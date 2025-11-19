TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Crowdstrike, Micron Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Amgen, Crowdstrike et Micron Technology.
FAITS MARQUANTS
* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève son objectif de cours à
381 dollars contre 343 dollars
* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève l'objectif de
cours à 600 dollars contre 515 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève l'objectif
de cours de 200 $ à 275 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une
couverture avec une note d'achat
* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 195 $ à 240 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Aecom ACM.N : Citigroup relève l'objectif de cours de
150 à 152 dollars
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities réduit
l'objectif de cours à 85 $ contre 90 $
* Albemarle ALB.N : BMO relève l'objectif de cours de 125
$ à 136 $
* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève
l'objectif de cours de 27 $ à 28 $
* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève sa
recommandation de 'sous-pondérer' à 'neutre'
* American Battery Technology Co ABAT.O : Alliance Global
Partners relève l'objectif de cours à 7 $ contre 6 $
auparavant
* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève l'objectif de cours de
343 à 381 dollars
* Anavex Life Sciences Corp. AVXL.O : H.C. Wainwright
réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 42 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Leerink Partners
relève l'objectif de cours de 23 $ à 44 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Piper Sandler relève
l'objectif de cours de 45 à 70 dollars
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève
l'objectif de cours de 45 $ à 52 $
* Artelo Biosciences Inc ARTL.O : Maxim Group abaisse sa
recommandation de 'acheter' à 'conserver'
* Baidu Inc BIDU.O : Jefferies relève l'objectif de cours
de 157 à 159 dollars
* Bank of America BAC.N : Oppenheimer réduit
l'objectif de cours à 55 $ contre 57 $
* Bellring Brands BRBR.N : Deutsche Bank réduit
l'objectif de cours à 35 $ contre 38 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Bernstein réduit
l'objectif de cours à 38 $ contre 46 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global
Research réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 50 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global
Research abaisse sa recommandation de 'acheter' à 'neutre'
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Deutsche Bank réduit
l'objectif de cours à 35 $ contre 38 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies réduit
l'objectif de cours de 52 $ à 48 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit
l'objectif de cours à 36 $ contre 45 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Stifel réduit l'objectif
de cours à 50 $ contre 56 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities réduit
l'objectif de cours à 60 dollars contre 61 dollars
* Boston Omaha Corp BOC.N : TD Cowen réduit l'objectif de
cours à 20 $ contre 22 $
* Cartesian Therapeutics Inc RNAC.O : H.C. Wainwright
réduit l'objectif de cours à 30 dollars contre 40 dollars
* Citigroup Inc. C.N : Oppenheimer réduit
l'objectif de cours à 120 $ contre 123 $
* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit l'objectif de cours
à 4,20 $ contre 5,05 $
* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève l'objectif de
cours de 515 $ à 600 $
* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup relève
l'objectif de cours de 25 $ à 27 $
* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup relève sa
recommandation de 'neutre' à 'acheter'
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan réduit
l'objectif de cours à 228 $ contre 235 $
* Dolby Laboratories Inc DLB.N : Rosenblatt Securities
réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 95 $
* Doordash DASH.O : Jefferies passe de 'conserver' à
'acheter'; relève l'objectif de cours à 260 $ contre 220 $
* Dow Inc DOW.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à
23 $ contre 25 $
* Dynatrace Inc DT.N : Truist Securities réduit
l'objectif de cours à 55 dollars contre 60 dollars
* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Argus Research
relève sa recommandation de 'conserver' à 'acheter'
* Eli Lilly LLY.N : Truist Securities relève l'objectif
de cours de 1 038 $ à 1 182 $
* Energizer Holdings Inc ENR.N : Canaccord Genuity réduit
l'objectif de cours de 29 $ à 20 $
* Energizer Holdings Inc ENR.N : JP Morgan réduit
l'objectif de cours à 23 $ contre 28 $
* FIS FIS.N : Truist Securities réduit l'objectif de
cours à 70 $ contre 72 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : BMO réduit l'objectif de
cours de 48 $ à 47 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : HSBC réduit l'objectif de
cours de 50 $ à 48 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James réduit
l'objectif de cours à 45 $ contre 46 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit
l'objectif de cours de 51 $ à 47 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia relève sa
recommandation de 'performer le secteur' à 'surperformer
le secteur'
* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities réduit l'objectif
de cours de 55 $ à 44 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities abaisse sa
recommandation de 'acheter' à 'conserver'
* Gladstone Capital Corp GLAD.O : B. Riley
réduit l'objectif de cours de 27 $ à 22 $
* Gladstone Capital Corp GLAD.O : B. Riley
relève sa recommandation de 'neutre' à 'acheter'
* Gladstone Capital Corp GLAD.O :
Oppenheimer réduit l'objectif de cours de 26 $ à 22 $
* Gladstone Capital Corp GLAD.O :
Oppenheimer relève sa recommandation de 'performer' à
'surperformer'
* Gohealth Inc GOCO.O : William Blair abaisse sa notation
à 'market perform'
* Helmerich and Payne Inc HP.N : Susquehanna relève
l'objectif de cours de 26 à 31 dollars
* Highwoods Properties Inc HIW.N : Truist Securities
réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Bernstein réduit l'objectif de
cours à 285 $ contre 288 $
