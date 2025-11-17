 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Applied Materials, Blackstone Mortgage, Brookdale Senior Living
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 13:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Applied Materials, Blackstone Mortgage Trust et Brookdale Senior Living.

FAITS MARQUANTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève

l'objectif de cours de 240 à 265 dollars

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève

l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : RBC augmente le

prix cible de 9 $ à 13 $

* Gap Inc GAP.N : Barclays relève l'objectif de cours de

19 à 30 dollars

* Millicom TIGO.O : JP Morgan relève le cours cible de 55

$ à 63 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O :

Raymond James réduit le prix cible de 30 à 25 dollars

* Agco Corp AGCO.N : BofA Global Research

relève l'objectif de cours à 117 $ contre 115 $ auparavant

* Airo Group Holdings Inc AIRO.O : Mizuho

réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 31 $

* Alector Inc ALEC.O : Morgan Stanley réduit

le prix cible de 1,50 $ à 0,75 $

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : BTIG initie

une couverture avec une note d'achat

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : BTIG initie

une couverture avec un prix cible de 27

* American Tower Corp. AMT.N : Barclays

réduit le prix cible de 251 à 203 dollars

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg augmente le

prix cible à 265 $ contre 240 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : Keybanc réduit

la pondération sectorielle de surpondération à

surpondération

* Ashland Inc ASH.N : Mizuho relève le cours

cible de 54 à 60 dollars

* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays

réduit son objectif de cours à 7$ contre 11

* Atlas Energy Solutions AESI.N : Barclays

réduit l'objectif de cours à 7 $ contre 11 $

* Biomea Fusion Inc BMEA.O : JP Morgan passe de neutre à

sous-pondéré

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève le

cours cible de 20 à 21 dollars

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW relève le

prix cible de "market perform" à "outperform"

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW passe de

"market perform" à "outperform"

* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible de 85

$ à 75 $

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities relève

le cours de l'action de "vendre" à "conserver

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities

augmente le prix cible de 67 $ à 68 $

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : Citigroup

réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 48 $ auparavant

* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : RBC augmente le

prix cible de 9 $ à 13 $

* Builders Firstsource, Inc. BLDR.N : Wells

Fargo initie une couverture avec une note de pondération

égale et un prix cible de 115

* Cabot Corp CBT.N : Mizuho réduit le prix

cible de 78 $ à 72 $

* Campbell's Co CPB.O : D.A. Davidson réduit le prix

cible de 32 $ à 30 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : BMO augmente

le prix cible de 39 $ à 42 $

* Cencora COR.N : Jefferies relève le cours cible de 310

$ à 330 $

* Centerspace CSR.N : Wells Fargo relève le

cours cible de 60 $ à 74 $

* Century Therapeutics Inc IPSC.O : Leerink

Partners réduit le cours de l'action de "surperformance" à

"performance du marché"

* Century Therapeutics Inc IPSC.O : Leerink

Partners réduit le prix cible de 7 $ à 2 $

* Cg Oncology Inc CGON.O : RBC augmente le prix cible de

53 $ à 61 $

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Morgan

Stanley réduit le prix cible de surpondération à égalité

de pondération

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Morgan

Stanley augmente le prix cible de 190 $ à 221,5 $

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : RBC réduit le cours de

l'action de "surperformance" à "performance sectorielle

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : RBC augmente le prix

cible de 145 $ à 221,5 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : Wells Fargo

réduit le prix cible de 70 $ à 60 $

* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho augmente le

prix cible de 475 $ à 540 $

* Crowdstrike CRWD.O : Stifel augmente le

prix cible de 515 $ à 600 $

* Crown Castle International Corp. CCI.N :

Barclays ramène l'objectif de cours de 120 à 104 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan

Stanley passe de "surpondéré" à "sous-pondéré"; le cours

cible est ramené de 144 $ à 110 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Wells

Fargo augmente le prix cible de 160 $ à 169 $

* Edgewell Personal Care Company EPC.N :

Barclays réduit le prix cible à 19 $ contre 22 $

* Equity Residential EQR.N : BMO réduit le

prix cible de 75 $ à 70 $

* Equity Residential EQR.N : Truist

Securities réduit le prix cible à 70 $ contre 75

* Expedia Group Inc EXPE.O : D.A. Davidson augmente le

cours cible à 294 $ contre 218 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Mizuho augmente

le prix cible à 270 $ contre 240 $

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève l'objectif de

cours de 139 à 146 dollars

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O :

Mizuho relève l'objectif de cours à 56 $ contre 47 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Piper Sandler

relève le prix cible de 50 à 55 dollars

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Morgan

Stanley réduit le prix cible de 52,00 $ à 27,00 $

* FMC Corp FMC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à

14 $ contre 43 $

* Gap Inc GAP.N : Barclays augmente le prix cible à 30$

de 19

* Gap Inc GAP.N : Barclays augmente le cours à

surpondérer de égal à égal

* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève le cours

cible de 85 $ à 105 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies relève le cours

cible de 250 à 260 dollars

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N :

Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à égalité de

poids à partir de surpondération

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N :

Morgan Stanley réduit l'objectif de prix à 25 $ contre 28

$ auparavant

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Jefferies ramène

l'objectif de cours à 40 $, contre 48 $ auparavant

* Howmet Aerospace HWM.N : Bernstein relève

le cours cible à 241 $ contre 217 $ auparavant

* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley réduit le

cours à sous-pondérer de égal à égal

* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley réduit le PT

à 24$ de 26

* Immunome Inc IMNM.O : Stephens augmente le

prix cible de 25 à 33 $

* Innovex International Inc. INVX.N :

Barclays relève l'objectif de cours à 20$ contre 14

* Innovex International Inc. INVX.N :

Barclays relève la pondération de sous-pondération à égale

pondération

* Installed Building Products, Inc. IBP.N :

Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égale

pondération et un prix cible de 275 $

* Jefferson Capital Inc JCAP.O : KBW relève le prix cible

de 22 $ à 28 $

* Kodiak Sciences Inc. KOD.O : H.C.

Wainwright relève le prix cible à 28 $, contre 22 $

auparavant: H.C. Wainwright relève le cours cible de 24 $

à 26 $

* Legence Corp LGN.O : Bernstein augmente le

prix cible de 38 $ à 53 $

* Legence Corp LGN.O : BMO augmente le prix

cible de 36 $ à 46 $

* Legence Corp LGN.O : BTIG augmente le prix cible de 40

$ à 45 $

* Legence Corp LGN.O : RBC augmente le prix cible de 36 $

à 48 $

* Legence Corp LGN.O : Barclays relève le

cours cible de 34 $ à 37 $

* Lucid Group Inc LCID.O : Stifel réduit le

cours cible à 17 $ contre 21 $

* Luminar Technologies LAZR.O : Deutsche

Bank ramène le cours cible de 4 $ à 1 $

* Marathon Petroleum Corp. MPC.N : Barclays

relève le cours cible de 194 à 202 dollars

* McKesson Corp MCK.N : Jefferies relève le cours cible à

975 $ contre 900 $

* Micron Technology Inc MU.O : Rosenblatt

Securities relève le cours cible de 250 à 300 dollars

* Millicom TIGO.O : JP Morgan relève le cours cible de 55

à 63 dollars

* Moderna MRNA.O : Berenberg réduit l'objectif de cours à

28 $ contre 30 $

* MPLX LP MPLX.N : Barclays relève le cours

cible de 53 $ à 55 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : Truist

Securities réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 19 $

* Net Power NPWR.N : Barclays relève le

cours cible de 2 à 3 dollars

* Net Power NPWR.N : Barclays relève le

cours de l'action de sous-pondérée à égale pondération

* Netstreit Corp NTST.N : Truist Securities

relève l'objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Nexpoint Residential Trust Inc NXRT.N :

Truist Securities réduit le prix cible de 34 $ à 31 $

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan ramène le cours cible à 86

$, contre 100 $ auparavant

* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : BMO

ramène le cours cible de 21 $ à 19 $

* Okta Inc OKTA.O : Mizuho ramène le cours

cible à 110 $, contre 120 $ auparavant

* Optimizerx Corp OPRX.O : Stephens réduit

le prix cible à 17 $ de 20

* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O :

Citigroup augmente le prix cible de 12 $ à 16 $

* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : Leerink

Partners initie une couverture avec une note de

surperformance

* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : Leerink

Partners initie une couverture avec un objectif de prix de

5

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : H.C.

Wainwright reprend la couverture avec une note d'achat

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : H.C.

Wainwright prend en charge la couverture avec un objectif

de prix de 38

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BMO

augmente le prix cible de 225 $ à 230 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O :

D.A.Davidson relève le cours cible de 215 à 240 dollars

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho

augmente le prix cible de 220 à 230 $

* Pedevco Corp PED.A : Roth MKM reprend la couverture

avec une note d'achat; prix cible de 0,85

* Pennant Group Inc PNTG.O : RBC augmente le prix cible

de 34 $ à 39 $

* Philip Morris International Inc. PM.N :

Barclays réduit le prix cible à 180 $ de 220 $

* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève le

cours cible à 141 $ contre 132 $

* Plug Power Inc PLUG.O : Susquehanna réduit

le cours cible à 2,5 $ contre 3,5

* Pure Storage Inc PSTG.N : Morgan Stanley

augmente le prix cible à 90 $ de 72 $

* Rivian RIVN.O : Stifel relève le cours

cible de 16 $ à 17 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Mizuho relève

l'objectif de cours de neutre à surperformer

* Sailpoint Inc SAIL.O : Mizuho ramène

l'objectif de cours de 25 à 24 dollars

* Salesforce Inc CRM.N : Mizuho réduit

l'objectif de cours à 340$ contre 350

* SBA Communications Corp. SBAC.O : Barclays

ramène le cours cible à 219 $, contre 226 $ auparavant

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O :

Barclays augmente le prix cible de 44 $ à 45 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : BMO

augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global

Research relève l'objectif de cours de 280 $ à 310 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Mizuho relève

l'objectif de cours à 285 $ contre 260 $

* Stagwell Inc STGW.O : Seaport Research

Partners initie une couverture avec une note d'achat; PT

10

* Sunoco LP SUN.N : Barclays rétablit la

couverture avec une note de surpondération; PT 57

* Sunococorp SUNC.N : Barclays rétablit la

couverture avec une note de surpondération et un PT de 57

$

* Sunococorp Llc SUNC.N : Raymond James

initie une couverture avec une note de surperformance; PT

70 $

* Tesla Inc TSLA.O : Stifel augmente le prix

cible de 483 $ à 508 $

* the Gap, Inc. GAP.N : Barclays relève

l'objectif de cours à 30 $ contre 19 $

* gap, Inc. GAP.N : Barclays relève le prix

à surpondérer de égal à égal

* Topbuild Corp. BLD.N : Wells Fargo initie

une couverture avec une note de surpondération et un PT de

500 $

* Twist Bioscience TWST.O : Barclays réduit

le prix cible de 40 $ à 37 $

* Valero Energy VLO.N : Barclays augmente le

prix cible de 169 $ à 184 $

* Viper Energy, Inc. VNOM.O : Wells Fargo

relève le prix cible de 49 $ à 51 $

* Vivos Therapeutics, Inc. VVOS.O : H.C.

Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et

un PT de 7 $

* Xpo, Inc. XPO.N : Barclays augmente le

prix cible de 145 à 160 $

* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève la cote

d'achat de "hold" à "buy"; augmente le PT de 162 $ à 173 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Citigroup

augmente le prix cible de 85 $ à 94 $

* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho relève le prix

cible de 310 à 325 dollars

* Philip Morris International Inc. PM.N : Barclays

ramène l'objectif de cours à 180$ contre 220

* Planet Fitness Inc PLNT.N : >: Canaccord Genuity

relève l'objectif de cours à 139 $, contre 130 $

auparavant

* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity relève le

prix cible de 23 $ à 26 $

* Sealed Air Corp SEE.N : Stifel passe d'un achat à

un maintien; augmente le prix cible de 43,80 $ à 45 $

* Spire Inc SR.N : Jefferies augmente le prix cible à

104 $ contre 103 $

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de

cours à 148 $ contre 147 $

* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan relève le cours

cible de 440 à 487 dollars

* Twfg Inc TWFG.O : JP Morgan relève l'objectif de

cours à 31 $ contre 30 $ auparavant

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Jefferies relève

l'objectif de cours de 54 à 58 dollars

Véhicules électriques

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
16,0200 USD NASDAQ 0,00%
AGCO
104,410 USD NYSE 0,00%
AIRO GRP HLDG
10,1000 USD NASDAQ 0,00%
ALECTOR
1,2400 USD NASDAQ 0,00%
AMER TOWER REIT
183,670 USD NYSE 0,00%
APPLIED MATERIALS
226,0100 USD NASDAQ 0,00%
ASHLAND
51,510 USD NYSE 0,00%
ATLAS ENER
9,000 USD NYSE 0,00%
BIOMEA FUSION
1,2800 USD NASDAQ 0,00%
BLACKSTON REIT RG-A
18,500 USD NYSE 0,00%
BLOCK RG-A
60,465 USD NYSE 0,00%
BRISTOL-MYERSSQU
46,660 USD NYSE 0,00%
BROOKDALE SR LIV
10,430 USD NYSE 0,00%
BUILDERS FIRSTSO
103,420 USD NYSE 0,00%
CABOT CORP
61,600 USD NYSE 0,00%
CARETRUST-REIT
35,890 USD NYSE 0,00%
CENCORA
362,140 USD NYSE 0,00%
CENTERS REIT-SBI
66,950 USD NYSE 0,00%
CENTURY THERAP
0,4723 USD NASDAQ 0,00%
CG ONCOLOGY
41,0100 USD NASDAQ 0,00%
CIDARA THERAPEUT
217,7100 USD NASDAQ 0,00%
COSTAR GROUP
68,0500 USD NASDAQ 0,00%
CROWDSTRIKE
537,5500 USD NASDAQ 0,00%
CROWN CASTL REIT
91,690 USD NYSE 0,00%
DELL TECH RG-C
133,740 USD NYSE 0,00%
DIAMONDBACK ENG
149,2000 USD NASDAQ 0,00%
EDGEWELL PRSCR
18,135 USD NYSE 0,00%
EQTY RE REIT-SBI
59,430 USD NYSE 0,00%
EXPEDIA GROUP
264,6600 USD NASDAQ 0,00%
EXXON MOBIL
119,280 USD NYSE 0,00%
FIGURE TECH RG-A
40,2400 USD NASDAQ 0,00%
FIREFLY
22,9500 USD NASDAQ 0,00%
FMC CORP
13,900 USD NYSE 0,00%
GRAIL
79,6300 USD NASDAQ 0,00%
GULFPORT ENERGY
210,410 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +1,26%
HIMS&HERS HLTH RG-A
37,020 USD NYSE 0,00%
HOWMET AEROSPACE
203,380 USD NYSE 0,00%
HP
24,530 USD NYSE 0,00%
HP ENTERPRISE
22,825 USD NYSE 0,00%
IMMUNOME
17,1400 USD NASDAQ 0,00%
INSTALLED BLDN P
250,730 USD NYSE 0,00%
JEFFERSON CAP
22,1500 USD NASDAQ 0,00%
KODIAK SCIENCES
19,5100 USD NASDAQ 0,00%
LEGENCE RG-A
40,2700 USD NASDAQ 0,00%
LUCID GROUP
14,2000 USD NASDAQ 0,00%
LUMINAR TECH RG-A
1,0100 USD NASDAQ 0,00%
MARATHON PETRO
200,000 USD NYSE 0,00%
MCKESSON
842,130 USD NYSE 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
246,8300 USD NASDAQ 0,00%
MILLICOM INTL CE
50,3300 USD NASDAQ 0,00%
MODERNA
24,7700 USD NASDAQ 0,00%
MPLX
53,200 USD NYSE 0,00%
NET PWR RG-A
2,815 USD NYSE 0,00%
NETSTREIT REIT
18,305 USD NYSE 0,00%
NEXPOINT RS REIT
31,530 USD NYSE 0,00%
NIKE -B-
64,200 USD NYSE 0,00%
OKTA-A
83,9400 USD NASDAQ 0,00%
OPTIMIZERX
15,1800 USD NASDAQ 0,00%
ORIC PHARMA
12,2500 USD NASDAQ 0,00%
OVID THERAPTCS
1,3050 USD NASDAQ 0,00%
PACIRA BIOSCIENC
23,7800 USD NASDAQ 0,00%
PALO ALTO NETWORKS
205,2500 USD NASDAQ 0,00%
PENNANT GROUP
24,9000 USD NASDAQ 0,00%
PHILIP MRRS INT
155,435 USD NYSE 0,00%
PHILLIPS 66
142,330 USD NYSE 0,00%
PLANET FITNESS RG-A
105,940 USD NYSE 0,00%
PLUG POWER
2,2450 USD NASDAQ 0,00%
PROGYNY
24,5500 USD NASDAQ 0,00%
PURE STORAGE RG-A
84,600 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
64,48 USD Ice Europ +0,30%
Pétrole WTI
60,15 USD Ice Europ +0,38%
RIVIAN AUTO RG-A
15,1100 USD NASDAQ 0,00%
RUBRIK RG-A
71,540 USD NYSE 0,00%
SAILPOINT
19,9200 USD NASDAQ 0,00%
SALESFORCE
243,900 USD NYSE 0,00%
SBA CMMNS REIT-A
197,2100 USD NASDAQ 0,00%
SCHOLAR RCK HLDG
37,4100 USD NASDAQ 0,00%
SEALED AIR
43,275 USD NYSE 0,00%
SNOWFLAKE
257,030 USD NYSE 0,00%
SPIRE
86,990 USD NYSE 0,00%
STAGWELL RG-A
4,7900 USD NASDAQ 0,00%
SUNOCO
52,550 USD NYSE 0,00%
TAPESTRY
101,380 USD NYSE 0,00%
TESLA
404,3500 USD NASDAQ 0,00%
THE CAMPBELL'S
31,2900 USD NASDAQ 0,00%
TOPBUILD
418,730 USD NYSE 0,00%
TWFG RG-A
26,9000 USD NASDAQ 0,00%
TWIST BIOSCIENCE
26,8700 USD NASDAQ 0,00%
VALERO ENERGY
181,680 USD NYSE 0,00%
VIPER ENERGY
37,9500 USD NASDAQ 0,00%
VITA COCO CO
43,8500 USD NASDAQ 0,00%
VIVOS THERAP
2,3400 USD NASDAQ 0,00%
XPO
133,710 USD NYSE 0,00%
YUM BRANDS
149,100 USD NYSE 0,00%
ZOOM COM RG-A
84,2200 USD NASDAQ 0,00%
ZSCALER
299,4500 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
