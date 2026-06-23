TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Apogee Therapeutics, GE Healthcare, Synopsys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Apogee Therapeutics, GE Healthcare et Synopsys.
POINTS FORTS
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »
* GE Healthcare GEHC.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »
* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 265 $ à 273 $
* Accenture Plc ACN.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 177 $ à 130 $
* Advanced Energy Industries AEIS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 430 $ à 450 $
* Aerovironment Inc AVAV.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 330 $ à 205 $
* Alaska Air Group Inc ALK.N : UBS relève son objectif de cours de 56 $ à 62 $
* Allegiant Travel Co ALGT.O : UBS relève son objectif de cours de 93 $ à 103 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 70 $ à 58 $
* American Airlines Group Inc AAL.O : UBS relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $
* American Healthcare REIT Inc AHR.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »
* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan retire le titre de sa liste de valeurs phares aux États-Unis
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Citigroup abaisse sa recommandation de « Acheter » à « Neutre »
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Citigroup relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 116 $ à 135 $
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : UBS relève son objectif de cours de 100 $ à 135,11 $
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 116 $ à 135 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 540 $ à 720 $
* Ares Management Corp ARES.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 144 $ à 153 $
* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan retire le titre de sa liste de valeurs phares suivies par ses analystes aux
États-Unis
* Ashland Inc ASH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 72 $ à 79 $
* Astera Labs ALAB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 240 $ à 450 $
* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 170 $
* Axcelis Technologies Inc ACLS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 130 $ à 156 $
* Bank of America BAC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 62 $ à 66 $
* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 136 $ à 167 $
* BAT BTI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 69 $ à 73,5 $
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : Barclays relève son objectif de cours de 254 $ à 276 $
* BP BP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $
* Campbell's Co CPB.O : William Blair lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »
* Carmax Inc KMX.N : UBS relève son objectif de cours de 42 $ à 57 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1 155 $
* CDW Corporation CDW.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 142 $ à 170 $
* CDW Corporation CDW.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 55 $ à 48 $
* Centene Corp CNC.N : RBC lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 70 $
* Centene Corp CNC.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur »
* Chargepoint Holdings Inc CHPT.N : UBS relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $
* Citigroup C.N : RBC relève son objectif de cours de 139 $ à 150 $
* Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 63 $ à 44 $
* Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 44 $ à 34 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : Mizuho relève son objectif de cours de 100 $ à 118 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 76 $ à 70 $
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 38 $ à 60 $
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Needham relève son objectif de cours de 38 $ à 50 $
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 40 $ à 60 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 448 $ à 477 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : UBS relève son objectif de cours de 98 $ à 107 $
* Dexcom Inc DXCM.O : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours
de 86 dollars
* Dominion Energy D.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 70 $ à 69 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 450 $ à 425 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 430 $ à 380 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 325 $
* ENI E.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 58 $ à 53 $
* EQT Corp EQT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $
* Equinor EQNR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $
* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* FedEx Freight Holding Company Inc FDXF.N : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 200 $
* Fermi America LLC FRMI.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 29 $ à 17 $
* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : UBS relève son objectif de cours de 4 $ à 7 $
* GE Healthcare GEHC.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »
* GE Healthcare GEHC.O : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours de 80 $
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 50 $ à 63 $
* Globe Life Inc GL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 199 $ à 215 $
* Goldman Sachs GS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 930 $ à 1 100 $
* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33 $
* IBM IBM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 291 $
* IBM IBM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* IBM IBM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 225 $ à 267 $
* Ingram Micro INGM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 27,50 $ à 33 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Evercore ISI abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le
marché »
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 55 $ à 40 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 250 $ à 235 $
* Insulet Corp PODD.O : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de
cours de 190 $
* Intel INTC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 135 $ à 160 $
* JetBlue Airways Corp JBLU.O : UBS relève son objectif de cours de 4 $ à 4,5 $
* KLA Corp KLAC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 210 $ à 317 $
* Kosmos Energy KOS.N : BofA Global Research relance sa couverture avec une note « sous-performance »
* Kosmos Energy KOS.N : BofA Global Research reprend la couverture avec un objectif de cours de 1,46 dollar
* Lam Research LRCX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 330 $ à 480 $
* LCI Industries LCII.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 150 $ à 125 $
* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de cours de 93 dollars
* M&T Bank Corp MTB.N : RBC relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $
* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 240 $ à 365 $
* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 82 $ à 85 $
* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 950 $ à 1 500 $
* MKS Incorporated MKSI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 380 $ à 500 $
* Mohawk Industries Inc MHK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : RBC lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 216 dollars
* Molina Healthcare Inc MOH.N : RBC lance la couverture du titre avec une note « sector perform »
* Morgan Stanley MS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 194 $ à 220 $
* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 38 $ à 45 $
* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Raymond James lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »
* Nkarta Inc NKTX.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « acheter »
* Opus Genetics Inc IRD.O : RBC lance sa couverture avec une note « surperformance »; objectif de cours: 10 $
* Paypay Corp PAYP.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Paypay Corp PAYP.O : JP Morgan reprend sa couverture avec un objectif de cours de 21 $
* Pool Corporation POOL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 230 $ à 215 $
* Primoris Services Corp PRIM.N : KeyBanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »
* Primoris Services Corp PRIM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 135 $ à 117 $
* Primoris Services Corporation PRIM.N : KeyBanc abaisse sa recommandation de « surpondération » à « pondération sectorielle
»
* Primoris Services Corporation PRIM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 118 $ à 85 $
* Public Storage PSA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 302 $ à 338 $
* Qualcomm QCOM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 165 $ à 195 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 435 $ à 460 $
* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 24 $ à 19 $
* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Seres Therapeutics Inc MCRB.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Seres Therapeutics Inc MCRB.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de 12 dollars
* Shell SHEL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 95 $ à 89 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : RBC relève son objectif de cours de 72 $ à 80 $
* Southern Co SO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 103 $ à 99 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : UBS relève son objectif de cours de 53 $ à 61 $
* Spyre Therapeutics SYRE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 115 $ à 135 $
* State Street Corp STT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 172 $ à 193 $
* Sunoco LP SUN.N : Barclays relève son objectif de cours de 73 $ à 75 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 450 $ à 550 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »
* Take-Two Interactive TTWO.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 320 $ à 368 $
* Talen Energy Corp TLN.O : Jefferies reprend la couverture du titre avec une recommandation « Hold »
* Talen Energy Corp TLN.O : Jefferies reprend la couverture avec un objectif de cours de 453 dollars
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Hold »
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours de 15,5 $
* Tapestry Inc TPR.N : UBS relève son objectif de cours de 187 $ à 230 $
* Targa Resources Corp. TRGP.N : Barclays relève son objectif de cours de 262 $ à 270 $
* TD Synnex Corporation SNX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 271 $ à 341 $
* Teradyne Inc TER.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 365 $ à 525 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 650 $ à 525 $
* United Airlines Holdings Inc UAL.O : UBS relève son objectif de cours de 148 $ à 153 $
* Visteon Corp VC.O : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 145 $
* Visteon Corp VC.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »
* Wendy'S Co WEN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Wingstop Inc WING.O : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $
* Winnebago Industries Inc WGO.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $
* WW Grainger Inc GWW.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 1 171 $ à 1 166 $
* XCF Global Inc SAFX.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de
cours de 1 $
* Zebra Technologies Corp ZBRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 345 $ à 346 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer