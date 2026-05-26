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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apollo, Phillips 66, Valero Energy
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 09:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apollo, Phillips 66 et Valero Energy, mardi.

POINTS FORTS

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan passe de “neutre” à “surpondérer”

* Apollo APO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 146 $ à 157 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 173 $ à 191 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 110 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 290 $ à 284

$

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Albemarle ALB.N : RBC relève son objectif de cours de 253 $ à 257 $

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan passe de “neutre” à “surpondérer”

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Apollo APO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 146 $ à 157 $

* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 54 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 98 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 97 $ à 85 $

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan passe de “neutre” à “surpondérer”; relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Helios Technologies Inc HLIO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Hemab Therapeutics Holdings COAG.O : Jefferies initie la couverture avec une recommandation “acheter”; objectif de cours à

39 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 279 $ à 296 $

* Pershing Square PS.N : RBC lance la couverture avec une recommandation “en ligne avec le secteur”; objectif de cours: 40 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 173 $ à 191 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Seaport Therapeutics SPTX.O : JP Morgan lance la couverture avec une note “surpondérer”; objectif de cours: 42 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 110 $

* Timken Co TKR.N : JP Morgan passe de “neutre” à “surpondérer”; relève l'objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 290 $ à 284 $

Valeurs associées

ALBEMARLE
171,480 USD NYSE +0,78%
ALLIED MOTION TE
33,7500 USD NASDAQ -0,97%
ALLIENT
63,3700 USD NASDAQ +0,03%
APOLLO GLB MGMT
128,490 USD NYSE -2,85%
BJ WHSL CL HLDG
86,655 USD NYSE -9,11%
BOOZ ALLEN HAM RG-A
78,695 USD NYSE +1,57%
COGNEX
66,0900 USD NASDAQ +4,29%
Gaz naturel
2,91 USD NYMEX 0,00%
HELIOS TECH
79,070 USD NYSE 0,00%
HEMAB THERAP
25,8900 USD NASDAQ -2,19%
MARATHON PETRO
254,680 USD NYSE -1,41%
PHILLIPS 66
177,720 USD NYSE -0,90%
Pétrole Brent
98,94 USD Ice Europ +2,74%
Pétrole WTI
92,62 USD Ice Europ +3,00%
REGAL REXNORD
200,780 USD NYSE +2,88%
SEAPORT THERAP
17,5000 USD NASDAQ +10,90%
SERVICETITAN RG-A
63,1700 USD NASDAQ +0,62%
SUNCOR ENERGY
56,650 EUR Tradegate -0,11%
SUNCOR ENERGY
90,270 CAD TSX -2,96%
SUNCOR ENERGY
67,350 USD NYSE -0,71%
TIMKEN
120,000 USD NYSE +2,42%
VALERO ENERGY
246,900 USD NYSE -2,69%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/05/2026 à 09:32:09.

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CAC 40
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Pétrole Brent
99,1 +2,91%
KALRAY
12,8 -3,03%
SOITEC
169,45 -3,89%
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