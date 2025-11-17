 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Blackstone Mortgage, Brookdale Senior Living
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 17:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Applied Materials, Blackstone Mortgage Trust et Brookdale Senior Living.

FAITS MARQUANTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève

l'objectif de cours de 240 à 265 dollars

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève

l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : RBC augmente le

prix cible de 9 $ à 13 $

* Gap Inc GAP.N : Barclays relève l'objectif de cours

de 19 à 30 dollars

* Millicom TIGO.O : JP Morgan relève le cours cible

de 55 $ à 63 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Raymond James

réduit le prix cible de 30 à 25 dollars

* AEP AEP.O : Jefferies passe de "hold" à

"buy"; augmente le prix cible de 128 à 137 dollars

* AGCO Corp AGCO.N : BofA Global Research relève

l'objectif de cours à 117 $ contre 115 $ auparavant

* AIRO Group Holdings Inc AIRO.O : Mizuho réduit

l'objectif de cours à 25 $ contre 31 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O :

Oppenheimer initie une couverture avec une note de

surperformance

* Albemarle ALB.N : Argus Research relève

l'objectif de cours de 120 à 140 dollars

* Alector Inc ALEC.O : Morgan Stanley réduit le prix

cible de 1,50 $ à 0,75 $

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : BTIG initie une

couverture avec une note d'achat

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : BTIG initie une

couverture avec un prix cible de 27

* American Tower Corp AMT.N : Barclays réduit le prix

cible de 251 à 203 dollars

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève le

cours cible à 265 $ contre 240 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : Keybanc réduit la

pondération sectorielle de surpondération à surpondération

* Ashland Inc ASH.N : Mizuho relève le cours cible de 54

à 60 dollars

* Astera Labs Inc ALAB.O : Northland Capital

relève sa note à surperformance

* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays ramène

l'objectif de cours à 7 $, contre 11 $ auparavant

* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays réduit la note

de sous-pondération à égale pondération

* Ball Corp BALL.N : BofA Global Research

relève l'objectif de cours de Neutre à Achat

* Biomea Fusion Inc BMEA.O : JP Morgan passe de neutre à

sous-pondéré

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève le

prix cible de 20 $ à 21 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève le

prix cible de "market perform" à "outperform"

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW passe de

"market perform" à "outperform"

* Blaize Holdings Inc BZAI.O : B. Riley

réduit le prix cible de 9 $ à 8 $

* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible à 75 $

de 85

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities augmente le prix

cible de 67 $ à 68 $

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities relève le prix

cible de "vendre" à "conserver

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : Citigroup réduit

l'objectif de cours à 45 $ contre 48 $

* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : RBC augmente le

prix cible de 9 $ à 13 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Wells Fargo initie

une couverture avec une note de pondération égale

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Wells Fargo initie

une couverture avec un prix cible de 115

* Cabot Corp CBT.N : Mizuho réduit le prix cible de 78 $

à 72 $

* Campbell's Co CPB.O : D.A. Davidson réduit le prix

cible de 32 $ à 30 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : BMO augmente le prix cible

de 39 $ à 42 $

* Cencora COR.N : Jefferies relève le cours cible de 310

$ à 330 $

* Centerspace CSR.N : Wells Fargo relève le cours cible

de 60 $ à 74 $

* Century Therapeutics Inc IPSC.O : Leerink Partners

réduit l'objectif de cours à 2 $ contre 7 $

* Century Therapeutics Inc IPSC.O : Leerink Partners

ramène le cours de l'action de "surperformance" à

"performance du marché"

* CG Oncology Inc CGON.O : RBC relève le cours cible de

53 $ à 61 $

* Charles River Laboratories International

Inc CRL.N : Argus Research relève l'objectif de cours de

"hold" à "buy"

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Morgan Stanley passe

de surpondérer à égaliser

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Morgan Stanley

augmente le prix cible de 190 $ à 221,5 $

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : RBC réduit le cours de

l'action de "surperformance" à "performance sectorielle

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : RBC augmente le prix

cible de 145 $ à 221,5 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Wells Fargo réduit le cours

cible à 60 $, contre 70 $ auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho augmente le prix cible de

475 $ à 540 $

* Crowdstrike CRWD.O : Stifel augmente le prix cible de

515 $ à 600 $

* Crown Castle International Corp. CCI.N : Barclays

ramène l'objectif de cours de 120 à 104 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley réduit le

cours de l'action de surpondérer à sous-pondérer

* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley réduit

l'objectif de cours à 110 $ contre 144 $ auparavant

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Wells Fargo relève le

prix cible de 160 à 169 dollars

* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Barclays réduit

le prix cible à 19 $ contre 22 $

* Equity Residential EQR.N : BMO réduit le prix cible de

75 $ à 70 $

* Equity Residential EQR.N : Truist Securities réduit le

prix cible à 70 $ contre 75

* Expedia Group Inc EXPE.O : D.A. Davidson augmente le

cours cible à 294 $ contre 218 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Mizuho augmente le prix

cible à 270 $ contre 240 $

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève l'objectif de

cours à 146 $ contre 139 $

* Fastly Inc FSLY.N : Oppenheimer initie une

couverture avec une note de performance

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O :

BofA Global Research relève l'objectif de cours à 47 $

contre 41 $ auparavant

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Mizuho relève

l'objectif de cours à 56 $ contre 47 $ auparavant

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Piper Sandler

relève le prix cible de 50 à 55 dollars

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Morgan Stanley réduit le

prix cible de 52,00 $ à 27,00 $

* FMC Corp FMC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à

14 $ contre 43 $

* Gap Inc GAP.N : Barclays augmente le prix cible à 30$

de 19

* Gap Inc GAP.N : Barclays relève le cours à surpondérer

de égal à égal

* GigaCloud Technology Inc GCT.O : Roth MKM

relève l'objectif de cours à 33 $ contre 31 $ auparavant

* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève le cours

cible de 85 $ à 105 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies relève le cours

cible de 250 à 260 dollars

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Morgan Stanley

réduit le prix cible à 25 $ contre 28 $ auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Morgan Stanley

réduit le prix cible de surpondération à égalité de

pondération

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Jefferies réduit le

prix cible de 48 $ à 40 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Bernstein augmente le prix

cible à 241 $ contre 217 $

* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 24

$ de 26

* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley réduit le prix à

sous-pondérer de égal à égal

* Immunome Inc IMNM.O : Stephens augmente le prix cible

de 25 à 33 dollars

* Innovex International Inc INVX.N : Barclays relève

l'objectif de cours de 14 à 20 dollars

* Innovex International Inc INVX.N : Barclays relève le

prix cible de sous-pondéré à égal pondéré

* Installed Building Products Inc IBP.N : Wells Fargo

initie une couverture avec une note d'égale pondération

* Installed Building Products Inc IBP.N : Wells Fargo

initie une couverture avec un objectif de prix de 275

* Jefferson Capital Inc JCAP.O : KBW relève le cours

cible de 22 $ à 28 $

* Karat Packaging Inc KRT.O : BofA Global

Research ramène le cours de l'action d'achat à

sous-performance

* Karat Packaging Inc KRT.O : BofA Global

Research réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 27 $

auparavant

* Keysight Technologies Inc KEYS.N :

Susquehanna relève l'objectif de cours de 195 à 215

dollars

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : H.C. Wainwright relève

l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $ auparavant

* Legence Corp LGN.O : Bernstein relève le prix cible de

38 à 53 dollars

* Legence Corp LGN.O : BMO augmente le prix cible de 36 $

à 46 $

* Legence Corp LGN.O : BTIG augmente le prix cible de 40

$ à 45 $

* Legence Corp LGN.O : RBC augmente le prix cible de 36 $

à 48 $

* Legence Corp LGN.O : Barclays relève le cours cible de

34 $ à 37 $

* Lucid Group Inc LCID.O : Stifel ramène l'objectif de

cours de 21 $ à 17 $

* Luminar Technologies LAZR.O : Deutsche Bank ramène le

cours cible de 4 $ à 1 $

* Marathon Petroleum Corp. MPC.N : Barclays relève le

cours cible de 194 à 202 dollars

* Masimo Corp MASI.O : BofA Global Research

initie une couverture avec une note neutre; objectif de

prix: 162

* McKesson Corp MCK.N : Jefferies relève le prix cible de

900 $ à 975 $

* Micron Technology Inc MU.O : Rosenblatt Securities

relève le cours cible de 250 à 300 dollars

* Millicom TIGO.O : JP Morgan relève le cours cible de 55

à 63 dollars

* Moderna MRNA.O : Berenberg réduit l'objectif de cours à

28 $ contre 30 $

* MPLX LP MPLX.N : Barclays relève le cours cible de 53 $

à 55 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Truist Securities réduit

l'objectif de cours à 17 $ contre 19 $

* Net Power NPWR.N : Barclays relève le cours cible de 2

à 3 dollars

* Net Power NPWR.N : Barclays relève le cours de l'action

de sous-pondérée à égale pondération

* Netapp Inc NTAP.O : Oppenheimer initie une

couverture avec une note de performance

* Netstreit Corp NTST.N : Truist Securities relève

l'objectif de cours à 20$ contre 19

* Nexpoint Residential Trust Inc NXRT.N : Truist

Securities réduit le prix cible de 34 $ à 31 $

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan ramène le cours cible à 86

$, contre 100 $ auparavant

* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : BMO ramène le cours

cible de 21 $ à 19 $

* O-I Glass Inc OI.N : BofA Global Research

passe de neutre à achat

* O-I Glass Inc OI.N : BofA Global Research

relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $ auparavant

* Okta Inc OKTA.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à

110 $ contre 120 $

* Optimizerx Corp OPRX.O : Stephens réduit l'objectif de

cours à 17 $ contre 20 $

* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : Citigroup augmente le

prix cible de 12 $ à 16 $

* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : Leerink Partners initie

une couverture avec une note de surperformance

* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : Leerink Partners initie

une couverture avec un objectif de prix de 5

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : H.C. Wainwright reprend

la couverture avec une note d'achat

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : H.C. Wainwright prend

en charge la couverture avec un objectif de prix de 38

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BMO augmente le prix

cible de 225 $ à 230 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A.Davidson relève le

cours cible de 215 à 240 dollars

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho augmente le prix

cible de 220 à 230 dollars

* Pedevco Corp PED.A : Roth MKM reprend la couverture

avec une note d'achat; prix cible de 0,85

* Pennant Group Inc PNTG.O : RBC augmente le prix cible

de 34 $ à 39 $

* Philip Morris International Inc. PM.N : Barclays réduit

le prix cible à 180 $ de 220 $

* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève le cours cible à

141 $ contre 132 $ auparavant

* Pinterest PINS.N : Argus Research abaisse

le cours cible à 35 $ contre 45 $

* Plug Power Inc PLUG.O : Susquehanna réduit le cours

cible à 2,5 $ contre 3,5

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : BofA Global

Research ramène le cours de l'action d'achat à

sous-performance

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : BofA Global

Research réduit l'objectif de prix de 49 $ à 46 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Oppenheimer

initie une couverture avec une note de surperformance

* Pure Storage Inc PSTG.N : Morgan Stanley relève

l'objectif de cours à 90 $ contre 72 $ auparavant

* Rivian RIVN.O : Stifel relève le cours cible de 16 à 17

dollars

* Rubrik Inc RBRK.N : Mizuho relève l'objectif de cours

de neutre à surperformer

* Rubrik Inc RBRK.N : Oppenheimer initie une couverture

avec une note de performance

* Sailpoint Inc SAIL.O : Mizuho réduit l'objectif de

cours à 24$ contre 25

* Salesforce Inc CRM.N : BofA Global Research réduit

l'objectif de prix à 305 $ contre 325 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Mizuho réduit l'objectif de prix

à 340 $ contre 350

* SBA Communications Corp. SBAC.O : Barclays réduit le

prix cible à 219 $, contre 226 $ auparavant

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Barclays augmente le

prix cible de 44 $ à 45 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : BMO augmente le prix

cible de 45 $ à 50 $

* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève

l'objectif de cours de 280 $ à 310 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Mizuho relève l'objectif de

cours à 285 $ contre 260 $

* Stagwell Inc STGW.O : Seaport Research Partners initie

une couverture avec une note d'achat; PT 10

* Stagwell Inc STGW.O : Seaport Research

Partners initie une couverture avec une note d'achat; prix

cible 10

* Sunoco LP SUN.N : Barclays rétablit la couverture avec

une note de surpondération; PT $57

* Sunococorp SUNC.N : Barclays initie la couverture avec

une note de surpondération et un PT de 57

* Sunococorp Llc SUNC.N : Raymond James initie la

couverture avec une note de surperformance; PT 70

* Sylvamo Corp SLVM.N : BofA Global Research

relève la note de sous-performance à achat

* Sylvamo Corp SLVM.N : BofA Global Research

relève l'objectif de prix de 41 $ à 59 $

* Tesla Inc TSLA.O : Stifel relève l'objectif de cours à

508 $ contre 483 $ auparavant

* the Gap Inc GAP.N : Barclays relève l'objectif de cours

à 30 $ contre 19 $ auparavant

* gap Inc GAP.N : Barclays relève le prix à surpondérer

de égal à égal

* Topbuild Corp BLD.N : Wells Fargo initie une couverture

avec une note de surpondération et un PT de 500

* Twist Bioscience TWST.O : Barclays réduit le prix cible

de 40 $ à 37 $

* Valero Energy VLO.N : Barclays augmente le prix cible

de 169 $ à 184 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : Wells Fargo relève l'objectif

de cours à 51 $ contre 49 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : BofA Global

Research relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Vita Coco Company Inc COCO.O : BofA Global

Research relève l'objectif de cours de 48 $ à 54 $

* Vivos Therapeutics Inc VVOS.O : H.C. Wainwright initie

une couverture avec une note d'achat et un PT de 7 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : BofA Global

Research passe d'une note d'achat à une note neutre

* Weyerhaeuser Co WY.N : BofA Global

Research réduit l'objectif de prix de 29 $ à 26 $

* Xcel Energy XEL.O : Jefferies relève

l'objectif de cours à 94 $ contre 92 $ auparavant

* XPO Inc XPO.N : Barclays relève l'objectif de cours de

145 à 160 dollars

* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève le cours à acheter

de " hold "; augmente le prix cible à 173 $ de 162 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Citigroup augmente le

prix cible de 85 $ à 94 $

* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho relève le cours cible à 325 $

contre 310 $

* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan relève le prix cible de

440 à 487 dollars

* Philip Morris International Inc. PM.N : Barclays ramène

l'objectif de cours à 180 $, contre 220 $ auparavant

* Planet Fitness Inc PLNT.N : >: Canaccord Genuity

augmente l'objectif à 139 $ de 130 $

* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity relève le prix

cible de 23 $ à 26 $

* Sealed Air Corp SEE.N : Stifel passe d'un achat à un

maintien; augmente le prix cible de 43,80 $ à 45 $

* Spire Inc SR.N : Jefferies augmente le prix cible de

103 à 104 dollars

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de

cours à 148 $ contre 147 $

* TWFG Inc TWFG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours

à 31$ contre 30

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Jefferies relève

l'objectif de cours de 54 à 58 dollars

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
15,7300 USD NASDAQ -1,81%
AGCO
104,000 USD NYSE -0,39%
AIRO GRP HLDG
10,3350 USD NASDAQ +2,33%
AKAMAI TECHNOLOG
88,4200 USD NASDAQ +1,43%
ALBEMARLE
124,155 USD NYSE +7,80%
ALECTOR
1,2550 USD NASDAQ +1,21%
AM ELECTRIC
123,6554 USD NASDAQ +1,94%
AMER TOWER REIT
181,000 USD NYSE -1,45%
APPLIED MATERIALS
230,7850 USD NASDAQ +2,11%
ASHLAND
50,580 USD NYSE -1,81%
ASTERA LABS
142,1050 USD NASDAQ -1,55%
ATLAS ENER
8,685 USD NYSE -3,50%
BALL
47,720 USD NYSE +0,25%
BIOMEA FUSION
1,1750 USD NASDAQ -8,20%
BLACKSTON REIT RG-A
18,570 USD NYSE +0,38%
BLAIZE HLDG
2,3900 USD NASDAQ -4,59%
BLOCK RG-A
59,876 USD NYSE -0,97%
BRISTOL-MYERSSQU
47,585 USD NYSE +1,98%
BROOKDALE SR LIV
10,685 USD NYSE +2,44%
BUILDERS FIRSTSO
101,790 USD NYSE -1,58%
CABOT CORP
61,075 USD NYSE -0,85%
CARETRUST-REIT
36,385 USD NYSE +1,38%
CENCORA
363,810 USD NYSE +0,46%
CENTERS REIT-SBI
67,100 USD NYSE +0,22%
CENTURY THERAP
0,4439 USD NASDAQ -6,01%
CG ONCOLOGY
42,8050 USD NASDAQ +4,38%
CHARLES RIV LAB
167,010 USD NYSE -0,51%
CIDARA THERAPEUT
218,2800 USD NASDAQ +0,26%
COSTAR GROUP
68,0400 USD NASDAQ -0,01%
CROWDSTRIKE
538,8500 USD NASDAQ +0,24%
CROWN CASTL REIT
90,645 USD NYSE -1,14%
DELL TECH RG-C
125,065 USD NYSE -6,49%
DIAMONDBACK ENG
148,5670 USD NASDAQ -0,42%
EDGEWELL PRSCR
18,175 USD NYSE +0,22%
EQTY RE REIT-SBI
59,470 USD NYSE +0,07%
EXPEDIA GROUP
265,2300 USD NASDAQ +0,22%
EXXON MOBIL
119,075 USD NYSE -0,17%
FASTLY RG-A
10,860 USD NYSE -3,21%
FIGURE TECH RG-A
44,4300 USD NASDAQ +10,41%
FIREFLY
19,9150 USD NASDAQ -13,22%
FMC CORP
13,365 USD NYSE -3,85%
GCT RG-A
30,6100 USD NASDAQ +0,62%
GRAIL
89,4200 USD NASDAQ +12,29%
GULFPORT ENERGY
211,515 USD NYSE +0,53%
Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +1,26%
HIMS&HERS HLTH RG-A
35,710 USD NYSE -3,54%
HOWMET AEROSPACE
202,890 USD NYSE -0,24%
HP
23,545 USD NYSE -4,02%
HP ENTERPRISE
21,345 USD NYSE -6,48%
IMMUNOME
18,5600 USD NASDAQ +8,28%
INSTALLED BLDN P
248,975 USD NYSE -0,70%
JEFFERSON CAP
22,8000 USD NASDAQ +2,93%
KARAT PACKAGING
21,5700 USD NASDAQ -2,88%
KEYSIGHT TECHNOL
177,140 USD NYSE -1,19%
KODIAK SCIENCES
21,1400 USD NASDAQ +8,35%
LEGENCE RG-A
42,3900 USD NASDAQ +5,26%
LUCID GROUP
13,1466 USD NASDAQ -7,42%
LUMINAR TECH RG-A
0,8898 USD NASDAQ -11,90%
MARATHON PETRO
198,650 USD NYSE -0,68%
MASIMO
150,1800 USD NASDAQ -0,62%
MCKESSON
850,180 USD NYSE +0,96%
MICRON TECHNOLOGY
248,7600 USD NASDAQ +0,78%
MILLICOM INTL CE
53,0400 USD NASDAQ +5,38%
MODERNA
25,1400 USD NASDAQ +1,49%
MPLX
53,010 USD NYSE -0,36%
NET PWR RG-A
2,890 USD NYSE +2,66%
NETAPP
108,5525 USD NASDAQ -0,81%
NETSTREIT REIT
18,365 USD NYSE +0,33%
NEXPOINT RS REIT
31,100 USD NYSE -1,37%
NIKE -B-
63,320 USD NYSE -1,37%
O-I GLASS
12,995 USD NYSE -1,52%
OKTA-A
82,3000 USD NASDAQ -1,95%
OPTIMIZERX
14,8400 USD NASDAQ -2,24%
ORIC PHARMA
12,4700 USD NASDAQ +1,80%
OVID THERAPTCS
1,3600 USD NASDAQ +4,21%
PACIRA BIOSCIENC
24,2700 USD NASDAQ +2,06%
PALO ALTO NETWORKS
204,5400 USD NASDAQ -0,35%
PENNANT GROUP
25,2000 USD NASDAQ +1,20%
PHILIP MRRS INT
153,740 USD NYSE -1,09%
PHILLIPS 66
139,490 USD NYSE -2,00%
PINTEREST RG-A
25,985 USD NYSE -2,35%
PLANET FITNESS RG-A
104,350 USD NYSE -1,50%
PLUG POWER
2,1250 USD NASDAQ -5,35%
POTLATCHDELTIC
39,0700 USD NASDAQ -0,61%
PROGYNY
26,7600 USD NASDAQ +9,00%
PURE STORAGE RG-A
84,865 USD NYSE +0,31%
Pétrole Brent
64,32 USD Ice Europ +0,05%
Pétrole WTI
59,99 USD Ice Europ +0,12%
RIVIAN AUTO RG-A
15,0490 USD NASDAQ -0,40%
RUBRIK RG-A
70,715 USD NYSE -1,15%
SAILPOINT
19,2500 USD NASDAQ -3,36%
SALESFORCE
240,635 USD NYSE -1,34%
SBA CMMNS REIT-A
196,1200 USD NASDAQ -0,55%
SCHOLAR RCK HLDG
36,5350 USD NASDAQ -2,34%
SEALED AIR
41,935 USD NYSE -3,10%
SNOWFLAKE
255,840 USD NYSE -0,46%
SPIRE
86,110 USD NYSE -1,01%
STAGWELL RG-A
5,0494 USD NASDAQ +5,42%
SUNOCO
53,980 USD NYSE +2,72%
SYLVAMO
46,160 USD NYSE +3,05%
TAPESTRY
101,715 USD NYSE +0,33%
TESLA
421,1350 USD NASDAQ +4,15%
THE CAMPBELL'S
31,0750 USD NASDAQ -0,69%
TOPBUILD
414,965 USD NYSE -0,90%
TWFG RG-A
27,7800 USD NASDAQ +3,27%
TWIST BIOSCIENCE
27,1050 USD NASDAQ +0,87%
VALERO ENERGY
181,990 USD NYSE +0,17%
VIPER ENERGY
37,4600 USD NASDAQ -1,29%
VITA COCO CO
47,4600 USD NASDAQ +8,23%
VIVOS THERAP
2,4500 USD NASDAQ +4,70%
WEYERHAEUSE REIT
21,935 USD NYSE -0,97%
XCEL ENERGY
81,5200 USD NASDAQ +1,17%
XPO
131,545 USD NYSE -1,62%
YUM BRANDS
149,000 USD NYSE -0,07%
ZOOM COM RG-A
83,5700 USD NASDAQ -0,77%
ZSCALER
300,0500 USD NASDAQ +0,20%
