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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apple, Lennar, Toll Brothers
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 19:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apple, Lennar et Toll Brothers.

POINTS FORTS

* Alphabet Inc GOOG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $

* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $

* Lennar Corp LEN.N : KBW passe de « en ligne avec le marché » à « sous-performance »

* Snowflake Inc SNOW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer

»

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Alphabet Inc GOOG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Apple Inc AAPL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 330 $ à 360 $

* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $

* Applied Digital Corp APLD.O : Needham relève son objectif de cours de 66 $ à 83 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 283 $ à 250 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* Atmos Energy Corp ATO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 185 $ à 173 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Brookfield Business Holdings Corp BBUC.N : TD Cowen lance la couverture avec une recommandation « conserver

»; objectif de cours: 34 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : UBS abaisse son objectif de cours de 81 $ à 65 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Stifel relève son objectif de cours de 395 $ à 432 $

* Campbell'S Co CPB.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Glj Research relève son objectif de cours de 9,03 $ à 15,01 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Glj Research relève sa recommandation de « vendre » à « conserver »

* Dexcom Inc DXCM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 81 $ à 91 $

* Diageo DEO.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 81 $ à 76 $

* Eaglerock Land Llc EROK.N : Stephens lance la couverture avec une note « surpondérer »

* Eaglerock Land Llc EROK.N : Stephens lance la couverture avec un objectif de cours de 28 $

* Ecolab Inc ECL.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Stifel lance la couverture avec une note « acheter »; objectif de cours de

60 $

* Equity Residential EQR.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »

* Equity Residential EQR.N : RBC relève son objectif de cours de 69 $ à 70 $

* F5 Inc FFIV.O : RBC relève son objectif de cours de 425 $ à 450 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : Clear Street relève son objectif de cours de 1 617 $ à 1 625 $

* Frontview REIT FVR.N : Raymond James initie la couverture avec une recommandation « Achat fort »; objectif

de cours: 22 $

* Global Payments Inc. GPN.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $

* Gmr Solutions Inc. GMRS.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un

objectif de cours de 16 $

* Gold.Com Inc GOLD.Z : Canaccord Genuity lance sa couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de

cours: 70 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : UBS abaisse son objectif de cours de 85 $ à 67 $

* Graham Corp GHM.N : Northland Capital relève son objectif de cours de 101 $ à 111 $

* Graham Corp GHM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Grand Canyon Education Inc LOPE.O : Truist Securities lance la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 200 $

* Hasbro Inc HAS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 92 $ à 85 $

* Huron Consulting Group Inc HURN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 240 $ à 155 $

* Ingredion Inc INGR.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché

»

* Insulet Corp PODD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 263 $ à 216 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Benchmark lance la couverture avec une recommandation «

acheter »

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Benchmark lance la couverture avec un objectif de cours de

100 $

* Jabil Inc JBL.N : UBS relève son objectif de cours de 273 $ à 380 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 230 $ à 256 $

* Kla Corp KLAC.O : UBS relève son objectif de cours de 1 770 $ à 2 180 $

* Korn Ferry KFY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Lam Research Corp LRCX.O : UBS relève son objectif de cours de 310 $ à 375 $

* Lemonade Inc LMND.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 33 $ à 55 $

* Lennar Corp LEN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 97 $ à 86 $

* Lennar Corp LEN.N : KBW passe d'une note « en ligne avec le marché » à « sous-performance »

* LSI Industries Inc LYTS.O : Oppenheimer lance la couverture avec une note « surperformer »

* LSI Industries Inc LYTS.O : Oppenheimer lance la couverture avec un objectif de cours de 30 $

* Magnite Inc MGNI.O : BTIG lance sa couverture avec une note « acheter »; objectif de cours de 20 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 230 $ à 203 $

* Niocorp Developments Ltd NB.O : B. Riley lance la couverture avec une recommandation d'achat; objectif de

cours de 12 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Wells Fargo passe de « surpondérer » à « neutre »

* Nuvalent Inc NUVL.O : Canaccord Genuity passe de « acheter » à « conserver »

* Nuvalent Inc NUVL.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »

* Nuvalent Inc NUVL.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 155 $ à 124 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 147 $ à

124 $

* Okta Inc OKTA.O : UBS relève son objectif de cours de 115 $ à 150 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $

* One Gas Inc OGS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 94 $ à 89 $

* Onsemi ON.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 115 $ à 140 $

* Par Technology Corp PAR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $

* Par Technology Corp PAR.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Precision Biosciences DTIL.O : Oppenheimer initie la couverture avec une note « surperformer »; objectif de

cours: 20 $

* Provident Financial Services Inc PFS.N : Stephens lance la couverture avec une note « neutre »

* Provident Financial Services Inc PFS.N : Stephens lance sa couverture avec un objectif de cours de 24 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Citigroup lance la couverture avec une note « acheter » contre « neutre »;

objectif de cours 108 $ contre 75 $

* RH RH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : UBS relève son objectif de cours de 51 $ à 52 $

* Shattuck Labs Inc STTK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 7 $ à 18 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $

* Synaptics Inc SYNA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 120 $ à 155 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : B. Riley relève son objectif de cours de 21 $ à 35 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 30 $ à 42 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 27 $ à 66 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 55 $ à 69 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Wedbush relève son objectif de cours de 33 $ à 39 $

* TD Synnex Corp SNX.N : UBS relève son objectif de cours de 265 $ à 310 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève son objectif de cours de 158 $ à 161 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Twfg Inc TWFG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 700 $ à 600 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Vail Resorts MTN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 138 $ à 119 $

* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 143 $ à 134 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 124 $ à 126 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 172 $ à 167 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 212 $ à 195 $

* Veon Ltd VEON.O : Northland Capital lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours:

70 $

* Whitefiber Inc WYFI.O : Barclays lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours à 27 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 228 $ à 237 $

* Zevra Therapeutics Inc ZVRA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 24 $ à 29 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 40 $ à 28 $

Apple

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
217,010 USD NYSE +2,17%
ALPHABET-C
360,1300 USD NASDAQ -0,29%
ANGLOGOLD ASH
83,540 USD NYSE -1,08%
APPLE
290,2500 USD NASDAQ -3,74%
APPLIED DIGITAL
41,0450 USD NASDAQ +0,24%
ARCBEST
168,8700 USD NASDAQ +1,59%
ATMOS ENERGY COR
168,110 USD NYSE +0,14%
AVIS BUDGET GROU
179,0000 USD NASDAQ -0,06%
BROWN & BROWN
58,965 USD NYSE +1,72%
CADENCE DESIGN
385,1650 USD NASDAQ -2,30%
CLEVELAND-CLIFFS
12,460 USD NYSE -1,66%
DEXCOM
78,3700 USD NASDAQ +2,28%
DIAGEO SP ADR
80,670 USD NYSE +0,55%
ECOLAB INC
261,590 USD NYSE +1,60%
ENLIVEN THERP
34,8300 USD NASDAQ +3,57%
EQTY RE REIT-SBI
67,660 USD NYSE +0,50%
F5
389,4800 USD NASDAQ -1,69%
FAIR ISAAC
1 204,380 USD NYSE -0,30%
GLOBAL PAYMENTS
63,700 USD NYSE -1,25%
GOOSEHEAD INS-A
36,4200 USD NASDAQ -0,25%
GRAHAM CORP
96,130 USD NYSE +0,67%
GRAND CANYON ED
150,2100 USD NASDAQ +1,09%
Gaz naturel
3,15 USD NYMEX 0,00%
HASBRO INC
83,8300 USD NASDAQ +0,35%
HURON CONSULTING
112,0300 USD NASDAQ +2,17%
INGREDION
100,340 USD NYSE +0,67%
INSULET
159,5500 USD NASDAQ +5,31%
INTL FLAVORS&FRA
75,250 USD NYSE +3,65%
JABIL
354,420 USD NYSE -2,58%
JAZZ PHARMACEUTI
229,6300 USD NASDAQ -1,04%
KLA
2 062,3701 USD NASDAQ -2,17%
KORN FERRY
73,215 USD NYSE +0,72%
LAM RESEARCH
316,3250 USD NASDAQ -2,50%
LEMONADE
51,540 USD NYSE -2,74%
LENNAR RG-A
92,385 USD NYSE +1,77%
LSI INDUSTRIES
24,3150 USD NASDAQ +3,69%
MAGNITE
15,5950 USD NASDAQ +6,60%
NIOCORP DEVEL
4,9600 USD NASDAQ -0,60%
NURIX THERAPEUTC-RG
15,1350 USD NASDAQ -3,23%
NUVALENT RG-A
123,0550 USD NASDAQ +39,06%
OKTA-A
118,7300 USD NASDAQ +1,61%
OLD DOMINION FRE
246,1100 USD NASDAQ -0,36%
ON SEMICONDUCTOR
112,6000 USD NASDAQ -6,87%
ONE GAS
76,660 USD NYSE +0,66%
PAR TECHNOLOGY
13,330 USD NYSE +0,45%
PRECISIO BIO
7,0000 USD NASDAQ +3,40%
PROVIDENT FINANC
23,020 USD NYSE +1,59%
PRUDENTIAL FINAN
103,340 USD NYSE -0,39%
PTC THERAPEUTICS
72,0200 USD NASDAQ +1,62%
Pétrole Brent
91,40 USD Ice Europ -2,88%
Pétrole WTI
87,78 USD Ice Europ -3,62%
RH
144,330 USD NYSE -1,58%
RYAN SPEC HLDG RG-A
32,930 USD NYSE +4,08%
SHATTUCK LABS
4,1200 USD NASDAQ +5,64%
SNOWFLAKE
237,285 USD NYSE -1,24%
SYNAPTICS
128,4425 USD NASDAQ -5,56%
TANGO THERAPETCS
31,0900 USD NASDAQ +0,52%
TD SYNNEX
269,990 USD NYSE -0,73%
TEXAS INSTRUMENT
281,7250 USD NASDAQ -3,15%
THE BALDWIN RG-A
33,9700 USD NASDAQ +4,01%
THE BALDWIN RG-A
19,5500 USD NASDAQ +1,61%
THE CAMPBELL'S
21,7550 USD NASDAQ +1,23%
TOLL BROTHERS IN
143,055 USD NYSE +4,30%
TWFG RG-A
20,7700 USD NASDAQ +4,42%
ULTA BEAUTY
475,9200 USD NASDAQ +2,83%
ULTRA CLEAN HLDG
88,7100 USD NASDAQ +5,70%
VAIL RESORTS
133,180 USD NYSE -3,11%
VEON SP ADR
49,5700 USD NASDAQ +1,14%
WHITEFIBER
22,8450 USD NASDAQ -2,37%
WILLIAMS-SONOMA
210,910 USD NYSE +4,16%
ZEVRA
5,4600 USD NASDAQ -6,02%
ZEVRA
13,4050 USD NASDAQ +10,88%
ZYMEWORKS
23,3800 USD NASDAQ -2,30%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/06/2026 à 19:27:38.

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