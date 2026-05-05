 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, Axsome Therapeutics, Onsemi
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, Axsome Therapeutics et Onsemi.

POINTS FORTS

* Applied Materials AMAT.O : Seaport Research Partners lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC relève son objectif de cours de 242 $ à 302 $

* Onsemi ON.O : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 115 $

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 50 $

* Pinterest PINS.N : Zephirin Group passe de « vendre » à « acheter »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* ACM Research Inc ACMR.O : Seaport Research Partners lance la couverture avec une recommandation « acheter »

* ACM Research Inc ACMR.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 75 $

* Addus Homecare ADUS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 147,00 $ à 140,00 $

* Advanced Energy Industries AEIS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 330,00 $ à 430,00 $

* Advanced Energy Industries AEIS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 340 $ à 345 $

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Needham relève son objectif de cours de 330 $ à 400 $

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 375 $ à 430 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC passe de « acheter » à « conserver »

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC relève son objectif de cours de 335 $ à 340 $

* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 116 $ à 111 $

* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 338 $ à 341 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : BofA Global Research reprend la couverture avec une note neutre

* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : BofA Global Research reprend la couverture avec un objectif de cours de

11,50 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance Inc ARI.N : BofA Global Research reprend la couverture avec une note

neutre

* Apollo Commercial Real Estate Finance Inc ARI.N : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif

de cours de 11,5 $

* Applied Materials AMAT.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une note « acheter »

* Applied Materials AMAT.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 500 $

* Applied Materials Inc. AMAT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 432,00 $ à 454,00 $

* Applovin Corp APP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 740 $ à 716 $

* ARM Holdings Plc ARM.O : UBS relève son objectif de cours de 175 $ à 245 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 300 $ à 240 $

* Aviat Networks Inc AVNW.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 36,00 $ à 28,00 $

* Aviat Networks Inc AVNW.O : Northland Capital abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec

le marché »

* Avis Budget Group Inc. CAR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 150 $ à 140 $

* Axsome Therapeutics AXSM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 217,00 $ à 242,00 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley relève son objectif de cours de 230,00 $ à 300,00 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Baird relève son objectif de cours de 241 $ à 246 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 270 $ à 290 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 205 $ à 250 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 228 $ à 310 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Needham relève son objectif de cours de 255 $ à 267 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 223 $ à 258 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC relève son objectif de cours de 242 $ à 302 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 255 $ à 275 $

* Axsome Therapeutics Inc. AXSM.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 281 $ à 280 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 270 $ à 290 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 225 $ à 255 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 94 $ à 82 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 120,00 $ à 119,00 $

* Bob'S Discount Furniture, Inc BOBS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 218 $ à 210 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 228 $ à 214 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 100 $ à 93 $

* BWX Technologies BWXT.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 203 $ à 205 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Argus Research relève son objectif de cours de 820 $ à 990 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 169 $ à 170 $

* CBRE Group, Inc. CBRE.N : Barclays relève son objectif de cours de 175 $ à 178 $

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 41 $ à 52 $

* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de 215 $ à 217 $

* Chevron Corp CVX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Argus Research passe de « conserver » à « acheter »

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 93 $ à 95 $

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève son objectif de cours de 430 $ à 585 $

* Cigna CI.N : Bernstein relève son objectif de cours de 358 $ à 371 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 89 $ à 112 $

* Circle Internet Group, Inc. CRCL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 111 $ à 142 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : Chardan Capital Markets lance la couverture avec une recommandation d'achat

* Climb Bio Inc CLYM.O : Chardan Capital Markets lance sa couverture avec un objectif de cours de 22 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : UBS abaisse son objectif de cours de 21 $ à 17 $

* Coherent Corp COHR.N : Stifel relève son objectif de cours de 275 $ à 412 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 252 $ à 290 $

* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève son objectif de cours de 79 $ à 80 $

* Constellium SE CSTM.N : UBS lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours à 38 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 160 $

* Crowdstrike Holdings, Inc. CRWD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 450 $ à 525 $

