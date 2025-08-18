information fournie par Reuters • 18/08/2025 à 09:43

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ANI Pharmaceuticals, Berkshire Hathaway, Chevron

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ANI Pharmaceuticals, Berkshire Hathaway et Chevron.

FAITS MARQUANTS

auparavant

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Albemarle ALB.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 à 80 dollars

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit le cours cible à 19$ contre 25

* ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Jefferies relève le cours cible de 80 $ à 120 $

* APA Corporation APA.O : Jefferies relève le cours cible de 19 $ à 21 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen réduit le cours cible de 727 000,00 $ à 718 000,00

$

* Berkshire Hathaway BRKb.N : TD Cowen réduit le cours cible à 479 $ de 485 $

* BP BP.N : Piper Sandler relève le cours cible à 38 $ contre 35 $

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies abaisse le cours cible à 171 $ contre 178 $

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler augmente le cours cible à 168 $ de 164 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies relève le cours cible à 110 $ contre 109 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Jefferies relève le cours cible de 39 $ à 46 $

* Conocophillips COP.N : Jefferies relève le cours cible de 120 $ à 129 $

* Conocophillips COP.N : Piper Sandler relève le cours cible de 123 à 124 $

* Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O : Jefferies réduit le cours cible à 39 $

contre 53 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies relève le cours cible à 22 $ contre 16 $

* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies relève le cours cible de 365 à 370 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Jefferies relève le cours cible de 26 à 27 dollars

* Deere & Co DE.N : D.A. Davidson réduit le cours cible à 580 $ contre 595 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies augmente le cours cible à 143 $ contre 141 $

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève le cours cible à 130 $, contre 126 $

auparavant

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies relève le cours cible de 106 $ à 130 $

* Excelerate Energy Inc EE.N : Jefferies abaisse le cours cible de 39 $ à 35 $

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler relève le cours cible à 145 $, contre 134 $

auparavant

* Fiserv Inc FI.N : Jefferies abaisse le cours cible de 145 $ à 140 $

* Fubotv Inc FUBO.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de sous-pondération

* Fubotv Inc FUBO.N : Prix cible de JP Morgan: 3,70

* Lyra Therapeutics Inc LYRA.O : Jefferies réduit le cours cible de 30 $ à 7 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Jefferies réduit le cours cible de 213 à 206 $

* McGraw Hill Inc MH.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* McGraw Hill Inc MH.N : JP Morgan fixe un cours cible de 21 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Jefferies réduit le cours cible de 24 $ à 23 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : JP Morgan vise un cours de 21 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies relève le cours cible de 43 $ à 44 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève le cours cible à 287 $ contre 243 $

* Phathom Pharmaceuticals Inc PHAT.O : Jefferies relève le cours cible à 20 $, contre 13

$ auparavant

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies abaisse le cours cible de 134 $ à 130 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies relève le cours cible de 150 $ à 170 $

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Jefferies relève le cours cible de 58 $ à 75 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies réduit le cours cible à 181 $ contre 186 $

* Veru Inc VERU.O : Jefferies réduit le cours cible à 4 $ à 10 $