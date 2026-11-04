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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amgen, Carmax, Pfizer
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 10:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amgen, Carmax et Pfizer.

POINTS FORTS

* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève son objectif

de cours de 395 $ à 464 $

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 70 $ à 65 $

* Pfizer PFE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de

cours de 28 $ à 26 $

* Supernus SUPN.O : Piper Sandler reprend la couverture

du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 47 $

* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 177 $ à 180 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adm ADM.N : JP Morgan relève sa recommandation de «

sous-pondérer » à « neutre »

* Adtran Holdings Inc ADTN.O : Needham abaisse son

objectif de cours de 14 $ à 9 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC relève son objectif

de cours de 500 $ à 540 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 550 $ à 575 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève

son objectif de cours de 510 $ à 550 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 600 $ à 650 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Raymond James relève son

objectif de cours de 641 $ à 649 $

* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours de 291

$ à 308 $

* Amgen Inc AMGN.O : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 384 $ à 440 $

* Amgen Inc AMGN.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 350 $ à 425 $

* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève son objectif

de cours de 395 $ à 464 $

* Amgen Inc AMGN.O : Morgan Stanley relève son objectif

de cours de 359 $ à 410 $

* Amgen Inc AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de

cours de 480 $ à 520 $

* Amgen Inc AMGN.O : RBC relève son objectif de cours de

430 $ à 470 $

* Amgen Inc AMGN.O : La Banque Scotia relève son objectif

de cours de 500 $ à 530 $

* Amgen Inc AMGN.O : TD Cowen relève son objectif de

cours de 452 $ à 531 $

* Amgen Inc AMGN.O : Truist Securities relève son

objectif de cours de 380 $ à 398 $

* Amneal Pharma AMRX.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 24 $ à 25 $

* Amneal Pharma AMRX.O : Leerink Partners relève son

objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Apollo APO.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 153 $ à 157 $

* Apollo APO.N : KBW abaisse son objectif de cours de 135

$ à 130 $

* Apollo APO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 146

$ à 138 $

* Arista Networks ANET.N : JP Morgan relève son objectif

de cours de 250 $ à 270 $

* Arvinas ARVN.O : Leerink Partners abaisse son objectif

de cours de 9 $ à 8 $

* Astera Labs ALAB.O : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 450 $ à 350 $

* Astera Labs ALAB.O : Susquehanna abaisse son objectif

de cours de 310 $ à 258 $

* Astera Labs ALAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de

cours de 300 $ à 225 $

* Atlas Energy Solutions AESI.N : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Atricure ATRC.O : Canaccord Genuity relève son objectif

de cours de 55 $ à 67 $

* Atricure ATRC.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 36 $ à 62 $

* Atricure ATRC.O : Piper Sandler relève son objectif de

cours de 60 $ à 70 $

* Autonation AN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation

de « surpondérer » à « neutre »

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan abaisse sa recommandation

de « surpondérer » à « neutre »

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 87 $ à 86 $

* Block XYZ.N : Raymond James relève son objectif de

cours de 97 $ à 100 $

* Block XYZ.N : RBC relève son objectif de cours de 95 $

à 103 $

* Block XYZ.N : la Scotiabank relève son objectif de

cours de 82 $ à 89 $

* Block XYZ.N : Susquehanna relève son objectif de cours

de 100 $ à 110 $

* Booking Holdings BKNG.O : B. Riley abaisse son objectif

de cours de 274 $ à 265 $

* Booking Holdings BKNG.O : HSBC abaisse son objectif de

cours de 301 $ à 240 $

* Booking Holdings BKNG.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 248 $ à 205 $

* Booking Holdings BKNG.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 215 $ à 200 $

* Booking Holdings BKNG.O : RBC abaisse son objectif de

cours de 220 $ à 205 $

* Broadridge Financial Solutions BR.N : Raymond James

abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : JP Morgan

relève son objectif de cours de 191 $ à 201 $

* Calix CALX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours

de 58 $ à 50 $

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 70 $ à 65 $

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 76 $ à 77 $

* Ceribell CBLL.O : Canaccord Genuity relève son objectif

de cours de 26 $ à 33 $

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : Stephens

relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Columbus Mckinnon Corp CMCO.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Corcept Therapeutics CORT.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 165 $ à 173 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan abaisse sa

recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Cullinan Therapeutics CGEM.O : Guggenheim lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Cullinan Therapeutics CGEM.O : Guggenheim lance sa

couverture avec un objectif de cours de 35 $

* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Baird abaisse son

objectif de cours de 165 $ à 130 $

* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 161 $ à 140 $

* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Canaccord Genuity

abaisse son objectif de cours de 200 $ à 180 $

* Driven Brands Holdings DRVN.O : Canaccord Genuity

abaisse son objectif de cours de 18 $ à 12 $

* Driven Brands Holdings DRVN.O : Canaccord Genuity

abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Dt Midstream DTM.N : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 144 $ à 142 $

* Dynatrace Inc DT.N : Needham abaisse son objectif de

cours de 68 $ à 65 $

* Dynatrace Inc DT.N : RBC abaisse son objectif de cours

de 73 $ à 68 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC relève son objectif de

cours de 65 $ à 70 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities

relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities

relève son objectif de cours de 95 $ à 113 $

* Enpro NPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de

430 $ à 440 $

* Everest Group Ltd EG.N : KBW relève son objectif de

cours de 407 $ à 450 $

* Evertec Inc EVTC.N : KBW relève son objectif de cours

de 38 $ à 42 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : JP

Morgan relève son objectif de cours de 214 $ à 220 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N :

