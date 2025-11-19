information fournie par Reuters • 19/11/2025 à 15:54

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Crowdstrike, Micron Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Amgen, Crowdstrike et Micron Technology.

FAITS MARQUANTS

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève son objectif de cours à

381 dollars contre 343 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève l'objectif de

cours à 600 dollars contre 515 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève l'objectif

de cours de 200 $ à 275 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une

couverture avec une note d'achat

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 195 $ à 240 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : Citigroup relève l'objectif de cours de

150 à 152 dollars

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities réduit

l'objectif de cours à 85 $ contre 90 $

* Albemarle ALB.N : BMO relève l'objectif de cours de 125

$ à 136 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève

l'objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève sa

recommandation de 'sous-pondérer' à 'neutre'

* American Battery Technology Co ABAT.O : Alliance Global

Partners relève l'objectif de cours à 7 $ contre 6 $

auparavant

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève l'objectif de cours de

343 à 381 dollars

* Anavex Life Sciences Corp. AVXL.O : H.C. Wainwright

réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 42 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Leerink Partners

relève l'objectif de cours de 23 $ à 44 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Piper Sandler relève

l'objectif de cours de 45 à 70 dollars

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève

l'objectif de cours de 45 $ à 52 $

* Artelo Biosciences Inc ARTL.O : Maxim Group abaisse sa

recommandation de 'acheter' à 'conserver'

* Baidu Inc BIDU.O : Jefferies relève l'objectif de cours

de 157 à 159 dollars

* Bank of America BAC.N : Oppenheimer réduit

l'objectif de cours à 55 $ contre 57 $

* Bellring Brands BRBR.N : Deutsche Bank réduit

l'objectif de cours à 35 $ contre 38 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Bernstein réduit

l'objectif de cours à 38 $ contre 46 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global

Research réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 50 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global

Research abaisse sa recommandation de 'acheter' à 'neutre'

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Deutsche Bank réduit

l'objectif de cours à 35 $ contre 38 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies réduit

l'objectif de cours de 52 $ à 48 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 36 $ contre 45 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Stifel réduit l'objectif

de cours à 50 $ contre 56 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities réduit

l'objectif de cours à 60 dollars contre 61 dollars

* Boston Omaha Corp BOC.N : TD Cowen réduit l'objectif de

cours à 20 $ contre 22 $

* Cartesian Therapeutics Inc RNAC.O : H.C. Wainwright

réduit l'objectif de cours à 30 dollars contre 40 dollars

* Citigroup Inc. C.N : Oppenheimer réduit

l'objectif de cours à 120 $ contre 123 $

* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit l'objectif de cours

à 4,20 $ contre 5,05 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève l'objectif de

cours de 515 $ à 600 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup relève

l'objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup relève sa

recommandation de 'neutre' à 'acheter'

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 228 $ contre 235 $

* Dolby Laboratories Inc DLB.N : Rosenblatt Securities

réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 95 $

* Doordash DASH.O : Jefferies passe de 'conserver' à

'acheter'; relève l'objectif de cours à 260 $ contre 220 $

* Dow Inc DOW.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à

23 $ contre 25 $

* Dynatrace Inc DT.N : Truist Securities réduit

l'objectif de cours à 55 dollars contre 60 dollars

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Argus Research

relève sa recommandation de 'conserver' à 'acheter'

* Eli Lilly LLY.N : Truist Securities relève l'objectif

de cours de 1 038 $ à 1 182 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : Canaccord Genuity réduit

l'objectif de cours de 29 $ à 20 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 23 $ contre 28 $

* FIS FIS.N : Truist Securities réduit l'objectif de

cours à 70 $ contre 72 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : BMO réduit l'objectif de

cours de 48 $ à 47 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : HSBC réduit l'objectif de

cours de 50 $ à 48 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James réduit

l'objectif de cours à 45 $ contre 46 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit

l'objectif de cours de 51 $ à 47 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia relève sa

recommandation de 'performer le secteur' à 'surperformer

le secteur'

* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities réduit l'objectif

de cours de 55 $ à 44 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities abaisse sa

recommandation de 'acheter' à 'conserver'

* Gladstone Capital Corp GLAD.O : B. Riley

réduit l'objectif de cours de 27 $ à 22 $

* Gladstone Capital Corp GLAD.O : B. Riley

relève sa recommandation de 'neutre' à 'acheter'

* Gladstone Capital Corp GLAD.O :

Oppenheimer réduit l'objectif de cours de 26 $ à 22 $

* Gladstone Capital Corp GLAD.O :

Oppenheimer relève sa recommandation de 'performer' à

'surperformer'

* Gohealth Inc GOCO.O : William Blair abaisse sa notation

à 'market perform'

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Susquehanna relève

l'objectif de cours de 26 à 31 dollars

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Truist Securities

réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Bernstein réduit l'objectif de

cours à 285 $ contre 288 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein réduit l'objectif de

cours à 362 $ contre 406 $

* Home Depot Inc HD.N : BofA Global Research

réduit l'objectif de cours à 430 $ contre 450 $

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit l'objectif

de cours à 430 $ contre 475 $

* Home Depot Inc HD.N : HSBC réduit l'objectif de cours à

400 $ contre 445 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit l'objectif de

cours de 474 $ à 438 $

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit l'objectif de

cours de 444 $ à 423 $

* Home Depot Inc HD.N : Mizuho réduit l'objectif de cours

à 400 $ contre 450 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit l'objectif de cours à

376 $ contre 401 $

* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group réduit

l'objectif de cours de 455 $ à 430 $

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities réduit

l'objectif de cours à 379 $ contre 421 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Bernstein relève l'objectif de

cours à 188 $ contre 177 $

* Incyte INCY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à

120 $ contre 102 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies abaisse l'objectif

de cours à 100 dollars contre 115 dollars

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners

relève l'objectif de cours de 83 à 85 dollars

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities

relève l'objectif de cours à 220 $, contre 205 $

auparavant

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : RBC réduit l'objectif de

cours de 52 $ à 46 $

* LGI Homes Inc LGIH.O : JP Morgan réduit l'objectif de

cours de 48,5 $ à 40 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Truist Securities

relève l'objectif de cours à 640 $ contre 580 $

* Marriott MAR.O : Bernstein relève l'objectif de cours

de 327 à 329 dollars

* Mbia Inc MBI.N : KBW relève l'objectif de cours de 8 $

à 8,5 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève l'objectif de

cours à 95 $ contre 90 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève l'objectif

de cours de 200 $ à 275 $

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : B. Riley initie une

couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 12

$

* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 32 $ à 55 $

* Pagerduty Inc PD.N : Truist Securities réduit

l'objectif de cours à 20 $, contre 23 $ auparavant

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Raymond James relève

l'objectif de cours de 92 $ à 143 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Raymond James relève

sa recommandation de 'surperformance' à 'achat fort'

* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer

réduit l'objectif de cours à 231 $ contre 240 $

* Portland General Electric Co POR.N : Mizuho relève

l'objectif de cours à 51 $ contre 47 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une

couverture avec une note d'achat

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une

couverture avec un objectif de cours de 424 dollars

* Quantumscape Corp QS.N : HSBC abaisse sa recommandation

de 'conserver' à 'réduire'

* Quantumscape Corp QS.N : HSBC relève l'objectif de

cours de 5,3 $ à 10,5 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une

couverture avec une note d'achat

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une

couverture avec un objectif de cours de 47 $

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève

l'objectif de cours de 1 à 10 $

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève sa

recommandation de 'neutre' à 'surperformer'

* Sentinelone, Inc. S.N : Barclays réduit l'objectif de

cours de 21 $ à 18 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Truist Securities réduit

l'objectif de cours à 74 dollars contre 80 dollars

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : Hovde Group

initie une couverture avec une note de surperformance

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : Hovde Group

initie une couverture avec un objectif de cours de 19

dollars

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une

couverture avec une note d'achat

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une

couverture avec un objectif de cours de 50 dollars

* Tanger Inc SKT.N : Citigroup abaisse sa recommandation

de 'acheter' à 'neutre'; abaisse l'objectif de cours de 38

$ à 35 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities

relève l'objectif de cours à 35 $ contre 28 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities

relève l'objectif de cours de 28 $ à 35 $

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Leerink Partners relève

l'objectif de cours à 16 dollars contre 13 dollars

* Turning Point Brands Inc. TPB.N :

Oppenheimer relève l'objectif de cours de 110 à 120

dollars

* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer réduit

l'objectif de cours de 66 $ à 64 $

* UGI Corp UGI.N : Jefferies relève l'objectif de cours

de 44 $ à 45 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 120 $, contre 125 $ auparavant

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours à 240 $, contre 195 $ auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : Canaccord Genuity relève l'objectif

de cours de 22 $ à 24 $

* Varex Imaging VREX.O : Oppenheimer réduit

l'objectif de cours à 18 $ contre 23 $

* Vaxcyte Inc PCVX.O : Leerink Partners relève l'objectif

de cours à 77 $, contre 60 $ auparavant

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG initie une

couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 40

dollars

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève l'objectif

de cours de 262 $ à 302 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève sa

recommandation de 'performer le secteur' à 'surperformer'

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup réduit l'objectif de

cours de 88 $ à 75 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève

l'objectif de cours à 60 $ contre 55 $ auparavant

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève sa

recommandation de 'conserver' à 'acheter'

* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de

cours à 31 $ contre 23 $ auparavant

* Zymeworks Inc ZYME.O : Stifel relève l'objectif de

cours à 40 dollars contre 30 dollars