information fournie par Reuters • 23/12/2025 à 12:20

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-APi Group, Elf Beauty, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont APi Group, Elf Beauty et Tesla.

FAITS MARQUANTS

* APi Group Corp APG.N : RBC relève l'objectif de cours de 40 à 45 dollars

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 110 $ contre 120 $

* KB Home KBH.N : KBW réduit le cours cible de 67 $ à 62 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 111,00 $ contre 110,00 $

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 482 $ à 551 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abacus Global Management Inc ABL.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 9 à 11 dollars

* APi Group Corp APG.N : RBC relève le cours cible de 40 $ à 45 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Jefferies relève le cours cible de 67 $ à 90 $

* Block Inc XYZ.N : Raymond James relève le cours cible de 81 $ à 83 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BTIG augmente le prix cible de 41 $ à 50 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Morgan Stanley relève le prix cible à 240,00 $ contre 221,00 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 148,00 $ de 139,00 $

* CME Group Inc CME.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 314,00 $ à 320,00 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 50 $ de 46 $

* Echostar Corp SATS.O : Citigroup augmente le prix cible de 87 $ à 111 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 110$ contre 120

* Estée Lauder EL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Davy Research abaisse le cours cible à 294 $, contre 307 $

auparavant

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : Jefferies augmente le prix cible de 7,80 $ à 9 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 29,00 $ à 13,00 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Morgan Stanley augmente le PT à 174,00 $ de 169,00 $

* KB Home KBH.N : KBW réduit le prix cible de 67 $ à 62 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 29$ contre 30

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève le cours cible à 39 $ contre 24 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Piper Sandler relève le cours cible de 42 à 48 dollars

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 462,00 $ à 447,00 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 209,00 $ à 204,00 $

* Meta META.O : Baird réduit le prix cible à 815 $ de 820 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 87 $ contre 81 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 110,00 $ à 111,00 $

* Onestream Inc OS.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 24$ contre 25

* Paycom Software Inc PAYC.N : Citigroup réduit le prix cible à 185 $ contre 191 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Citigroup augmente le prix cible de 175 $ à 179 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 100 $ contre 94 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Piper Sandler relève le prix cible de 110 à 120 dollars

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Morgan Stanley augmente le PT à 187,00 $ de 185,00 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Piper Sandler augmente le PT à 230$ de 220

* Rollins Inc ROL.N : RBC augmente le prix cible de 62 $ à 70 $

* Savara Inc SVRA.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 10 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 93 $ à 102 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 482 $ à 551 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 118,00 $ à 119,00 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 151 $ contre 153 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Needham augmente l'objectif de cours à 42 $ contre 34 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 36,00 $ à 35,00 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 218 $ contre 225 $

* Whitehawk Therapeutics Inc WHWK.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat; PT 7 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Citigroup augmente le prix cible de 48 $ à 51 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 38 $ à 40 $