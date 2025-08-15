 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Precigen, Transdigm Group
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Applied Materials, Precigen et Transdigm Group.

FAITS MARQUANTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 210 à 220 dollars

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 620 à 658 dollars

* MYR Group Inc MYRG.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 202 $

* Precigen Inc PGEN.O : JP Morgan relève sa note de sous-pondération à neutre

* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit le prix cible de 1 650,00 $ à 1 565,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abeona Therapeutics Inc ABEO.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 19 à 20 dollars

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 55,00 $ contre 48,00 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : RBC augmente le prix cible de 44 $ à 60 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 53$ contre 51

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 50$ contre 45

* Advanced Flower Capital Inc AFCG.O : Alliance Global Partners ramène le cours à neutre de "acheter

* Advanced Flower Capital Inc AFCG.O : Alliance Global Partners réduit le PT à 4,5 $ de 10

* Apa Corporation APA.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 21$ de 20

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 300 $ contre 290 $ auparavant

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : Raymond James réduit l'objectif de surperformance à performance du marché

* Applied Materials AMAT.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 170 $ contre 200 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg réduit le prix cible à 240$ de 250

* Applied Materials Inc AMAT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 180$ contre 190

* Applied Materials Inc AMAT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à neutre à partir d'achat

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 205$ contre 220

* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan augmente le prix cible à 220$ contre 210

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho réduit le prix cible à 200 $ contre 220 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 172,00 $ à partir de 169,00 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Stifel réduit le prix cible à 180$ de 195

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen réduit le prix cible à 200$ de 220

* Applied Materials Inc AMAT.O : UBS réduit le prix cible à 180 $ de 185

* Applied Materials Inc AMAT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 205 $ contre 215 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 172,00 $ contre 169,00 $

* Arhaus Inc ARHS.O : Stifel augmente le prix cible à 14$ contre 10

* AZZ Inc AZZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 141 $ contre 129 $ auparavant

* Bat BTI.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 40 $ contre 35,50

* Bioxcel Therapeutics, Inc. BTAI.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 10 $ contre 8 $

* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Broadstone Net Lease Inc BNL.N : UBS relève le cours cible de 16 à 17 dollars

* BTCS Inc BTCS.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 5 $ à 7 $

* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies augmente le prix cible de 54 $ à 79 $

* Celcuity Inc CELC.O : Needham réduit le prix cible de 74 $ à 70 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan réduit le prix cible à 87 $ contre 92 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Truist Securities augmente le cours cible à 112 $ contre 107 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 146 $ contre 143 $

* Cisco CSCO.O : HSBC ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; le cours cible passe de 73 $ à 69 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Barclays augmente le prix cible de 352 $ à 365 $

* Consolidated Edison ED.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 101 $ contre 112 $ auparavant

* Consolidated Edison ED.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action d'achat à sous-performance

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets réduit l'objectif de cours à 565 $ contre 597 $

* Deere & Co DE.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 500,00 $ contre 530,00

* Deere & Co DE.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 560 $ à 566 $

* Deere & Co DE.N : Truist Securities réduit le prix cible de 619 $ à 602 $

* Dillard'S Inc DDS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 443,00 $ contre 458,00 $

* Dillard'S Inc DDS.N : UBS augmente le prix cible à 175$ de 170

* Editas Medicine, Inc. EDIT.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 5 $ à partir de 3

* Elevance Health ELV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 400 $ à 330 $

* EPR Properties EPR.N : UBS réduit le prix cible de 62 $ à 54 $

* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : UBS augmente le prix cible de 36 $ à 38 $

* Essential Utilities Inc WTRG.N : UBS relève le prix cible à 47 $, contre 42 $ auparavant

* Evolv Technologies Holdings Inc EVLV.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat

* Evolv Technologies Holdings Inc EVLV.O : TD Cowen rétablit la couverture avec PT 10

* Eyepoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O : Mizuho augmente le prix cible de 26 $ à 28 $

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : UBS relève le cours cible de 30 à 31 dollars

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies relève le cours cible à 658 $ contre 620 $

* Getty Realty Corp GTY.N : UBS relève le cours cible de 28 à 30 dollars

* Intuit Inc INTU.O : Citigroup relève le cours cible de 789 à 815 dollars

* J.M. Smucker SJM.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 115$ de 110

* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : UBS réduit le prix cible à 25$ de 29

* Kennametal Inc KMT.N : UBS augmente le prix cible à 21 $ contre 19 $

* Kennametal Inc KMT.N : UBS relève l'objectif de cours de vente à neutre

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 7$ contre 4

* Landbridge Co Llc LB.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 55 $, au lieu de 70

* Liquidia Corp LQDA.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 43

* Lm Funding America, Inc. LMFA.O : H.C. Wainwright relève la note de neutre à achat

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 216 $ à 198 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Truist Securities réduit le prix cible à 19$ contre 20

* MYR Group Inc MYRG.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 202 $

* National Health Investors Inc NHI.N : Truist Securities relève son objectif de 77 $ à 81 $

* Netstreit Corp NTST.N : UBS relève l'objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Nnn REIT Inc NNN.N : UBS relève l'objectif de cours à 44 $ contre 42 $ auparavant

* Noodles & Co NDLS.O : Benchmark ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Oracle Corp ORCL.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 300 $ contre 245 $ auparavant

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 44 $ à 65 $

* Palvella Therapeutics Inc. PVLA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 75 $, contre 38 $ auparavant

* Papa John's International Inc PZZA.O : Stifel augmente le prix cible de 38 $ à 42 $

* Peakstone Realty Trust PKST.N : UBS relève le cours cible de 15 à 16 dollars

* Perpetua Resources Corp. PPTA.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 16 $ à 15 $: H.C. Wainwright augmente le prix cible

de 27,50 $ à 30 $

* Precigen Inc PGEN.O : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* Precigen Inc PGEN.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 6 $ à 8,5 $

* Realty Income Corp O.N : UBS relève le prix cible de 62 à 66 dollars

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 67

* Sandisk Corp SNDK.O : Benchmark relève le prix cible de 62 $ à 70 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* Sarepta Therapeutics, Inc. SRPT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 12 $ contre 6 $ auparavant

* Savara Inc SVRA.O : Oppenheimer relève le prix cible de 5 $ à 6 $

* Savara Inc SVRA.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 2 à 5 dollars

* Schrodinger Inc SDGR.O : Barclays réduit le prix cible de 25 $ à 24 $

* Schrodinger Inc SDGR.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; abaisse le prix cible de 35 à 20 dollars

* Spire Inc SR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 81 $ à 76 $

* Spire Inc SR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de neutre à sous-performance

* SSR Mining Inc SSRM.O : UBS passe de neutre à achat

* SSR Mining Inc SSRM.O : UBS augmente le prix cible de 13,85 $ à 18,95 $

* Starz Entertainment Corp. STRZ.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 14,00 $ de 15,00 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Citigroup réduit le prix cible à 63$ de 65

* Tapestry Inc TPR.N : Barclays augmente le prix cible de 105 à 111 dollars

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 120$ contre 123

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 139,00 $ contre 145,00

* Tapestry Inc TPR.N : UBS réduit l'objectif de prix à 105$ contre 112

* Tapestry Inc TPR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 100 $ à 120 $

* Target Corp TGT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 93 $ de 105

* Target Corp TGT.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de neutre à sous-performance

* Target Corp TGT.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 94 $ contre 88 $ auparavant

* Terawulf Inc WULF.O : Northland Capital relève le cours cible de 10 à 12 dollars

* TKO Group TKO.N : Citigroup relève le cours cible de 200 $ à 225 $

* Trade Desk Inc TTD.O : UBS réduit le cours cible à 80 $ contre 105

* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit le prix cible à 1 565,00 $ contre 1 650,00 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 350 $ à 400 $

* Williams Companies Inc WMB.N : CIBC relève le cours de l'action de neutre à surperformer

* Williams Companies Inc WMB.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 61 $ à 64 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Barclays relève le cours cible de 166 $ à 180 $

* Wingstop Inc WING.O : Raymond James relève l'objectif de cours de "surperformance" à "achat fort"

* WP Carey Inc WPC.N : UBS relève l'objectif de cours à 68 $ contre 63

* Zura Bio Limited ZURA.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 16 $ contre 17 $

Valeurs associées

ABEONA THERAP
7,1750 USD NASDAQ -0,76%
ADVANCE AUTO PAR
57,538 USD NYSE +1,19%
ADVANCED FLOWER
4,1787 USD NASDAQ -4,81%
APA
20,5650 USD NASDAQ +0,37%
APPLIED IND TECH
265,615 USD NYSE -2,75%
APPLIED MATERIALS
164,0800 USD NASDAQ -12,83%
ARHAUS RG-A
12,6900 USD NASDAQ +2,59%
AZZ
111,490 USD NYSE -1,21%
BIOXCEL THERPTC
4,8095 USD NASDAQ +1,25%
BLOCK RG-A
75,940 USD NYSE -0,12%
BRIT AMR TOB SP ADR
56,825 USD NYSE -1,04%
BROADSTONE REIT
16,690 USD NYSE -0,12%
BTCS
4,5700 USD NASDAQ +1,67%
CELCUITY
52,4499 USD NASDAQ +1,08%
CF INDUSTRIES HL
85,980 USD NYSE +0,82%
CHARLES SCHWAB
96,280 USD NYSE -1,51%
CHORD ENERGY
102,7800 USD NASDAQ -0,03%
CISCO SYSTEMS
67,2200 USD NASDAQ -3,00%
COINBASE GLB RG-A
317,7600 USD NASDAQ -2,19%
CONSOLIDATED EDI
101,030 USD NYSE -1,76%
DEERE & CO
486,010 USD NYSE +1,50%
DILLARDS-A
512,790 USD NYSE +2,76%
EDITAS MEDICINE
2,9472 USD NASDAQ -0,43%
ELEVANCE HEALTH
307,400 USD NYSE +4,09%
EPR PRO REIT BR-SBI
52,522 USD NYSE -0,96%
ESSEN PROP REIT
30,430 USD NYSE +0,36%
ESSENTIAL UTIL
39,050 USD NYSE -0,04%
EVOLV TECH RG-A
8,4050 USD NASDAQ +14,04%
EYEPOINT PHARMA
10,6700 USD NASDAQ -1,66%
FOUR CORN REIT
25,400 USD NYSE +0,12%
GE VERNOVA
617,200 USD NYSE -1,29%
GETTY REALTY REI
28,060 USD NYSE -0,07%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
INTUIT
712,3700 USD NASDAQ +0,24%
JASPER THERAPEU
3,0000 USD NASDAQ -0,99%
JM SMUCKER
110,750 USD NYSE -0,60%
KENNAMETAL INC
21,280 USD NYSE +0,31%
KODIAK SCIENCES
10,0750 USD NASDAQ +0,35%
LANDBRIDGE RG-A
51,785 USD NYSE -3,46%
LIQUIDIA
26,1550 USD NASDAQ +0,25%
LM FUNDING
2,5300 USD NASDAQ +4,98%
MOLINA HEALTHCAR
167,150 USD NYSE +4,75%
MYR GROUP
178,1900 USD NASDAQ -1,85%
NATL HEALTH REIT
74,290 USD NYSE +0,06%
NETSTREIT REIT
18,820 USD NYSE +0,32%
NNN REIT
41,340 USD NYSE +0,51%
NOODLES & CO RG-A
0,7300 USD NASDAQ +1,09%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
ORACLE
245,710 USD NYSE +0,38%
PALVELLA THERA
45,4200 USD NASDAQ -1,48%
PAPA JOHNS INTL
47,2700 USD NASDAQ -0,69%
PERPETUA RES
18,0300 USD NASDAQ +2,85%
PKSTN RLTY TR RG-E
12,201 USD NYSE +0,26%
PRECIGEN
3,1211 USD NASDAQ +68,71%
Pétrole Brent
66,33 USD Ice Europ -0,84%
Pétrole WTI
63,41 USD Ice Europ -0,77%
REALTY INCOME REIT
58,120 USD NYSE +0,51%
REVOLUTION MEDIC
36,0700 USD NASDAQ +0,14%
SAREPTA
20,3700 USD NASDAQ +0,34%
SAVARA
3,0400 USD NASDAQ +1,00%
SCHRODINGER
18,7550 USD NASDAQ -3,57%
SPIRE
75,410 USD NYSE -2,80%
SSR MINING
16,7100 USD NASDAQ +3,92%
SYNOVUS FINANCIA
49,260 USD NYSE -0,98%
TAPESTRY
98,410 USD NYSE +2,88%
TARGET
102,665 USD NYSE -1,48%
TERAWULF
8,9085 USD NASDAQ +2,28%
THE TRADE DESK RG-A
52,7200 USD NASDAQ +3,86%
TKO GRP RG-A
190,320 USD NYSE -0,35%
TRANSDIGM
1 396,525 USD NYSE -1,23%
ULTA BEAUTY
518,7600 USD NASDAQ -1,41%
W.P. CAREY REIT
65,040 USD NYSE -0,18%
WILLIAMS COMPANI
57,810 USD NYSE +0,82%
WILLIAMS-SONOMA
203,310 USD NYSE -1,08%
WINGSTOP
340,0500 USD NASDAQ +4,44%
ZURA BIO RG-A
1,6894 USD NASDAQ -1,78%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/08/2025 à 16:19:34.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

