 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le typhon Podul rétrogradé en tempête tropicale, touche les côtes chinoises
information fournie par AFP 14/08/2025 à 00:26

Des arbres couchés après le passage du typhon Podul à Taïwan le 13 août 2025 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Des arbres couchés après le passage du typhon Podul à Taïwan le 13 août 2025 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Le typhon Podul, qui a touché Taïwan mercredi, a été rétrogradé jeudi matin en tempête tropicale au moment où il touchait terre en Chine continentale.

Il est arrivé en Chine dans la ville de Zhangzhou, dans la province du Fujian, a indiqué l'agence officielle Chine nouvelle, avec des vents soufflant à plus de 100 km/h.

A Taïwan, des rafales de vent de 178 km/h avaient été enregistrées peu de temps avant que le typhon ne touche terre et ne frappe le comté de Taitung (sud-est) a déclaré l'Agence centrale de météorologie (CWA).

Une personne est portée disparue après être partie pêcher et avoir été emportée, tandis que 112 personnes ont été blessées, ont déclaré les responsables des services de secours.

Plus de 8.000 personnes ont été évacuées de leur domicile. Plus de 63.000 foyers subissent des pannes de courant.

Des personnes marchent avec des casques dans les rues de Kaohsiung après le passage du typhon à Taiwan le 13 août 2025 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Des personnes marchent avec des casques dans les rues de Kaohsiung après le passage du typhon à Taiwan le 13 août 2025 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Alors que Podul balayait les régions centrales et méridionales de Taïwan, il a renversé des dizaines d'arbres et provoqué des inondations.

Tous les vols intérieurs sur l'île de 23 millions d'habitants ont été annulés pour mercredi, ainsi que des dizaines de vols internationaux.

- Plus de 30.000 soldats mobilisés -

Les services ferroviaires à grande vitesse sur la côte ouest ont été réduits, tandis que les services ferroviaires dans le sud-est ont été annulés. De nombreux services de ferry ont également été suspendus, et les entreprises et les écoles du sud ont fermé leurs portes.

Plus de 31.500 soldats étaient prêts à participer aux opérations de sauvetage et de secours, ont déclaré les responsables des services de secours.

Certaines écoles du Guangdong, dans le sud de la Chine continentale, ont suspendu leurs cours, tandis que les services ferroviaires et maritimes ont été temporairement interrompus. D'autres provinces, comme le Hunan et le Jiangxi, dans le centre de la Chine, connaîtront également des pluies abondantes à torrentielles, a-t-elle encore précisé.

Une grande partie du centre et du sud de Taïwan se remet encore des effets du typhon Danas et de pluies diluviennes ces dernières semaines.

Danas, qui a frappé Taïwan début juillet, a fait deux morts et des centaines de blessés après avoir déversé plus de 500 millimètres de pluie sur le sud de l'île en un week-end.

Taïwan est habitué à de fréquents passages de tempêtes tropicales entre juillet et octobre.

Les scientifiques estiment que le changement climatique d'origine humaine provoque des phénomènes météorologiques plus intenses, augmentant le risque d'inondations dévastatrices.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Paris SG a remporté la Supercoupe d'Europe en battant Tottenham aux tirs au but le 13 août 2025 à Udine (Italie) ( AFP / FRANCK FIFE )
    Foot: le Paris SG s'offre la Supercoupe au bout du suspense
    information fournie par AFP 14.08.2025 00:49 

    Malgré une reprise tardive et seulement une semaine de préparation dans les jambes, le Paris SG a poursuivi sa razzia et a parfaitement lancé sa saison en remportant la Supercoupe d'Europe face à Tottenham (2-2, 4 tirs au but à 3), devenant le premier club français ... Lire la suite

  • Familles et amis du sénateur Miguel Uribe lors des funérailles à Bogota, le 13 août 2025 ( AFP / Raul ARBOLEDA )
    Les Colombiens ont dit un dernier adieu au sénateur assassiné
    information fournie par AFP 14.08.2025 00:40 

    Famille, amis et personnalités politiques ont accompagné dans sa dernière demeure le sénateur et candidat à la présidence Miguel Uribe, mortellement blessé par balles en juin, a constaté mercredi l'AFP. Miguel Uribe est mort lundi des conséquences des blessures ... Lire la suite

  • Vue de l'exterieur de la Bourse de New York, le 4 août 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en hausse, nouveaux records pour le Nasdaq et le S&P 500
    information fournie par AFP 13.08.2025 22:30 

    La Bourse de New York a atteint de nouveaux sommets mercredi, dopée par la perspective d'un assouplissement monétaire de la banque centrale américaine (Fed) après une inflation conforme aux attentes. L'indice Nasdaq (+0,14%) et le S&P 500 (+0,32%) ont tous

  • Luis Vayas Valdivieso, ambassadeur d'Equateur en Grande-Bretagne, qui préside les négociations onusiennes en vue d'établir un traité international contre la pollution plastique, photographié le 5 août 2025, à l'ouverture de la dernière séquence de discussions ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Pollution plastique: les discussions volent en éclats à Genève
    information fournie par AFP 13.08.2025 21:10 

    Les pourparlers pour élaborer le premier traité international contre la pollution plastique ont volé en éclats mercredi à Genève à trente heures de la fin prévue des négociations, la plupart des pays ayant rejeté une tentative maladroite de synthèse de la présidence. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank