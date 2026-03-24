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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apogee Therapeutics, Insmed, Sunoco
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Apogee Therapeutics, Insmed et Sunoco.

FAITS MARQUANTS

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève sa notation de neutre à surpondérer

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 210 à 215 dollars

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 276 $

contre 270 $ auparavant

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan relève le cours cible de 66 à 73 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : B. Riley ramène le prix cible de 32 à 8

dollars

* ADM ADM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 65 $ contre 61 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : BMO initie avec une note de surperformance; prix cible de

50 $

* Antero Resources Corp AR.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif

56

* APA Corporation APA.O : Barclays relève le cours cible de 28 $ à 35 $

* APA Corporation APA.O : Barclays relève sa notation de sous-pondération à égale

pondération

* APA Corporation APA.O : Truist Securities initie avec une note de maintien; prix cible

de 38 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Citigroup augmente le prix cible de 95 $ à 125 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Apogee Therapeutics, Inc. APGE.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 108 à 118

dollars

* Apollo APO.N : BMO réduit le prix cible de 135 à 116 dollars

* Apple Hospitality Reit, Inc. APLE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $ contre

13 $

* Ares Management Corp ARES.N : BMO réduit le prix cible de 140 à 112 dollars

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : BMO augmente le prix cible de 275 $ à 278 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : BMO relève sa notation de "performance de marché" à

"surperformance"

* AT&T Inc T.N : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 27 $ contre 22 $

* BKV Corp BKV.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; cible

37 $

* Blackstone BX.N : BMO réduit le prix cible de 165 à 126 dollars

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 29 $ à

33 $

* Bunge BG.N : JP Morgan relève le cours cible de 130 à 134 dollars

* Carlyle Group Inc CG.O : BMO ramène le cours cible de 65 à 58 dollars

* Carnival Corp CCL.N : Barclays réduit le prix cible à 36 $ contre 37 $

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC relève le cours cible de 91 $ à 130 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Truist Securities initie avec une note d'achat; cible 169 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Truist Securities initie avec une cote de vente; cible 35

* Conocophillips COP.N : Truist Securities initie avec une note de maintien; objectif de

prix 124

* Core Natural Resources Inc CNR.N : UBS relève le prix cible de 109 à 115

dollars

* Corecivic Inc CXW.N : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix

cible 28

* Coreweave Inc CRWV.O : BofA Global Research réintègre la couverture avec une

note d'achat; objectif de prix 100 dollars

* Covista Inc CVSA.N : Truist Securities initie la couverture avec une note d'achat;

objectif de 130

* Darling Ingredients Inc DAR.N : JP Morgan relève le prix cible de 59 $ à 69 $

* Delek Logistics Partners LP DKL.N : Truist Securities initie avec une note de

maintien; PT $57

* Delek US Holdings DK.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 28 à 40

dollars

* Devon Energy Corp DVN.N : Truist Securities initie la couverture avec une note

d'achat; PT 63

* Dexcom Inc DXCM.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 68 $ à 90 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Evercore ISI relève sa notation de "en ligne" à "surperformer"

* Diamondback Energy FANG.O : Truist Securities initie avec une note d'achat; cible 222

$

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève sa notation de neutre à surpondérer

* Energy Transfer LP ET.N : Truist Securities initie la couverture avec une note

d'achat; PT 23

* Enterprise Products Partners L.P EPD.N : Truist Securities initie la couverture avec

une note de maintien; PT $36

* Expand Energy EXE.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat;

objectif 136

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : La Banque Scotia relève l'objectif de 113 $ à

118 $

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 293 $, contre

266 $ auparavant

* Generate Biomedicines GENB.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération;

PT $24

* Generate Biomedicines GENB.O : Morgan Stanley initie avec une note de

surpondération; PT $20

* Gulfport Energy GPOR.N : Truist Securities initie la couverture avec une note de

maintien; PT $230

* Hallador Energy Co HNRG.O : Jefferies initie la couverture avec une note de

maintien; objectif de prix 17,5 dollars

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : BMO réduit le prix cible de 148 à 118 dollars

* Host Hotels & Resorts, Inc. HST.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 19 $ à 20 $

