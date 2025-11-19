 Aller au contenu principal
BIC nomme Grégory Lambertie au poste de directeur financier et digital
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 18:24

Vue du logo BIC au siège du groupe BIC à Clichy

BIC a annoncé mercredi la nomination de Grégory Lambertie au poste de directeur financier et digital, à partir du 5 janvier 2026.

Il "supervisera les fonctions finance globale, fusions & acquisitions ainsi que les systèmes d’information", selon un communiqué du groupe.

"Je suis honoré de rejoindre BIC, une marque iconique aux valeurs fortes qui n’a cessé de se réinventer au cours de ses huit décennies d’existence", déclare Grégory Lambertie dans le communiqué.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Sophie Louet)

