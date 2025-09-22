information fournie par Reuters • 22/09/2025 à 17:42

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, GE Aerospace, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, GE Aerospace et Tesla.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphabet Inc GOOGL.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 225 à 285 dollars

* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 270 à 310 dollars

* Argan Inc AGX.N : Glj Research initie une couverture avec une note de maintien; objectif de prix de

251

* Aura Minerals Inc AUGO.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat

* Aura Minerals Inc AUGO.O : BofA Global Research initie la couverture avec un objectif de prix de 40

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 21 $ à 28 $

* California Resources Corp CRC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 61 $ à 71 $

* Carlisle Companies Inc CSL.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 350 $ contre 380 $

* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 517 $ contre 495 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : TD Cowen initie la couverture avec une cote d'achat; PT 30 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : La Banque Scotia initie la couverture avec un objectif de prix de 401

* Constellation Energy Corp CEG.O : La Banque Scotia initie la couverture avec une note de surperformance

sectorielle

* Corning GLW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 72 $ à 85 $

* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 75$ contre 95

* Crocs Inc CROX.O : Piper Sandler ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* Crowdstrike CRWD.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 490 $ à 550 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : B. Riley relève le cours cible à 80 $, contre 74 $ auparavant

* Dupont DD.N : Citigroup relève le cours cible à 93 $, contre 85 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 95 $

* Endra Life Sciences Inc NDRA.O : Ascendiant Capital Markets abaisse le prix cible de 46 $ à 38 $

* Everquote Inc EVER.O : Raymond James réduit la valeur à "surperformance" à partir de "achat fort

* Everquote Inc EVER.O : Raymond James réduit le prix cible de 35 $ à 30 $

* Factset Research Systems Inc FDS.N : UBS réduit le prix cible à 425 $ contre 480 $

* Factset Research Systems Inc FDS.N : UBS augmente le prix cible de neutre à achat

* Frontview REIT Inc FVR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 15$ de 12

* GATX Corp GATX.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat: prix cible de 201

* GE Aerospace GE.N : Jefferies relève le cours cible de 320 à 350 dollars

* GM GM.N : Citigroup relève le cours cible à 75 $, contre 61 $ auparavant

* GRI Bio Inc GRI.O : Ascendiant Capital Markets relève le cours cible de 34 $ à 35 $

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : UBS relève le cours cible de 17 à 18 dollars

* Humana HUM.N : Evercore ISI initie une couverture avec une note en ligne; prix cible 295

* Incyte INCY.O : Stifel relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 92 $ à 90 $

* IONQ Inc IONQ.N : B. Riley augmente le prix cible de 75 $ à 100 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 120

* Jabil Inc JBL.N : UBS relève le prix cible à 230 $, contre 208 $ auparavant

* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : BTIG réduit le prix cible de 20 $ à 7 $

* Kirby Corp KEX.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre: prix cible de 91

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; PT 15 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Needham relève le prix cible de 70 $ à 80

* Lennar Corp LEN.N : Citigroup relève le cours cible de 116 à 133 dollars

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 97 $ à 92 $

* Lennar Corp LEN.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de "market perform" à "underperform"

* Lennar Corp LEN.N : RBC augmente le prix cible de 98 $ à 106 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 150 à 225 dollars

* Lyft Inc LYFT.O : Benchmark relève le prix cible à 26 $ contre 20 $ auparavant

* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 84 $ contre 90 $

* MGM Resorts International MGM.N : Mizuho réduit le cours cible à 56 $ contre 58 $

* Micron Technology Inc MU.O : Stifel augmente le prix cible à 173$ de 145

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 160 $, contre 135 $ auparavant

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Needham relève l'objectif de cours à 170 $, contre 161 $

auparavant

* Niocorp Developments Ltd NB.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 4 $ à 8,25 $

* NRG Energy Inc NRG.N : La Banque Scotia initie une couverture avec un objectif de prix de 212

* NRG Energy Inc NRG.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une cote de surperformance sectorielle

* Oklo Inc OKLO.N : Wedbush relève l'objectif de cours de 80 $ à 150 $

* Old Republic International Corp ORI.N : Raymond James relève la note à strong buy (achat) de

outperform (surperformance)

* Old Republic International Corp ORI.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 43 $ à 47 $

* Outlook Therapeutics Inc OTLK.O : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible de 21 $ à 8 $

* Paychex Inc PAYX.O : Stifel réduit le prix cible à 142 $ de 152 $

* Phillips 66 PSX.N : UBS relève le cours cible à 150 $ contre 143 $

* Plexus Corp PLXS.O : Benchmark relève le cours cible de 160 à 165 dollars

* Porch Group PRCH.O : Oppenheimer relève le cours cible de 17 $ à 25 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : Glj Research initie une couverture avec une note d'achat; PT 160

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Citigroup augmente le prix cible de 170 $ à 180 $

* Rein Therapeutics RNTX.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note d'achat et un PT de 10

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : B. Riley augmente le prix cible de 19 $ à 35 $

* Roblox Corp (Pre-Reincorporation) RBLX.N : JP Morgan relève le prix cible à 160 $, contre 150 $ auparavant

* Ryder System Inc R.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat: prix cible 217

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : BMO relève sa note de "marché performant" à "surperformance"

* SINTX Technologies Inc SINT.O : Ascendiant Capital Markets réduit le PT de 28 $ à 25 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 25 $ à 40 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Talen Energy Corp TLN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec un objectif de prix de 418

* Talen Energy Corp TLN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Tesla Inc TSLA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 400 $ à 500 $

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève le cours cible de 1 000 $ à 1 150 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies réduit le prix cible à 163 $ contre 175 $

* Valero Energy Corp VLO.N : UBS augmente le prix cible de 165 $ à 183 $

* Vistra Corp VST.N : La Banque Scotia initie une couverture avec un objectif de prix de 256

* Vistra Corp VST.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle

* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat: objectif de prix 225

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Jefferies relève le prix cible de 110 à 116 $

* Xcel Energy XEL.O : BMO relève la note à "surperformance" de "marché performant" à "surperformance"

* Xcel Energy XEL.O : BMO relève le cours cible de 73 $ à 80 $