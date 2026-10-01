TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amrize, Dexcom, Lennar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amrize, Dexcom et Lennar.
POINTS FORTS
* Amrize AMRZ.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de
cours: 55 $
* Dexcom DXCM.O : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* Lennar LEN.N : Morgan Stanley initie la couverture avec une note « sous-pondérer »; objectif de
cours: 65 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $
* Synopsys SNPS.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 590 $ à 640 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Agree Realty ADC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 82 $ à 73 $
* AIG AIG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 92 $ à 88 $
* Albemarle ALB.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $
* Allstate Corp ALL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 334 $ à 336 $
* American Airlines AAL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 12 $
* Amrize AMRZ.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de
cours: 55 dollars
* Amrize AMRZ.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 58 $ à 50 $
* Apple AAPL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 360 $ à 355 $
* Atmos Energy ATO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 173 $ à 167 $
* Atossa Therapeutics ATOS.O : Ascendiant Capital Markets relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $
* Axogen AXGN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 60 $ à 53 $
* Banc of California BANC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $
* Bank of America BAC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $
* Bank of Hawaii BOH.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $
* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $
* Banner Corp BANR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 74 $ à 71 $
* BJ's Restaurants BJRI.O : Mizuho relève son objectif de cours de 74 $ à 76 $
* BJ's Restaurants BJRI.O : Mizuho passe de « neutre » à « surperformer »
* Blackstone BX.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 135 $ à 122 $
* Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 21 $ à
20 $
* Brown & Brown BRO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 83 $
* Cal-Maine Foods CALM.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $
* Carmax KMX.N : Barclays relève son objectif de cours de 61 $ à 67 $
* Carmax KMX.N : Stephens relève son objectif de cours de 74 $ à 81 $
* Carnival Corporation CCL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $
* Cigna CI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 307 $ à 288 $
* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 193 $ à 187
$
* City Holding Co CHCO.O : KBW relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $
* Civeo CVEO.N : Northland Capital lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;
objectif de cours: 42 $
* Clorox CLX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* Compass Group CPG.L : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* Conagra Brands CAG.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $
* Conagra Brands CAG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $
* Connect Biopharma Holdings Ltd CNTB.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 10 $ à 5 $
* CRH Plc CRH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 122 $ à 106 $
* Customers Bancorp CUBI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 96 $ à 92 $
* D.R. Horton DHI.N : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* D.R. Horton DHI.N : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 151 dollars
* Delta Air Lines DAL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 95 $
* Dexcom DXCM.O : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* Dick's Sporting Goods DKS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 135 $ à 128 $
* Digital Turbine APPS.O : RBC lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformance »;
objectif de cours: 15 $
* Dow DOW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 35 $ à 32 $
* DraftKings DKNG.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $
* Dynatrace DT.N : UBS relève son objectif de cours de 65 $ à 74 $
* E.L.F. Beauty ELF.N : Raymond James relève son objectif de cours de 100 $ à 117 $
* Eagle Materials Inc EXP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 232 $ à 190 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Element Solutions ESI.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $
* Enliven Therapeutics ELVN.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 75 dollars
* EOG Resources EOG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 151 $ à 164 $
* Ethos Technologies LIFE.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Euronet Worldwide EEFT.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* Expeditors International of Washington EXPD.N : Baird relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $
* Factset FDS.N : BMO relève son objectif de cours de 282 $ à 300 $
* Factset FDS.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 299 $ à 301 $
* Factset FDS.N : Stifel relève son objectif de cours de 254 $ à 292 $
* First Business Financial Services FBIZ.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une
recommandation « surperformer »
* First Business Financial Services FBIZ.O : Raymond James lance sa couverture avec un objectif de cours de
75 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 2 450 $ à 2 300 $
* First Hawaiian FHB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $
* First Hawaiian FHB.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »
* First Hawaiian FHB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $
* Flagstar Bank Na FLG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 15,50 $ à 14 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 113 $ à 110 $
* Forbright FRBT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $
* Forbright FRBT.O : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Freshpet FRPT.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « conserver »
* Gaming and Leisure Properties GLPI.O : RBC abaisse son objectif de cours de 52 $ à 44 $
* Getty Realty GTY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $
* Globus Medical GMED.N : RBC abaisse son objectif de cours de 115 $ à 85 $
* Goosehead Insurance GSHD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 68 $ à 60 $
* Harmony Biosciences HRMY.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 39 $ à 42 $
* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Barclays relève son objectif de cours de 79 $ à 83 $
* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 76 $ à 92 $
* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 67 $ à 72 $
* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 57 $ à 70 $
* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $
* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : UBS relève son objectif de cours de 59 $ à 66 $
* Hillman Solutions HLMN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $
* Hub Group HUBG.O : Stifel passe de « vendre » à « conserver »
* Immunome IMNM.O : Stifel initie la couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours à
24 $
* Inspire Medical Systems INSP.N : RBC relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $
* L'italien Prysmian PRY.MI : Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours de 151 à 155 euros
* Jabil JBL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 426 $ à 378 $
