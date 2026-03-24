information fournie par Reuters • 24/03/2026 à 15:47

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Apogee Therapeutics, Insmed, Sunoco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Apogee Therapeutics, Insmed et Sunoco.

FAITS MARQUANTS

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève sa notation de neutre à surpondérer

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 210 à 215 dollars

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 276 $

contre 270 $ auparavant

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan relève le cours cible de 66 à 73 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : B. Riley ramène le prix cible de 32 à 8

dollars

* ADM ADM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 65 $ contre 61 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : BMO initie avec une note de surperformance; prix cible de

50 $

* Antero Resources Corp AR.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif

56

* APA Corporation APA.O : Barclays relève le cours cible de 28 $ à 35 $

* APA Corporation APA.O : Barclays relève sa notation de sous-pondération à égale

pondération

* APA Corporation APA.O : Truist Securities initie avec une note de maintien; prix cible

de 38 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Citigroup augmente le prix cible de 95 $ à 125 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Apogee Therapeutics, Inc. APGE.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 108 à 118

dollars

* Apollo APO.N : BMO réduit le prix cible de 135 à 116 dollars

* Apple Hospitality Reit, Inc. APLE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $ contre

13 $

* Ares Management Corp ARES.N : BMO réduit le prix cible de 140 à 112 dollars

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : BMO augmente le prix cible de 275 $ à 278 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : BMO relève sa notation de "performance de marché" à

"surperformance"

* AT&T Inc T.N : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 27 $ contre 22 $

* BKV Corp BKV.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat; cible

37 $

* Blackstone BX.N : BMO réduit le prix cible de 165 à 126 dollars

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 29 $ à

33 $

* Bunge BG.N : JP Morgan relève le cours cible de 130 à 134 dollars

* Carlyle Group Inc CG.O : BMO ramène le cours cible de 65 à 58 dollars

* Carnival Corp CCL.N : Barclays réduit le prix cible à 36 $ contre 37 $

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC relève le cours cible de 91 $ à 130 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Truist Securities initie avec une note d'achat; cible 169 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Truist Securities initie avec une cote de vente; cible 35

* Conocophillips COP.N : Truist Securities initie avec une note de maintien; objectif de

prix 124

* Core Natural Resources Inc CNR.N : UBS relève le prix cible de 109 à 115

dollars

* Corecivic Inc CXW.N : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix

cible 28

* Coreweave Inc CRWV.O : BofA Global Research réintègre la couverture avec une

note d'achat; objectif de prix 100 dollars

* Covista Inc CVSA.N : Truist Securities initie la couverture avec une note d'achat;

objectif de 130

* Darling Ingredients Inc DAR.N : JP Morgan relève le prix cible de 59 $ à 69 $

* Delek Logistics Partners LP DKL.N : Truist Securities initie avec une note de

maintien; PT $57

* Delek US Holdings DK.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 28 à 40

dollars

* Devon Energy Corp DVN.N : Truist Securities initie la couverture avec une note

d'achat; PT 63

* Dexcom Inc DXCM.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 68 $ à 90 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Evercore ISI relève sa notation de "en ligne" à "surperformer"

* Diamondback Energy FANG.O : Truist Securities initie avec une note d'achat; cible 222

$

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève sa notation de neutre à surpondérer

* Energy Transfer LP ET.N : Truist Securities initie la couverture avec une note

d'achat; PT 23

* Enterprise Products Partners L.P EPD.N : Truist Securities initie la couverture avec

une note de maintien; PT $36

* Expand Energy EXE.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat;

objectif 136

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : La Banque Scotia relève l'objectif de 113 $ à

118 $

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 293 $, contre

266 $ auparavant

* Generate Biomedicines GENB.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération;

PT $24

* Generate Biomedicines GENB.O : Morgan Stanley initie avec une note de

surpondération; PT $20

* Gulfport Energy GPOR.N : Truist Securities initie la couverture avec une note de

maintien; PT $230

* Hallador Energy Co HNRG.O : Jefferies initie la couverture avec une note de

maintien; objectif de prix 17,5 dollars

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : BMO réduit le prix cible de 148 à 118 dollars

* Host Hotels & Resorts, Inc. HST.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 19 $ à 20 $

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 215 $, contre 210 $

auparavant

* Insmed Incorporated INSM.O : Wells Fargo relève le prix cible de 175 à 177 dollars

* JetBlue Airways JBLU.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du

marché; cible 4,5

* Jfrog Ltd FROG.O : UBS relève la notation de neutre à achat

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Jefferies relève le prix cible de 31 $ à 36 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Truist Securities initie avec une note de maintien; objectif

38

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif

53

* KKR KKR.N : BMO réduit le prix cible de 125 à 106 dollars

* Krystal Biotech KRYS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 318 à 325

dollars

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 13

dollars contre 28 dollars auparavant

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 44 $ contre 50

$ auparavant

* Lci Industries LCII.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif

de prix de 152 dollars

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup augmente le prix cible de 270 $ à 276 $

* Mach Natural Resources LP MNR.N : Truist Securities initie avec une note de maintien;

PT $14

* Magnolia Oil & Gas MGY.N : Truist Securities initie avec une note de maintien;

objectif 33

* Marathon Petroleum MPC.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 201 $ à

247 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Truist Securities initie avec une note de maintien;

objectif 60

* McCormick & Company Inc MKC.N : Bernstein réduit le prix cible de 85 $ à 77 $

* Microsoft MSFT.O : BofA Global Research rétablit la note d'achat; objectif de

prix 500 dollars

* MPLX LP MPLX.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat;

objectif de prix 67

* Ncino Inc NCNO.O : Barclays réduit le prix cible de 34 $ à 21 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Wedbush initie une couverture avec une note neutre; PT 70

dollars

* New York Times Co NYT.N : Citigroup augmente le prix cible de 77 $ à 94 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Truist Securities initie une couverture avec une

note de maintien; prix cible de 65 $

* Ondas Inc ONDS.O : Needham augmente le prix cible de 17 $ à 23 $

* ONEOK Inc OKE.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien;

objectif de 91

* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research réinstaure une note d'achat;

objectif de prix 200 dollars

* Ovintiv Inc OVV.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat;

objectif 70

* Park Hotels & Resorts, Inc. PK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 11 $ à 10 $

* PBF Energy Inc PBF.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 25 à 35

dollars

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 12 $ contre

13 $ auparavant

* Permian Resources Holdings Inc PR.N : Raymond James augmente le prix cible de 21 $ à

29 $

* Permian Resources Holdings Inc PR.N : Truist Securities initie une couverture avec une

note d'achat; prix cible de 24 $

* Pfizer PFE.N : Guggenheim relève le cours cible de 35 à 36 dollars

* Phillips 66 PSX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 183 $ contre 154

$

* Phreesia Inc PHR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 22 $ auparavant

* Plains All American Pipeline PAA.O : Truist Securities initie une couverture avec une

note d'achat; prix cible de 23 $

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Truist Securities initie la couverture avec une note

d'achat; objectif 23

* Profrac Holding Corp ACDC.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 4 $ à 5 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Citigroup relève le cours cible de 360 à 400 dollars

* Ralph Lauren Corp RL.N : Citigroup relève sa notation de neutre à acheter

* Range Resources Corp RRC.N : Truist Securities initie avec une note de maintien;

objectif 48

* Regency Centers Corp REG.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 76 $ à 82 $

* Relmada Therapeutics RLMD.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération; PT

12

* Riley Exploration Permian REPX.A : Truist Securities initie avec une note d'achat; PT

47 dollars

* Ryman Hospitality Properties RHP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 109 $ à 105 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 189 $ à

192 $

* SM Energy Co SM.N : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat;

cible 38 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : BMO réduit le prix cible de 70 à 58 dollars

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 66 $ à 73 $

* Sunstone Hotel Investors, Inc. SHO.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 10 $

contre 11 $ auparavant

* Super Micro Computer SMCI.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 24 $

contre 34 $ auparavant

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 25 $ contre

39 $ auparavant

* Surrozen Inc SRZN.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 32 $ à 36 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 10 $ à 28 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 20 $ à

29 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 8 $ à 27 $

* Sutro Biopharma Inc. STRO.O : Wells Fargo relève sa notation de "pondération égale" à

"surpondérer"

* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif

279

* Targa Resources Corp TRGP.N : UBS augmente le prix cible de 228 $ à 280 $

* the Estee Lauder Companies Inc. EL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 105 à 90

dollars

* TPG Inc TPG.O : BMO réduit le prix cible de 60 à 48 dollars

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 65 $ contre 67 dollars

auparavant

* Valero Energy VLO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 247 $ contre

195 $ auparavant

* Verizon VZ.N : MoffettNathanson relève l'objectif de cours à 56 $ contre 49 $

auparavant

* Viatris Inc VTRS.O : Barclays relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Barclays relève le prix cible de 110 à 111 dollars

* Williams Companies WMB.N : Truist Securities initie avec une note d'achat; objectif 84

* Xencor Inc XNCR.O : JP Morgan réduit le prix cible de 18 $ à 13 $

* Xencor Inc XNCR.O : JP Morgan abaisse sa notation de "surpondérer" à "neutre"

* Xilio Therapeutics XLO.O : Leerink Partners ajuste l'objectif de cours à 20 $

contre 2 $ auparavant pour tenir compte du regroupement d'actions à raison de 1 pour 14