* Crown Castle International Corp. CCI.N : Barclays relève son objectif de cours de 91 $ à 92 $

* Datadog Inc (Pre-Reincorporation) DDOG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Raymond James relève son objectif de cours de 62 $ à 72 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Raymond James passe de « surperformer » à « achat fort »

* Diamondback Energy FANG.O : Barclays relève son objectif de cours de 190 $ à 225 $

* Doordash DASH.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 275 $ à 225 $

* DT Midstream Inc DTM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 129 $ à 153 $

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 94 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 100,00 $ à 95,00 $

* Dynatrace Inc DT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Eastman Chemical EMN.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 75 $ à 82 $

* Eli Lilly & Co LLY.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 350 $ à 1 400 $

* Encompass Health EHC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 153 $ à 140 $

* Enphase Energy ENPH.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 160,00 $ à 148,00 $

* Equinix EQIX.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 042 $ à 1 207 $

* Equitable Holdings Inc. EQH.N : Barclays relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $

* Esperion Therapeutics Inc ESPR.O : Needham passe de « acheter » à « conserver »

* Everquote Inc EVER.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Fermi Inc FRMI.O : UBS abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6 $

* Fermi Inc FRMI.O : UBS passe de « acheter » à « neutre »

* Firefly Aerospace FLY.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 40 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 33,00 $ à 37,00 $

* Five9 Inc FIVN.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 26 $ à 29 $

* Fulgent Genetics Inc FLGT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 15 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 170 $ à 90 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 100 $ à 75 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 100 $ à 70 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 150 $ à 100 $

* Genedx Holdings Corp. WGS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 155 $ à 75 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : UBS relève son objectif de cours de 270 $ à 305 $

* Global Business Travel Group Inc GBTG.N : BTIG passe de « acheter » à « neutre »

* Globant SA GLOB.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 50 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : UBS abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Stephens relève son objectif de cours de 366 $ à 393 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 79 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : UBS relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Hims & Hers HIMS.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $

* Hubbell, Inc. HUBB.N : Barclays relève son objectif de cours de 481 $ à 503 $

* Huntsman Corporation HUN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 181 $ à 186 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley relève son objectif de cours de 82,00 $ à 90,00 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Needham relève son objectif de cours de 48 $ à 72 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 55 $ à 80 $

* Ichor Holdings Ltd. ICHR.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 36 $ à 60 $

* Idacorp Inc IDA.N : Barclays relève son objectif de cours de 159 $ à 167 $

* Ingram Micro Holding Corp INGM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 25 $ à 29 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 120 $ à 53 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : BofA Global Research passe de « acheter » à « neutre »

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 67 $ à 54 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 78 $ à 52 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 56 $ à 45 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 64 $ à 50 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 64 $ à 50 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 56 $

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : UBS lance la couverture avec une note neutre et un objectif de cours de 176 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 410 $ à 380 $

* L B Foster Co FSTR.O : B. Riley relève son objectif de cours de 32,00 $ à 34,00 $

* Lam Research LRCX.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une note « acheter »

* Lam Research LRCX.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 300 $

* Lattice Semiconductor LSCC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 88 $ à 105 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 140 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : RBC relève son objectif de cours de 118 $ à 140 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 105 $ à 175 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Stifel relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $

* Lazard Inc LAZ.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 63 $ à 52 $

* Lear Corporation LEA.N : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Lincoln Electric LECO.O : Barclays relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 680,00 $ à 605,00 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : BofA Global Research reprend la couverture avec une note neutre

* Lowe's Companies Inc LOW.N : BofA Global Research reprend la couverture avec un objectif de cours de 260,00 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Stifel relève son objectif de cours de 800 $ à 1 100 $

* Marzetti Co MZTI.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 200 $ à 160 $

* Marzetti Co MZTI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 125 $

* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho relève son objectif de cours de 428 $ à 498 $

* Meta META.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 850 $ à 835 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 130 $ à 164 $

* Mohawk MHK.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 130 $ à 109 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 155 $ à 135 $

* Navan Inc NAVN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 20,00 $ à 25,00 $

* Northrop Grumman NOC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 740 $ à 635 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 25,00 $ à 22,00 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 24 $ à 18 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 18 $ à 14 $

* Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 21 $ à 19 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 23,00 $ à 20,00 $

* ON Semiconductor Corp. ON.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 85,00 $ à 87,00 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 115 $

* Onsemi ON.O : B. Riley relève son objectif de cours de 115,00 $ à 118,00 $

* Onsemi ON.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 75 $ à 110 $

* Onsemi ON.O : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 115 $

* Onsemi ON.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 100 $

* Onsemi ON.O : Mizuho relève son objectif de cours de 70 $ à 120 $

* Onsemi ON.O : Needham relève son objectif de cours de 72 $ à 110 $

* Onsemi ON.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 60 $ à 85 $

* Onsemi ON.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Onsemi ON.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 115 $

* Onsemi ON.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 66 $ à 101 $

* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 262 $ à 270 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 235 $

* Paramount Skydance Corp. PSKY.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays relève son objectif de cours de 101 $ à 102 $

* Pinterest PINS.N : BMO relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Pinterest PINS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 19,00 $ à 28,00 $

* Pinterest PINS.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 16 $ à 24 $

* Pinterest PINS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 21 $

* Pinterest PINS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Pinterest PINS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Pinterest PINS.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Pinterest PINS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 21 $ à 26 $

* Pinterest PINS.N : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $

* Pinterest PINS.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $

* Pinterest PINS.N : Stifel relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Pinterest PINS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Pinterest PINS.N : Zephirin Group relève son objectif de cours de 17 $ à 30 $

* Pinterest PINS.N : Zephirin Group passe de « vendre » à « acheter »

* Pinterest Inc PINS.N : UBS relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Pinterest, Inc. PINS.N : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Planet Fitness, Inc. PLNT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Prudential Financial, Inc. PRU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 95 $ à 93 $

* Pyxis Oncology Inc PYXS.O : Wedbush lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 6

$

* Ralph Lauren Corp RL.N : UBS relève son objectif de cours de 477 $ à 480 $

* RB Global Inc RBA.N : BMO relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* RB Global Inc RBA.N : CIBC relève son objectif de cours de 132 $ à 134 $

* RB Global Inc RBA.N : RBC relève son objectif de cours de 146 $ à 150 $

* Repay Holdings Corp RPAY.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 7 $ à 3,75 $

* Repay Holdings Corp RPAY.O : Stephens passe de « surpondérer » à « neutre »

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 100 $ à 50 $

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 37 $

* Sagimet Biosciences Inc SGMT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 28 $ à 49 $

* SBA Communications Corp. SBAC.O : Barclays relève son objectif de cours de 244 $ à 245 $

* Seer Inc SEER.O : Canaccord Genuity initie la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours de 4 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 132 $ à 134 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 132 $ à 134 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Wedbush lance la couverture avec une recommandation « surperformer »

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 53 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Stephens relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

* Stag Industrial Inc STAG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 147 $ à 141 $

* Target Corp TGT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 117 $ à 133 $

* TD Synnex Corp SNX.N : UBS relève son objectif de cours de 193 $ à 265 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 264 $ à 218 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 265 $ à 228 $

* Tenet Healthcare Inc. THC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 257 $ à 238 $

* The Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 75 $

* The Home Depot, Inc. HD.N : BofA Global Research réintroduit sa couverture avec une recommandation « Achat »

* The Home Depot, Inc. HD.N : BofA Global Research rétablit sa couverture avec un objectif de cours de 374,00 $

* Thredup Inc. TDUP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 36 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 47 $ à 57 $

* Trinet Group Inc TNET.N : UBS abaisse son objectif de cours de 62 $ à 48 $

* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Leerink Partners relève sa recommandation de « market perform » à « outperform »

* Twist Bioscience Corp TWST.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 58 $ à 68 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : BMO relève son objectif de cours de 73 $ à 75 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : HSBC relève son objectif de cours de 69 $ à 74 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 71 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Stephens relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* UFP Industries Inc UFPI.O : BMO relève sa recommandation de « performance du marché » à « surperformer »

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : UBS lance la couverture avec une recommandation « acheter » et un objectif

de cours de 130 $

* Unity Software Inc U.N : UBS relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Unum Group UNM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 99 $ à 100 $

* V2X Inc VVX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 74,00 $ à 80,00 $

* V2X Inc VVX.N : RBC relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 612,00 $ à 616,00 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 577 $ à 572 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 437 $ à 436 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC relève son objectif de cours de 541 $ à 543 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* Woodward Inc WWD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 404 $ à 415 $

* Ziff Davis Inc ZD.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $

Valeurs associées

ACM RESEARCH-A
53,0250 USD NASDAQ +3,50%
ADDUS HOMECARE
94,9200 USD NASDAQ -5,19%
ADVANCED ENERGY
353,3500 USD NASDAQ -8,70%
AFLAC
113,335 USD NYSE -0,01%
AIR PROD&CHEMICA
300,970 USD NYSE +0,87%
ALEXANDRIA REIT
41,485 USD NYSE +0,89%
ALLISON TRANSMI
122,365 USD NYSE -5,06%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
350,0335 USD NASDAQ +2,49%
APOLLO CMMC REIT
11,035 USD NYSE +0,50%
APPLIED MATERIALS
403,0600 USD NASDAQ +2,98%
APPLOVIN RG-A
477,4099 USD NASDAQ +0,51%
ARM HOLDING ADR
207,4900 USD NASDAQ +2,08%
AUTOMATIC DATA P
208,1900 USD NASDAQ -1,50%
AVIAT NETWORKS
15,9700 USD NASDAQ -29,46%
AVIS BUDGET GROU
160,7200 USD NASDAQ -4,50%
AXSOME THERAPEUT
229,0000 USD NASDAQ +2,37%
BILL HLDG
38,580 USD NYSE -2,89%
BIOMARIN PHARM
54,5700 USD NASDAQ -1,60%
BOSTON BEER -A-
209,695 USD NYSE +1,21%
BRDRIDG FNCL SOL
151,230 USD NYSE -1,70%
BUILDERS FIRSTSO
74,805 USD NYSE +1,47%
BWX TECHNOLOGIES
211,780 USD NYSE -2,27%
CATERPILLAR
896,370 USD NYSE +2,48%
CBRE GROUP RG-A
140,170 USD NYSE +0,05%
CENTENE
54,660 USD NYSE +2,09%
CHEVRON
192,600 USD NYSE +0,15%
CHIPOTLE MEXICAN
31,930 USD NYSE -0,16%
CHURCH & DWIGHT
92,155 USD NYSE -0,80%
CIENA
542,825 USD NYSE +0,77%
CLIMB BIO
10,0650 USD NASDAQ +3,87%
CNO FINCL GROUP
45,795 USD NYSE +0,27%
COGENT COMM HLDG
18,1700 USD NASDAQ +11,00%
COHERENT
331,675 USD NYSE +0,46%
COINBASE GLB RG-A
198,9700 USD NASDAQ -1,98%
COLGATE-PALMOLIV
85,180 USD NYSE -0,22%
COREWEAVE
127,3850 USD NASDAQ +1,56%
CROWDSTRIKE
472,4800 USD NASDAQ +0,69%
CROWN CASTL REIT
89,860 USD NYSE -0,35%
DATADOG RG-A
146,8800 USD NASDAQ +0,13%
DEVON ENERGY
51,820 USD NYSE +1,07%
DIAMONDBACK ENG
209,4000 USD NASDAQ -2,01%
DOORDASH RG-A
169,4800 USD NASDAQ -1,79%
DT MIDSTREAM
147,570 USD NYSE +0,43%
DUOLINGO RG-A
102,0200 USD NASDAQ -7,45%
DYNATRACE
38,520 USD NYSE -0,61%
EASTGROUP PROP R
199,240 USD NYSE +0,43%
EASTMAN CHEMICAL
77,480 USD NYSE +0,98%
ELI LILLY & CO
981,700 USD NYSE +1,44%
ELIEM THERAPEUT
5,1000 USD NASDAQ -0,20%
ENCOMPASS HEALTH
105,660 USD NYSE -0,95%
ENPHASE ENERGY
34,1300 USD NASDAQ +4,89%
EPAM SYSTEMS
109,170 USD NYSE -1,31%
EQUINIX REIT
1 074,4800 USD NASDAQ -0,81%
EQUITABLE HLDG
43,855 USD NYSE +5,67%
ESPERION THERAP
3,1200 USD NASDAQ 0,00%
ESTEE LAUDER RG-A
81,530 USD NYSE +0,27%
EVERQUOTE-A
21,5050 USD NASDAQ +47,19%
FERMI
4,8700 USD NASDAQ -3,94%
FIREFLY
32,6450 USD NASDAQ -2,17%
FIVE9
25,1681 USD NASDAQ +7,83%
FULGENT GENETICS
14,6200 USD NASDAQ -3,31%
GENEDX HLDG
35,7716 USD NASDAQ -47,34%
GENERAC HLDGS
263,810 USD NYSE +2,67%
GLB BSNS TRVL RG-A
9,345 USD NYSE +0,11%
GODADDY RG-A
84,920 USD NYSE -3,84%
GROUP I AUTOMOTI
342,230 USD NYSE +3,56%
HF SINCLAIR
72,915 USD NYSE +1,55%
HIMS&HERS HLTH RG-A
26,255 USD NYSE -3,67%
HOME DEPOT
313,980 USD NYSE +0,53%
HUBBELL
512,715 USD NYSE -0,65%
HUNTSMAN
14,610 USD NYSE +2,71%
HYATT HOTELS RG-A
163,490 USD NYSE +2,70%
ICHOR
63,2900 USD NASDAQ -9,22%
IDACORP
146,365 USD NYSE -0,17%
INSPIRE MED SYS
45,880 USD NYSE -16,29%
KAISER ALUM
175,1500 USD NASDAQ +3,47%
KINSALE CAPITAL
304,000 USD NYSE -0,05%
LAM RESEARCH
269,7300 USD NASDAQ +4,32%
LANCASTER COLONY
180,3300 USD NASDAQ +4,38%
LATTICE SEMICOND
117,2200 USD NASDAQ -6,65%
LAZARD
43,370 USD NYSE -0,89%
LB FOSTER
38,4950 USD NASDAQ +5,18%
LEAR
132,140 USD NYSE +1,76%
LINCOLN ELEC HLD
268,1000 USD NASDAQ +2,30%
LOCKHEED MARTIN
514,660 USD NYSE -0,71%
LOWE'S COM
225,115 USD NYSE +0,60%
LUMENTUM HLDNGS
983,9300 USD NASDAQ +0,79%
MASTEC
429,795 USD NYSE +1,07%
META PLATFORMS
604,8050 USD NASDAQ -0,93%
MIRUM RG REG S-AI
109,3400 USD NASDAQ +3,36%
MOHAWK INDUSTRIE
96,115 USD NYSE +1,25%
NAVAN RG-A
18,5050 USD NASDAQ +0,90%
NORTHROP GRUMMAN
562,115 USD NYSE -0,84%
NORW CRS LINE
17,180 USD NYSE -0,09%
ON SEMICONDUCTOR
105,0300 USD NASDAQ +2,93%
OSI SYSTEMS
241,3050 USD NASDAQ -14,69%
PALANTIR TECHNOLOGIES
138,7400 USD NASDAQ -4,99%
PALO ALTO NETWORKS
182,5800 USD NASDAQ -1,07%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,6450 USD NASDAQ -4,36%
PINNACLE WEST CA
102,070 USD NYSE +0,21%
PINTEREST RG-A
23,535 USD