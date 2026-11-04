TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Amgen, Carmax, Pfizer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Amgen, Carmax et Pfizer.
POINTS FORTS
* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève son objectif
de cours de 395 $ à 464 $
* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 70 $ à 65 $
* Pfizer PFE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de
cours de 28 $ à 26 $
* Supernus SUPN.O : Piper Sandler reprend la couverture
du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif
de cours: 47 $
* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève son objectif de
cours de 177 $ à 180 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Adm ADM.N : JP Morgan relève sa recommandation de «
sous-pondérer » à « neutre »
* Adtran Holdings Inc ADTN.O : Needham abaisse son
objectif de cours de 14 $ à 9 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC relève son objectif
de cours de 500 $ à 540 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 550 $ à 575 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève
son objectif de cours de 510 $ à 550 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 600 $ à 650 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Raymond James relève son
objectif de cours de 641 $ à 649 $
* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours de 291
$ à 308 $
* Amgen Inc AMGN.O : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 384 $ à 440 $
* Amgen Inc AMGN.O : JP Morgan relève son objectif de
cours de 350 $ à 425 $
* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève son objectif
de cours de 395 $ à 464 $
* Amgen Inc AMGN.O : Morgan Stanley relève son objectif
de cours de 359 $ à 410 $
* Amgen Inc AMGN.O : Oppenheimer relève son objectif de
cours de 480 $ à 520 $
* Amgen Inc AMGN.O : RBC relève son objectif de cours de
430 $ à 470 $
* Amgen Inc AMGN.O : La Banque Scotia relève son objectif
de cours de 500 $ à 530 $
* Amgen Inc AMGN.O : TD Cowen relève son objectif de
cours de 452 $ à 531 $
* Amgen Inc AMGN.O : Truist Securities relève son
objectif de cours de 380 $ à 398 $
* Amneal Pharma AMRX.O : JP Morgan relève son objectif de
cours de 24 $ à 25 $
* Amneal Pharma AMRX.O : Leerink Partners relève son
objectif de cours de 23 $ à 25 $
* Apollo APO.N : JP Morgan relève son objectif de cours
de 153 $ à 157 $
* Apollo APO.N : KBW abaisse son objectif de cours de 135
$ à 130 $
* Apollo APO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 146
$ à 138 $
* Arista Networks ANET.N : JP Morgan relève son objectif
de cours de 250 $ à 270 $
* Arvinas ARVN.O : Leerink Partners abaisse son objectif
de cours de 9 $ à 8 $
* Astera Labs ALAB.O : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 450 $ à 350 $
* Astera Labs ALAB.O : Susquehanna abaisse son objectif
de cours de 310 $ à 258 $
* Astera Labs ALAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de
cours de 300 $ à 225 $
* Atlas Energy Solutions AESI.N : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* Atricure ATRC.O : Canaccord Genuity relève son objectif
de cours de 55 $ à 67 $
* Atricure ATRC.O : JP Morgan relève son objectif de
cours de 36 $ à 62 $
* Atricure ATRC.O : Piper Sandler relève son objectif de
cours de 60 $ à 70 $
* Autonation AN.N : JP Morgan abaisse sa recommandation
de « surpondérer » à « neutre »
* Ball Corp BALL.N : JP Morgan abaisse sa recommandation
de « surpondérer » à « neutre »
* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 87 $ à 86 $
* Block XYZ.N : Raymond James relève son objectif de
cours de 97 $ à 100 $
* Block XYZ.N : RBC relève son objectif de cours de 95 $
à 103 $
* Block XYZ.N : la Scotiabank relève son objectif de
cours de 82 $ à 89 $
* Block XYZ.N : Susquehanna relève son objectif de cours
de 100 $ à 110 $
* Booking Holdings BKNG.O : B. Riley abaisse son objectif
de cours de 274 $ à 265 $
* Booking Holdings BKNG.O : HSBC abaisse son objectif de
cours de 301 $ à 240 $
* Booking Holdings BKNG.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 248 $ à 205 $
* Booking Holdings BKNG.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 215 $ à 200 $
* Booking Holdings BKNG.O : RBC abaisse son objectif de
cours de 220 $ à 205 $
* Broadridge Financial Solutions BR.N : Raymond James
abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : JP Morgan
relève son objectif de cours de 191 $ à 201 $
* Calix CALX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours
de 58 $ à 50 $
* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 70 $ à 65 $
* Celanese Corp CE.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 76 $ à 77 $
* Ceribell CBLL.O : Canaccord Genuity relève son objectif
de cours de 26 $ à 33 $
* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : Stephens
relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $
* Columbus Mckinnon Corp CMCO.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 29 $ à 30 $
* Corcept Therapeutics CORT.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 165 $ à 173 $
* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan abaisse sa
recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Cullinan Therapeutics CGEM.O : Guggenheim lance la
couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Cullinan Therapeutics CGEM.O : Guggenheim lance sa
couverture avec un objectif de cours de 35 $
* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Baird abaisse son
objectif de cours de 165 $ à 130 $
* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Barclays abaisse son
objectif de cours de 161 $ à 140 $
* DigitalOcean Holdings DOCN.N : Canaccord Genuity
abaisse son objectif de cours de 200 $ à 180 $
* Driven Brands Holdings DRVN.O : Canaccord Genuity
abaisse son objectif de cours de 18 $ à 12 $
* Driven Brands Holdings DRVN.O : Canaccord Genuity
abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Dt Midstream DTM.N : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 144 $ à 142 $
* Dynatrace Inc DT.N : Needham abaisse son objectif de
cours de 68 $ à 65 $
* Dynatrace Inc DT.N : RBC abaisse son objectif de cours
de 73 $ à 68 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC relève son objectif de
cours de 65 $ à 70 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities
relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities
relève son objectif de cours de 95 $ à 113 $
* Enpro NPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de
430 $ à 440 $
* Everest Group Ltd EG.N : KBW relève son objectif de
cours de 407 $ à 450 $
* Evertec Inc EVTC.N : KBW relève son objectif de cours
de 38 $ à 42 $
* Expeditors International of Washington EXPD.N : JP
Morgan relève son objectif de cours de 214 $ à 220 $
* Expeditors International of Washington EXPD.N :
Stephens relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $
* Expro Group Holdings NV XPRO.N : Piper Sandler abaisse
son objectif de cours de 16 $ à 15 $
* Faeth Therapeutics Inc FTH.O : Guggenheim abaisse son
objectif de cours de 70 $ à 69 $
* Finwise Bancorp FINW.O : Stephens relève son objectif
de cours de 14 $ à 16 $
* First Bank (Hamilton) FRBA.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 20 $ à 23 $
* Fiserv Inc FISV.O : JP Morgan relève son objectif de
cours de 60 $ à 65 $
* Fiserv Inc FISV.O : KBW relève son objectif de cours de
60 $ à 70 $
* Fiserv Inc FISV.O : RBC relève son objectif de cours de
65 $ à 70 $
* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen relève son objectif de
cours de 49 $ à 59 $
* Flywire Corp FLYW.O : JP Morgan relève son objectif de
cours de 20 $ à 23 $
* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Truist Securities
abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Freshworks FRSH.O : Baird relève son objectif de cours
de 13 $ à 15 $
* Freshworks FRSH.O : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 15 $ à 17 $
* Gartner IT.N : Jefferies relève son objectif de cours
de 190 $ à 197 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : JP Morgan
relève son objectif de cours de 11,5 $ à 12 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 255 $ à 250 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan passe de «
neutre » à « sous-pondérer »
* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : JP Morgan abaisse
son objectif de cours de 150 $ à 144 $
* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : KBW relève son
objectif de cours de 116 $ à 120 $
* Healthstream HSTM.O : Canaccord Genuity relève son
objectif de cours de 29 $ à 32 $
* Ideaya Biosciences IDYA.O : Guggenheim abaisse son
objectif de cours de 57 $ à 52 $
* Ideaya Biosciences IDYA.O : Leerink Partners abaisse
son objectif de cours de 31 $ à 30 $
* Ideaya Biosciences IDYA.O : RBC abaisse son objectif de
cours de 48 $ à 45 $
* Ideaya Biosciences IDYA.O : Truist Securities abaisse
son objectif de cours de 59 $ à 57 $
* Incyte INCY.O : Leerink Partners abaisse son objectif
de cours de 154 $ à 150 $
* Innovative Industrial Properties Inc IIPR.N : Piper
Sandler relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $
* IPG Photonics Corp IPGP.O : Needham abaisse son
objectif de cours de 120 $ à 105 $
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 39 $ à 41 $
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Piper Sandler relève son
objectif de cours de 38 $ à 41 $
* Lendingtree TREE.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 48 $ à 40 $
* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : Canaccord Genuity
relève son objectif de cours de 612 $ à 633 $
* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : Truist Securities
relève son objectif de cours de 709 $ à 743 $
* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Leerink Partners abaisse
son objectif de cours de 154 $ à 140 $
* Mvb Financial Corp MVBF.O : KBW abaisse son objectif de
cours de 34 $ à 31 $
* Neutron Holdings Inc LIME.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 38 $ à 33 $
* Nucor Corp NUE.N : Keybanc relève son objectif de cours
de 286 $ à 301 $
* Nurix Therapeutics NRIX.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 45 $ à 36 $
* People Incorporated PPLI.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 48 $ à 43 $
* Pershing Square Inc PS.N : RBC relève son objectif de
cours de 44 $ à 45 $
* Pfizer PFE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de
cours de 28 $ à 26 $
* Pfizer PFE.N : RBC relève son objectif de cours de 25 $
à 28 $
* PJT Partners PJT.N : KBW abaisse son objectif de cours
de 159 $ à 155 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 69 $ à 74 $
* Red Rock Resorts RRR.O : JP Morgan abaisse son objectif
de cours de 71 $ à 64 $
* Revolve Group RVLV.N : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 30 $ à 26 $
* Revvity RVTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours
de 155 $ à 160 $
* Revvity RVTY.N : Leerink Partners relève son objectif
de cours de 160 $ à 180 $
* Revvity RVTY.N : RBC relève son objectif de cours de
135 $ à 172 $
* Revvity RVTY.N : TD Cowen relève son objectif de cours
de 175 $ à 185 $
* Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O : Needham abaisse son
objectif de cours de 130 $ à 114 $
* River City Bank RCBC.O : KBW relève son objectif de
cours de 58 $ à 64 $
* Rxsight RXST.O : Piper Sandler abaisse son objectif de
cours de 10 $ à 8 $
* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : JP Morgan
relève son objectif de cours de 138 $ à 143 $
* Safehold Inc SAFE.N : RBC abaisse son objectif de cours
de 13 $ à 12 $
* Skyworks Solutions SWKS.O : TD Cowen relève son
objectif de cours de 65 $ à 75 $
* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 63 $ à 58 $
* Sotera Health Company SHC.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 25 $ à 24 $
* Sprout Social SPT.O : Baird relève son objectif de
cours de 9 $ à 12 $
* Starwood Property Trust STWD.N : KBW abaisse son
objectif de cours de 16 $ à 15 $
* Supernus SUPN.O : Piper Sandler reprend la couverture
du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif
de cours: 47 $
* Talen Energy Corp TLN.O : la CIBC relève son objectif
de cours de 493 $ à 515 $
* Tempus Ai TEM.O : Piper Sandler relève son objectif de
cours de 76 $ à 95 $
* The Williams Companies WMB.N : Raymond James relève son
objectif de cours de 85 $ à 86 $
* Travere Therapeutics TVTX.O : Guggenheim abaisse son
objectif de cours de 89 $ à 78 $
* Ul Solutions Inc ULS.N : Jefferies abaisse son objectif
de cours de 120 $ à 110 $
* Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O : Canaccord Genuity
abaisse son objectif de cours de 39 $ à 34 $
* Upstart Holdings UPST.O : Needham abaisse son objectif
de cours de 42 $ à 30 $
* Upstart Holdings UPST.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 51 $ à 35 $
* Versant Media Group Inc VSNT.O : JP Morgan relève son
objectif de cours de 43 $ à 39 $
* Waters Corp WAT.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 435 $ à 470 $
* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners relève son
objectif de cours de 450 $ à 500 $
* Waters Corp WAT.N : RBC relève son objectif de cours de
475 $ à 525 $
* Xometry XMTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours
de 120 $ à 140 $
* Xometry XMTR.O : RBC relève son objectif de cours de
100 $ à 117 $
* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : RBC abaisse son
objectif de cours de 14 $ à 12 $
* Yum Brands YUM.N : RBC relève son objectif de cours de
170 $ à 180 $
* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève son objectif de
cours de 177 $ à 180 $
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