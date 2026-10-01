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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amrize, Dexcom, Lennar
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 20:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amrize, Dexcom et Lennar.

POINTS FORTS

* Amrize AMRZ.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 55 $

* Dexcom DXCM.O : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Lennar LEN.N : Morgan Stanley initie la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de

cours: 65 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Synopsys SNPS.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 590 $ à 640 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Agree Realty ADC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 82 $ à 73 $

* AIG AIG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 92 $ à 88 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $

* Allstate Corp ALL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 334 $ à 336 $

* American Airlines AAL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 12 $

* Amrize AMRZ.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 55 dollars

* Amrize AMRZ.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 58 $ à 50 $

* Apple AAPL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 360 $ à 355 $

* Atmos Energy ATO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 173 $ à 167 $

* Atossa Therapeutics ATOS.O : Ascendiant Capital Markets relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $

* Axogen AXGN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 60 $ à 53 $

* Banc of California BANC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Bank of America BAC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $

* Bank of Hawaii BOH.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $

* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Banner Corp BANR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 74 $ à 71 $

* BJ's Restaurants BJRI.O : Mizuho relève son objectif de cours de 74 $ à 76 $

* BJ's Restaurants BJRI.O : Mizuho passe de « neutre » à « surperformer »

* Blackstone BX.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 135 $ à 122 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 21 $ à

20 $

* Brown & Brown BRO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 83 $

* Cal-Maine Foods CALM.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $

* Carmax KMX.N : Barclays relève son objectif de cours de 61 $ à 67 $

* Carmax KMX.N : Stephens relève son objectif de cours de 74 $ à 81 $

* Carnival Corporation CCL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* Cigna CI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 307 $ à 288 $

* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 193 $ à 187

$

* City Holding Co CHCO.O : KBW relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Civeo CVEO.N : Northland Capital lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 42 $

* Clorox CLX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Compass Group CPG.L : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Conagra Brands CAG.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Conagra Brands CAG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 10 $ à 5 $

* CRH Plc CRH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 122 $ à 106 $

* Customers Bancorp CUBI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 96 $ à 92 $

* D.R. Horton DHI.N : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* D.R. Horton DHI.N : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 151 dollars

* Delta Air Lines DAL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 95 $

* Dexcom DXCM.O : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Dick's Sporting Goods DKS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 135 $ à 128 $

* Digital Turbine APPS.O : RBC lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformance »;

objectif de cours: 15 $

* Dow DOW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 35 $ à 32 $

* DraftKings DKNG.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Dynatrace DT.N : UBS relève son objectif de cours de 65 $ à 74 $

* E.L.F. Beauty ELF.N : Raymond James relève son objectif de cours de 100 $ à 117 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 232 $ à 190 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Element Solutions ESI.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $

* Enliven Therapeutics ELVN.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 75 dollars

* EOG Resources EOG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 151 $ à 164 $

* Ethos Technologies LIFE.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Euronet Worldwide EEFT.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : Baird relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Factset FDS.N : BMO relève son objectif de cours de 282 $ à 300 $

* Factset FDS.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 299 $ à 301 $

* Factset FDS.N : Stifel relève son objectif de cours de 254 $ à 292 $

* First Business Financial Services FBIZ.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une

recommandation « surperformer »

* First Business Financial Services FBIZ.O : Raymond James lance sa couverture avec un objectif de cours de

75 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 2 450 $ à 2 300 $

* First Hawaiian FHB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* First Hawaiian FHB.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* First Hawaiian FHB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $

* Flagstar Bank Na FLG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 15,50 $ à 14 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 113 $ à 110 $

* Forbright FRBT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Forbright FRBT.O : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Freshpet FRPT.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « conserver »

* Gaming and Leisure Properties GLPI.O : RBC abaisse son objectif de cours de 52 $ à 44 $

* Getty Realty GTY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $

* Globus Medical GMED.N : RBC abaisse son objectif de cours de 115 $ à 85 $

* Goosehead Insurance GSHD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 68 $ à 60 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 39 $ à 42 $

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Barclays relève son objectif de cours de 79 $ à 83 $

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 76 $ à 92 $

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 67 $ à 72 $

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 57 $ à 70 $

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : UBS relève son objectif de cours de 59 $ à 66 $

