Le possible entrée du gouvernement américain au capital d'Intel (Bloomberg)

(AOF) - D'après des informations de Bloomberg, le gouvernement américain envisage de prendre une participation au capital de l'entreprise en difficulté Intel. Les discussions se poursuivent sur le niveau de participation et le prix, a précisé Bloomberg. " Les discussions sur d'hypothétiques accords doivent être considérées comme des spéculations, sauf annonce officielle de l'administration ", a indiqué pour sa part le porte-parole de la Maison blanche, Kush Desai.

Cette semaine, sur son réseau social Truth, Donald Trump a indiqué qu'il avait rencontré Lip-Bu Tan, le directeur général d'Intel, avec Howard Lutnick, son secrétaire au Commerce et Scott Bessent, le secrétaire au Trésor. Le président des États-Unis a qualifié cette rencontre de " très intéressante "et a précisé que les membres de son cabinet allaient passer du temps avec lui et faire des suggestions prochainement.

Pour rappel, la semaine dernière, Donald Trump avait demandé la démission de Lip-Bu Tan après l'envoi d'une lettre d'un sénateur américain à Frank Yeary, président du conseil d'administration d'Intel, dans laquelle il s'inquiétait des investissements et des liens de Lip-Bu Tan, DG d'Intel, avec des entreprises qui seraient liées au parti communiste chinois et à l'armée populaire de libération chinoise.

