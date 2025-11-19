 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amgen, Crowdstrike, Micron Technology
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Amgen, Crowdstrike et Micron Technology.

FAITS MARQUANTS

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève son objectif de cours à

381 dollars contre 343 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève l'objectif de

cours à 600 dollars contre 515 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève l'objectif

de cours de 200 $ à 275 $

de cours de 200 $ à 275 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une

couverture avec une note d'achat

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 195 $ à 240 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : Citigroup relève l'objectif de cours de

150 à 152 dollars

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities réduit

l'objectif de cours à 85 $ contre 90 $

* Albemarle ALB.N : BMO relève l'objectif de cours de 125

$ à 136 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève

l'objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève sa

recommandation de 'sous-pondérer' à 'neutre'

* American Battery Technology Co ABAT.O : Alliance Global

Partners relève l'objectif de cours à 7 $ contre 6 $

auparavant

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève l'objectif de cours de

343 à 381 dollars

* Anavex Life Sciences Corp. AVXL.O : H.C. Wainwright

réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 42 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Leerink Partners

relève l'objectif de cours de 23 $ à 44 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Piper Sandler relève

l'objectif de cours de 45 à 70 dollars

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève

l'objectif de cours de 45 $ à 52 $

* Artelo Biosciences Inc ARTL.O : Maxim Group abaisse sa

recommandation de 'acheter' à 'conserver'

* Baidu Inc BIDU.O : Jefferies relève l'objectif de cours

de 157 à 159 dollars

* Bank of America BAC.N : Oppenheimer réduit

l'objectif de cours à 55 $ contre 57 $

* Bellring Brands BRBR.N : Deutsche Bank réduit

l'objectif de cours à 35 $ contre 38 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Bernstein réduit

l'objectif de cours à 38 $ contre 46 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global

Research réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 50 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global

Research abaisse sa recommandation de 'acheter' à 'neutre'

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Deutsche Bank réduit

l'objectif de cours à 35 $ contre 38 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies réduit

l'objectif de cours de 52 $ à 48 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 36 $ contre 45 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Stifel réduit l'objectif

de cours à 50 $ contre 56 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities réduit

l'objectif de cours à 60 dollars contre 61 dollars

* Boston Omaha Corp BOC.N : TD Cowen réduit l'objectif de

cours à 20 $ contre 22 $

* Cartesian Therapeutics Inc RNAC.O : H.C. Wainwright

réduit l'objectif de cours à 30 dollars contre 40 dollars

* Citigroup Inc. C.N : Oppenheimer réduit

l'objectif de cours à 120 $ contre 123 $

* Coty Inc COTY.N : Berenberg réduit l'objectif de cours

à 4,20 $ contre 5,05 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies relève l'objectif de

cours de 515 $ à 600 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup relève

l'objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Citigroup relève sa

recommandation de 'neutre' à 'acheter'

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 228 $ contre 235 $

* Dolby Laboratories Inc DLB.N : Rosenblatt Securities

réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 95 $

* Doordash DASH.O : Jefferies passe de 'conserver' à

'acheter'; relève l'objectif de cours à 260 $ contre 220 $

* Dow Inc DOW.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à

23 $ contre 25 $

* Dynatrace Inc DT.N : Truist Securities réduit

l'objectif de cours à 55 dollars contre 60 dollars

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Argus Research

relève sa recommandation de 'conserver' à 'acheter'

* Eli Lilly LLY.N : Truist Securities relève l'objectif

de cours de 1 038 $ à 1 182 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : Canaccord Genuity réduit

l'objectif de cours de 29 $ à 20 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 23 $ contre 28 $

* FIS FIS.N : Truist Securities réduit l'objectif de

cours à 70 $ contre 72 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : BMO réduit l'objectif de

cours de 48 $ à 47 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : HSBC réduit l'objectif de

cours de 50 $ à 48 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Raymond James réduit

l'objectif de cours à 45 $ contre 46 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia réduit

l'objectif de cours de 51 $ à 47 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia relève sa

recommandation de 'performer le secteur' à 'surperformer

le secteur'

* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities réduit l'objectif

de cours de 55 $ à 44 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Truist Securities abaisse sa

recommandation de 'acheter' à 'conserver'

* Gladstone Capital Corp GLAD.O : B. Riley

réduit l'objectif de cours de 27 $ à 22 $

* Gladstone Capital Corp GLAD.O : B. Riley

relève sa recommandation de 'neutre' à 'acheter'

* Gladstone Capital Corp GLAD.O :

Oppenheimer réduit l'objectif de cours de 26 $ à 22 $

* Gladstone Capital Corp GLAD.O :

Oppenheimer relève sa recommandation de 'performer' à

'surperformer'

* Gohealth Inc GOCO.O : William Blair abaisse sa notation

à 'market perform'

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Susquehanna relève

l'objectif de cours de 26 à 31 dollars

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Truist Securities

réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Bernstein réduit l'objectif de

cours à 285 $ contre 288 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein réduit l'objectif de

cours à 362 $ contre 406 $

* Home Depot Inc HD.N : BofA Global Research

réduit l'objectif de cours à 430 $ contre 450 $

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit l'objectif

de cours à 430 $ contre 475 $

* Home Depot Inc HD.N : HSBC réduit l'objectif de cours à

400 $ contre 445 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit l'objectif de

cours de 474 $ à 438 $

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit l'objectif de

cours de 444 $ à 423 $

* Home Depot Inc HD.N : Mizuho réduit l'objectif de cours

à 400 $ contre 450 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit l'objectif de cours à

376 $ contre 401 $

* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group réduit

l'objectif de cours de 455 $ à 430 $

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities réduit

l'objectif de cours à 379 $ contre 421 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Bernstein relève l'objectif de

cours à 188 $ contre 177 $

* Incyte INCY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à

120 $ contre 102 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies abaisse l'objectif

de cours à 100 dollars contre 115 dollars

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners

relève l'objectif de cours de 83 à 85 dollars

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities

relève l'objectif de cours à 220 $, contre 205 $

auparavant

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : RBC réduit l'objectif de

cours de 52 $ à 46 $

* LGI Homes Inc LGIH.O : JP Morgan réduit l'objectif de

cours de 48,5 $ à 40 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Truist Securities

relève l'objectif de cours à 640 $ contre 580 $

* Marriott MAR.O : Bernstein relève l'objectif de cours

de 327 à 329 dollars

* Mbia Inc MBI.N : KBW relève l'objectif de cours de 8 $

à 8,5 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève l'objectif de

cours à 95 $ contre 90 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève l'objectif

de cours de 200 $ à 275 $

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : B. Riley initie une

couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 12

$

* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : JP Morgan relève

l'objectif de cours de 32 $ à 55 $

* Pagerduty Inc PD.N : Truist Securities réduit

l'objectif de cours à 20 $, contre 23 $ auparavant

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Raymond James relève

l'objectif de cours de 92 $ à 143 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Raymond James relève

sa recommandation de 'surperformance' à 'achat fort'

* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer

réduit l'objectif de cours à 231 $ contre 240 $

* Portland General Electric Co POR.N : Mizuho relève

l'objectif de cours à 51 $ contre 47 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une

couverture avec une note d'achat

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : BTIG initie une

couverture avec un objectif de cours de 424 dollars

* Quantumscape Corp QS.N : HSBC abaisse sa recommandation

de 'conserver' à 'réduire'

* Quantumscape Corp QS.N : HSBC relève l'objectif de

cours de 5,3 $ à 10,5 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une

couverture avec une note d'achat

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : BTIG initie une

couverture avec un objectif de cours de 47 $

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève

l'objectif de cours de 1 à 10 $

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève sa

recommandation de 'neutre' à 'surperformer'

* Sentinelone, Inc. S.N : Barclays réduit l'objectif de

cours de 21 $ à 18 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Truist Securities réduit

l'objectif de cours à 74 dollars contre 80 dollars

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : Hovde Group

initie une couverture avec une note de surperformance

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : Hovde Group

initie une couverture avec un objectif de cours de 19

dollars

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une

couverture avec une note d'achat

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : BTIG initie une

couverture avec un objectif de cours de 50 dollars

* Tanger Inc SKT.N : Citigroup abaisse sa recommandation

de 'acheter' à 'neutre'; abaisse l'objectif de cours de 38

$ à 35 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities

relève l'objectif de cours à 35 $ contre 28 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities

relève l'objectif de cours de 28 $ à 35 $

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Leerink Partners relève

l'objectif de cours à 16 dollars contre 13 dollars

* Turning Point Brands Inc. TPB.N :

Oppenheimer relève l'objectif de cours de 110 à 120

dollars

* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer réduit

l'objectif de cours de 66 $ à 64 $

* UGI Corp UGI.N : Jefferies relève l'objectif de cours

de 44 $ à 45 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 120 $, contre 125 $ auparavant

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours à 240 $, contre 195 $ auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : Canaccord Genuity relève l'objectif

de cours de 22 $ à 24 $

* Varex Imaging VREX.O : Oppenheimer réduit

l'objectif de cours à 18 $ contre 23 $

* Vaxcyte Inc PCVX.O : Leerink Partners relève l'objectif

de cours à 77 $, contre 60 $ auparavant

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG initie une

couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 40

dollars

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève l'objectif

de cours de 262 $ à 302 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève sa

recommandation de 'performer le secteur' à 'surperformer'

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup réduit l'objectif de

cours de 88 $ à 75 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève

l'objectif de cours à 60 $ contre 55 $ auparavant

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève sa

recommandation de 'conserver' à 'acheter'

* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de

cours à 31 $ contre 23 $ auparavant

* Zymeworks Inc ZYME.O : Stifel relève l'objectif de

cours à 40 dollars contre 30 dollars

Valeurs associées

AECOM
122,620 USD NYSE -3,59%
AFFIRM HLDG RG-A
66,4000 USD NASDAQ +1,08%
ALBEMARLE
126,200 USD NYSE +4,01%
AM BATTRY TECH
4,1750 USD NASDAQ +13,14%
AMALGAMATED FIN
27,7650 USD NASDAQ +2,76%
AMGEN
344,7050 USD NASDAQ +0,21%
ANAVEX LIFE SCIE
3,6700 USD NASDAQ +4,86%
ARROWHEAD PHRMCT
41,0000 USD NASDAQ +1,31%
ARTELO BIOSCNCS
1,8400 USD NASDAQ -2,65%
BAIDU SP ADR-A
115,0600 USD NASDAQ -1,78%
BANK OF AMERICA
52,365 USD NYSE +1,37%
BELLRNG BRNDS
26,780 USD NYSE +2,02%
BILL HLDG
48,690 USD NYSE +0,34%
BOSTON OMAHA-A
12,660 USD NYSE +0,28%
CARTESIAN
7,6900 USD NASDAQ +0,92%
CITIGROUP
100,160 USD NYSE +1,87%
COTY RG-A
3,265 USD NYSE -1,21%
CROWDSTRIKE
524,5400 USD NASDAQ +2,12%
DICK'S SPORT GOO
211,970 USD NYSE +0,87%
DOLBY LABS RG-A
67,665 USD NYSE +4,13%
DOORDASH RG-A
211,4800 USD NASDAQ -0,28%
DOW
21,835 USD NYSE -0,11%
DYNATRACE
46,150 USD NYSE -0,45%
ELANC ANIML HLTH
21,835 USD NYSE +2,10%
ELI LILLY & CO
1 042,605 USD NYSE +1,17%
ENERGIZER HLDGS
18,120 USD NYSE -6,77%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
63,065 USD NYSE -0,13%
FREEPORT MCMORAN
41,780 USD NYSE +4,48%
GITLAB RG-A
43,5850 USD NASDAQ -1,55%
GLADSTONE CAP
20,7100 USD NASDAQ +4,28%
HELMERICH&PAYNE
26,640 USD NYSE +0,41%
HIGHWOOD PROP RE
28,010 USD NYSE -0,25%
HILTN WRLD HLDGS
267,760 USD NYSE -0,07%
HOME DEPOT
333,030 USD NYSE -1,08%
HYATT HOTELS RG-A
150,950 USD NYSE +1,00%
INCYTE
103,1000 USD NASDAQ -0,76%
INTERPARFUMS
81,4900 USD NASDAQ -5,03%
IONIS PHARMACEUT
74,4000 USD NASDAQ -0,13%
JAZZ PHARMACEUTI
178,5796 USD NASDAQ -1,07%
KINETIK HLDGS RG-A
32,890 USD NYSE -0,81%
LGI HOMES
45,2000 USD NASDAQ -1,05%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
567,9200 USD NASDAQ +1,60%
MARRIOTT INTL RG-A
285,2700 USD NASDAQ +0,84%
MBIA
7,630 USD NYSE -0,39%
MERCK
96,800 USD NYSE +0,33%
MICRON TECHNOLOGY
232,9992 USD NASDAQ +1,97%
OLEMA PHARMA
21,7450 USD NASDAQ +7,97%
PAGERDUTY
14,830 USD NYSE -1,63%
PALVELLA THERA
89,2900 USD NASDAQ +7,66%
PNC FINL SER
181,440 USD NYSE +0,74%
PORT GEN ELEC
48,830 USD NYSE +0,05%
PRAXIS PRECIS
186,1300 USD NASDAQ +1,09%
QUANTUMSCAPE RG-A
12,720 USD NYSE -2,15%
RAPPORT THERA
26,5850 USD NASDAQ +5,00%
RELMADA THERAPEUTICS
4,7200 USD NASDAQ +10,54%
SELECTA BIOSCIEN
1,0700 USD NASDAQ +21,43%
SENTINELONE RG-A
16,010 USD NYSE -0,96%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
66,980 USD NYSE +1,25%
SHORE BANCSHARES
15,7700 USD NASDAQ +1,41%
SIONNA THER
40,4400 USD NASDAQ +3,37%
TANGER
32,925 USD NYSE -0,86%
TERNS PHARMA
27,7900 USD NASDAQ +0,83%
TREVI THERAPEUTI
11,3100 USD NASDAQ 0,00%
UGI
34,700 USD NYSE -0,66%
ULTRAGENYX PHARM
32,6600 USD NASDAQ -0,52%
UNIV HEALTH SERV-B
225,180 USD NYSE -1,58%
UPWORK
17,7650 USD NASDAQ +4,01%
US BANCORP
46,250 USD NYSE +0,71%
VAREX IMAGING
10,5000 USD NASDAQ -11,47%
VAXCYTE
49,6600 USD NASDAQ +0,26%
VTV THERAP RG-A
31,3100 USD NASDAQ +3,99%
WESCO INTL
257,325 USD NYSE +3,39%
WESTLAKE
58,580 USD NYSE -0,10%
ZIONS BANCORP
50,3000 USD NASDAQ +1,95%
ZYMEWORKS
22,6050 USD NASDAQ -1,67%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/11/2025 à 15:54:52.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

