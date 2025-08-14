 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les Colombiens ont dit un dernier adieu au sénateur assassiné
information fournie par AFP 14/08/2025 à 00:40

Familles et amis du sénateur Miguel Uribe lors des funérailles à Bogota, le 13 août 2025 ( AFP / Raul ARBOLEDA )

Famille, amis et personnalités politiques ont accompagné dans sa dernière demeure le sénateur et candidat à la présidence Miguel Uribe, mortellement blessé par balles en juin, a constaté mercredi l'AFP.

Miguel Uribe est mort lundi des conséquences des blessures à la tête infligées par un tireur âgé de 15 ans. Un assassinat qui ravive le souvenir des années 1980 et 1990 en Colombie, quand cinq candidats à la présidence avaient été assassinés.

"Je tiendrai ma promesse de donner à Alejandro et aux filles une vie pleine d'amour et de bonheur, sans haine et sans rancune", a déclaré à propos de ses enfants l'épouse de Miguel Uribe, Maria Claudia Tarazona, estimant que la Colombie vivait l'un des "jours les plus sombres" de son histoire.

Petit-fils de l'ancien président Julio César Turbay (1978-1982), Miguel Uribe, 39 ans, était le fils de la journaliste Diana Turbay, enlevée sur ordre de l'ex-baron de la drogue Pablo Escobar et tuée lors d'une opération de police pour sa libération.

"Il y a 34 ans, la guerre m'a pris celle qui était mon épouse (...) J'ai dû annoncer à un enfant de seulement quatre ans, avec toute la douleur de mon âme, l'horrible nouvelle de l'assassinat de sa mère (...) cette violence absurde m'enlève également ce même enfant", a déclaré son père Miguel Uribe Londoño.

Le président de gauche Gustavo Petro et les membres de son gouvernement avaient indiqué qu'ils n'assisteraient pas aux funérailles à la demande des proches du défunt.

"Nous respectons simplement la famille et évitons que les funérailles (...) soient récupérées par les partisans de la haine", a écrit M. Petro sur X.

Plusieurs centaines de personnes s'étaient auparavant inclinées, pour le troisième jour consécutif, devant le cercueil de Miguel Uribe placé dans l'enceinte du Parlement.

Six personnes en lien avec cet assassinats ont été arrêtées, dont le tireur. Les autorités désignent la dissidence des Farc "Segunda Marquetalia" comme commanditaire.