Stephens relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $

* Expro Group Holdings NV XPRO.N : Piper Sandler abaisse

son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Faeth Therapeutics Inc FTH.O : Guggenheim abaisse son

objectif de cours de 70 $ à 69 $

* Finwise Bancorp FINW.O : Stephens relève son objectif

de cours de 14 $ à 16 $

* First Bank (Hamilton) FRBA.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 20 $ à 23 $

* Fiserv Inc FISV.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 60 $ à 65 $

* Fiserv Inc FISV.O : KBW relève son objectif de cours de

60 $ à 70 $

* Fiserv Inc FISV.O : RBC relève son objectif de cours de

65 $ à 70 $

* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen relève son objectif de

cours de 49 $ à 59 $

* Flywire Corp FLYW.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 20 $ à 23 $

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Freshworks FRSH.O : Baird relève son objectif de cours

de 13 $ à 15 $

* Freshworks FRSH.O : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Gartner IT.N : Jefferies relève son objectif de cours

de 190 $ à 197 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : JP Morgan

relève son objectif de cours de 11,5 $ à 12 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 255 $ à 250 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan passe de «

neutre » à « sous-pondérer »

* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : JP Morgan abaisse

son objectif de cours de 150 $ à 144 $

* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : KBW relève son

objectif de cours de 116 $ à 120 $

* Healthstream HSTM.O : Canaccord Genuity relève son

objectif de cours de 29 $ à 32 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : Guggenheim abaisse son

objectif de cours de 57 $ à 52 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : Leerink Partners abaisse

son objectif de cours de 31 $ à 30 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : RBC abaisse son objectif de

cours de 48 $ à 45 $

* Ideaya Biosciences IDYA.O : Truist Securities abaisse

son objectif de cours de 59 $ à 57 $

* Incyte INCY.O : Leerink Partners abaisse son objectif

de cours de 154 $ à 150 $

* Innovative Industrial Properties Inc IIPR.N : Piper

Sandler relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Needham abaisse son

objectif de cours de 120 $ à 105 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 39 $ à 41 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Piper Sandler relève son

objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Lendingtree TREE.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 48 $ à 40 $

* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : Canaccord Genuity

relève son objectif de cours de 612 $ à 633 $

* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : Truist Securities

relève son objectif de cours de 709 $ à 743 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Leerink Partners abaisse

son objectif de cours de 154 $ à 140 $

* Mvb Financial Corp MVBF.O : KBW abaisse son objectif de

cours de 34 $ à 31 $

* Neutron Holdings Inc LIME.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 38 $ à 33 $

* Nucor Corp NUE.N : Keybanc relève son objectif de cours

de 286 $ à 301 $

* Nurix Therapeutics NRIX.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 45 $ à 36 $

* People Incorporated PPLI.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 48 $ à 43 $

* Pershing Square Inc PS.N : RBC relève son objectif de

cours de 44 $ à 45 $

* Pfizer PFE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de

cours de 28 $ à 26 $

* Pfizer PFE.N : RBC relève son objectif de cours de 25 $

à 28 $

* PJT Partners PJT.N : KBW abaisse son objectif de cours

de 159 $ à 155 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 69 $ à 74 $

* Red Rock Resorts RRR.O : JP Morgan abaisse son objectif

de cours de 71 $ à 64 $

* Revolve Group RVLV.N : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Revvity RVTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours

de 155 $ à 160 $

* Revvity RVTY.N : Leerink Partners relève son objectif

de cours de 160 $ à 180 $

* Revvity RVTY.N : RBC relève son objectif de cours de

135 $ à 172 $

* Revvity RVTY.N : TD Cowen relève son objectif de cours

de 175 $ à 185 $

* Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O : Needham abaisse son

objectif de cours de 130 $ à 114 $

* River City Bank RCBC.O : KBW relève son objectif de

cours de 58 $ à 64 $

* Rxsight RXST.O : Piper Sandler abaisse son objectif de

cours de 10 $ à 8 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : JP Morgan

relève son objectif de cours de 138 $ à 143 $

* Safehold Inc SAFE.N : RBC abaisse son objectif de cours

de 13 $ à 12 $

* Skyworks Solutions SWKS.O : TD Cowen relève son

objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 63 $ à 58 $

* Sotera Health Company SHC.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Sprout Social SPT.O : Baird relève son objectif de

cours de 9 $ à 12 $

* Starwood Property Trust STWD.N : KBW abaisse son

objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Supernus SUPN.O : Piper Sandler reprend la couverture

du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 47 $

* Talen Energy Corp TLN.O : la CIBC relève son objectif

de cours de 493 $ à 515 $

* Tempus Ai TEM.O : Piper Sandler relève son objectif de

cours de 76 $ à 95 $

* The Williams Companies WMB.N : Raymond James relève son

objectif de cours de 85 $ à 86 $

* Travere Therapeutics TVTX.O : Guggenheim abaisse son

objectif de cours de 89 $ à 78 $

* Ul Solutions Inc ULS.N : Jefferies abaisse son objectif

de cours de 120 $ à 110 $

* Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O : Canaccord Genuity

abaisse son objectif de cours de 39 $ à 34 $

* Upstart Holdings UPST.O : Needham abaisse son objectif

de cours de 42 $ à 30 $

* Upstart Holdings UPST.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 51 $ à 35 $

* Versant Media Group Inc VSNT.O : JP Morgan relève son

objectif de cours de 43 $ à 39 $

* Waters Corp WAT.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 435 $ à 470 $

* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners relève son

objectif de cours de 450 $ à 500 $

* Waters Corp WAT.N : RBC relève son objectif de cours de

475 $ à 525 $

* Xometry XMTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours

de 120 $ à 140 $

* Xometry XMTR.O : RBC relève son objectif de cours de

100 $ à 117 $

* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : RBC abaisse son

objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Yum Brands YUM.N : RBC relève son objectif de cours de

170 $ à 180 $

* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 177 $ à 180 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2026 à 10:03:07.

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