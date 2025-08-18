 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ANI Pharmaceuticals, Berkshire Hathaway, Chevron
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 09:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ANI Pharmaceuticals, Berkshire Hathaway et Chevron.

FAITS MARQUANTS

* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Jefferies relève son cours cible à 120 dollars contre 80 dollars

auparavant

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen réduit le cours cible à 718 000,00 $ contre 727 000,00 $

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies abaisse le cours cible à 171 $ contre 178 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le cours cible de 150 $ à 170 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies abaisse le cours cible de 186 $ à 181 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Albemarle ALB.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 à 80 dollars

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit le cours cible à 19$ contre 25

* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Jefferies relève le cours cible de 80 $ à 120 $

* APA Corporation APA.O : Jefferies relève le cours cible de 19 $ à 21 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen réduit le cours cible de 727 000,00 $ à 718 000,00

$

* Berkshire Hathaway BRKb.N : TD Cowen réduit le cours cible à 479 $ de 485 $

* BP BP.N : Piper Sandler relève le cours cible à 38 $ contre 35 $

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies abaisse le cours cible à 171 $ contre 178 $

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler augmente le cours cible à 168 $ de 164 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies relève le cours cible à 110 $ contre 109 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Jefferies relève le cours cible de 39 $ à 46 $

* Conocophillips COP.N : Jefferies relève le cours cible de 120 $ à 129 $

* Conocophillips COP.N : Piper Sandler relève le cours cible de 123 à 124 $

* Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O : Jefferies réduit le cours cible à 39 $

contre 53 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies relève le cours cible à 22 $ contre 16 $

* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies relève le cours cible de 365 à 370 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Jefferies relève le cours cible de 26 à 27 dollars

* Deere & Co DE.N : D.A. Davidson réduit le cours cible à 580 $ contre 595 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies augmente le cours cible à 143 $ contre 141 $

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève le cours cible à 130 $, contre 126 $

auparavant

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies relève le cours cible de 106 $ à 130 $

* Excelerate Energy Inc EE.N : Jefferies abaisse le cours cible de 39 $ à 35 $

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler relève le cours cible à 145 $, contre 134 $

auparavant

* Fiserv Inc FI.N : Jefferies abaisse le cours cible de 145 $ à 140 $

* Fubotv Inc FUBO.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de sous-pondération

* Fubotv Inc FUBO.N : Prix cible de JP Morgan: 3,70

* Lyra Therapeutics Inc LYRA.O : Jefferies réduit le cours cible de 30 $ à 7 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies réduit le cours cible de 213 à 206 $

* McGraw Hill Inc MH.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* McGraw Hill Inc MH.N : JP Morgan fixe un cours cible de 21 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Jefferies réduit le cours cible de 24 $ à 23 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : JP Morgan vise un cours de 21 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies relève le cours cible de 43 $ à 44 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève le cours cible à 287 $ contre 243 $

* Phathom Pharmaceuticals Inc PHAT.O : Jefferies relève le cours cible à 20 $, contre 13

$ auparavant

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies abaisse le cours cible de 134 $ à 130 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies relève le cours cible de 150 $ à 170 $

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Jefferies relève le cours cible de 58 $ à 75 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies réduit le cours cible à 181 $ contre 186 $

* Veru Inc VERU.O : Jefferies réduit le cours cible à 4 $ à 10 $

Valeurs associées

ALBEMARLE
82,220 USD NYSE +0,96%
AMRICLD RLTY REITRG
14,850 USD NYSE +0,44%
ANI PHARMACEUTIC
87,4700 USD NASDAQ -2,81%
APA
20,4800 USD NASDAQ -0,05%
BERKSHIRE HATH RG-A
715 749,390 USD NYSE -0,36%
BP SP ADR
34,330 USD NYSE -0,89%
CHEVRON
156,570 USD NYSE +0,88%
CHORD ENERGY
102,1100 USD NASDAQ -0,68%
CIVITAS RES
33,210 USD NYSE -1,92%
CONOCOPHILLIPS
95,350 USD NYSE -0,33%
CORB PHRM HLDGS
9,2500 USD NASDAQ -3,95%
CORE SCIENTIFIC
14,1300 USD NASDAQ +2,13%
CORPAY RG-B
317,380 USD NYSE -0,92%
COTERRA ENERGY
24,050 USD NYSE -0,08%
DEERE & CO
488,850 USD NYSE +2,10%
DIAMONDBACK ENG
140,2200 USD NASDAQ -0,39%
DOLLAR GENERAL
112,770 USD NYSE -1,67%
DOLLAR TREE
113,4900 USD NASDAQ -0,99%
EXCELERATE ENR RG-A
23,910 USD NYSE -1,97%
EXXON MOBIL
106,500 USD NYSE -0,81%
FISERV INC
136,640 USD NYSE +1,50%
FUBOTV
3,615 USD NYSE -2,17%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
LYRA THERAPEUTCS
7,0500 USD NASDAQ -0,70%
MARATHON PETRO
162,370 USD NYSE +0,01%
MURPHY OIL
22,970 USD NYSE -1,12%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
OCCIDENTAL PETROLEUM
44,605 USD NYSE -0,38%
ORACLE
248,370 USD NYSE +1,47%
PHATHOM PHARMA
10,2400 USD NASDAQ -2,20%
PHILLIPS 66
123,610 USD NYSE +0,75%
Pétrole Brent
65,87 USD Ice Europ -0,39%
Pétrole WTI
62,68 USD Ice Europ -0,78%
ROSS STORES
146,9400 USD NASDAQ -0,30%
TARSUS PHARMA
54,2100 USD NASDAQ +0,13%
VALERO ENERGY
136,740 USD NYSE +0,65%
VERU
3,5900 USD NASDAQ -3,23%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/08/2025 à 09:43:46.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