* Home Depot Inc HD.N : Bernstein réduit l'objectif de
cours à 362 $ contre 406 $
* Home Depot Inc HD.N : BofA Global Research
réduit l'objectif de cours à 430 $ contre 450 $
* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit l'objectif
de cours à 430 $ contre 475 $
* Home Depot Inc HD.N : HSBC réduit l'objectif de cours à
400 $ contre 445 $
* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit l'objectif de
cours de 474 $ à 438 $
* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit l'objectif de
cours de 444 $ à 423 $
* Home Depot Inc HD.N : Mizuho réduit l'objectif de cours
à 400 $ contre 450 $
* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit l'objectif de cours à
376 $ contre 401 $
* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group réduit
l'objectif de cours de 455 $ à 430 $
* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities réduit
l'objectif de cours à 379 $ contre 421 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Bernstein relève l'objectif de
cours à 188 $ contre 177 $
* Incyte INCY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à
120 $ contre 102 $
* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies abaisse l'objectif
de cours à 100 dollars contre 115 dollars
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners
relève l'objectif de cours de 83 à 85 dollars
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities
relève l'objectif de cours à 220 $, contre 205 $
auparavant
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : RBC réduit l'objectif de
cours de 52 $ à 46 $
* LGI Homes Inc LGIH.O : JP Morgan réduit l'objectif de
cours de 48,5 $ à 40 $
* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Truist Securities
relève l'objectif de cours à 640 $ contre 580 $
* Marriott MAR.O : Bernstein relève l'objectif de cours
de 327 à 329 dollars
* Mbia Inc MBI.N : KBW relève l'objectif de cours de 8 $
à 8,5 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève l'objectif de
cours à 95 $ contre 90 $ auparavant
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève l'objectif
de cours de 200 $ à 275 $
* Nuvation Bio Inc NUVB.N : B. Riley initie une
couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 12
$
* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : JP Morgan relève
l'objectif de cours de 32 $ à 55 $
* Pagerduty Inc PD.N : Truist Securities réduit
l'objectif de cours à 20 $, contre 23 $ auparavant
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Raymond James relève
l'objectif de cours de 92 $ à 143 $
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Raymond James relève
sa recommandation de 'surperformance' à 'achat fort'
* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer
réduit l'objectif de cours à 231 $ contre 240 $
* Portland General Electric Co POR.N : Mizuho relève
l'objectif de cours à 51 $ contre 47 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une
couverture avec une note d'achat
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une
couverture avec un objectif de cours de 424 dollars
* Quantumscape Corp QS.N : HSBC abaisse sa recommandation
de 'conserver' à 'réduire'
* Quantumscape Corp QS.N : HSBC relève l'objectif de
cours de 5,3 $ à 10,5 $
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une
couverture avec une note d'achat
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une
couverture avec un objectif de cours de 47 $
* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève
l'objectif de cours de 1 à 10 $
* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève sa
recommandation de 'neutre' à 'surperformer'
* Sentinelone, Inc. S.N : Barclays réduit l'objectif de
cours de 21 $ à 18 $
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Truist Securities réduit
l'objectif de cours à 74 dollars contre 80 dollars
* Shore Bancshares Inc SHBI.O : Hovde Group
initie une couverture avec une note de surperformance
* Shore Bancshares Inc SHBI.O : Hovde Group
initie une couverture avec un objectif de cours de 19
dollars
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une
couverture avec une note d'achat
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une
couverture avec un objectif de cours de 50 dollars
* Tanger Inc SKT.N : Citigroup abaisse sa recommandation
de 'acheter' à 'neutre'; abaisse l'objectif de cours de 38
$ à 35 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities
relève l'objectif de cours à 35 $ contre 28 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities
relève l'objectif de cours de 28 $ à 35 $
* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Leerink Partners relève
l'objectif de cours à 16 dollars contre 13 dollars
* Turning Point Brands Inc. TPB.N :
Oppenheimer relève l'objectif de cours de 110 à 120
dollars
* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer réduit
l'objectif de cours de 66 $ à 64 $
* UGI Corp UGI.N : Jefferies relève l'objectif de cours
de 44 $ à 45 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan réduit
l'objectif de cours à 120 $, contre 125 $ auparavant
* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours à 240 $, contre 195 $ auparavant
* Upwork Inc UPWK.O : Canaccord Genuity relève l'objectif
de cours de 22 $ à 24 $
* Varex Imaging VREX.O : Oppenheimer réduit
l'objectif de cours à 18 $ contre 23 $
* Vaxcyte Inc PCVX.O : Leerink Partners relève l'objectif
de cours à 77 $, contre 60 $ auparavant
* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG initie une
couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 40
dollars
* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève l'objectif
de cours de 262 $ à 302 $
* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève sa
recommandation de 'performer le secteur' à 'surperformer'
* Westlake Corp WLK.N : Citigroup réduit l'objectif de
cours de 88 $ à 75 $
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève
l'objectif de cours à 60 $ contre 55 $ auparavant
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève sa
recommandation de 'conserver' à 'acheter'
* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de
cours à 31 $ contre 23 $ auparavant
* Zymeworks Inc ZYME.O : Stifel relève l'objectif de
cours à 40 dollars contre 30 dollars
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer