TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, GE Aerospace, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, GE Aerospace et Tesla.
FAITS MARQUANTS
* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève son objectif de cours de 270 à 310 dollars
* GE Aerospace GE.N : Jefferies relève le cours cible de 320 à 350 dollars
* Oklo Inc OKLO.N : Wedbush relève le cours cible à 150 $, contre 80 $ auparavant
* Tesla Inc TSLA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 400 à 500 dollars
* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève le cours cible de 1 000 $ à 1 150 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Alphabet Inc GOOGL.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 225 à 285 dollars
* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre
* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 270 à 310 dollars
* Argan Inc AGX.N : Glj Research initie une couverture avec une note de maintien; objectif de prix de
251
* Aura Minerals Inc AUGO.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat
* Aura Minerals Inc AUGO.O : BofA Global Research initie la couverture avec un objectif de prix de 40
* Beta Bionics Inc BBNX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 21 $ à 28 $
* California Resources Corp CRC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 61 $ à 71 $
* Carlisle Companies Inc CSL.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 350 $ contre 380 $
* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 517 $ contre 495 $
* Clearwater Paper Corp CLW.N : TD Cowen initie la couverture avec une cote d'achat; PT 30 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : La Banque Scotia initie la couverture avec un objectif de prix de 401
* Constellation Energy Corp CEG.O : La Banque Scotia initie la couverture avec une note de surperformance
sectorielle
* Corning GLW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 72 $ à 85 $
* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 75$ contre 95
* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler ramène le cours de l'action de surpondération à neutre
* Crowdstrike CRWD.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 490 $ à 550 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : B. Riley relève le cours cible à 80 $, contre 74 $ auparavant
* Dupont DD.N : Citigroup relève le cours cible à 93 $, contre 85 $ auparavant
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 95 $
* Endra Life Sciences Inc NDRA.O : Ascendiant Capital Markets abaisse le prix cible de 46 $ à 38 $
* Everquote Inc EVER.O : Raymond James réduit la valeur à "surperformance" à partir de "achat fort
* Everquote Inc EVER.O : Raymond James réduit le prix cible de 35 $ à 30 $
* Factset Research Systems Inc FDS.N : UBS réduit le prix cible à 425 $ contre 480 $
* Factset Research Systems Inc FDS.N : UBS augmente le prix cible de neutre à achat
* Frontview REIT Inc FVR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 15$ de 12
* GATX Corp GATX.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat: prix cible de 201
* GE Aerospace GE.N : Jefferies relève le cours cible de 320 à 350 dollars
* GM GM.N : Citigroup relève le cours cible à 75 $, contre 61 $ auparavant
* GRI Bio Inc GRI.O : Ascendiant Capital Markets relève le cours cible de 34 $ à 35 $
* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : UBS relève le cours cible de 17 à 18 dollars
* Humana HUM.N : Evercore ISI initie une couverture avec une note en ligne; prix cible 295
* Incyte INCY.O : Stifel relève le cours cible de 110 à 115 dollars
* International Flavors & Fragrances IFF.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 92 $ à 90 $
* IONQ Inc IONQ.N : B. Riley augmente le prix cible de 75 $ à 100 $
* Iron Mountain Inc IRM.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 120
* Jabil Inc JBL.N : UBS relève le prix cible à 230 $, contre 208 $ auparavant
* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : BTIG réduit le prix cible de 20 $ à 7 $
* Kirby Corp KEX.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre: prix cible de 91
* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; PT 15 $
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Needham relève le prix cible de 70 $ à 80
* Lennar Corp LEN.N : Citigroup relève le cours cible de 116 à 133 dollars
* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 97 $ à 92 $
* Lennar Corp LEN.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de "market perform" à "underperform"
* Lennar Corp LEN.N : RBC augmente le prix cible de 98 $ à 106 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 150 à 225 dollars
* Lyft Inc LYFT.O : Benchmark relève le prix cible à 26 $ contre 20 $ auparavant
* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 84 $ contre 90 $
* MGM Resorts International MGM.N : Mizuho réduit le cours cible à 56 $ contre 58 $
* Micron Technology Inc MU.O : Stifel augmente le prix cible à 173$ de 145
* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 160 $, contre 135 $ auparavant
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Needham relève l'objectif de cours à 170 $, contre 161 $
auparavant
* Niocorp Developments Ltd NB.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 4 $ à 8,25 $
* NRG Energy Inc NRG.N : La Banque Scotia initie une couverture avec un objectif de prix de 212
* NRG Energy Inc NRG.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une cote de surperformance sectorielle
* Oklo Inc OKLO.N : Wedbush relève l'objectif de cours de 80 $ à 150 $
* Old Republic International Corp ORI.N : Raymond James relève la note à strong buy (achat) de
outperform (surperformance)
* Old Republic International Corp ORI.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 43 $ à 47 $
* Outlook Therapeutics Inc OTLK.O : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible de 21 $ à 8 $
* Paychex Inc PAYX.O : Stifel réduit le prix cible à 142 $ de 152 $
* Phillips 66 PSX.N : UBS relève le cours cible à 150 $ contre 143 $
* Plexus Corp PLXS.O : Benchmark relève le cours cible de 160 à 165 dollars
* Porch Group PRCH.O : Oppenheimer relève le cours cible de 17 $ à 25 $
* Primoris Services Corp PRIM.N : Glj Research initie une couverture avec une note d'achat; PT 160
* Raymond James Financial Inc RJF.N : Citigroup augmente le prix cible de 170 $ à 180 $
* Rein Therapeutics RNTX.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note d'achat et un PT de 10
* Rigetti Computing Inc RGTI.O : B. Riley augmente le prix cible de 19 $ à 35 $
* Roblox Corp (Pre-Reincorporation) RBLX.N : JP Morgan relève le prix cible à 160 $, contre 150 $ auparavant
* Ryder System Inc R.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat: prix cible 217
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : BMO relève sa note de "marché performant" à "surperformance"
* SINTX Technologies Inc SINT.O : Ascendiant Capital Markets réduit le PT de 28 $ à 25 $
* Steven Madden Ltd SHOO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 25 $ à 40 $
* Steven Madden Ltd SHOO.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Talen Energy Corp TLN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec un objectif de prix de 418
* Talen Energy Corp TLN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur
* Tesla Inc TSLA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 400 $ à 500 $
* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève le cours cible de 1 000 $ à 1 150 $
* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies réduit le prix cible à 163 $ contre 175 $
* Valero Energy Corp VLO.N : UBS augmente le prix cible de 165 $ à 183 $
* Vistra Corp VST.N : La Banque Scotia initie une couverture avec un objectif de prix de 256
* Vistra Corp VST.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle
* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat: objectif de prix 225
* WEC Energy Group Inc WEC.N : Jefferies relève le prix cible de 110 à 116 $
* Xcel Energy XEL.O : BMO relève la note à "surperformance" de "marché performant" à "surperformance"
* Xcel Energy XEL.O : BMO relève le cours cible de 73 $ à 80 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer