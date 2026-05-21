TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Analog Devices, Intuit, Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Analog Devices, Intuit et Nvidia.

POINTS FORTS

* Analog Devices Inc ADI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 410 $ à 475 $

* Cencora COR.N : Baird abaisse son objectif de cours de 339 $ à 337 $

* Intuit Inc INTU.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 650 $ à 550 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 220 $ à 255 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 161 $ à 158 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 60 Degrees Pharmaceuticals Inc SXTP.O : H.C. Wainwright passe de “acheter” à “neutre”

* Agilon Health Inc AGL.N : Benchmark relève son objectif de cours de 13 $ à 95 $

* Ameren Corp AEE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 126 $

* Ameren Corp AEE.N : JP Morgan passe de “neutre” à “surpondérer”

* Analog Devices Inc ADI.O : Barclays relève son objectif de cours de 430 $ à 450 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 330 $ à

365 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Bernstein relève son objectif de cours de 375 $ à 430 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Citigroup relève son objectif de cours de 400 $ à 460 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 410 $ à 475 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Needham relève son objectif de cours de 400 $ à 440 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Raymond James relève son objectif de cours de 385 $ à

430 $

* Analog Devices Inc ADI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 364 $ à 405 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 470 $ à 515 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 373,00 $ à 428,00

$

* Applied Digital Corp APLD.O : Needham relève son objectif de cours de 51 $ à 66 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 265,00 $ à

240,00 $

* Avient AVNT.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $

* Bally's Corp. BALY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BMO relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Brown & Brown Inc. BRO.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 65,00 $

à 60,00 $

* Cencora COR.N : Baird abaisse son objectif de cours de 339 $ à 337 $

* Centene Corp CNC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 60 $ à 72 $

* Crowdstrike Holdings, Inc. CRWD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 525 $ à 700

$

* Dell Technologies Inc DELL.N : Bernstein relève son objectif de cours de 220 $ à 280 $

* Dell Technologies Inc. DELL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 110,00 $ à

170,00 $

* Driven Brands Holdings Inc DRVN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 18 $ à 14 $

* Dynatrace, Inc DT.N : William Blair initie la couverture avec une note “surperformer”

* Elf Beauty ELF.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 67,00 $ à 59,00 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 93 $ à 85 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Etsy Inc ETSY.N : Argus Research relève sa recommandation de “conserver” à “acheter”

* Flywire Corp FLYW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Flywire Corp FLYW.O : JP Morgan relève sa recommandation de “sous-pondérer” à “neutre”

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : UBS relève son objectif de cours de 74 $ à 75 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 53 $ à 45 $

* GE Healthcare GEHC.O : UBS passe de “vendre” à “neutre”; abaisse son objectif de cours de 75

$ à 69 $

* GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 69 $

* GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O : UBS passe de “vendre” à “neutre”

* Glaukos Corp GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 141 $ à 162 $

* Gogo Inc GOGO.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 8,00 $ à 7,00 $

* Hasbro HAS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 113,00 $ à 115,00 $

* Hasbro HAS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 98 $ à 92 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Bernstein relève son objectif de cours de 21 $ à 35 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 25,00 $

à 33,00 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 27 $ à 22 $

* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Immunovant Inc IMVT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 28 $ à 35 $

* Immunovant Inc IMVT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 32,00 $ à 43,00

$

* Immunovant Inc IMVT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Immunovant Inc IMVT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 22 $ à 33 $

* Immunovant Inc IMVT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 50 $ à 59 $

* Neptune Insurance Holdin Inc NP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 26,00 $ à

29,00 $

* Insulet Corp PODD.O : William Blair initie la couverture avec une note “surperformer”

* Intuit Inc INTU.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 540 $ à 443 $

* Intuit Inc INTU.O : BMO abaisse son objectif de cours de 550 $ à 412 $

* Intuit Inc INTU.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 649 $ à 591 $

* Intuit Inc INTU.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 600 $ à 530 $

* Intuit Inc INTU.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 650 $ à 550 $

* Intuit Inc INTU.O : RBC abaisse son objectif de cours de 600 $ à 500 $

* Intuit Inc INTU.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 500 $ à 375 $

* Intuit Inc INTU.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 500 $ à 410 $

* Intuit Inc INTU.O : UBS abaisse son objectif de cours de 440 $ à 360 $

* Intuit Inc INTU.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 425 $ à 360 $

* KBR Inc KBR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 42 $ à 36 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Barclays relève son objectif de cours de 320 $ à 387 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 360 $ à 390 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de

350,00 $ à 330,00 $

* Kodiak Gas Services Inc. KGS.N : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 76 $

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : Susquehanna passe de “positif” à “neutre”

* Lemonade Inc. LMND.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 80,00 $ à 75,00 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 260,00 $

à 257,00 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 275 $ à 245 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 305 $ à 278 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 325 $ à 279 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 294 $ à 280 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 300 $ à 276 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 264 $ à 232 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 280 $ à 235 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 280 $ à 255

$

* Lowe's Companies Inc LOW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 315 $ à 285 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 260 $ à 255 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 118 $ à 215 $

* Mosaic Co MOS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* nLIGHT Inc LASR.O : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Argus Research relève son objectif de cours de 220 $ à 270 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Benchmark relève son objectif de cours de 250 $ à 335 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Bernstein relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $

* Nvidia Corp NVDA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 320 $ à

350 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 220 $ à 255 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 265 $ à 280 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Melius Research relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 285 $ à 288 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Needham relève son objectif de cours de 240 $ à 270 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : RBC relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Stifel relève son objectif de cours de 250 $ à 282 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 287 $ à 307 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : UBS relève son objectif de cours de 275 $ à 280 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Wedbush relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 285,00 $ à 288,00 $

* Okta Inc OKTA.O : BTIG relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Okta Inc OKTA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 76 $ à 85 $

* Opus Genetics Inc IRD.O : Leerink Partners attribue une note “surperformer”; objectif de

cours: 10 $

* Palo Alto Networks Inc. PANW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 235 $ à 285 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 235 $ à 285 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG relève son objectif de cours de 53 $ à 65 $

* Rubrik Inc RBRK.N : BTIG relève son objectif de cours de 64 $ à 76 $

* Sailpoint Inc. SAIL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Salesforce Inc CRM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $

* Semtech Corp SMTC.O : Stifel relève son objectif de cours de 98 $ à 157 $

* Sentinelone Inc. S.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : UBS relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : Barclays relève son objectif de cours de 61 $ à 62 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : BMO relève son objectif de cours de 54 $ à 62 $

* Target Corp TGT.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 123 $ à 126 $

* Target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $

* Target Corp TGT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 120 $ à 122 $

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 121 $ à 127 $

* Target Corp TGT.N : RBC relève son objectif de cours de 132 $ à 153 $

* Target Corp TGT.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 148 $ à 150 $

* Target Corp TGT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 123 $ à 130 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BMO relève son objectif de cours de 165 $ à 180 $

* The Coca-Cola Company KO.N : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 89 $

* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 218 $ à 222

$

* TJX Companies Inc TJX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Barclays relève son objectif de cours de 183 $ à 190 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 168 $ à 182 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 182 $ à 183 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 185 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 175 $ à 190 $

* TJX Companies Inc TJX.N : UBS relève son objectif de cours de 193 $ à 197 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 161 $ à 158 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 170 $ à 165 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 198 $ à 187 $

* TWFG, Inc. TWFG.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 24,00 $ à 21,00 $

* Urban Outfitters URBN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 85,00 $ à

90,00 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 94 $ à 97 $

* V.F. Corporation VFC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* V.F. Corporation VFC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 340 $ à 380 $

* VF Corp VFC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* VF Corp VFC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 33 $

* Welltower Inc WELL.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 236 $ à 248 $

* Western Midstream Partners LP WES.N : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Benchmark relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 12 $ à 4 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Jefferies passe de “acheter” à “conserver”

* Zscaler, Inc. ZS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $