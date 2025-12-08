information fournie par Reuters • 08/12/2025 à 18:11

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apple, Cooper Companies, SanDisk

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apple, Cooper Companies et Sandisk.

FAITS MARQUANTS

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit le prix cible de 440 $ à 400 $

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 320 à 350 dollars

* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* SanDisk Corp SNDK.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 235

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M MMM.N : Deutsche Bank ramène son objectif de cours de 199 à 178 dollars

* 3M MMM.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Barclays augmente le prix cible à 181 $ contre

176 $ auparavant

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit le cours cible de 440 $ à 400 $

* Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : Jefferies réduit le cours cible à 189 $ contre 193 $

* AIG Inc AIG.N : Barclays réduit le prix cible à 88 $ contre 95 $

* AIG Inc AIG.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de

pondération

* Aim Immunotech Inc AIM.A : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible de 24 $ à 22

$

* Alamos Gold Inc AGI.N : Jefferies augmente le prix cible de 44 $ à 49 $

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible de 124 à 152 dollars

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $, contre 42 $ auparavant

* American Axle & Manufacturing AXL.N : Morgan Stanley abaisse le cours cible à 7 $

contre 8 $

* American Axle & Manufacturing AXL.N : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de

surpondération à égalité de pondération

* Ametek AME.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 235 à 240 dollars

* Amrize AG AMRZ.N : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à "performer

* Amrize AG AMRZ.N : RBC augmente le prix cible de 56 $ à 60 $

* Analog Devices Inc ADI.O : UBS relève le cours cible de 280 $ à 320 $

* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan réduit le cours cible à 39 $ contre 44 $

* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 19 $ contre 13

$ auparavant

* APA Corporation APA.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 28 à 26 dollars

* API Group Corp APG.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 45 $ contre 43 $

auparavant

* Apple Inc AAPL.O : Wedbush relève le cours cible de 320 à 350 dollars

* Aptiv Plc APTV.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 84 $ contre 60 $

auparavant

* Aptiv Plc APTV.N : Morgan Stanley relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale

pondération

* Autonation AN.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 225 à 233 dollars

* Autonation AN.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 225 à 233 dollars

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : William Blair initie une couverture avec une

note de surperformance

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Morgan Stanley réduit la pondération de surpondération à

égale pondération

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 115 à 142

dollars

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 235$ contre 240

* Barrick Mining B.N : Jefferies relève le cours cible de 46 à 55 dollars

* BHP Group BHP.N : Jefferies relève le cours cible de 57 à 60 dollars

* BorgWarner BWA.N : Morgan Stanley passe de "surpondéré" à "pondération égale"; augmente

le cours cible de 42 $ à 49 $

* Brightspring Health Services BTSG.O : William Blair initie une couverture avec une note

de surperformance

* Brunswick Corp BC.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note

d'achat; prix cible de 90 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Barclays réduit le prix cible de 124 $ à 123 $

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 8 $ à

56 $

* California Resources Corp CRC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 68 $ à 64 $

* Campbell's Co CPB.O : Stephens réduit le cours cible de 40 à 38 dollars

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 22 $ à 54 $

* Carvana CVNA.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 385 à 455

dollars

* Champion Homes Inc SKY.N : Barclays relève l'objectif de cours de 79 $ à 100 $

* Champion Homes Inc SKY.N : Barclays relève le prix cible à surpondérer de égal à égal

* CNX Resources Corp CNX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $

auparavant

* CNX Resources Corp CNX.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondération à neutre

* Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O : UBS relève le cours cible de 78 $ à 82 $

* Commercial Metals Co CMC.N : BMO relève le cours cible de 62 $ à 68 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Mizuho initie une couverture avec une note de

surperformance; PT 190

* Compass Inc COMP.N : Barclays relève le prix cible de 9 $ à 13 $

* Compass Inc COMP.N : Barclays relève la note à surpondérer de égal à égal

* Confluent Inc CFLT.O : Piper Sandler passe de surpondéré à neutre; augmente le cours

cible de 28 à 31 dollars

* ConocoPhillips COP.N : JP Morgan réduit le cours cible à 102 $ contre 112 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Citigroup augmente le prix cible de 72 $ à 88 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Jefferies augmente le prix cible de 85 $ à 100 $

* Csw Industrials Inc CSW.N : Citigroup relève le cours cible de 259 $ à 311 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : Barclays relève le prix cible de 110 à 132 dollars

* D.R. Horton Inc DHI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 180 $ de 190

* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 44$ de 49

* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan relève le cours à surpondérer de neutre

* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 159 $, contre

166 $ auparavant

* Disc Medicine Inc IRON.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 100 à 115

dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 105 à 130 dollars

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies ramène le cours cible à 126 $, contre 138 $

auparavant

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : H.C. Wainwright augmente l'objectif de cours à 60 $

contre 46 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Bernstein relève le prix cible à 95 $ contre 90 $

auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 87 $ contre 88

$

* Energizer Holdings Inc ENR.N : UBS réduit l'objectif de cours à 19$ contre 26

* Enlight Renewable Energy Ltd ENLT.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à

sous-pondéré

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 33$ contre 37

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan réduit le prix cible de 131 $ à 121 $

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan augmente le prix cible de 62 $ à 64 $

* Equifax Inc EFX.N : BMO ramène le cours cible de 245 $ à 234 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 70 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : RBC augmente le prix cible de "performer" à

"surperformer" de "performer" à "sectoriel"

* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan relève le cours cible de 130 à 132 dollars

* Expeditors International of Washington I EXPD.N : Morgan Stanley relève l'objectif de

cours à 95 $ contre 90 $ auparavant

* FedEx Corporation FDX.N : Wells Fargo relève le cours cible de 280 à 290 dollars

* Five Below Inc FIVE.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 190 $, contre 160 $

auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities augmente le prix cible à 216 $ contre 179 $

auparavant

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Mizuho passe de neutre à sous-performance; augmente la PT

de 9 $ à 15 $

* Ford F.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 14$ de 11

* Fortive Corp FTV.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 59 $ contre 57 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 63 $

contre 65 $

* Franco-Nevada Corp FNV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 228 $ contre 215 $

auparavant

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $

auparavant

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 8 $

contre 9 $

* Frontview REIT Inc FVR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 17$ contre 15

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 25$

contre 18

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Leerink Partners relève son objectif de cours à 24$

contre 20

* GE Healthcare GEHC.O : HSBC relève l'objectif de cours à 100 $ contre 87 $ auparavant

* General Motors Company GM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 90 $ contre

54 $

* General Motors Company GM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer

* Globus Medical Inc GMED.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 106 $ de

91

* GM GM.N : Morgan Stanley augmente la pondération à surpondérer de égale à égale;

augmente le prix cible à 90 $ de 54 $

* Goldman Sachs GS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 900 $

contre 850 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 58 à 70 dollars

* Haemonetics Corp HAE.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 75 à 90

dollars

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : UBS relève l'objectif de cours à 155 $ contre 151

$ auparavant

* Heartbeam Inc BEAT.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et

un objectif de cours de 2,50

* Hertz Global HTZ.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 3 à 5,50

* Idex Corp IEX.N : Citigroup augmente le prix cible de 197 $ à 202 $

* Incyte INCY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 114 à 118 dollars

* Incyte INCY.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 128 $ contre 103 $

* Incyte INCY.O : Mizuho passe de neutre à surperformant; augmente le prix cible de 90 $

à 121 $

* Incyte INCY.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 92 $, contre 86 $ auparavant

* Incyte INCY.O : Wells Fargo relève le cours cible à 116 $ contre 97 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup relève le cours cible de 91 $ à 94 $

* Inspire Medical INSP.N : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à

"surperformer"

* Inspire Medical INSP.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 135 $ à 165 $

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 16 $ à 19 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève le cours cible de 170 à 215 dollars

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW relève le cours de l'action de "market

perform" à "outperform"

* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie une couverture avec une note de

poids égal

* James Hardie Industries Plc JHX.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de

prix de 21

* Jefferies Financial Group JEF.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 78 $

contre 74 $ auparavant

* Jefferies Financial Group JEF.N : Morgan Stanley relève le cours de l'action à

surpondérer (equal-weight)

* Jeld-Wen Holding Inc JELD.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 3 à 2,5 dollars

* JetBlue Airways Corp JBLU.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 7$ contre 8

* KB Home KBH.N : Barclays relève le cours cible à 71 $ contre 49 $

* KB Home KBH.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Knife River Corp KNF.N : RBC relève le cours cible de 105 à 106 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Morgan Stanley relève le prix cible de

67 à 70 dollars

* Kroger Co KR.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 72 $ contre 76 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : UBS relève l'objectif de cours à 68 $ contre 67 $

auparavant

* Lear LEA.N : Morgan Stanley réduit la pondération à égalité de la surpondération;

réduit le prix cible à 112 $ de 115 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : UBS réduit le prix cible de 54 $ à 48 $

