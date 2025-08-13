TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apollo, Blackstone, Nvidia

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs cours cibles sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Apollo, Blackstone et Nvidia, mercredi.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit le cours cible de 43 $ à 28 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : RBC augmente le cours cible de 39 $ à 45 $

* Apollo APO.N : Jefferies relève le cours cible de 143 $ à 154 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies relève le cours cible à 192 $, contre 179 $ auparavant

* Blackstone BX.N : Jefferies relève le cours cible à 207 $, contre 176 $ auparavant

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies relève le cours cible à 62 $, contre 55 $

* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC réduit le cours cible à 22 $, contre 26 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird augmente le cours cible de 197 $ à 203 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies relève le cours cible de 54 $ à 66 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Jefferies ramène le cours cible à 100 $, contre 125 $ auparavant

* Cava Group Inc CAVA.N : TD Cowen réduit le cours cible à 90 $, de 120 $

* Celanese Corp CE.N : Baird ramène le cours cible à 50 $, contre 67 $ auparavant

* Celanese Corp CE.N : Jefferies réduit le cours cible de 59 $ à 47 $

* Compass Minerals International CMP.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondéré à sous-pondéré

* Compass Minerals International CMP.N : JP Morgan augmente le cours cible à 18 $, de 15 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Susquehanna augmente le cours cible de 105 $ à 120 $

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Jefferies réduit le cours cible à 40 $, contre 45 $

* Ecolab Inc ECL.N : Jefferies augmente le cours cible à 315 $, contre 310 $

* Eve Holding Inc EVEX.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Generation Bio Co GBIO.O : Jefferies réduit le cours cible à 12 $, contre 40 $ auparavant

* I3 Verticals Inc IIIV.O : D.A. Davidson augmente le cours cible de 34 $ à 39 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève le cours cible à 148 $, contre 129 $ auparavant

* Insmed Inc INSM.O : Mizuho relève le cours cible de 130 $ à 165 $

* Insmed Inc INSM.O : RBC relève le cours cible de 120 $ à 138 $

* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen relève le cours cible de 135 $ à 154 $

* KKR KKR.N : Jefferies relève le cours cible de 157 $ à 183 $

* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies relève le cours cible à 37 $, contre 30 $ auparavant

* Liquidia Corp LQDA.O : BTIG relève le cours cible de 40 $ à 49 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC relève le cours cible de 242 $ à 243 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève le cours cible à 140 $, contre 105 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 180 $ à 225 $

* One Gas Inc OGS.N : Jefferies relève le cours cible de 84 $ à 89 $

* ONEOK Inc OKE.N : RBC réduit le cours cible de 94 $ à 88 $

* Opendoor Technologies OPEN.O : KBW ramène le cours de l'action de "performer sur le marché" à "sous-performer"

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : RBC relève le cours cible de 104 $ à 111 $

* Parsons Corp PSN.N : TD Cowen relève le cours cible de 65 $ à 85 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : KBW réduit le cours cible de 125 $ à 95 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondéré

* Synovus Financial Corp SNV.N : KBW abaisse le cours cible à 50 $, contre 65 $ auparavant

* Synovus Financial Corp SNV.N : KBW abaisse le cours cible de "surperformant" à "performant" sur le marché

* Tempus Ai Inc TEM.O : TD Cowen relève le cours cible de 62 $ à 72 $

* Tencent Music Entertainment TME.N : New Street Research relève le cours cible à 28 $, contre 17 $ auparavant

* TPG Inc TPG.O : Jefferies relève le cours cible à 63 $ (51 $)

* Trinet Group Inc TNET.N : TD Cowen réduit le cours cible de 72 $ à 67 $

* Verrica Pharmaceuticals Inc VRCA.O : TD Cowen augmente le cours cible de 5 $ à 20 $

* Walmart WMT.N : Oppenheimer relève le cours cible de 110 $ à 115 $