* Hillman Solutions HLMN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Hub Group HUBG.O : Stifel passe de « vendre » à « conserver »

* Immunome IMNM.O : Stifel initie la couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours à

24 $

* Inspire Medical Systems INSP.N : RBC relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* L'italien Prysmian PRY.MI : Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours de 151 à 155 euros

* Jabil JBL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 426 $ à 378 $

* Jabil JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 425 $ à 430 $

* KB Home KBH.N : Morgan Stanley initie la couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif

de cours: 39 $

* KKR & Co KKR.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 121 $ à 115 $

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Kura Oncology KURA.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 30 $

* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève son objectif de cours de 350 $ à 390 $

* Lennar LEN.N : Morgan Stanley lance la couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de

cours: 65 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27 $

* Liquidia LQDA.O : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Liquidia LQDA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 115 $ à 45 $

* Liquidia LQDA.O : Needham abaisse son objectif de cours de 110 $ à 72 $

* Liquidia LQDA.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 106 $ à 53 $

* Liquidia LQDA.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « Strong Buy » à « Outperform »

* Marsh & McLennan Companies MRSH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 212 $ à 215 $

* Martin Marietta Materials MLM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 690 $ à 610 $

* Merck & Co MRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 177 $

* Micron Technology MU.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 2 000 $ à 2 100 $

* Micron Technology MU.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 400 $

* Micron Technology MU.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 1 500 $ à 1 900 $

* Monte Rosa Therapeutics GLUE.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec un objectif de cours

de 25 $

* Monte Rosa Therapeutics GLUE.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « acheter »

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 49 $

* National Energy Services Reunited NESR.O : BMO lance sa couverture avec une recommandation « surperformer

»

* National Energy Services Reunited NESR.O : BMO lance sa couverture avec un objectif de cours de 39 $

* NNN REIT NNN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 47 $ à 42 $

* NVR NVR.N : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de

cours de 5 058 $

* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Orchestra Biomed Holdings OBIO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $

* Ormat Technologies ORA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 157 $ à 100 $

* Ormat Technologies ORA.N : UBS passe de « acheter » à « neutre »

* PBF Energy PBF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 83 $ à 89 $

* Pepsico PEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 142 $ à 133 $

* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Pinnacle West Capital PNW.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 108 $ à 94 $

* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 264 $ à 252 $

* Preferred Bank PFBC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Pultegroup PHM.N : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Pultegroup PHM.N : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 128 $

* Qnity Electronics Q.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 180 $ à 160 $

* Realty Income O.N : RBC abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Rogers ROG.N : B. Riley relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Sable Offshore SOC.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours à 10 dollars

* Sagimet Biosciences SGMT.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $

* Sagimet Biosciences SGMT.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $

* Semtech SMTC.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Semtech SMTC.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Sintx Technologies SINT.O : Ascendiant Capital Markets relève son objectif de cours de 12 $ à 12,50 $

* Solstice Advanced Materials SOLS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 41 $

* Spyre Therapeutics SYRE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 126 $ à 129 $

* Spyre Therapeutics SYRE.O : Jonestrading relève son objectif de cours de 121 $ à 130 $

* Summit Therapeutics SMMT.O : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Synopsys SNPS.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 590 $ à 640 $

* Synopsys SNPS.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 590 $ à 640 $

* Synopsys SNPS.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 575 $ à 620 $

* Texas Capital Bancshares TCBI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $

* The Baldwin Insurance Group BWIN.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* The Baldwin Insurance Group BWIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* The Progressive Corporation PGR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 302 $ à 314 $

* The Vita Coco Company COCO.O : Oppenheimer lance la couverture avec un objectif de cours de 70 $

* The Vita Coco Company COCO.O : Oppenheimer lance la couverture avec une recommandation « surperformer »

* The Williams Companies WMB.N : Barclays relance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* The Williams Companies WMB.N : Barclays relance sa couverture avec un objectif de cours de 82 $

* Titan America SA TTAM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $

* Toll Brothers TOL.N : Morgan Stanley lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours à 159 $

* Travelers TRV.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 307 $ à 301 $

* Trico Bancshares TCBK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 63 $ à 56,5 $

* TWFG TWFG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 28 $ à 26 $

* U.S. Bancorp USB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 69 $ à 67 $

