health Investors Inc NHI.N : Truist Securities relève son objectif de 77 $ à 81 $

* Netstreit Corp NTST.N : UBS relève l'objectif de cours de 20 $ à 21 $

* NNN REIT Inc NNN.N : UBS relève le cours cible de 42 à 44 dollars

* Noodles & Co NDLS.O : Benchmark ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Oracle Corp ORCL.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 300 $ contre 245 $ auparavant

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 44 $ à 65 $

* Palvella Therapeutics Inc. PVLA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 75 $, contre 38 $ auparavant

* Papa John's International Inc PZZA.O : Stifel augmente le prix cible de 38 $ à 42 $

* Peakstone Realty Trust PKST.N : UBS relève le cours cible de 15 à 16 dollars

* Perpetua Resources Corp. PPTA.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 16 $ à 15 $: H.C. Wainwright augmente le prix cible de 27,50 $ à 30 $

de 27,50 $ à 30 $

* Precigen Inc PGEN.O : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* Precigen Inc PGEN.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 6 $ à 8,5 $

* Realty Income Corp O.N : UBS relève le prix cible de 62 à 66 dollars

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 67

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Jefferies réduit le prix cible de 115 $ à 111 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Benchmark augmente le prix cible de 62 $ à 70 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* Sarepta Therapeutics, Inc. SRPT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 12 $ contre 6 $ auparavant

* Savara Inc SVRA.O : Oppenheimer relève le prix cible de 5 $ à 6 $

* Savara Inc SVRA.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 2 à 5 dollars

* Schrodinger Inc SDGR.O : Barclays réduit le prix cible de 25 $ à 24 $

* Schrodinger Inc SDGR.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; abaisse le prix cible de 35 à 20 dollars

* Spire Inc SR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 81 $ à 76 $

* Spire Inc SR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de neutre à sous-performance

* SSR Mining Inc SSRM.O : UBS passe de neutre à achat

* SSR Mining Inc SSRM.O : UBS augmente le prix cible de 13,85 $ à 18,95 $

* Starz Entertainment Corp. STRZ.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 14$ de 15

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 20 $ à 24 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Citigroup réduit le prix cible à 63 $ contre 65 $

* Tapestry Inc TPR.N : Barclays augmente le prix cible à 111 $ contre 105 $

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 120$ contre 123

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 139$ contre 145

* Tapestry Inc TPR.N : UBS réduit l'objectif de cours à 105$ contre 112

* Tapestry Inc TPR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 100 $ à 120 $

* Target Corp TGT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 93 $ de 105

* Target Corp TGT.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de neutre à sous-performance

* Target Corp TGT.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 94 $ contre 88 $ auparavant

* Terawulf Inc WULF.O : Northland Capital relève le cours cible de 10 à 12 dollars

* TKO Group TKO.N : Citigroup relève le cours cible de 200 $ à 225 $

* Trade Desk Inc TTD.O : UBS réduit le cours cible à 80 $ contre 105

* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit le cours cible à 1 565 $ contre 1 650 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Wells Fargo relève le cours cible de 350 à 400 dollars

* Williams Companies Inc WMB.N : CIBC relève le cours de l'action de neutre à surperformer

* Williams Companies Inc WMB.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 61 $ à 64 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Barclays relève le cours cible de 166 $ à 180 $

* Wingstop Inc WING.O : Raymond James relève l'objectif de cours de "surperformance" à "achat fort"

* WP Carey Inc WPC.N : UBS relève l'objectif de cours à 68 $ contre 63

* Zura Bio Limited ZURA.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 16 $ contre 17 $