 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 918,17
+0,61%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Emeren Group Ltd devrait afficher des résultats à l'équilibre par action
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Emeren Group Ltd SOL.N SOL devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 18 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Norwalk Connecticut devrait déclarer une baisse de 38,2% de ses revenus à 18,575 millions de dollars contre 30,06 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Emeren Group Ltd est pour les résultats d'équilibre par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Emeren Group Ltd est de 4,50 $, soit environ 57,8 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,90 $

15 août - Ce résumé a été généré par machine le 15 août à 12:44 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)

Valeurs associées

EMEREN GROUP SP ADR
1,895 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un magasin dans le quartier chinois de San Francisco
    Etats-Unis: La croissance des ventes au détail ralentit en juillet
    information fournie par Reuters 15.08.2025 14:56 

    La croissance des ventes au détail aux Etats-Unis a ralenti en juillet d'un mois sur l'autre, en ligne avec les attentes, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce. Ces ventes ont progressé de 0,5%, comme prévu par les économistes interrogés ... Lire la suite

  • Le logo de Bureau Veritas. (Crédit: / Adobe Stock)
    Bureau Veritas sous pression proche de ses plus bas
    information fournie par Cercle Finance 15.08.2025 14:53 

    (Zonebourse.com) - En repli marqué depuis le début de l'année, le titre Bureau Veritas reste fragilisé sous ses moyennes mobiles clés, avec une dynamique vendeuse qui limite les velléités de rebond à court terme. En baisse de 3,9% sur un mois et de 8,5% depuis ... Lire la suite

  • Traité plastique: la ministre française "déçue" et "en colère" après l'échec des négociations
    Traité plastique: la ministre française "déçue" et "en colère" après l'échec des négociations
    information fournie par AFP Video 15.08.2025 14:49 

    La ministre française de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, se dit "déçue" et "en colère" après l'échec des négociations. Les 185 pays réunis à Genève ont échoué à se mettre d'accord dans la nuit de jeudi à vendredi sur un texte contraignant pour ... Lire la suite

  • Trump pense que Poutine et Zelensky "feront la paix" après le sommet en Alaska
    Trump pense que Poutine et Zelensky "feront la paix" après le sommet en Alaska
    information fournie par AFP Video 15.08.2025 14:48 

    "Je pense que le président Poutine fera la paix, je pense que le président Zelensky fera la paix", a assuré jeudi le président américain Donald Trump avant le sommet en Alaska, où il rencontrera son homologue russe pour discuter de l'Ukraine.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank