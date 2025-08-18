Audiovisuel: MFE (famille Berlusconi) détient 43,6% de ProSiebenSat.1

information fournie par Boursorama avec AFP • 18/08/2025 à 13:35

Le groupe audiovisuel italien MediaForEurope (MFE), contrôlé par la famille Berlusconi, a annoncé lundi qu'il avait pris le contrôle d'environ 43,6% du capital de l'allemand ProSiebenSat.1 à travers son offre publique d'achat.

( DPA / FRANK LEONHARDT )

Les actionnaires du groupe allemand disposent encore de deux semaines pour céder leurs parts, a précisé MFE dans un communiqué.

MFE, dirigé par Pier Silvio Berlusconi, fils du défunt Premier ministre et magnat des médias Silvio Berlusconi, est le plus grand groupe audiovisuel privé de la péninsule et l'un des plus importants en Europe.

Pier Silvio Berlusconi dit vouloir créer un groupe médiatique capable de faire face à la concurrence croissante des grandes plateformes de streaming américaines telles que Netflix ou Amazon.

Le groupe italien avait dévoilé fin mars son ambition d'augmenter sa participation dans ProSiebenSat.1, mais il fait face à la concurrence du groupe tchèque PPF, deuxième actionnaire de ProSiebenSat.1, qui a lancé une offre concurrente en juin.

ProSieben a recommandé à ses actionnaires d'accepter l'offre de MFE qui valorise le groupe à 1,9 milliard d'euros. Le gouvernement allemand a de son côté exprimé des inquiétudes sur l'impact que cette prise de contrôle pourrait avoir sur l'indépendance journalistique au sein du groupe.

Dans son communiqué de lundi, MFE précise que son offre a été acceptée par l'équivalent de 10,26% du capital, dont elle contrôlait déjà 33,31%

Les actionnaires de ProSieben n'ayant pas encore sauté le pas peuvent le faire jusqu'au 1er septembre, a ajouté MFE.

MFE avait amélioré son offre fin juillet, ce que PPF n'avait pas fait.