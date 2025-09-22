 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, GE Aerospace, Tesla
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 17:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, GE Aerospace et Tesla.

FAITS MARQUANTS

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève son objectif de cours de 270 à 310 dollars

* GE Aerospace GE.N : Jefferies relève le cours cible de 320 à 350 dollars

* Oklo Inc OKLO.N : Wedbush relève le cours cible à 150 $, contre 80 $ auparavant

* Tesla Inc TSLA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 400 à 500 dollars

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève le cours cible de 1 000 $ à 1 150 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphabet Inc GOOGL.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 225 à 285 dollars

* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 270 à 310 dollars

* Argan Inc AGX.N : Glj Research initie une couverture avec une note de maintien; objectif de prix de

251

* Aura Minerals Inc AUGO.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat

* Aura Minerals Inc AUGO.O : BofA Global Research initie la couverture avec un objectif de prix de 40

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 21 $ à 28 $

* California Resources Corp CRC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 61 $ à 71 $

* Carlisle Companies Inc CSL.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 350 $ contre 380 $

* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 517 $ contre 495 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : TD Cowen initie la couverture avec une cote d'achat; PT 30 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : La Banque Scotia initie la couverture avec un objectif de prix de 401

* Constellation Energy Corp CEG.O : La Banque Scotia initie la couverture avec une note de surperformance

sectorielle

* Corning GLW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 72 $ à 85 $

* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 75$ contre 95

* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* Crowdstrike CRWD.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 490 $ à 550 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : B. Riley relève le cours cible à 80 $, contre 74 $ auparavant

* Dupont DD.N : Citigroup relève le cours cible à 93 $, contre 85 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 95 $

* Endra Life Sciences Inc NDRA.O : Ascendiant Capital Markets abaisse le prix cible de 46 $ à 38 $

* Everquote Inc EVER.O : Raymond James réduit la valeur à "surperformance" à partir de "achat fort

* Everquote Inc EVER.O : Raymond James réduit le prix cible de 35 $ à 30 $

* Factset Research Systems Inc FDS.N : UBS réduit le prix cible à 425 $ contre 480 $

* Factset Research Systems Inc FDS.N : UBS augmente le prix cible de neutre à achat

* Frontview REIT Inc FVR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 15$ de 12

* GATX Corp GATX.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat: prix cible de 201

* GE Aerospace GE.N : Jefferies relève le cours cible de 320 à 350 dollars

* GM GM.N : Citigroup relève le cours cible à 75 $, contre 61 $ auparavant

* GRI Bio Inc GRI.O : Ascendiant Capital Markets relève le cours cible de 34 $ à 35 $

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : UBS relève le cours cible de 17 à 18 dollars

* Humana HUM.N : Evercore ISI initie une couverture avec une note en ligne; prix cible 295

* Incyte INCY.O : Stifel relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 92 $ à 90 $

* IONQ Inc IONQ.N : B. Riley augmente le prix cible de 75 $ à 100 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 120

* Jabil Inc JBL.N : UBS relève le prix cible à 230 $, contre 208 $ auparavant

* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : BTIG réduit le prix cible de 20 $ à 7 $

* Kirby Corp KEX.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre: prix cible de 91

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; PT 15 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Needham relève le prix cible de 70 $ à 80

* Lennar Corp LEN.N : Citigroup relève le cours cible de 116 à 133 dollars

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 97 $ à 92 $

* Lennar Corp LEN.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de "market perform" à "underperform"

* Lennar Corp LEN.N : RBC augmente le prix cible de 98 $ à 106 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 150 à 225 dollars

* Lyft Inc LYFT.O : Benchmark relève le prix cible à 26 $ contre 20 $ auparavant

* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 84 $ contre 90 $

* MGM Resorts International MGM.N : Mizuho réduit le cours cible à 56 $ contre 58 $

* Micron Technology Inc MU.O : Stifel augmente le prix cible à 173$ de 145

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 160 $, contre 135 $ auparavant

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Needham relève l'objectif de cours à 170 $, contre 161 $

auparavant

* Niocorp Developments Ltd NB.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 4 $ à 8,25 $

* NRG Energy Inc NRG.N : La Banque Scotia initie une couverture avec un objectif de prix de 212

* NRG Energy Inc NRG.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une cote de surperformance sectorielle

* Oklo Inc OKLO.N : Wedbush relève l'objectif de cours de 80 $ à 150 $

* Old Republic International Corp ORI.N : Raymond James relève la note à strong buy (achat) de

outperform (surperformance)

* Old Republic International Corp ORI.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 43 $ à 47 $

* Outlook Therapeutics Inc OTLK.O : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible de 21 $ à 8 $

* Paychex Inc PAYX.O : Stifel réduit le prix cible à 142 $ de 152 $

* Phillips 66 PSX.N : UBS relève le cours cible à 150 $ contre 143 $

* Plexus Corp PLXS.O : Benchmark relève le cours cible de 160 à 165 dollars

* Porch Group PRCH.O : Oppenheimer relève le cours cible de 17 $ à 25 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : Glj Research initie une couverture avec une note d'achat; PT 160

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Citigroup augmente le prix cible de 170 $ à 180 $

* Rein Therapeutics RNTX.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note d'achat et un PT de 10

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : B. Riley augmente le prix cible de 19 $ à 35 $

* Roblox Corp (Pre-Reincorporation) RBLX.N : JP Morgan relève le prix cible à 160 $, contre 150 $ auparavant

* Ryder System Inc R.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat: prix cible 217

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : BMO relève sa note de "marché performant" à "surperformance"

* SINTX Technologies Inc SINT.O : Ascendiant Capital Markets réduit le PT de 28 $ à 25 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 25 $ à 40 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Talen Energy Corp TLN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec un objectif de prix de 418

* Talen Energy Corp TLN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Tesla Inc TSLA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 400 $ à 500 $

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève le cours cible de 1 000 $ à 1 150 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies réduit le prix cible à 163 $ contre 175 $

* Valero Energy Corp VLO.N : UBS augmente le prix cible de 165 $ à 183 $

* Vistra Corp VST.N : La Banque Scotia initie une couverture avec un objectif de prix de 256

* Vistra Corp VST.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle

* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat: objectif de prix 225

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Jefferies relève le prix cible de 110 à 116 $

* Xcel Energy XEL.O : BMO relève la note à "surperformance" de "marché performant" à "surperformance"

* Xcel Energy XEL.O : BMO relève le cours cible de 73 $ à 80 $

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2025 à 17:42:51.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

