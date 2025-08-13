information fournie par Reuters • 13/08/2025 à 20:29

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apollo, Blackstone, Nvidia

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Apollo, Blackstone et Nvidia.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit le prix cible de 43 $ à 28 $

* Aflac Inc AFL.N : BMO augmente le prix cible de 102 $ à 105 $

* Allete Inc ALE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Alliant Energy Corp LNT.O : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération

* Altimmune Inc ALT.O : UBS réduit le prix cible de 26 $ à 24 $

* Ameren Corporation AEE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* American Electric Power Company AEP.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : RBC augmente le prix cible de 39 $ à 45 $

* American States Water Company AWR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* APA Corporation APA.O : Roth MKM ramène la note de neutre à achat; réduit le prix cible à 22 $

* Apollo APO.N : Jefferies relève le prix cible de 143 à 154 dollars

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies relève le prix cible à 192 $ contre 179 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Aura Minerals Inc AUGO.O : La Banque Nationale du Canada reprend la couverture avec une cote de

surperformance

* Aura Minerals Inc AUGO.O : La Banque Nationale du Canada reprend la couverture avec un objectif de prix

de 35

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Morgan Stanley réduit son objectif de prix de 228 $ à 225 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Morgan Stanley passe d'une pondération égale à une surpondération

* Bally'S Corp BALY.N : Barclays réduit le prix cible à 11$ contre 13

* bitcoin Depot Inc BTM.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 6,5$ contre 5

* BKV Corp BKV.N : Mizuho augmente le prix cible à 35 $ de 33 $

* Black Hills Corp BKH.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Blackstone BX.N : Jefferies relève l'objectif de prix à 207 $ contre 176 $

* Brainsway Ltd BWAY.O : Northland Capital relève le prix cible de 15 à 19 dollars

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies relève le prix cible de 55 à 62 dollars

* Brookfield Infrastructure BIPC.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Brookfield Renewable BEPC.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Brown & Brown Inc BRO.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 104 $ à 101 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Wells Fargo réduit la note de surpondération à égale pondération

* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup relève le prix cible de 28 à 31 dollars

* Buckle Inc BKE.N : UBS relève le prix cible de 40 à 51 dollars

* BWX Technologies Inc BWXT.N : BofA Global Research relève le prix cible à 220 $ contre 155 $

* C3.Ai Inc AI.N : Oppenheimer réduit la performance de "surperformer" à "performer

* California Water Service CWT.N : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération

* Camden Property Trust CPT.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix de 130 à 124 dollars

* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC réduit le prix cible de 26 $ à 22 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird relève le prix cible à 203 $ contre 197 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Citigroup réduit le prix cible à 165 $ de 170

* Cardinal Health Inc CAH.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 183 $ à 185 $

* Caris Life Sciences Inc CAI.O : Citigroup augmente le prix cible de 34 $ à 42 $

* Caris Life Sciences Inc CAI.O : JP Morgan augmente le prix cible de 31 $ à 40 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies relève le prix cible de 54 $ à 66 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Barclays réduit l'objectif de prix à 74 $ contre 91 $

* Cava Group Inc CAVA.N : BofA Global Research réduit son objectif de prix à 100 $ contre 121 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Jefferies réduit le prix cible à 100 $ de 125 $

* Cava Group Inc CAVA.N : JP Morgan réduit son objectif de prix à 90 $ contre 95 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 97 $ contre 107 $

* Groupe Cava Inc CAVA.N : TD Cowen réduit le prix cible à 90 $ de 120

* Celanese Corp CE.N : Baird réduit le prix cible à 50 $ de 67

* Celanese Corp CE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 59 $ de 65

* Celanese Corp CE.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de prix à 52 $, contre 60 $ auparavant

* Celanese Corp CE.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 47 $ contre 59 $

* Celanese Corp CE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 60 $ contre 72 $

* Cencora Inc COR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 337 $ à 354 $

* Centerpoint Energy CNP.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* CF Industries CF.N : Barclays relève le prix cible de 95 $ à 100 $

* CF Industries CF.N : Barclays relève la note de surpondération à égale pondération

* Chesapeake Utilities CPK.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Chevron Corp CVX.N : Mizuho relève le prix cible de 186 à 192 dollars

* CMS Energy Corporation CMS.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan réduit le PT à 37 $ de 62

* Commercial Metals Co CMC.N : UBS augmente le prix cible de 48 à 56 dollars

* Communities Inc MAA.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix à 169 $ contre 177 $

* Community Healthcare Trust CHCT.N : Truist Securities abaisse le prix cible à 19 $ contre 23 $

* Compass Minerals International CMP.N : JP Morgan ramène le prix cible de surpondéré à sous-pondéré

* Compass Minerals International CMP.N : JP Morgan augmente le prix cible à 18 $ de 15

* Consolidated Edison Inc ED.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids

* Coreweave Inc CRWV.O : Deutsche Bank relève l'objectif de prix à 125 $ contre 50 $ auparavant

* Coreweave Inc CRWV.O : Macquarie relève l'objectif de prix à 115 $ contre 65

* Coreweave Inc CRWV.O : Meluis Research relève le prix cible de 110 à 128 dollars

* Coreweave Inc CRWV.O : Stifel augmente le prix cible de 115 $ à 120 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Wells Fargo relève le prix cible de 60 $ à 105 $

* Corteva Inc CTVA.N : Barclays relève le prix cible de 75 à 84 dollars

* Corteva Inc CTVA.N : Barclays relève le prix cible à surpondérer de égal à égal

* CVR Energy Inc CVI.N : Mizuho réduit l'objectif de prix à 27 $ contre 30

* Dana Inc DAN.N : UBS relève l'objectif de prix à 25 $ contre 23

* Dell Technologies Inc DELL.N : Susquehanna relève le prix cible de 105 à 120 dollars

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de prix à 26 $ contre 28

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Jefferies réduit le prix cible à 40 $ de 45

* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities augmente le prix cible à 119 $ contre 112 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities relève le prix cible de 109 à 127 $

* Dominion Energy Inc D.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale

* Dte Energy Company DTE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Duke Energy Corp DUK.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Ecolab Inc ECL.N : Jefferies relève le prix cible de 310 à 315 dollars

* Edison International EIX.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Encompass Health Corp EHC.N : Mizuho relève le prix cible de 130 à 134 dollars

* Entergy Corp ETR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Equity Residential EQR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 76,50 $ à 75 $

* Essential Utilities WTRG.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égale pondération

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 285 $ contre 304 $

* Eve Holding Inc EVEX.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Evergy Inc EVRG.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Eversource Energy ES.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Exelon Corporation EXC.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids

* Expand Energy Corp EXE.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 135 $ à 140 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Citigroup augmente le prix cible de 177 $ à 206 $

* Fate Therapeutics Inc FATE.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 2,5 $ de 4

* FirstEnergy FE.N : Jefferies augmente le prix cible à 45 $ contre 43 $

* FirstEnergy FE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities relève l'objectif de prix à 141 $ contre 128 $ auparavant

* Fluence Energy FLNC.O : Barclays réduit le prix cible à 8 $ contre 9 $

* FMC Corp FMC.N : Barclays réduit l'objectif de prix à 48 $ contre 49

* Fractyl Health Inc GUTS.O : Canaccord Genuity ramène le prix cible à 6 $, contre 12 $ auparavant

* Generation Bio Co GBIO.O : Jefferies réduit le prix cible à 12 $ de 40

* Generation Bio Co GBIO.O : Wedbush réduit le prix cible à neutre de surperformer

* H & R Block Inc HRB.N : Barrington Research réduit l'objectif de prix à 62 $ contre 70

* HanesBrands Inc HBI.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 5 $ de 4

* Harrow Inc HROW.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 60 à 64 dollars

* Hasbro Inc HAS.O : UBS relève l'objectif de prix à 88 $ contre 82 $

* Hawaiian Electric Industries HE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Hertz Global Holdings HTZ.O : Deutsche Bank réduit son objectif de prix à 4 $ contre 5,25

* Hii HII.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 260 $ contre 180 $

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities augmente l'objectif de prix à 433 $ contre 417 $

* I3 Verticals Inc IIIV.O : D.A. Davidson augmente l'objectif de prix à 39 $ contre 34 $

* Insmed Inc INSM.O : H.C. Wainwright relève le prix cible à 240 dollars

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève le prix cible de 129 à 148 dollars

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève le prix cible à 133 dollars, contre 125 dollars auparavant

* Insmed Inc INSM.O : Mizuho relève le prix cible de 130 à 165 dollars

* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley ramène le prix de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley relève son objectif de prix à 126 dollars, contre 112 dollars auparavant

* Insmed Inc INSM.O : RBC relève le prix cible de 120 à 138 dollars

* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 135 $ à 154 $

* Insmed Inc INSM.O : UBS relève le prix cible de 133 à 140 dollars

* Insmed Inc INSM.O : Wells Fargo relève le prix cible de 130 à 140 dollars

* Intapp Inc INTA.O : Barclays relève le prix cible de 44 à 47 dollars

* Intapp Inc INTA.O : UBS réduit le prix cible à 72 $ contre 83 $

* Karat Packaging Inc KRT.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre

* Karat Packaging Inc KRT.O : BofA Global Research initie une couverture avec PT 28

* Kindercare Learning Companies KLC.N : Barclays réduit son objectif de prix à 9 $ contre 20

* Kindercare Learning Companies KLC.N : Barclays ramène l'objectif de prix à 9 dollars, contre 20 dollars auparavant

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : BMO réduit le prix cible de 18 $ à 12 $

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 15 $ à 10 $

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 15 à 14 dollars

* KKR KKR.N : Jefferies augmente le prix cible de 157 à 183 $

* Korro Bio Inc KRRO.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de prix à 90 $ contre 100

* Korro Bio Inc KRRO.O : Raymond James réduit le prix cible à 147 $ de 153

* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies augmente le prix cible à 37 $ de 30

* Liquidia Corp LQDA.O : BTIG relève le prix cible de 40 $ à 49 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Raymond James augmente le prix cible de 33 $ à 41 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Wells Fargo relève le prix cible de 25 à 31 dollars

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC augmente le prix cible de 242 $ à 243 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Barclays relève l'objectif de prix à 135 $ contre 75

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève le prix cible de 105 à 140 dollars

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan relève le prix cible de 123 à 145 dollars

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 100 $, contre 92 $ auparavant

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham relève le prix cible de 135 $ à 145 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Raymond James augmente le prix cible de 125 $ à 145 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Stifel augmente le prix cible de 100 $ à 132 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Susquehanna relève le prix cible de 125 à 140 dollars

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : UBS relève le prix cible de 78 $ à 130 $

* Luminar Technologies LAZR.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de prix à 4 $, contre 6 $ auparavant

* McKesson Corporation MCK.N : Wells Fargo relève le prix cible de 766 $ à 772 $

* Mediaalpha Inc MAX.N : BMO ramène le prix cible de 24 $ à 18 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Jefferies relève le prix cible de 50 $ à 75 $

* Metlife Inc MET.N : BMO ramène le prix cible de 90 $ à 82 $

* Microvast Holdings Inc MVST.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 3 à 6 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : UBS relève le prix cible de 23 à 24 dollars

* National Fuel Gas Co NFG.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 98 $ à 102 $

* Neuropace Inc NPCE.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 17 $ à 15 $

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Nextera Energy Inc NEE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* NiSource Inc NI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Northwest Natural Holding NWN.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids

* Northwestern Energy Group NWE.O : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération

* NRG Energy Inc NRG.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Nuscale Power Corp SMR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de sous-pondération

* Nvidia Corp NVDA.O : Piper Sandler relève le prix cible de 180 à 225 $

* Oge Energy Corp OGE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Truist Securities augmente le prix cible à 146 $ de 128

* One Gas Inc OGS.N : Jefferies relève l'objectif de prix à 89 $ contre 84

* One Gas Inc OGS.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* ONEOK Inc OKE.N : RBC réduit le prix cible de 94 $ à 88 $

* Opendoor Technologies OPEN.O : KBW ramène la note de marché de "market perform" à "underperform

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : RBC augmente le prix cible de 104 $ à 111 $

* Owens & Minor Inc OMI.N : UBS réduit l'objectif de prix à 7 $ contre 13

* Palo Alto Networks PANW.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 200 à 220 dollars

* Palo Alto Networks PANW.O : Deutsche Bank relève le prix cible de "hold" à "buy"