* UMB Financial UMBF.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 180 $ à 160 $

* United Airlines UAL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 155 $ à 134 $

* United Therapeutics UTHR.O : BTIG relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Valley National Bancorp VLY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15,50 $

* Valvoline VVV.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 41 $ à 34 $

* VICI Properties VICI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 29 $ à 26 $

* Vicor VICR.O : Needham relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 350 $ à 300 $

* W. R. Berkley Corporation WRB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 68 $ à 66 $

* W.P. Carey WPC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 77 $ à 67 $

* Wafd WAFD.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $

* Warner Music Group WMG.O : UBS relève son objectif de cours de 42 $ à 43 $

* Wells Fargo WFC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 94 $ à 95 $

* Western Alliance Ban WAL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 93 $ à 90 $

* Westlake Corp WLK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 88 $ à 72 $

* Westlake Corp WLK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 104 $ à 90 $

* Whitehawk Therapeutics WHWK.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 9 $

* Zenas Biopharma ZBIO.O : Citigroup relève son objectif de cours de 41 $ à 48 $

* Zions Bancorp National Association ZION.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Zions Bancorp National Association ZION.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 71 $ à 68 $

Valeurs associées

AGREE RLTY REIT
65,880 USD NYSE +1,23%
ALBEMARLE
104,600 USD NYSE -0,40%
ALLSTATE
223,750 USD NYSE -0,31%
AMERICAN AIRLINE
12,9400 USD NASDAQ -1,45%
AMERICAN INTL GR
74,950 USD NYSE -0,66%
APPLE
333,6900 USD NASDAQ +1,02%
ATMOS ENERGY COR
157,170 USD NYSE +0,51%
ATOSSA THERPTCS
2,3400 USD NASDAQ +3,08%
AXOGEN
37,3900 USD NASDAQ -6,34%
BANC OF CALIFORNIA
17,745 USD NYSE +1,52%
BANK OF AMERICA
53,780 USD NYSE +0,12%
BANK OF HAWAII
69,245 USD NYSE +0,79%
BANK OF MARIN
27,7100 USD NASDAQ +1,65%
BANNER
67,8800 USD NASDAQ +0,85%
BJ'S RESTAURANTS
61,9300 USD NASDAQ +4,52%
BLACKSTONE
111,700 USD NYSE -0,51%
BROWN & BROWN
59,910 USD NYSE -3,07%
CAL-MAINE FOODS
66,6700 USD NASDAQ +1,26%
CARMAX
54,940 USD NYSE -1,70%
CARNIVAL CORP
25,780 USD NYSE +2,73%
CINCINNATI FINAN
161,9500 USD NASDAQ -0,12%
CITY HOLDING CO
142,8200 USD NASDAQ +1,01%
CLOROX CO.
80,410 USD NYSE -0,30%
COMPASS GROUP
29,875 USD LSE +2,38%
CONAGRA FOODS
13,360 USD NYSE +1,06%
CONNECT BIOPHAR
0,9270 USD NASDAQ -5,38%
CRH PLC
81,930 USD NYSE +0,31%
CUSTOMERS BANC
75,530 USD NYSE +2,04%
D R HORTON
134,990 USD NYSE -1,49%
DELTA AIR LINES
84,100 USD NYSE -0,05%
DEXCOM
85,3600 USD NASDAQ -1,01%
DICK'S SPORT GOO
136,040 USD NYSE +2,35%
DIGITAL TURBINE
11,1700 USD NASDAQ -3,29%
DOW
27,980 USD NYSE +1,41%
DRAFTKINGS RG-A
18,5900 USD NASDAQ -3,93%
DYNATRACE
59,300 USD NYSE +0,08%
EAGLE MATERIALS
171,360 USD NYSE -0,94%
EASTMAN CHEMICAL
64,880 USD NYSE +1,28%
ELEMENT SOLUTION
37,930 USD NYSE +4,35%
ELF BEAUTY
104,700 USD NYSE +0,52%
ENLIVEN THERP
46,9700 USD NASDAQ +1,64%
EOG RESOURCES
141,430 USD NYSE +0,06%
ETHOS TECH RG-A
34,1200 USD NASDAQ +4,76%
EURONET WORLDWID
63,5000 USD NASDAQ -0,22%
EXPEDIT INTL WAS
192,370 USD NYSE +2,42%
FACTSET RESH SYS
266,030 USD NYSE -4,20%
FIRST BUSINESS F
70,9300 USD NASDAQ +2,07%
FIRST CITIZENS RG-A
2 073,4600 USD NASDAQ 0,00%
FIRST HAWAIIAN
25,2600 USD NASDAQ +1,45%
FLAGSTAR FINANC
11,700 USD NYSE +0,09%
FLUTTER ENTMT
74,840 USD NYSE -2,08%
FORBRIGHT RG-A
17,7900 USD NASDAQ -2,31%
FRESHPET
60,2600 USD NASDAQ +4,40%
GAM & LSURE REIT
37,6800 USD NASDAQ +0,24%
GETTY REALTY REI
28,180 USD NYSE +1,20%
GLOBUS MEDICAL RG-A
75,620 USD NYSE +1,63%
GOOSEHEAD INS-A
45,5100 USD NASDAQ -3,48%
HARMONY BIOSCIEN
39,6400 USD NASDAQ +0,18%
HILLMAN SOLTNS
7,0400 USD NASDAQ +1,44%
HP ENTERPRISE
69,345 USD NYSE +7,32%
HUB GROUP-A
29,7700 USD NASDAQ -1,26%
IMMUNOME
20,9000 USD NASDAQ +0,05%
INSPIRE MED SYS
70,000 USD NYSE -1,06%
JABIL
304,370 USD NYSE +1,53%
KB HOME
45,760 USD NYSE -1,65%
KKR & CO
90,260 USD NYSE -1,09%
KRATOS DEF&SEC
43,0700 USD NASDAQ +0,58%
KURA ONCOLOGY
10,6500 USD NASDAQ 0,00%
LAM RESEARCH
347,4900 USD NASDAQ +2,17%
LENNAR RG-A
79,810 USD NYSE -2,83%
LEVI STRAUSS RG-A
19,860 USD NYSE -0,40%
LIQUIDIA
28,6400 USD NASDAQ +2,32%
MARTIN MARIETTA
482,540 USD NYSE +0,70%
MERCK
144,310 USD NYSE +0,35%
MICRON TECHNOLOGY
1 074,8900 USD NASDAQ -2,05%
MONTE ROSA THERP
10,5000 USD NASDAQ -6,75%
NATL BANK HLDG RG-A
38,070 USD NYSE -2,77%
NATL ENERGY SVC
24,6700 USD NASDAQ -1,06%
NNN REIT
40,950 USD NYSE +1,89%
NVR
5 993,850 USD NYSE -2,25%
OLD NATL BANCORP
24,9600 USD NASDAQ -0,08%
ORCHESTRA
5,9500 USD NASDAQ -6,30%
ORMAT TECHNOLOGI
92,870 USD NYSE +3,56%
PBF ENER RG-A
80,810 USD NYSE -1,86%
PEPSICO
125,8900 USD NASDAQ +0,23%
PFD BK
106,4800 USD NASDAQ +0,46%
PINNACLE WEST CA
95,920 USD NYSE +1,38%
PNC FINL SER
221,060 USD NYSE +0,14%
PROGRESSIVE (OHI
210,210 USD NYSE -0,36%
PRYSMIAN
129,800 EUR MIL +3,96%
PULTEGROUP
115,700 USD NYSE -0,55%
REALTY INCOME REIT
54,130 USD NYSE +1,12%
REGENERON PHARMACEUTICALS
735,2000 USD NASDAQ +0,05%
ROGERS
160,110 USD NYSE +2,90%
SAGIMET BIOSCIENCES
9,1400 USD NASDAQ -2,45%
SEMTECH
194,8800 USD NASDAQ +4,44%
SINTX TECH
2,2100 USD NASDAQ +3,76%
SOLSTICE ADVA
57,7000 USD NASDAQ +1,26%
SOUTHWEST AIRLIN
42,460 USD NYSE +1,46%
SUMMIT THERAP
16,7550 USD NASDAQ +0,39%
SYNOPSYS
489,9000 USD NASDAQ -0,13%
TEXAS CAP BANC
93,7600 USD NASDAQ +0,60%
THE CIGNA
270,540 USD NYSE +0,91%
TOLL BROTHERS IN
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/10/2026 à 20:41:04.

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