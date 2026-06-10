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Soitec plonge sur des propos de brokers défavorables
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 10:17

Soitec dévisse de 10,5%, à 125,5 EUR, victime de propos défavorables de la part de Jefferies, qui dégrade son opinion de "conserver" à "sous-performance", ainsi que d'une note assez mitigée de Berenberg, qui maintient son conseil à "conserver". Les deux brokers remontent pourtant leurs objectifs de cours, passant respectivement de 45 à 85 EUR et de 28 à 138 EUR.

Jefferies dégrade son opinion

Jefferies indique ne pas prévoir d'accélération des revenus Photonics-SOI de Soitec avant son exercice 2030 (correspondant pour l'essentiel à l'année calendaire 2029), car il voit "l'adoption des CPO ( Co-Packaged Optics ) dans le Scale Up limitée jusque-là".

"Comme Photonics-SOI ne représentait qu'environ 15% des revenus de l'exercice 2026, nous ne considérons pas sa croissance (environ 30 à 40% en moyenne annuelle au moins jusqu'à l'exercice 2030) comme suffisante pour soutenir une accélération globale, compte tenu d'une faiblesse significative dans d'autres segments", prévient-il.

Avec des prévisions de livraisons de smartphones en baisse en 2027, le broker américain estime dans son modèle un excès de stock RF-SOI jusqu'à l'exercice 2028. Ainsi, ses prévisions d'EBIT (profit opérationnel) pour les exercices 2028 et 2029 sont inférieures de plus de 40% au consensus.

"Avec un taux EV/EBITDA de 32 fois sur la base des estimations 2028, Soitec est surévalué par rapport à ses pairs", juge en outre Jefferies, qui a donc rétrogradé sa position de "conserver" à "sous-performance", malgré un objectif de cours rehaussé de 45 EUR à 85 EUR grâce à une revalorisation des pairs.

Berenberg préfère Besi à Soitec

S'il relève aussi son objectif de cours, passant de 28 EUR à 138 EUR, tout en maintenant sa position "conserver" sur Soitec, Berenberg déclare afficher une préférence pour le néerlandais Besi (BE Semiconductor Industries) dans une note consacrée à ces deux valeurs.

"Besi et Soitec profitent tous deux de l'exposition à la croissance liée à l'IA, y compris celle provenant de la photonique du silicium - le passage de l'utilisation de l'électricité (électrons) à la lumière (photons) pour la transmission de données", reconnaît le broker allemand.

Cependant, Berenberg considère les deux actions comme coûteuses et indique préférer Besi à Soitec, compte tenu de la haute qualité de l'activité du premier, tout en notant que le second reste encore majoritairement exposé aux faibles marchés finaux des smartphones et de l'automobile.

Il pense néanmoins que la perception des investisseurs sur Soitec est passée d'une entreprise principalement exposée aux smartphones à une société portée par la demande photonique liée à l'investissement dans les infrastructures d'IA, suggérant désormais que les revenus de la division Edge & Cloud IA dépasseront ceux des communications mobiles d'ici l'exercice 2028.

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