* Parsons Corp PSN.N : TD Cowen relève le prix cible de 65 $ à 85 $

* Passage Bio PASG.O : Wedbush ajuste le prix cible de 3 à 40 $ pour refléter le fractionnement d'actions à raison

de 1 pour 20

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève le prix cible de 20 $ à 21 $

* PG&E Corporation PCG.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : KBW réduit son objectif de prix à 95 $, contre 125 $ auparavant

* Pinnacle West Capital PNW.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids

* Pixelworks Inc PXLW.O : Needham ramène le prix cible à 13 $, contre 18 $ auparavant

* Portland General Electric Company POR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* PPL Corporation PPL.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Primerica Inc PRI.N : BMO réduit le prix cible de 292 $ à 297 $

* Public Service Enterprise PEG.N : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération

* Quaker Houghton KWR.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 150 $ contre 138 $

* Radnet Inc RDNT.O : Raymond James relève l'objectif de prix à 75 $, contre 66 $ auparavant

* Repay Holdings Corp RPAY.O : UBS augmente le prix cible de 4,5 $ à 5,75 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Benchmark relève le prix cible de 14 $ à 20 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : JP Morgan relève le prix de l'action de neutre à surpondérer

* Salesforce Inc CRM.N : Stifel ramène l'objectif de prix de 375 $ à 325 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : Jefferies relève le prix cible de 115 à 130 dollars

* Sempra SRE.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 109 à 88 dollars

* Smithfield Foods Inc SFD.O : Barclays augmente le prix cible à 30 $ de 28

* Smithfield Foods Inc SFD.O : Morgan Stanley relève l'objectif de prix de 29 à 30 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : UBS réduit le prix cible à 250 $, contre 265 $ auparavant

* Solid Biosciences Inc SLDB.O : Wedbush réduit le prix cible à 14 $ de 17

* Southern Company SO.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* Southwest Gas Holdings SWX.N : Wells Fargo initie la couverture avec une note de pondération égale

* Spire Inc SR.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids égale

* Standard Biotools Inc LAB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 1,60 $ à 1,55 $

* Standard Biotools Inc LAB.O : TD Cowen réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Wedbush augmente le prix cible de 16 $ à 22 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : KBW réduit le prix cible à 50 $ contre 65 $ auparavant

* Synovus Financial Corp SNV.N : KBW réduit le prix cible de "surperformer" à "performer"

* target Corp TGT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 90 $ à 107 $

* Taysha Gene Therapies Inc TSHA.O : Wells Fargo relève l'objectif de prix de 7,5 $ à 8 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : TD Cowen relève le prix cible de 62 $ à 72 $

* Tencent Music Entertainment TME.N : New Street Research relève le prix cible de 17 à 28 dollars

* Toast Inc TOST.N : Truist Securities relève l'objectif de prix à 51 $ contre 50 $ auparavant

* TPG Inc TPG.O : Jefferies relève le prix cible de 51 $ à 63 $

* Trimas Corp TRS.O : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération sectorielle

* Trinet Group Inc TNET.N : TD Cowen réduit le prix cible de 72 $ à 67 $

* UDR Inc UDR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 47,50 $ à 44,50 $

* UGI Corporation UGI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Mizuho augmente le prix cible de 44 $ à 46 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : UBS relève l'objectif de prix à 415 $ contre 385

* Urgent.Ly Inc ULY.O : Needham ramène le prix cible à 8 $, contre 12 $ auparavant

* V2X Inc VVX.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 65 $ contre 55 $ auparavant

* V2X Inc VVX.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de neutre à achat

* Verrica Pharmaceuticals Inc VRCA.O : TD Cowen relève l'objectif de prix de 5 $ à 20 $

* Veru Inc VERU.O : Raymond James réduit le prix cible à 20 $ de 30

* Walmart WMT.N : Oppenheimer relève le prix cible de 110 à 115 dollars

* Walmart Inc WMT.N : Oppenheimer relève le prix cible de 110 à 115 dollars

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : JP Morgan relève l'objectif de prix de 9 à 14 dollars

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 10 à 11 dollars

* Wec Energy Group Inc WEC.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Xcel Energy Inc XEL.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* XPLR Infrastructure XIFR.N : Wells Fargo initie une couverture avec la note de pondération égale