 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ubisoft en chute après ses résultats annuels, Oddo BHF reste à l'écart
information fournie par AOF 21/05/2026 à 15:38

(Zonebourse.com) - Ubisoft plonge de 12,4% ce jeudi et essuie ainsi la 2e plus forte baisse du SBF 120 après Elior (-26,5%), au lendemain de la publication par l'éditeur de jeux vidéo de ses résultats pour son exercice clos à fin mars, "conformes au méga warning de janvier" selon Oddo BHF.

Le groupe a fait état de pertes massives de -1 045 MEUR au niveau net et de -1 475 MEUR au niveau opérationnel courant, contre des attentes respectives à -1 201 MEUR et à -960 MEUR selon le bureau d'études, tandis que le chiffre d'affaires a diminué de 17% à 1 525 MEUR.

"Sans surprise, ces résultats sont mauvais", constate l'analyste en charge du dossier, rappelant que "le groupe avait émis un méga profit warning en janvier suite à la modification du pipeline de jeux, au report de partenariats et à une dépréciation accélérée de 650 MEUR".

Selon Oddo BHF, la situation va rester très compliquée durant l'exercice 2027 au regard des objectifs financiers communiqués, les dirigeants prévoyant un CA toujours en baisse "à un seul chiffre élevé" (" high single digit ") et une marge opérationnelle encore négative "à un seul chiffre élevé".

"Cette publication annuelle confirme que le groupe a besoin de temps pour retrouver sa capacité à lancer régulièrement des jeux à succès et renouer avec une croissance durable, des profits confortables et une génération de trésorerie robuste...", juge l'analyste.

Pendant la période de réorganisation profonde, le bureau d'études préfère rester à l'écart d'Ubisoft avec une opinion "sous-performance" et un objectif de cours maintenu à 3,5 EUR, "d'autant que la situation bilancielle reste tendue".

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

UBISOFT
4,3770 EUR Euronext Paris -8,56%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/05/2026 à 15:38:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 113,21 -0,05%
Pétrole Brent
107,28 +2,02%
EUTELSAT
3,73 +19,17%
STELLANTIS
6,105 -5,02%
2CRSI
45 +8,70%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank