TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Blackstone Mortgage, Brookdale Senior Living

Les analystes en valeurs mobilières de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Applied Materials, Blackstone Mortgage Trust et Brookdale Senior Living.
FAITS MARQUANTS
* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève
l'objectif de cours de 240 à 265 dollars
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève
l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"
* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : RBC augmente le
prix cible de 9 $ à 13 $
* Gap Inc GAP.N : Barclays relève l'objectif de cours de
19 à 30 dollars
* Millicom TIGO.O : JP Morgan relève le cours cible de 55
$ à 63 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O :
Raymond James réduit le prix cible de 30 à 25 dollars
* Agco Corp AGCO.N : BofA Global Research
relève l'objectif de cours à 117 $ contre 115 $ auparavant
* Airo Group Holdings Inc AIRO.O : Mizuho
réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 31 $
* Alector Inc ALEC.O : Morgan Stanley réduit
le prix cible de 1,50 $ à 0,75 $
* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : BTIG initie
une couverture avec une note d'achat
* American Tower Corp. AMT.N : Barclays
réduit le prix cible de 251 à 203 dollars
* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg augmente le
prix cible à 265 $ contre 240 $
* Ardent Health Inc ARDT.N : Keybanc réduit
la pondération sectorielle de surpondération à
surpondération
* Ashland Inc ASH.N : Mizuho relève le cours
cible de 54 à 60 dollars
* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays
réduit son objectif de cours à 7$ contre 11
* Biomea Fusion Inc BMEA.O : JP Morgan passe de neutre à
sous-pondéré
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève le
cours cible de 20 à 21 dollars
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève le
prix cible de "market perform" à "outperform"
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW passe de
"market perform" à "outperform"
* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible de 85
$ à 75 $
* Block Inc XYZ.N : Truist Securities relève
le cours de l'action de "vendre" à "conserver
* Block Inc XYZ.N : Truist Securities
augmente le prix cible de 67 $ à 68 $
* BristolMyers Squibb Co BMY.N : Citigroup
réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 48 $ auparavant
* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : RBC augmente le
prix cible de 9 $ à 13 $
* Builders Firstsource, Inc. BLDR.N : Wells
Fargo initie une couverture avec une note de pondération
égale et un prix cible de 115
* Cabot Corp CBT.N : Mizuho réduit le prix
cible de 78 $ à 72 $
* Campbell's Co CPB.O : D.A. Davidson réduit le prix
cible de 32 $ à 30 $
* Caretrust REIT Inc CTRE.N : BMO augmente
le prix cible de 39 $ à 42 $
* Cencora COR.N : Jefferies relève le cours cible de 310
$ à 330 $
* Centerspace CSR.N : Wells Fargo relève le
cours cible de 60 $ à 74 $
* Century Therapeutics Inc IPSC.O : Leerink
Partners réduit le cours de l'action de "surperformance" à
"performance du marché"
* Century Therapeutics Inc IPSC.O : Leerink
Partners réduit le prix cible de 7 $ à 2 $
* Cg Oncology Inc CGON.O : RBC augmente le prix cible de
53 $ à 61 $
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Morgan
Stanley réduit le prix cible de surpondération à égalité
de pondération
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Morgan
Stanley augmente le prix cible de 190 $ à 221,5 $
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : RBC réduit le cours de
l'action de "surperformance" à "performance sectorielle
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : RBC augmente le prix
cible de 145 $ à 221,5 $
* Costar Group, Inc. CSGP.O : Wells Fargo
réduit le prix cible de 70 $ à 60 $
* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho augmente le
prix cible de 475 $ à 540 $
* Crowdstrike CRWD.O : Stifel augmente le
prix cible de 515 $ à 600 $
* Crown Castle International Corp. CCI.N :
Barclays ramène l'objectif de cours de 120 à 104 dollars
* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan
Stanley passe de "surpondéré" à "sous-pondéré"; le cours
cible est ramené de 144 $ à 110 $
* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Wells
Fargo augmente le prix cible de 160 $ à 169 $
* Edgewell Personal Care Company EPC.N :
Barclays réduit le prix cible à 19 $ contre 22 $
* Equity Residential EQR.N : BMO réduit le
prix cible de 75 $ à 70 $
* Equity Residential EQR.N : Truist
Securities réduit le prix cible à 70 $ contre 75
* Expedia Group Inc EXPE.O : D.A. Davidson augmente le
cours cible à 294 $ contre 218 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Mizuho augmente
le prix cible à 270 $ contre 240 $
* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève l'objectif de
cours de 139 à 146 dollars
* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O :
Mizuho relève l'objectif de cours à 56 $ contre 47 $
* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Piper Sandler
relève le prix cible de 50 à 55 dollars
* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Morgan
Stanley réduit le prix cible de 52,00 $ à 27,00 $
* FMC Corp FMC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à
14 $ contre 43 $
* Gap Inc GAP.N : Barclays augmente le prix cible à 30$
de 19
* Gap Inc GAP.N : Barclays augmente le cours à
surpondérer de égal à égal
* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève le cours
cible de 85 $ à 105 $
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies relève le cours
cible de 250 à 260 dollars
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N :
Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à égalité de
poids à partir de surpondération
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N :
Morgan Stanley réduit l'objectif de prix à 25 $ contre 28
$ auparavant
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Jefferies ramène
l'objectif de cours à 40 $, contre 48 $ auparavant
* Howmet Aerospace HWM.N : Bernstein relève
le cours cible à 241 $ contre 217 $ auparavant
* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley réduit le
cours à sous-pondérer de égal à égal
* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley réduit le PT
à 24$ de 26
* Immunome Inc IMNM.O : Stephens augmente le
prix cible de 25 à 33 $
* Innovex International Inc. INVX.N :
Barclays relève l'objectif de cours à 20$ contre 14
* Innovex International Inc. INVX.N :
Barclays relève la pondération de sous-pondération à égale
pondération
* Installed Building Products, Inc. IBP.N :
Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égale
pondération et un prix cible de 275 $
* Jefferson Capital Inc JCAP.O : KBW relève le prix cible
de 22 $ à 28 $
* Kodiak Sciences Inc. KOD.O : H.C.
Wainwright relève le prix cible à 28 $, contre 22 $
auparavant: H.C. Wainwright relève le cours cible de 24 $
à 26 $
* Legence Corp LGN.O : Bernstein augmente le
prix cible de 38 $ à 53 $
* Legence Corp LGN.O : BMO augmente le prix
cible de 36 $ à 46 $
* Legence Corp LGN.O : BTIG augmente le prix cible de 40
$ à 45 $
* Legence Corp LGN.O : RBC augmente le prix cible de 36 $
à 48 $
* Legence Corp LGN.O : Barclays relève le
cours cible de 34 $ à 37 $
* Lucid Group Inc LCID.O : Stifel réduit le
cours cible à 17 $ contre 21 $
* Luminar Technologies LAZR.O : Deutsche
Bank ramène le cours cible de 4 $ à 1 $
* Marathon Petroleum Corp. MPC.N : Barclays
relève le cours cible de 194 à 202 dollars
* McKesson Corp MCK.N : Jefferies relève le cours cible à
975 $ contre 900 $
* Micron Technology Inc MU.O : Rosenblatt
Securities relève le cours cible de 250 à 300 dollars
* Millicom TIGO.O : JP Morgan relève le cours cible de 55
à 63 dollars
* Moderna MRNA.O : Berenberg réduit l'objectif de cours à
28 $ contre 30 $
* MPLX LP MPLX.N : Barclays relève le cours
cible de 53 $ à 55 $
* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Truist
Securities réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 19 $
* Net Power NPWR.N : Barclays relève le
cours cible de 2 à 3 dollars
* Net Power NPWR.N : Barclays relève le
cours de l'action de sous-pondérée à égale pondération
* Netstreit Corp NTST.N : Truist Securities
relève l'objectif de cours de 19 $ à 20 $
* Nexpoint Residential Trust Inc NXRT.N :
Truist Securities réduit le prix cible de 34 $ à 31 $
* Nike Inc NKE.N : JP Morgan ramène le cours cible à 86
$, contre 100 $ auparavant
* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : BMO
ramène le cours cible de 21 $ à 19 $
* Okta Inc OKTA.O : Mizuho ramène le cours
cible à 110 $, contre 120 $ auparavant
* Optimizerx Corp OPRX.O : Stephens réduit
le prix cible à 17 $ de 20
* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O :
Citigroup augmente le prix cible de 12 $ à 16 $
* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : Leerink
Partners initie une couverture avec une note de
surperformance
* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : Leerink
Partners initie une couverture avec un objectif de prix de
5
* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : H.C.
Wainwright reprend la couverture avec une note d'achat
* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : H.C.
Wainwright prend en charge la couverture avec un objectif
de prix de 38
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BMO
augmente le prix cible de 225 $ à 230 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O :
D.A.Davidson relève le cours cible de 215 à 240 dollars
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho
augmente le prix cible de 220 à 230 $
* Pedevco Corp PED.A : Roth MKM reprend la couverture
avec une note d'achat; prix cible de 0,85
* Pennant Group Inc PNTG.O : RBC augmente le prix cible
de 34 $ à 39 $
* Philip Morris International Inc. PM.N :
Barclays réduit le prix cible à 180 $ de 220 $
* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève le
cours cible à 141 $ contre 132 $
* Plug Power Inc PLUG.O : Susquehanna réduit
le cours cible à 2,5 $ contre 3,5
* Pure Storage Inc PSTG.N : Morgan Stanley
augmente le prix cible à 90 $ de 72 $
* Rivian RIVN.O : Stifel relève le cours
cible de 16 $ à 17 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Mizuho relève
l'objectif de cours de neutre à surperformer
* Sailpoint Inc SAIL.O : Mizuho ramène
l'objectif de cours de 25 à 24 dollars
* Salesforce Inc CRM.N : Mizuho réduit
l'objectif de cours à 340$ contre 350
* SBA Communications Corp. SBAC.O : Barclays
ramène le cours cible à 219 $, contre 226 $ auparavant
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O :
Barclays augmente le prix cible de 44 $ à 45 $
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : BMO
augmente le prix cible de 45 $ à 50 $
* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global
Research relève l'objectif de cours de 280 $ à 310 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Mizuho relève
l'objectif de cours à 285 $ contre 260 $
* Stagwell Inc STGW.O : Seaport Research
Partners initie une couverture avec une note d'achat; PT
10
* Sunoco LP SUN.N : Barclays rétablit la
couverture avec une note de surpondération; PT 57
* Sunococorp SUNC.N : Barclays rétablit la
couverture avec une note de surpondération et un PT de 57
$
* Sunococorp Llc SUNC.N : Raymond James
initie une couverture avec une note de surperformance; PT
70 $
* Tesla Inc TSLA.O : Stifel augmente le prix
cible de 483 $ à 508 $
* Topbuild Corp. BLD.N : Wells Fargo initie
une couverture avec une note de surpondération et un PT de
500 $
* Twist Bioscience TWST.O : Barclays réduit
le prix cible de 40 $ à 37 $
* Valero Energy VLO.N : Barclays augmente le
prix cible de 169 $ à 184 $
* Viper Energy, Inc. VNOM.O : Wells Fargo
relève le prix cible de 49 $ à 51 $
* Vivos Therapeutics, Inc. VVOS.O : H.C.
Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et
un PT de 7 $
* Xpo, Inc. XPO.N : Barclays augmente le
prix cible de 145 à 160 $
* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève la cote
d'achat de "hold" à "buy"; augmente le PT de 162 $ à 173 $
* Zoom Communications Inc ZM.O : Citigroup
augmente le prix cible de 85 $ à 94 $
* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho relève le prix
cible de 310 à 325 dollars
* Planet Fitness Inc PLNT.N : >: Canaccord Genuity
relève l'objectif de cours à 139 $, contre 130 $
auparavant
* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity relève le
prix cible de 23 $ à 26 $
* Sealed Air Corp SEE.N : Stifel passe d'un achat à
un maintien; augmente le prix cible de 43,80 $ à 45 $
* Spire Inc SR.N : Jefferies augmente le prix cible à
104 $ contre 103 $
* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de
cours à 148 $ contre 147 $
* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan relève le cours
cible de 440 à 487 dollars
* Twfg Inc TWFG.O : JP Morgan relève l'objectif de
cours à 31 $ contre 30 $ auparavant
* Vita Coco Company Inc COCO.O : Jefferies relève
l'objectif de cours de 54 à 58 dollars
