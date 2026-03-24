TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apogee Therapeutics, Insmed, Sunoco

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Apogee Therapeutics, Insmed et Sunoco.
FAITS MARQUANTS
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens augmente le prix cible de 100 $ à 110 $
* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève sa notation de neutre à surpondérer
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 210 à 215 dollars
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 276 $
contre 270 $ auparavant
* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan relève le cours cible de 66 à 73 dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : B. Riley ramène le prix cible de 32 à 8
dollars
* ADM ADM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 65 $ contre 61 $
* Alaska Air Group Inc ALK.N : BMO initie avec une note de surperformance; prix cible de
50 $
* Antero Resources Corp AR.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif
56
* APA Corporation APA.O : Barclays relève le cours cible de 28 $ à 35 $
* APA Corporation APA.O : Barclays relève sa notation de sous-pondération à égale
pondération
* APA Corporation APA.O : Truist Securities initie avec une note de maintien; prix cible
de 38 $
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Citigroup augmente le prix cible de 95 $ à 125 $
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens augmente le prix cible de 100 $ à 110 $
* Apogee Therapeutics, Inc. APGE.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 108 à 118
dollars
* Apollo APO.N : BMO réduit le prix cible de 135 à 116 dollars
* Apple Hospitality Reit, Inc. APLE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $ contre
13 $
* Ares Management Corp ARES.N : BMO réduit le prix cible de 140 à 112 dollars
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : BMO augmente le prix cible de 275 $ à 278 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : BMO relève sa notation de "performance de marché" à
"surperformance"
* AT&T Inc T.N : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 27 $ contre 22 $
* BKV Corp BKV.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; cible
37 $
* Blackstone BX.N : BMO réduit le prix cible de 165 à 126 dollars
* Brixmor Property Group Inc BRX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 29 $ à
33 $
* Bunge BG.N : JP Morgan relève le cours cible de 130 à 134 dollars
* Carlyle Group Inc CG.O : BMO ramène le cours cible de 65 à 58 dollars
* Carnival Corp CCL.N : Barclays réduit le prix cible à 36 $ contre 37 $
* CF Industries Holdings CF.N : HSBC relève le cours cible de 91 $ à 130 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Truist Securities initie avec une note d'achat; cible 169 $
* CNX Resources Corp CNX.N : Truist Securities initie avec une cote de vente; cible 35
* Conocophillips COP.N : Truist Securities initie avec une note de maintien; objectif de
prix 124
* Core Natural Resources Inc CNR.N : UBS relève le prix cible de 109 à 115
dollars
* Corecivic Inc CXW.N : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix
cible 28
* Coreweave Inc CRWV.O : BofA Global Research réintègre la couverture avec une
note d'achat; objectif de prix 100 dollars
* Covista Inc CVSA.N : Truist Securities initie la couverture avec une note d'achat;
objectif de 130
* Darling Ingredients Inc DAR.N : JP Morgan relève le prix cible de 59 $ à 69 $
* Delek Logistics Partners LP DKL.N : Truist Securities initie avec une note de
maintien; PT $57
* Delek US Holdings DK.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 28 à 40
dollars
* Devon Energy Corp DVN.N : Truist Securities initie la couverture avec une note
d'achat; PT 63
* Dexcom Inc DXCM.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 68 $ à 90 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Evercore ISI relève sa notation de "en ligne" à "surperformer"
* Diamondback Energy FANG.O : Truist Securities initie avec une note d'achat; cible 222
$
* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève sa notation de neutre à surpondérer
* Energy Transfer LP ET.N : Truist Securities initie la couverture avec une note
d'achat; PT 23
* Enterprise Products Partners L.P EPD.N : Truist Securities initie la couverture avec
une note de maintien; PT $36
* Expand Energy EXE.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat;
objectif 136
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : La Banque Scotia relève l'objectif de 113 $ à
118 $
* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 293 $, contre
266 $ auparavant
* Generate Biomedicines GENB.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération;
PT $24
* Generate Biomedicines GENB.O : Morgan Stanley initie avec une note de
surpondération; PT $20
* Gulfport Energy GPOR.N : Truist Securities initie la couverture avec une note de
maintien; PT $230
* Hallador Energy Co HNRG.O : Jefferies initie la couverture avec une note de
maintien; objectif de prix 17,5 dollars
* Hamilton Lane Inc HLNE.O : BMO réduit le prix cible de 148 à 118 dollars
* Host Hotels & Resorts, Inc. HST.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 19 $ à 20 $
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 215 $, contre 210 $
auparavant
* Insmed Incorporated INSM.O : Wells Fargo relève le prix cible de 175 à 177 dollars
* JetBlue Airways JBLU.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du
marché; cible 4,5
* Jfrog Ltd FROG.O : UBS relève la notation de neutre à achat
* Kinder Morgan Inc KMI.N : Jefferies relève le prix cible de 31 $ à 36 $
* Kinder Morgan Inc KMI.N : Truist Securities initie avec une note de maintien; objectif
38
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif
53
* KKR KKR.N : BMO réduit le prix cible de 125 à 106 dollars
* Krystal Biotech KRYS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 318 à 325
dollars
* Kyndryl Holdings Inc KD.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 13
dollars contre 28 dollars auparavant
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 44 $ contre 50
$ auparavant
* Lci Industries LCII.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif
de prix de 152 dollars
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup augmente le prix cible de 270 $ à 276 $
* Mach Natural Resources LP MNR.N : Truist Securities initie avec une note de maintien;
PT $14
* Magnolia Oil & Gas MGY.N : Truist Securities initie avec une note de maintien;
objectif 33
* Marathon Petroleum MPC.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 201 $ à
247 $
* Matador Resources Co MTDR.N : Truist Securities initie avec une note de maintien;
objectif 60
* McCormick & Company Inc MKC.N : Bernstein réduit le prix cible de 85 $ à 77 $
* Microsoft MSFT.O : BofA Global Research rétablit la note d'achat; objectif de
prix 500 dollars
* MPLX LP MPLX.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat;
objectif de prix 67
* Ncino Inc NCNO.O : Barclays réduit le prix cible de 34 $ à 21 $
* Nektar Therapeutics NKTR.O : Wedbush initie une couverture avec une note neutre; PT 70
dollars
* New York Times Co NYT.N : Citigroup augmente le prix cible de 77 $ à 94 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Truist Securities initie une couverture avec une
note de maintien; prix cible de 65 $
* Ondas Inc ONDS.O : Needham augmente le prix cible de 17 $ à 23 $
* ONEOK Inc OKE.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien;
objectif de 91
* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research réinstaure une note d'achat;
objectif de prix 200 dollars
* Ovintiv Inc OVV.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat;
objectif 70
* Park Hotels & Resorts, Inc. PK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 11 $ à 10 $
* PBF Energy Inc PBF.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 25 à 35
dollars
* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 12 $ contre
13 $ auparavant
* Permian Resources Holdings Inc PR.N : Raymond James augmente le prix cible de 21 $ à
29 $
* Permian Resources Holdings Inc PR.N : Truist Securities initie une couverture avec une
note d'achat; prix cible de 24 $
* Pfizer PFE.N : Guggenheim relève le cours cible de 35 à 36 dollars
* Phillips 66 PSX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 183 $ contre 154
$
* Phreesia Inc PHR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 22 $ auparavant
* Plains All American Pipeline PAA.O : Truist Securities initie une couverture avec une
note d'achat; prix cible de 23 $
* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Truist Securities initie la couverture avec une note
d'achat; objectif 23
* Profrac Holding Corp ACDC.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 4 $ à 5 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : Citigroup relève le cours cible de 360 à 400 dollars
* Ralph Lauren Corp RL.N : Citigroup relève sa notation de neutre à acheter
* Range Resources Corp RRC.N : Truist Securities initie avec une note de maintien;
objectif 48
* Regency Centers Corp REG.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 76 $ à 82 $
* Relmada Therapeutics RLMD.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération; PT
12
* Riley Exploration Permian REPX.A : Truist Securities initie avec une note d'achat; PT
47 dollars
* Ryman Hospitality Properties RHP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 109 $ à 105 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 189 $ à
192 $
* SM Energy Co SM.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat;
cible 38 $
* Stepstone Group Inc STEP.O : BMO réduit le prix cible de 70 à 58 dollars
* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 66 $ à 73 $
* Sunstone Hotel Investors, Inc. SHO.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 10 $
contre 11 $ auparavant
* Super Micro Computer SMCI.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 24 $
contre 34 $ auparavant
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 25 $ contre
39 $ auparavant
* Surrozen Inc SRZN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 32 $ à 36 $
* Sutro Biopharma Inc STRO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 10 $ à 28 $
* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 20 $ à
29 $
* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 8 $ à 27 $
* Sutro Biopharma Inc. STRO.O : Wells Fargo relève sa notation de "pondération égale" à
"surpondérer"
* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif
279
* Targa Resources Corp TRGP.N : UBS augmente le prix cible de 228 $ à 280 $
* the Estee Lauder Companies Inc. EL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 105 à 90
dollars
* TPG Inc TPG.O : BMO réduit le prix cible de 60 à 48 dollars
* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 65 $ contre 67 dollars
auparavant
* Valero Energy VLO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 247 $ contre
195 $ auparavant
* Verizon VZ.N : MoffettNathanson relève l'objectif de cours à 56 $ contre 49 $
auparavant
* Viatris Inc VTRS.O : Barclays relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars
* WEC Energy Group Inc WEC.N : Barclays relève le prix cible de 110 à 111 dollars
* Williams Companies WMB.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif 84
* Xencor Inc XNCR.O : JP Morgan réduit le prix cible de 18 $ à 13 $
* Xencor Inc XNCR.O : JP Morgan abaisse sa notation de "surpondérer" à "neutre"
* Xilio Therapeutics XLO.O : Leerink Partners ajuste l'objectif de cours à 20 $
contre 2 $ auparavant pour tenir compte du regroupement d'actions à raison de 1 pour 14
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