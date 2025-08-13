 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apollo, Blackstone, Nvidia
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 10:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs cours cibles sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Apollo, Blackstone et Nvidia, mercredi.

POINTS CLÉS

* Apollo APO.N : Jefferies relève son cours cible à 154 dollars contre 143 $

* Blackstone BX.N : Jefferies relève le cours cible à 207 $ contre 176 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 180 $ à 225 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : KBW ramène le cours cible à 95 $, contre 125 $ auparavant

* Walmart WMT.N : Oppenheimer relève le cours cible de 110 $ à 115 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit le cours cible de 43 $ à 28 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : RBC augmente le cours cible de 39 $ à 45 $

* Apollo APO.N : Jefferies relève le cours cible de 143 $ à 154 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies relève le cours cible à 192 $, contre 179 $ auparavant

* Blackstone BX.N : Jefferies relève le cours cible à 207 $, contre 176 $ auparavant

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies relève le cours cible à 62 $, contre 55 $

* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC réduit le cours cible à 22 $, contre 26 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird augmente le cours cible de 197 $ à 203 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies relève le cours cible de 54 $ à 66 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Jefferies ramène le cours cible à 100 $, contre 125 $ auparavant

* Cava Group Inc CAVA.N : TD Cowen réduit le cours cible à 90 $, de 120 $

* Celanese Corp CE.N : Baird ramène le cours cible à 50 $, contre 67 $ auparavant

* Celanese Corp CE.N : Jefferies réduit le cours cible de 59 $ à 47 $

* Compass Minerals International CMP.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondéré à sous-pondéré

* Compass Minerals International CMP.N : JP Morgan augmente le cours cible à 18 $, de 15 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Susquehanna augmente le cours cible de 105 $ à 120 $

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Jefferies réduit le cours cible à 40 $, contre 45 $

* Ecolab Inc ECL.N : Jefferies augmente le cours cible à 315 $, contre 310 $

* Eve Holding Inc EVEX.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Generation Bio Co GBIO.O : Jefferies réduit le cours cible à 12 $, contre 40 $ auparavant

* I3 Verticals Inc IIIV.O : D.A. Davidson augmente le cours cible de 34 $ à 39 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève le cours cible à 148 $, contre 129 $ auparavant

* Insmed Inc INSM.O : Mizuho relève le cours cible de 130 $ à 165 $

* Insmed Inc INSM.O : RBC relève le cours cible de 120 $ à 138 $

* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen relève le cours cible de 135 $ à 154 $

* KKR KKR.N : Jefferies relève le cours cible de 157 $ à 183 $

* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies relève le cours cible à 37 $, contre 30 $ auparavant

* Liquidia Corp LQDA.O : BTIG relève le cours cible de 40 $ à 49 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC relève le cours cible de 242 $ à 243 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève le cours cible à 140 $, contre 105 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 180 $ à 225 $

* One Gas Inc OGS.N : Jefferies relève le cours cible de 84 $ à 89 $

* ONEOK Inc OKE.N : RBC réduit le cours cible de 94 $ à 88 $

* Opendoor Technologies OPEN.O : KBW ramène le cours de l'action de "performer sur le marché" à "sous-performer"

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : RBC relève le cours cible de 104 $ à 111 $

* Parsons Corp PSN.N : TD Cowen relève le cours cible de 65 $ à 85 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : KBW réduit le cours cible de 125 $ à 95 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondéré

* Synovus Financial Corp SNV.N : KBW abaisse le cours cible à 50 $, contre 65 $ auparavant

* Synovus Financial Corp SNV.N : KBW abaisse le cours cible de "surperformant" à "performant" sur le marché

* Tempus Ai Inc TEM.O : TD Cowen relève le cours cible de 62 $ à 72 $

* Tencent Music Entertainment TME.N : New Street Research relève le cours cible à 28 $, contre 17 $ auparavant

* TPG Inc TPG.O : Jefferies relève le cours cible à 63 $ (51 $)

* Trinet Group Inc TNET.N : TD Cowen réduit le cours cible de 72 $ à 67 $

* Verrica Pharmaceuticals Inc VRCA.O : TD Cowen augmente le cours cible de 5 $ à 20 $

* Walmart WMT.N : Oppenheimer relève le cours cible de 110 $ à 115 $

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
20,3300 USD NASDAQ +6,61%
APOLLO GLB MGMT
144,560 USD NYSE +1,67%
ARES MGT RG-A
192,680 USD NYSE +3,21%
BLACKSTONE
173,720 USD NYSE +2,14%
CANNAE HLDG
17,805 USD NYSE -11,53%
CARDINAL HEALTH
146,320 USD NYSE -7,27%
CAVA GROUP
84,680 USD NYSE +2,85%
CELANESE
41,220 USD NYSE -13,07%
COMPASS MINERALS
19,255 USD NYSE -10,57%
DELL TECH RG-C
141,665 USD NYSE +2,37%
DENALI THERAPTCS
13,2200 USD NASDAQ -5,03%
ECOLAB INC
276,640 USD NYSE +1,16%
EVE HOLDING
5,920 USD NYSE -1,17%
GENERATION BIO
4,0500 USD NASDAQ +0,25%
I3 VERTICALS-A
32,1100 USD NASDAQ +2,07%
INSMED
122,0000 USD NASDAQ +8,07%
KKR & CO
147,235 USD NYSE +3,96%
LEMONADE
54,630 USD NYSE +4,42%
LIQUIDIA
24,1000 USD NASDAQ +13,68%
LOWE'S COM
244,880 USD NYSE +2,04%
LUMENTUM HLDNGS
119,6600 USD NASDAQ +4,03%
NVIDIA
183,1600 USD NASDAQ +0,60%
O REILLY AUTO
101,8900 USD NASDAQ -1,65%
ONE GAS
75,850 USD NYSE +0,99%
ONEOK
74,060 USD NYSE +0,52%
OPENDOOR TECH
2,4700 USD NASDAQ +6,93%
PARSONS
80,020 USD NYSE +1,98%
PINNACLE FINL PR
92,4000 USD NASDAQ +3,47%
SAILPOINT
18,9500 USD NASDAQ +3,33%
SYNOVUS FINANCIA
48,950 USD NYSE +3,97%
TEMPUS AI RG-A
51,585 USD NYSE Arca 0,00%
TEMPUS AI RG-A
66,3400 USD NASDAQ +9,08%
TENCENT MS SP ADR-A
25,395 USD NYSE +11,82%
THE CARLYLE GRP
64,7600 USD NASDAQ +3,78%
TPG RG-A
63,7100 USD NASDAQ +3,66%
TRINET GROUP
64,490 USD NYSE +2,66%
VERRICA PHARMA
6,8200 USD NASDAQ +1,79%
WALMART
103,640 USD NYSE -0,29%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/08/2025 à 10:26:03.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