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 215 $, contre 210 $

auparavant

* Insmed Incorporated INSM.O : Wells Fargo relève le prix cible de 175 à 177 dollars

* JetBlue Airways JBLU.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du

marché; cible 4,5

* Jfrog Ltd FROG.O : UBS relève la notation de neutre à achat

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Jefferies relève le prix cible de 31 $ à 36 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Truist Securities initie avec une note de maintien; objectif

38

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif

53

* KKR KKR.N : BMO réduit le prix cible de 125 à 106 dollars

* Krystal Biotech KRYS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 318 à 325

dollars

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 13

dollars contre 28 dollars auparavant

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 44 $ contre 50

$ auparavant

* Lci Industries LCII.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif

de prix de 152 dollars

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup augmente le prix cible de 270 $ à 276 $

* Mach Natural Resources LP MNR.N : Truist Securities initie avec une note de maintien;

PT $14

* Magnolia Oil & Gas MGY.N : Truist Securities initie avec une note de maintien;

objectif 33

* Marathon Petroleum MPC.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 201 $ à

247 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Truist Securities initie avec une note de maintien;

objectif 60

* McCormick & Company Inc MKC.N : Bernstein réduit le prix cible de 85 $ à 77 $

* Microsoft MSFT.O : BofA Global Research rétablit la note d'achat; objectif de

prix 500 dollars

* MPLX LP MPLX.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat;

objectif de prix 67

* Ncino Inc NCNO.O : Barclays réduit le prix cible de 34 $ à 21 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Wedbush initie une couverture avec une note neutre; PT 70

dollars

* New York Times Co NYT.N : Citigroup augmente le prix cible de 77 $ à 94 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Truist Securities initie une couverture avec une

note de maintien; prix cible de 65 $

* Ondas Inc ONDS.O : Needham augmente le prix cible de 17 $ à 23 $

* ONEOK Inc OKE.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien;

objectif de 91

* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research réinstaure une note d'achat;

objectif de prix 200 dollars

* Ovintiv Inc OVV.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat;

objectif 70

* Park Hotels & Resorts, Inc. PK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 11 $ à 10 $

* PBF Energy Inc PBF.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 25 à 35

dollars

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 12 $ contre

13 $ auparavant

* Permian Resources Holdings Inc PR.N : Raymond James augmente le prix cible de 21 $ à

29 $

* Permian Resources Holdings Inc PR.N : Truist Securities initie une couverture avec une

note d'achat; prix cible de 24 $

* Pfizer PFE.N : Guggenheim relève le cours cible de 35 à 36 dollars

* Phillips 66 PSX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 183 $ contre 154

$

* Phreesia Inc PHR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 22 $ auparavant

* Plains All American Pipeline PAA.O : Truist Securities initie une couverture avec une

note d'achat; prix cible de 23 $

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Truist Securities initie la couverture avec une note

d'achat; objectif 23

* Profrac Holding Corp ACDC.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 4 $ à 5 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Citigroup relève le cours cible de 360 à 400 dollars

* Ralph Lauren Corp RL.N : Citigroup relève sa notation de neutre à acheter

* Range Resources Corp RRC.N : Truist Securities initie avec une note de maintien;

objectif 48

* Regency Centers Corp REG.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 76 $ à 82 $

* Relmada Therapeutics RLMD.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération; PT

12

* Riley Exploration Permian REPX.A : Truist Securities initie avec une note d'achat; PT

47 dollars

* Ryman Hospitality Properties RHP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 109 $ à 105 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 189 $ à

192 $

* SM Energy Co SM.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat;

cible 38 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : BMO réduit le prix cible de 70 à 58 dollars

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 66 $ à 73 $

* Sunstone Hotel Investors, Inc. SHO.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 10 $

contre 11 $ auparavant

* Super Micro Computer SMCI.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 24 $

contre 34 $ auparavant

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 25 $ contre

39 $ auparavant

* Surrozen Inc SRZN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 32 $ à 36 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 10 $ à 28 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 20 $ à

29 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 8 $ à 27 $

* Sutro Biopharma Inc. STRO.O : Wells Fargo relève sa notation de "pondération égale" à

"surpondérer"

* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif

279

* Targa Resources Corp TRGP.N : UBS augmente le prix cible de 228 $ à 280 $

* the Estee Lauder Companies Inc. EL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 105 à 90

dollars

* TPG Inc TPG.O : BMO réduit le prix cible de 60 à 48 dollars

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 65 $ contre 67 dollars

auparavant

* Valero Energy VLO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 247 $ contre

195 $ auparavant

* Verizon VZ.N : MoffettNathanson relève l'objectif de cours à 56 $ contre 49 $

auparavant

* Viatris Inc VTRS.O : Barclays relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Barclays relève le prix cible de 110 à 111 dollars

* Williams Companies WMB.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif 84

* Xencor Inc XNCR.O : JP Morgan réduit le prix cible de 18 $ à 13 $

* Xencor Inc XNCR.O : JP Morgan abaisse sa notation de "surpondérer" à "neutre"

* Xilio Therapeutics XLO.O : Leerink Partners ajuste l'objectif de cours à 20 $

contre 2 $ auparavant pour tenir compte du regroupement d'actions à raison de 1 pour 14

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
215,660 USD NYSE -0,55%
AARDVARK THERA
3,7100 USD NASDAQ -8,73%
ALASKA AIR GROUP
38,075 USD NYSE -1,44%
ANTERO RESOURCES
43,830 USD NYSE +2,98%
APA
41,3450 USD NASDAQ +5,93%
APOGEE THERAP
73,9450 USD NASDAQ -6,68%
APOLLO GLB MGMT
106,320 USD NYSE -3,72%
APPLE HOSP REIT
11,750 USD NYSE -1,18%
ARCHER-DANIELS M
70,210 USD NYSE +3,26%
ARES MGT RG-A
105,090 USD NYSE -1,90%
AT&T
29,335 USD NYSE +2,00%
BLACKSTONE
106,290 USD NYSE -2,79%
BRIXMOR PRP REIT
29,080 USD NYSE +0,87%
BUNGE GLOBAL
124,190 USD NYSE +2,78%
CARNIVAL
25,270 USD NYSE -0,71%
CF INDUSTRIES HL
126,200 USD NYSE +4,99%
CNX RESOURCES
41,015 USD NYSE +0,90%
CONOCOPHILLIPS
130,845 USD NYSE +2,87%
CORECIVIC
20,260 USD NYSE +0,10%
COREWEAVE
80,2250 USD NASDAQ -2,12%
DARLING INGREDIE
58,460 USD NYSE +3,56%
DELEK US HLDGS
45,155 USD NYSE +6,54%
DEVON ENERGY
50,210 USD NYSE +3,58%
DEXCOM
66,3250 USD NASDAQ +0,58%
DIAMONDBACK ENG
199,6200 USD NASDAQ +4,09%
DLEK LGST PRTNS
54,230 USD NYSE +1,46%
ECOLAB INC
262,900 USD NYSE +0,72%
ENERGY TRANSFER
19,390 USD NYSE +1,68%
ENTERPRISE PRODUCTS
38,635 USD NYSE +1,30%
ESTEE LAUDER RG-A
71,985 USD NYSE -9,17%
FD RLTY INV-SBI
104,460 USD NYSE +0,66%
GENERATE BIO
12,0950 USD NASDAQ -3,39%
GULFPORT ENERGY
212,170 USD NYSE +2,29%
Gaz naturel
2,89 USD NYMEX 0,00%
HALLADOR ENERGY
16,4250 USD NASDAQ +4,48%
HAMILTON LANE-A
98,9800 USD NASDAQ -2,97%
HOST HOTELS REIT
19,1350 USD NASDAQ -0,03%
INSMED
141,2100 USD NASDAQ -1,92%
JETBLUE AIRWAYS
4,2478 USD NASDAQ +1,14%
JFROG
43,3100 USD NASDAQ +1,57%
KINDER MORGAN RG-P
34,145 USD NYSE +1,23%
KINETIK HLDGS RG-A
46,840 USD NYSE +2,09%
KKR & CO
88,890 USD NYSE -2,16%
KRYSTAL BIOTECH
246,0200 USD NASDAQ -1,62%
KYNDRYL HLDG
12,605 USD NYSE -2,66%
LAMB WST HLDG-WI
41,020 USD NYSE +0,37%
LCI INDUSTRIES
122,090 USD NYSE +0,65%
LIGAND PHARMA
197,1100 USD NASDAQ -1,62%
MACH NATURAL UTS
14,060 USD NYSE +2,59%
MAGNOLIA OIL RG-A
31,540 USD NYSE +2,01%
MARATHON PETRO
246,270 USD NYSE +5,93%
MATADOR RES
61,340 USD NYSE +4,20%
MCCORMIC NON VTG
53,265 USD NYSE +0,03%
MICROSOFT
374,6580 USD NASDAQ -2,18%
MPLX
59,720 USD NYSE +1,86%
NCINO
14,8600 USD NASDAQ -4,25%
NEKTAR THERAPEUT
71,3600 USD NASDAQ -4,01%
NEW YORK TIMES -A-
83,330 USD NYSE +0,77%
OCCIDENTAL PETROLEUM
61,960 USD NYSE +2,75%
ONDAS
11,0350 USD NASDAQ +1,24%
ONEOK
91,800 USD NYSE +2,09%
ORACLE
148,180 USD NYSE -3,88%
OVINTIV
59,145 USD NYSE +3,90%
PBF ENER RG-A
49,195 USD NYSE +5,70%
PEBBLEB REIT-SBI
12,440 USD NYSE +0,12%
PERMIAN RES RG-A
20,645 USD NYSE +3,74%
PFIZER
26,865 USD NYSE +0,32%
PHILLIPS 66
182,920 USD NYSE +3,51%
PHREESIA
11,385 USD NYSE -3,52%
PK HTL&RSTS REIT
10,470 USD NYSE +0,34%
PLAINS ALL-AMERN LP
22,3500 USD NASDAQ +2,62%
PLAINS GP HLDG RG-A
24,3200 USD NASDAQ +2,40%
PROFRAC HLDG RG-A
6,7200 USD NASDAQ +8,39%
PROFRAC HLDG RG-A
25,3600 USD NASDAQ +14,86%
Pétrole Brent
102,99 USD Ice Europ +2,93%
Pétrole WTI
91,63 USD Ice Europ +3,12%
RALPH LAUREN RG-A
343,040 USD NYSE +1,17%
RANGE RESOURCES
45,750 USD NYSE +2,33%
REGENCY CENT REITRG
75,2200 USD NASDAQ +0,76%
RELMADA THERAPEUTICS
6,0600 USD NASDAQ +3,41%
RYMAN HOSP REIT
91,640 USD NYSE -0,26%
SM ENERGY
30,980 USD NYSE +6,63%
SMN PRP GRP REIT
180,540 USD NYSE -0,52%
STEPSTONE GRP RG-A
46,4050 USD NASDAQ -2,59%
SUNOCO
65,960 USD NYSE +1,52%
SUNSTN HOTL REIT
9,125 USD NYSE +0,22%
SUPER MICRO
21,1199 USD NASDAQ -2,13%
SURROZEN
24,1598 USD NASDAQ -4,28%
SUTRO BIOPHARMA
21,9800 USD NASDAQ +3,05%
TARGA RESOURCES
244,455 USD NYSE +1,92%
THE CARLYLE GRP
46,4950 USD NASDAQ -2,49%
TPG RG-A
39,2050 USD NASDAQ -1,89%
TYSON FOODS -A-
60,670 USD NYSE +1,62%
VALERO ENERGY
242,080 USD NYSE +1,99%
VERIZON COMM
51,465 USD NYSE +1,71%
VIATRIS
13,3200 USD NASDAQ +0,23%
WEC ENERGY GROUP
113,510 USD NYSE +1,28%
WILLIAMS COMPANI
74,730 USD NYSE +1,54%
XENCOR
11,3800 USD NASDAQ -5,56%
XILIO THERAP
8,1500 USD NASDAQ +3,69%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/03/2026 à 15:47:00.

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