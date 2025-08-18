TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ANI Pharmaceuticals, Berkshire Hathaway, Chevron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ANI Pharmaceuticals, Berkshire Hathaway et Chevron.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Albemarle ALB.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 à 80 dollars
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit le cours cible à 19$ contre 25
* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Jefferies relève le cours cible de 80 $ à 120 $
* APA Corporation APA.O : Jefferies relève le cours cible de 19 $ à 21 $
* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen réduit le cours cible de 727 000,00 $ à 718 000,00

* Berkshire Hathaway BRKb.N : TD Cowen réduit le cours cible à 479 $ de 485 $
* BP BP.N : Piper Sandler relève le cours cible à 38 $ contre 35 $
* Chevron Corp CVX.N : Jefferies abaisse le cours cible à 171 $ contre 178 $
* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler augmente le cours cible à 168 $ de 164 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies relève le cours cible à 110 $ contre 109 $
* Civitas Resources Inc CIVI.N : Jefferies relève le cours cible de 39 $ à 46 $
* Conocophillips COP.N : Jefferies relève le cours cible de 120 $ à 129 $
* Conocophillips COP.N : Piper Sandler relève le cours cible de 123 à 124 $
* Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O : Jefferies réduit le cours cible à 39 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies relève le cours cible à 22 $ contre 16 $
* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies relève le cours cible de 365 à 370 $
* Coterra Energy Inc CTRA.N : Jefferies relève le cours cible de 26 à 27 dollars
* Deere & Co DE.N : D.A. Davidson réduit le cours cible à 580 $ contre 595 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies augmente le cours cible à 143 $ contre 141 $
* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève le cours cible à 130 $, contre 126 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies relève le cours cible de 106 $ à 130 $
* Excelerate Energy Inc EE.N : Jefferies abaisse le cours cible de 39 $ à 35 $
* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler relève le cours cible à 145 $, contre 134 $

* Fiserv Inc FI.N : Jefferies abaisse le cours cible de 145 $ à 140 $
* Fubotv Inc FUBO.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de sous-pondération
* Fubotv Inc FUBO.N : Prix cible de JP Morgan: 3,70
* Lyra Therapeutics Inc LYRA.O : Jefferies réduit le cours cible de 30 $ à 7 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies réduit le cours cible de 213 à 206 $
* McGraw Hill Inc MH.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération
* McGraw Hill Inc MH.N : JP Morgan fixe un cours cible de 21 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : Jefferies réduit le cours cible de 24 $ à 23 $
* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : JP Morgan vise un cours de 21 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies relève le cours cible de 43 $ à 44 $
* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève le cours cible à 287 $ contre 243 $
* Phathom Pharmaceuticals Inc PHAT.O : Jefferies relève le cours cible à 20 $, contre 13

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies abaisse le cours cible de 134 $ à 130 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies relève le cours cible de 150 $ à 170 $
* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Jefferies relève le cours cible de 58 $ à 75 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies réduit le cours cible à 181 $ contre 186 $
* Veru Inc VERU.O : Jefferies réduit le cours cible à 4 $ à 10 $