* Jabil JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 425 $ à 430 $
* KB Home KBH.N : Morgan Stanley initie la couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif
de cours: 39 $
* KKR & Co KKR.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 121 $ à 115 $
* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $
* Kura Oncology KURA.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de
cours: 30 $
* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève son objectif de cours de 350 $ à 390 $
* Lennar LEN.N : Morgan Stanley lance la couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de
cours: 65 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27 $
* Liquidia LQDA.O : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Liquidia LQDA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 115 $ à 45 $
* Liquidia LQDA.O : Needham abaisse son objectif de cours de 110 $ à 72 $
* Liquidia LQDA.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 106 $ à 53 $
* Liquidia LQDA.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « Strong Buy » à « Outperform »
* Marsh & McLennan Companies MRSH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 212 $ à 215 $
* Martin Marietta Materials MLM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 690 $ à 610 $
* Merck & Co MRK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 177 $
* Micron Technology MU.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 2 000 $ à 2 100 $
* Micron Technology MU.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 400 $
* Micron Technology MU.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 1 500 $ à 1 900 $
* Monte Rosa Therapeutics GLUE.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec un objectif de cours
de 25 $
* Monte Rosa Therapeutics GLUE.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « acheter »
* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 51 $ à 49 $
* National Energy Services Reunited NESR.O : BMO lance sa couverture avec une recommandation « surperformer
»
* National Energy Services Reunited NESR.O : BMO lance sa couverture avec un objectif de cours de 39 $
* NNN REIT NNN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 47 $ à 42 $
* NVR NVR.N : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation « sous-pondérer »; objectif de
cours de 5 058 $
* Old National Bancorp ONB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $
* Orchestra Biomed Holdings OBIO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $
* Ormat Technologies ORA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 157 $ à 100 $
* Ormat Technologies ORA.N : UBS passe de « acheter » à « neutre »
* PBF Energy PBF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 83 $ à 89 $
* Pepsico PEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 142 $ à 133 $
* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $
* Pinnacle West Capital PNW.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 108 $ à 94 $
* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 264 $ à 252 $
* Preferred Bank PFBC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Pultegroup PHM.N : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* Pultegroup PHM.N : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 128 $
* Qnity Electronics Q.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 180 $ à 160 $
* Realty Income O.N : RBC abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Rogers ROG.N : B. Riley relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $
* Sable Offshore SOC.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours à 10 dollars
* Sagimet Biosciences SGMT.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $
* Sagimet Biosciences SGMT.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $
* Semtech SMTC.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $
* Semtech SMTC.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $
* Sintx Technologies SINT.O : Ascendiant Capital Markets relève son objectif de cours de 12 $ à 12,50 $
* Solstice Advanced Materials SOLS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 46 $ à 41 $
* Spyre Therapeutics SYRE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 126 $ à 129 $
* Spyre Therapeutics SYRE.O : Jonestrading relève son objectif de cours de 121 $ à 130 $
* Summit Therapeutics SMMT.O : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $
* Synopsys SNPS.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 590 $ à 640 $
* Synopsys SNPS.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 590 $ à 640 $
* Synopsys SNPS.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 575 $ à 620 $
* Texas Capital Bancshares TCBI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $
* The Baldwin Insurance Group BWIN.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* The Baldwin Insurance Group BWIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $
* The Progressive Corporation PGR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 302 $ à 314 $
* The Vita Coco Company COCO.O : Oppenheimer lance la couverture avec un objectif de cours de 70 $
* The Vita Coco Company COCO.O : Oppenheimer lance la couverture avec une recommandation « surperformer »
* The Williams Companies WMB.N : Barclays relance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
* The Williams Companies WMB.N : Barclays relance sa couverture avec un objectif de cours de 82 $
* Titan America SA TTAM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $
* Toll Brothers TOL.N : Morgan Stanley lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours à 159 $
* Travelers TRV.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 307 $ à 301 $
* Trico Bancshares TCBK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 63 $ à 56,5 $
* TWFG TWFG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 28 $ à 26 $
* U.S. Bancorp USB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 69 $ à 67 $
* UMB Financial UMBF.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 180 $ à 160 $
* United Airlines UAL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 155 $ à 134 $
* United Therapeutics UTHR.O : BTIG relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Valley National Bancorp VLY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15,50 $
* Valvoline VVV.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 41 $ à 34 $
* VICI Properties VICI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 29 $ à 26 $
* Vicor VICR.O : Needham relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 350 $ à 300 $
* W. R. Berkley Corporation WRB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 68 $ à 66 $
* W.P. Carey WPC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 77 $ à 67 $
* Wafd WAFD.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $
* Warner Music Group WMG.O : UBS relève son objectif de cours de 42 $ à 43 $
* Wells Fargo WFC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 94 $ à 95 $
* Western Alliance Ban WAL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 93 $ à 90 $
* Westlake Corp WLK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 88 $ à 72 $
* Westlake Corp WLK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 104 $ à 90 $
* Whitehawk Therapeutics WHWK.O : Stifel lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 9 $
* Zenas Biopharma ZBIO.O : Citigroup relève son objectif de cours de 41 $ à 48 $
* Zions Bancorp National Association ZION.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* Zions Bancorp National Association ZION.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 71 $ à 68 $
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