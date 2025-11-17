TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Blackstone Mortgage, Brookdale Senior Living

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes en valeurs mobilières de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Applied Materials, Blackstone Mortgage Trust et Brookdale Senior Living.
FAITS MARQUANTS
* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève
l'objectif de cours de 240 à 265 dollars
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève
l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"
* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : RBC augmente le
prix cible de 9 $ à 13 $
* Gap Inc GAP.N : Barclays relève l'objectif de cours
de 19 à 30 dollars
* Millicom TIGO.O : JP Morgan relève le cours cible
de 55 $ à 63 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Raymond James
réduit le prix cible de 30 à 25 dollars
* AEP AEP.O : Jefferies passe de "hold" à
"buy"; augmente le prix cible de 128 à 137 dollars
* AGCO Corp AGCO.N : BofA Global Research relève
l'objectif de cours à 117 $ contre 115 $ auparavant
* AIRO Group Holdings Inc AIRO.O : Mizuho réduit
l'objectif de cours à 25 $ contre 31 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O :
Oppenheimer initie une couverture avec une note de
surperformance
* Albemarle ALB.N : Argus Research relève
l'objectif de cours de 120 à 140 dollars
* Alector Inc ALEC.O : Morgan Stanley réduit le prix
cible de 1,50 $ à 0,75 $
* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : BTIG initie une
couverture avec une note d'achat
* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : BTIG initie une
couverture avec un prix cible de 27
* American Tower Corp AMT.N : Barclays réduit le prix
cible de 251 à 203 dollars
* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève le
cours cible à 265 $ contre 240 $
* Ardent Health Inc ARDT.N : Keybanc réduit la
pondération sectorielle de surpondération à surpondération
* Ashland Inc ASH.N : Mizuho relève le cours cible de 54
à 60 dollars
* Astera Labs Inc ALAB.O : Northland Capital
relève sa note à surperformance
* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays ramène
l'objectif de cours à 7 $, contre 11 $ auparavant
* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays réduit la note
de sous-pondération à égale pondération
* Ball Corp BALL.N : BofA Global Research
relève l'objectif de cours de Neutre à Achat
* Biomea Fusion Inc BMEA.O : JP Morgan passe de neutre à
sous-pondéré
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève le
prix cible de 20 $ à 21 $
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève le
prix cible de "market perform" à "outperform"
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW passe de
"market perform" à "outperform"
* Blaize Holdings Inc BZAI.O : B. Riley
réduit le prix cible de 9 $ à 8 $
* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible à 75 $
de 85
* Block Inc XYZ.N : Truist Securities augmente le prix
cible de 67 $ à 68 $
* Block Inc XYZ.N : Truist Securities relève le prix
cible de "vendre" à "conserver
* BristolMyers Squibb Co BMY.N : Citigroup réduit
l'objectif de cours à 45 $ contre 48 $
* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : RBC augmente le
prix cible de 9 $ à 13 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Wells Fargo initie
une couverture avec une note de pondération égale
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Wells Fargo initie
une couverture avec un prix cible de 115
* Cabot Corp CBT.N : Mizuho réduit le prix cible de 78 $
à 72 $
* Campbell's Co CPB.O : D.A. Davidson réduit le prix
cible de 32 $ à 30 $
* Caretrust REIT Inc CTRE.N : BMO augmente le prix cible
de 39 $ à 42 $
* Cencora COR.N : Jefferies relève le cours cible de 310
$ à 330 $
* Centerspace CSR.N : Wells Fargo relève le cours cible
de 60 $ à 74 $
* Century Therapeutics Inc IPSC.O : Leerink Partners
réduit l'objectif de cours à 2 $ contre 7 $
* Century Therapeutics Inc IPSC.O : Leerink Partners
ramène le cours de l'action de "surperformance" à
"performance du marché"
* CG Oncology Inc CGON.O : RBC relève le cours cible de
53 $ à 61 $
* Charles River Laboratories International
Inc CRL.N : Argus Research relève l'objectif de cours de
"hold" à "buy"
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Morgan Stanley passe
de surpondérer à égaliser
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Morgan Stanley
augmente le prix cible de 190 $ à 221,5 $
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : RBC réduit le cours de
l'action de "surperformance" à "performance sectorielle
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : RBC augmente le prix
cible de 145 $ à 221,5 $
* Costar Group Inc CSGP.O : Wells Fargo réduit le cours
cible à 60 $, contre 70 $ auparavant
* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho augmente le prix cible de
475 $ à 540 $
* Crowdstrike CRWD.O : Stifel augmente le prix cible de
515 $ à 600 $
* Crown Castle International Corp. CCI.N : Barclays
ramène l'objectif de cours de 120 à 104 dollars
* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley réduit le
cours de l'action de surpondérer à sous-pondérer
* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley réduit
l'objectif de cours à 110 $ contre 144 $ auparavant
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Wells Fargo relève le
prix cible de 160 à 169 dollars
* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Barclays réduit
le prix cible à 19 $ contre 22 $
* Equity Residential EQR.N : BMO réduit le prix cible de
75 $ à 70 $
* Equity Residential EQR.N : Truist Securities réduit le
prix cible à 70 $ contre 75
* Expedia Group Inc EXPE.O : D.A. Davidson augmente le
cours cible à 294 $ contre 218 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Mizuho augmente le prix
cible à 270 $ contre 240 $
* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève l'objectif de
cours à 146 $ contre 139 $
* Fastly Inc FSLY.N : Oppenheimer initie une
couverture avec une note de performance
* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O :
BofA Global Research relève l'objectif de cours à 47 $
contre 41 $ auparavant
* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Mizuho relève
l'objectif de cours à 56 $ contre 47 $ auparavant
* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Piper Sandler
relève le prix cible de 50 à 55 dollars
* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Morgan Stanley réduit le
prix cible de 52,00 $ à 27,00 $
* FMC Corp FMC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à
14 $ contre 43 $
* Gap Inc GAP.N : Barclays augmente le prix cible à 30$
de 19
* Gap Inc GAP.N : Barclays relève le cours à surpondérer
de égal à égal
* GigaCloud Technology Inc GCT.O : Roth MKM
relève l'objectif de cours à 33 $ contre 31 $ auparavant
* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève le cours
cible de 85 $ à 105 $
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies relève le cours
cible de 250 à 260 dollars
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Morgan Stanley
réduit le prix cible à 25 $ contre 28 $ auparavant
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Morgan Stanley
réduit le prix cible de surpondération à égalité de
pondération
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Jefferies réduit le
prix cible de 48 $ à 40 $
* Howmet Aerospace HWM.N : Bernstein augmente le prix
cible à 241 $ contre 217 $
* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 24
$ de 26
* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley réduit le prix à
sous-pondérer de égal à égal
* Immunome Inc IMNM.O : Stephens augmente le prix cible
de 25 à 33 dollars
* Innovex International Inc INVX.N : Barclays relève
l'objectif de cours de 14 à 20 dollars
* Innovex International Inc INVX.N : Barclays relève le
prix cible de sous-pondéré à égal pondéré
* Installed Building Products Inc IBP.N : Wells Fargo
initie une couverture avec une note d'égale pondération
* Installed Building Products Inc IBP.N : Wells Fargo
initie une couverture avec un objectif de prix de 275
* Jefferson Capital Inc JCAP.O : KBW relève le cours
cible de 22 $ à 28 $
* Karat Packaging Inc KRT.O : BofA Global
Research ramène le cours de l'action d'achat à
sous-performance
* Karat Packaging Inc KRT.O : BofA Global
Research réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 27 $
auparavant
* Keysight Technologies Inc KEYS.N :
Susquehanna relève l'objectif de cours de 195 à 215
dollars
* Kodiak Sciences Inc KOD.O : H.C. Wainwright relève
l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $ auparavant
* Legence Corp LGN.O : Bernstein relève le prix cible de
38 à 53 dollars
* Legence Corp LGN.O : BMO augmente le prix cible de 36 $
à 46 $
* Legence Corp LGN.O : BTIG augmente le prix cible de 40
$ à 45 $
* Legence Corp LGN.O : RBC augmente le prix cible de 36 $
à 48 $
* Legence Corp LGN.O : Barclays relève le cours cible de
34 $ à 37 $
* Lucid Group Inc LCID.O : Stifel ramène l'objectif de
cours de 21 $ à 17 $
* Luminar Technologies LAZR.O : Deutsche Bank ramène le
cours cible de 4 $ à 1 $
* Marathon Petroleum Corp. MPC.N : Barclays relève le
cours cible de 194 à 202 dollars
* Masimo Corp MASI.O : BofA Global Research
initie une couverture avec une note neutre; objectif de
prix: 162
* McKesson Corp MCK.N : Jefferies relève le prix cible de
900 $ à 975 $
* Micron Technology Inc MU.O : Rosenblatt Securities
relève le cours cible de 250 à 300 dollars
* Millicom TIGO.O : JP Morgan relève le cours cible de 55
à 63 dollars
* Moderna MRNA.O : Berenberg réduit l'objectif de cours à
28 $ contre 30 $
* MPLX LP MPLX.N : Barclays relève le cours cible de 53 $
à 55 $
* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Truist Securities réduit
l'objectif de cours à 17 $ contre 19 $
* Net Power NPWR.N : Barclays relève le cours cible de 2
à 3 dollars
* Net Power NPWR.N : Barclays relève le cours de l'action
de sous-pondérée à égale pondération
* Netapp Inc NTAP.O : Oppenheimer initie une
couverture avec une note de performance
* Netstreit Corp NTST.N : Truist Securities relève
l'objectif de cours à 20$ contre 19
* Nexpoint Residential Trust Inc NXRT.N : Truist
Securities réduit le prix cible de 34 $ à 31 $
* Nike Inc NKE.N : JP Morgan ramène le cours cible à 86
$, contre 100 $ auparavant
* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : BMO ramène le cours
cible de 21 $ à 19 $
* O-I Glass Inc OI.N : BofA Global Research
passe de neutre à achat
* O-I Glass Inc OI.N : BofA Global Research
relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $ auparavant
* Okta Inc OKTA.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à
110 $ contre 120 $
* Optimizerx Corp OPRX.O : Stephens réduit l'objectif de
cours à 17 $ contre 20 $
* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : Citigroup augmente le
prix cible de 12 $ à 16 $
* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : Leerink Partners initie
une couverture avec une note de surperformance
* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : Leerink Partners initie
une couverture avec un objectif de prix de 5
* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : H.C. Wainwright reprend
la couverture avec une note d'achat
* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : H.C. Wainwright prend
en charge la couverture avec un objectif de prix de 38
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BMO augmente le prix
cible de 225 $ à 230 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A.Davidson relève le
cours cible de 215 à 240 dollars
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho augmente le prix
cible de 220 à 230 dollars
* Pedevco Corp PED.A : Roth MKM reprend la couverture
avec une note d'achat; prix cible de 0,85
* Pennant Group Inc PNTG.O : RBC augmente le prix cible
de 34 $ à 39 $
* Philip Morris International Inc. PM.N : Barclays réduit
le prix cible à 180 $ de 220 $
* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève le cours cible à
141 $ contre 132 $ auparavant
* Pinterest PINS.N : Argus Research abaisse
le cours cible à 35 $ contre 45 $
* Plug Power Inc PLUG.O : Susquehanna réduit le cours
cible à 2,5 $ contre 3,5
* Potlatchdeltic Corp PCH.O : BofA Global
Research ramène le cours de l'action d'achat à
sous-performance
* Potlatchdeltic Corp PCH.O : BofA Global
Research réduit l'objectif de prix de 49 $ à 46 $
* Pure Storage Inc PSTG.N : Oppenheimer
initie une couverture avec une note de surperformance
* Pure Storage Inc PSTG.N : Morgan Stanley relève
l'objectif de cours à 90 $ contre 72 $ auparavant
* Rivian RIVN.O : Stifel relève le cours cible de 16 à 17
dollars
* Rubrik Inc RBRK.N : Mizuho relève l'objectif de cours
de neutre à surperformer
* Rubrik Inc RBRK.N : Oppenheimer initie une couverture
avec une note de performance
* Sailpoint Inc SAIL.O : Mizuho réduit l'objectif de
cours à 24$ contre 25
* Salesforce Inc CRM.N : BofA Global Research réduit
l'objectif de prix à 305 $ contre 325 $ auparavant
* Salesforce Inc CRM.N : Mizuho réduit l'objectif de prix
à 340 $ contre 350
* SBA Communications Corp. SBAC.O : Barclays réduit le
prix cible à 219 $, contre 226 $ auparavant
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Barclays augmente le
prix cible de 44 $ à 45 $
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : BMO augmente le prix
cible de 45 $ à 50 $
* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève
l'objectif de cours de 280 $ à 310 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Mizuho relève l'objectif de
cours à 285 $ contre 260 $
* Stagwell Inc STGW.O : Seaport Research Partners initie
une couverture avec une note d'achat; PT 10
* Stagwell Inc STGW.O : Seaport Research
Partners initie une couverture avec une note d'achat; prix
cible 10
* Sunoco LP SUN.N : Barclays rétablit la couverture avec
une note de surpondération; PT $57
* Sunococorp SUNC.N : Barclays initie la couverture avec
une note de surpondération et un PT de 57
* Sunococorp Llc SUNC.N : Raymond James initie la
couverture avec une note de surperformance; PT 70
* Sylvamo Corp SLVM.N : BofA Global Research
relève la note de sous-performance à achat
* Sylvamo Corp SLVM.N : BofA Global Research
relève l'objectif de prix de 41 $ à 59 $
* Tesla Inc TSLA.O : Stifel relève l'objectif de cours à
508 $ contre 483 $ auparavant
* the Gap Inc GAP.N : Barclays relève l'objectif de cours
à 30 $ contre 19 $ auparavant
* gap Inc GAP.N : Barclays relève le prix à surpondérer
de égal à égal
* Topbuild Corp BLD.N : Wells Fargo initie une couverture
avec une note de surpondération et un PT de 500
* Twist Bioscience TWST.O : Barclays réduit le prix cible
de 40 $ à 37 $
* Valero Energy VLO.N : Barclays augmente le prix cible
de 169 $ à 184 $
* Viper Energy Inc VNOM.O : Wells Fargo relève l'objectif
de cours à 51 $ contre 49 $
* Vita Coco Company Inc COCO.O : BofA Global
Research relève l'objectif de cours de neutre à achat
* Vita Coco Company Inc COCO.O : BofA Global
Research relève l'objectif de cours de 48 $ à 54 $
* Vivos Therapeutics Inc VVOS.O : H.C. Wainwright initie
une couverture avec une note d'achat et un PT de 7 $
* Weyerhaeuser Co WY.N : BofA Global
Research passe d'une note d'achat à une note neutre
* Weyerhaeuser Co WY.N : BofA Global
Research réduit l'objectif de prix de 29 $ à 26 $
* Xcel Energy XEL.O : Jefferies relève
l'objectif de cours à 94 $ contre 92 $ auparavant
* XPO Inc XPO.N : Barclays relève l'objectif de cours de
145 à 160 dollars
* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève le cours à acheter
de " hold "; augmente le prix cible à 173 $ de 162 $
* Zoom Communications Inc ZM.O : Citigroup augmente le
prix cible de 85 $ à 94 $
* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho relève le cours cible à 325 $
contre 310 $
* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan relève le prix cible de
440 à 487 dollars
* Philip Morris International Inc. PM.N : Barclays ramène
l'objectif de cours à 180 $, contre 220 $ auparavant
* Planet Fitness Inc PLNT.N : >: Canaccord Genuity
augmente l'objectif à 139 $ de 130 $
* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity relève le prix
cible de 23 $ à 26 $
* Sealed Air Corp SEE.N : Stifel passe d'un achat à un
maintien; augmente le prix cible de 43,80 $ à 45 $
* Spire Inc SR.N : Jefferies augmente le prix cible de
103 à 104 dollars
* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de
cours à 148 $ contre 147 $
* TWFG Inc TWFG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours
à 31$ contre 30
* Vita Coco Company Inc COCO.O : Jefferies relève
l'objectif de cours de 54 à 58 dollars
