TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Precigen, Transdigm Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Applied Materials, Precigen et Transdigm Group.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : RBC augmente le prix cible de 44 $ à 60 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg réduit le prix cible à 240 $ de 250

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup réduit le prix cible à 205 $ de 220

* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan augmente le prix cible à 220 $ contre 210

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen réduit le prix cible à 200 $, contre 220 $ auparavant

* AZZ Inc AZZ.N : Jefferies relève le cours cible à 141 $ contre 129 $

* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible à 90 $ contre 95 $

* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies augmente le prix cible de 54 $ à 79 $

* Celcuity Inc CELC.O : Needham réduit le prix cible de 74 $ à 70 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 87 $ contre 92 $

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets réduit l'objectif de cours à 565 $ contre 597 $

* Deere & Co DE.N : JP Morgan réduit le prix cible de 530,00 $ à 500,00 $

* Dillard'S Inc DDS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 443,00 $ contre 458,00 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies augmente le prix cible à 658 $ de 620

* Landbridge Co Llc LB.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 70 $ à 55 $

* MYR Group Inc MYRG.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 202 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 44 $ à 65 $

* Precigen Inc PGEN.O : JP Morgan relève sa note de sous-pondération à neutre

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 120 $ contre 123 $

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 139,00 $ contre 145,00 $

* Terawulf Inc WULF.O : Northland Capital augmente le prix cible à 12 $ de 10 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit le prix cible de 1 650,00 $ à 1 565,00 $