* Lennar Corp LEN.N : Barclays réduit la pondération de l'action d'égal à égal à

sous-pondéré

* Lennar Corp LEN.N : Barclays augmente le prix cible de 95 $ à 98 $

* Louisiana-Pacific LPX.N : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération

et un PT de 100

* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie la couverture avec une note de

surpondération

* LP Building Solutions LPX.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération et un prix cible de 100

* Lucid Group Inc LCID.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 30 à 10 dollars

* Lucid Group Inc LCID.O : Morgan Stanley réduit le cours à sous-pondérer

* Magna International MGA.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 38 à 54 dollars

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 27 à 24 dollars

* Marker Therapeutics MRKR.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note

d'achat

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : RBC augmente le prix cible de 525 $ à 605 $

* Marvell Technology MRVL.O : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; PT

114 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Benchmark passe d'une note d'achat à une note de

maintien

* Masco Corp MAS.N : Barclays réduit le prix cible de 76 $ à 71 $

* Masco Corp MAS.N : Barclays réduit l'objectif de cours de surpondération à égalité de

pondération

* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 57 $

* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 180 à

250 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 300 $ contre 200

$ auparavant

* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW relève le cours cible de 17 à 19 dollars

* Mirion Technologies Inc MIR.N : Citigroup réduit le cours cible de 35 à 33 dollars

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 121 $ contre 122 $

auparavant

* Netflix NFLX.O : Bernstein réduit le prix cible à 125 $ contre 139 $

* Netflix NFLX.O : Pivotal Research passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix

cible de 160 à 105 dollars

* Netflix NFLX.O : Rosenblatt Securities passe de "acheter" à "neutre"; baisse le prix

cible de 152 $ à 105 $

* Netflix NFLX.O : TD Cowen ajuste le prix cible de 1 425 $ à 142 $ pour tenir compte du

fractionnement d'actions à raison de 10 pour 1

* Newmont NEM.N : Jefferies augmente le prix cible à 120 $ de 113 $

* Niocorp Developments Ltd NB.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 8,25 $ à 9,50

$

* Nisource Inc NI.N : Barclays réduit le prix cible à 45 $ contre 46 $

* Nucor Corp NUE.N : BMO augmente le prix cible de 168 $ à 175 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan ramène le cours cible à 44 $, contre 51 $

auparavant

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à

sous-pondéré

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 19 $ à 21 $

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : RBC augmente le prix cible de 24 $ à 30 $

* Oklo Inc OKLO.N : Seaport Research Partners relève l'objectif de cours de neutre à

achat

* Old Dominion Freight Line ODFL.O : Morgan Stanley relève le PT à 190$ de 165

* Old Dominion Freight Line ODFL.O : Morgan Stanley relève la valeur à surpondérer

* Old Republic International Corp ORI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 51 $

contre 46 $ auparavant

* Onemain Holdings Inc OMF.N : Truist Securities initie une couverture avec une note

d'achat; objectif de prix 75

* OR Royalties Inc OR.N : Jefferies relève le prix cible de 35 $ à 38 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 330 $ contre 400 $

* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 19 à 25 dollars

* Owens Corning Inc OC.N : Barclays ramène le cours cible de 131 à 130 dollars

* Pan American Silver Corp PAAS.N : Jefferies relève le cours cible à 50 $ contre 42 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 1006 $ contre 960 $

* Parsons Corp PSN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 90 $ contre 100 $

* Pasithea Therapeutics Corp KTTA.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note

d'achat

* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies réduit le prix cible à 118$ de 130

* Pennant Group Inc PNTG.O : William Blair initie une couverture avec une note de

surperformance

* Permian Resources Corp PR.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 18$ contre 19

* Pinnacle Financial Partners PNFP.O : BofA Global Research initie la couverture

avec une note d'achat; objectif de prix 113

* Pinterest PINS.N : Wedbush réduit le prix cible à 30 $, contre 34 $ auparavant

* Pinterest PINS.N : Wedbush abaisse la note à neutre de surperformer

* PPL Corp PPL.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 44 $ auparavant

* Praxis Precision Medicines PRAX.O : Needham relève l'objectif de cours de 304 à 315

dollars

* Praxis Precision Medicines PRAX.O : Truist Securities relève le prix cible de 360 à 500

dollars

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : TD Cowen relève le prix cible de 251 $ à 353 $

* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan réduit le prix cible à 143 $ contre 145 $

* Primoris Services PRIM.N : JP Morgan réduit le PT à neutre de surpondéré

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : BofA Global Research passe de "acheter" à

"neutre

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de

prix de 55 $ à 38 $

* Procter & Gamble PG.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 151$ contre 153

* Procter & Gamble PG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 171 $ contre 176 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Citigroup augmente le prix cible à 115 $ contre

98 $

* Pultegroup Inc PHM.N : Barclays relève le cours cible de 98 à 115 dollars

* Quanta Services PWR.N : JP Morgan relève le PT à 515 $ contre 457 $

* Quanta Services PWR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Quantumscape QS.N : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de pondération

égale; PT 12 $

* Ralliant Corp RAL.N : Citigroup passe de neutre à achat; PT de 53 $ à 61 $

* Rio Tinto RIO.N : Jefferies augmente le prix cible de 67 $ à 76 $

* Rivian RIVN.O : Morgan Stanley réduit le cours à sous-pondérer de égal à égal

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Citigroup relève le cours cible de 439 à 466 dollars

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le cours cible de 261 à 270 dollars

* Ryder System Inc. R.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 190 $ à 250 $

* Sandisk Corp SNDK.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT 235

* Sandisk Corp SNDK.O : Susquehanna augmente le prix cible de 250 $ à 300 $

* Science Applications International SAIC.O : Jefferies relève le prix cible de 95 $ à

110 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : UBS relève le prix cible de 110 à 113

dollars

* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : Raymond James relève le prix cible de

33 $ à 35 $

* Sintx Technologies SINT.O : Ascendiant Capital Markets abaisse le PT de 25 $ à 16 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Barclays augmente le prix cible de 120 à 134 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Barclays relève le prix cible de sous-pondéré à

égal-pondéré

* SL Green Realty Corp SLG.N : BMO réduit le prix cible de 63 $ à 60 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Truist Securities réduit le prix cible de 54 $ à 47 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup réduit le prix cible à 300 $ de 310

* Southwest Airlines Co LUV.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 48 $ contre 38 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : BMO relève le cours cible de 167 $ à 180 $

* Strategy MSTR.O : Bernstein ramène le cours cible à 450 $, contre 600 $ auparavant

* Synopsys Inc SNPS.O : BofA Global Research relève le cours cible de

sous-performance à neutre

* Synopsys Inc SNPS.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 525 $

à 500 $

* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 71 $ contre

69 $

* Tesla Inc TSLA.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de surpondération à

égalité de pondération

* Tesla Inc TSLA.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 410 à 425 dollars

* The Cooper Companies COO.O : Barclays relève le cours cible de 85 à 91 dollars

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir de

pondération sectorielle

* TKO Group TKO.N : TD Cowen relève le cours cible de 230 $ à 245 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush réduit le prix cible de 50 $ à 40 $

* Trex Company Inc TREX.N : Barclays abaisse le cours cible à 32 $, contre 35 $

auparavant

* Uber Technologies Inc UBER.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 110 $ contre

115 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : B. Riley relève le cours cible à 600 $ contre 530 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 600 à 640 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 600 à 725 $; TD Cowen

augmente le prix cible de 600 à 725 $; TD Cowen augmente le prix cible de 600 à 725 $

* Vale SA VALE.N : Jefferies augmente le prix cible de 15 $ à 16,50 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève le prix cible à 220 $, contre 198 $

auparavant

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 55 $ contre 47 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60 $ contre 34 $

auparavant

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan relève la valeur de l'action de neutre à

surpondérer

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Telsey Advisory Group relève le prix cible de 45 à 50

dollars

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : UBS relève l'objectif de cours à 60 $ contre 46 $

auparavant

* Viking Holdings Ltd VIK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 74$ contre 73

* Visteon Corp VC.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 114 $ contre 95 $

auparavant

* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC relève le cours cible de 278 $ à 316 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Argus Research augmente le prix cible de 27 $ à 28 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Benchmark augmente le prix cible de 25 $ à 30 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : BofA Global Research augmente l'objectif de

prix à 28,75 $ à partir de 24

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 85 $ à 95 $

* Welltower Inc WELL.N : BMO relève le cours cible de 210 $ à 225 $

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Jefferies relève le cours cible à 145 $ contre 137

$

* WP Carey Inc WPC.N : RBC réduit le cours de l'action de "surperformer" à "performer" à

"performer dans le secteur

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Stifel relève le cours cible de 150 $ à 160 $

* XPO Logistics Inc XPO.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 90 $ contre 83 $

auparavant