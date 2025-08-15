 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Precigen, Transdigm Group
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 12:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Applied Materials, Precigen et Transdigm Group.

FAITS MARQUANTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 210 à 220 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 620 à 658 $

* MYR Group Inc MYRG.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 202 $

* Precigen Inc PGEN.O : JP Morgan relève sa note de sous-pondération à neutre

* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit le prix cible de 1 650,00 $ à 1 565,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : RBC augmente le prix cible de 44 $ à 60 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg réduit le prix cible à 240 $ de 250

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup réduit le prix cible à 205 $ de 220

* Applied Materials Inc AMAT.O : JP Morgan augmente le prix cible à 220 $ contre 210

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen réduit le prix cible à 200 $, contre 220 $ auparavant

* AZZ Inc AZZ.N : Jefferies relève le cours cible à 141 $ contre 129 $

* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible à 90 $ contre 95 $

* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies augmente le prix cible de 54 $ à 79 $

* Celcuity Inc CELC.O : Needham réduit le prix cible de 74 $ à 70 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 87 $ contre 92 $

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets réduit l'objectif de cours à 565 $ contre 597 $

* Deere & Co DE.N : JP Morgan réduit le prix cible de 530,00 $ à 500,00 $

* Dillard'S Inc DDS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 443,00 $ contre 458,00 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies augmente le prix cible à 658 $ de 620

* Landbridge Co Llc LB.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 70 $ à 55 $

* MYR Group Inc MYRG.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 202 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 44 $ à 65 $

* Precigen Inc PGEN.O : JP Morgan relève sa note de sous-pondération à neutre

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 120 $ contre 123 $

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 139,00 $ contre 145,00 $

* Terawulf Inc WULF.O : Northland Capital augmente le prix cible à 12 $ de 10 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit le prix cible de 1 650,00 $ à 1 565,00 $

Valeurs associées

ADVANCE AUTO PAR
56,860 USD NYSE -7,93%
APPLIED MATERIALS
188,2400 USD NASDAQ -0,94%
AZZ
112,860 USD NYSE -3,16%
BLOCK RG-A
76,030 USD NYSE -1,21%
CELCUITY
51,8900 USD NASDAQ -0,92%
CF INDUSTRIES HL
85,280 USD NYSE -1,32%
DEERE & CO
478,810 USD NYSE -6,73%
DILLARDS-A
499,010 USD NYSE +0,19%
GE VERNOVA
625,280 USD NYSE -1,40%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
LANDBRIDGE RG-A
53,640 USD NYSE +3,02%
MYR GROUP
181,5400 USD NASDAQ -2,73%
PALVELLA THERA
46,1000 USD NASDAQ +3,27%
PRECIGEN
1,8500 USD NASDAQ -3,14%
Pétrole Brent
66,51 USD Ice Europ -0,57%
Pétrole WTI
63,57 USD Ice Europ -0,52%
TAPESTRY
95,655 USD NYSE -15,77%
TERAWULF
8,7100 USD NASDAQ +59,52%
TRANSDIGM
1 413,890 USD NYSE -0,89%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/08/2025 à 12:16:17.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

