TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apollo, Blackstone, Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs cours cibles sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Apollo, Blackstone et Nvidia, mercredi.
POINTS CLÉS
* Apollo APO.N : Jefferies relève son cours cible à 154 dollars contre 143 $
* Blackstone BX.N : Jefferies relève le cours cible à 207 $ contre 176 $
* Nvidia Corp NVDA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 180 $ à 225 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : KBW ramène le cours cible à 95 $, contre 125 $ auparavant
* Walmart WMT.N : Oppenheimer relève le cours cible de 110 $ à 115 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit le cours cible de 43 $ à 28 $
* American Healthcare REIT Inc AHR.N : RBC augmente le cours cible de 39 $ à 45 $
* Apollo APO.N : Jefferies relève le cours cible de 143 $ à 154 $
* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies relève le cours cible à 192 $, contre 179 $ auparavant
* Blackstone BX.N : Jefferies relève le cours cible à 207 $, contre 176 $ auparavant
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies relève le cours cible à 62 $, contre 55 $
* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC réduit le cours cible à 22 $, contre 26 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird augmente le cours cible de 197 $ à 203 $
* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies relève le cours cible de 54 $ à 66 $
* Cava Group Inc CAVA.N : Jefferies ramène le cours cible à 100 $, contre 125 $ auparavant
* Cava Group Inc CAVA.N : TD Cowen réduit le cours cible à 90 $, de 120 $
* Celanese Corp CE.N : Baird ramène le cours cible à 50 $, contre 67 $ auparavant
* Celanese Corp CE.N : Jefferies réduit le cours cible de 59 $ à 47 $
* Compass Minerals International CMP.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondéré à sous-pondéré
* Compass Minerals International CMP.N : JP Morgan augmente le cours cible à 18 $, de 15 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Susquehanna augmente le cours cible de 105 $ à 120 $
* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Jefferies réduit le cours cible à 40 $, contre 45 $
* Ecolab Inc ECL.N : Jefferies augmente le cours cible à 315 $, contre 310 $
* Eve Holding Inc EVEX.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre
* Generation Bio Co GBIO.O : Jefferies réduit le cours cible à 12 $, contre 40 $ auparavant
* I3 Verticals Inc IIIV.O : D.A. Davidson augmente le cours cible de 34 $ à 39 $
* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève le cours cible à 148 $, contre 129 $ auparavant
* Insmed Inc INSM.O : Mizuho relève le cours cible de 130 $ à 165 $
* Insmed Inc INSM.O : RBC relève le cours cible de 120 $ à 138 $
* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen relève le cours cible de 135 $ à 154 $
* KKR KKR.N : Jefferies relève le cours cible de 157 $ à 183 $
* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies relève le cours cible à 37 $, contre 30 $ auparavant
* Liquidia Corp LQDA.O : BTIG relève le cours cible de 40 $ à 49 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC relève le cours cible de 242 $ à 243 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève le cours cible à 140 $, contre 105 $
* Nvidia Corp NVDA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 180 $ à 225 $
* One Gas Inc OGS.N : Jefferies relève le cours cible de 84 $ à 89 $
* ONEOK Inc OKE.N : RBC réduit le cours cible de 94 $ à 88 $
* Opendoor Technologies OPEN.O : KBW ramène le cours de l'action de "performer sur le marché" à "sous-performer"
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : RBC relève le cours cible de 104 $ à 111 $
* Parsons Corp PSN.N : TD Cowen relève le cours cible de 65 $ à 85 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : KBW réduit le cours cible de 125 $ à 95 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondéré
* Synovus Financial Corp SNV.N : KBW abaisse le cours cible à 50 $, contre 65 $ auparavant
* Synovus Financial Corp SNV.N : KBW abaisse le cours cible de "surperformant" à "performant" sur le marché
* Tempus Ai Inc TEM.O : TD Cowen relève le cours cible de 62 $ à 72 $
* Tencent Music Entertainment TME.N : New Street Research relève le cours cible à 28 $, contre 17 $ auparavant
* TPG Inc TPG.O : Jefferies relève le cours cible à 63 $ (51 $)
* Trinet Group Inc TNET.N : TD Cowen réduit le cours cible de 72 $ à 67 $
* Verrica Pharmaceuticals Inc VRCA.O : TD Cowen augmente le cours cible de 5 $ à 20 $
* Walmart WMT.N : Oppenheimer relève le cours cible de 110 $ à 115 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer