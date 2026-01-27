information fournie par Reuters • 27/01/2026 à 18:29

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AMETEK, Stryker, Zimmer Biomet Holdings

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AMETEK, Stryker et Zimmer Biomet Holdings.

FAITS MARQUANTS

* AMETEK AME.N : Oppenheimer ramène la note de "surperformance" à "performance"

* Insulet Corp PODD.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre une note

d'achat

* Stryker Corp SYK.N : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre une note

d'achat

* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relève la note de performance à surperformance

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : TD Cowen relève la note de "maintien" à "achat"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Citigroup réduit le prix cible de 235 $ à 230 $

* Acumen Pharmaceuticals Inc ABOS.O : BTIG augmente le prix cible de 4 $ à 7 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Needham relève la note de "maintien" à "achat"

* Alcoa Corp AA.N : Morgan Stanley passe de surpondérer à égaler la pondération

* Alcoa Corp AA.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 52 $ à 64 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 27 $

* Amazon AMZN.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 286 $ contre 303 $

* Amazon AMZN.O : Stifel relève l'objectif de cours à 300 $ contre 295 $

* American Public Education Inc APEI.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 53 $ contre 40 $

* AMETEK AME.N : Oppenheimer ramène la note de "surperformance" à "performance"

* AMETEK Inc AME.N : Oppenheimer ramène la note de "surperformance" à "performance"

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève le prix cible de 160 $ à 185 $

* Ardelyx Inc ARDX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 8 $ à 15 $

* ASGN Inc ASGN.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Atmos Energy ATO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 167 $ contre 165 $

* Audioeye Inc AEYE.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 22 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Barclays augmente le prix cible de 55 $ à 57 $

* Baker Hughes Co BKR.O : BMO augmente le prix cible de 55 $ à 65 $

* Baker Hughes Co BKR.O : HSBC relève le cours cible de 56 $ à 67 $

* Baker Hughes Co BKR.O : JP Morgan relève le cours cible de 53 $ à 60 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Stifel relève le prix cible de 57 $ à 58 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Susquehanna relève le prix cible de 58 $ à 65 $

* Baker Hughes Co BKR.O : TD Cowen relève le prix cible de 55 $ à 64 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 81 $ contre 73 $ auparavant

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Stephens augmente le prix cible à 83 $ contre 78 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays relève le prix cible de 75 $ à 83 $

* Beta Bionics Inc BBNX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération

* Biogen BIIB.O : Citigroup relève le prix cible de 180 $ à 185 $

* Black Hills Corp BKH.N : BMO relève le cours cible de 70 $ à 82 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : UBS relève le cours cible de 93 $ à 97 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 53 $ à 60 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 76 $ à 75 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Barclays réduit le cours cible à 82 $ contre 83 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 90 $ contre 94 $

* Byline Bancorp Inc BY.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 37 $ contre 35 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 275 $ contre 290 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen augmente le prix cible de 225 $ à 233 $

* Carvana CVNA.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 500 $ à 525 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève le cours cible de 700 $ à 750 $

* Chevron Corp CVX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 188 $ contre 180 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 109 $ contre 113 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : KBW augmente le prix cible de 13 $ à 22 $

* Clearwater Analytics Holdings CWAN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 27,00 $ à 24,55 $

* Clearwater Analytics Holdings CWAN.N : Morgan Stanley réduit la pondération de surpondération à pondération égale

* Coherent Corp COHR.N : Needham relève l'objectif de cours de 190 $ à 235 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 146 $ contre 155 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW relève le cours cible de 19 $ à 25 $

* Coreweave CRWV.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 100 $ à 140 $

* Coreweave CRWV.O : Deutsche Bank relève la note de "maintien" à "achat"

* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 100 $ contre 92 $ auparavant

* Corteva Inc CTVA.N : Oppenheimer relève le cours cible de 76 $ à 78 $

* Costar Group Inc CSGP.O : BTIG relève la note de neutre à achat

* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 15 $

* CVS Health Corp CVS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 95 $ de 100 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : KBW réduit l'objectif de cours à 163 $ contre 168 $

* Datadog Inc DDOG.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 217 $ à 180 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 37 $ à 43 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Wells Fargo relève le prix cible à 171 $ contre 169 $

* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : Raymond James passe de "achat fort" à "sous-performance"

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : BofA Global Research augmente le PT à 72 $ de 60 $

* Doordash DASH.O : Stifel réduit le prix cible de 253 $ à 224 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 3 $ pour le porter à 45 $

* Duolingo Inc DUOL.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 170 $, contre 205 $ auparavant

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : KBW relève le cours cible de 18 $ à 25 $

* Emerson EMR.N : Oppenheimer ramène la note de "surperformance" à "performance"

* Emerson Electric Co EMR.N : Oppenheimer abaisse la note de "surperformance" à "performance"

* Entegris Inc ENTG.O : Citigroup relève le prix cible de 100 $ à 145 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 126 $ à 127 $

* Erasca Inc ERAS.O : Guggenheim relève le cours cible de 5 $ à 12 $

* ETSY Inc ETSY.N : Stifel réduit le prix cible de 65 $ à 62 $

* Evergy Inc EVRG.O : BMO relève le cours cible à 82 $ contre 79 $

* Exelixis Inc EXEL.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 49 $ à 52 $

* Exxon Mobil XOM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 129 $ contre 118 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 2150 $ contre 2050 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG réduit le prix cible de 281 $ à 230 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Moffettnathanson réduit le prix cible de 35 $ pour le porter à 265 $

* Gilead GILD.O : Citigroup relève le cours cible de 140 $ à 156 $

* Gilead GILD.O : Truist Securities augmente le prix cible à 145 $, contre 140 $ auparavant

* Globus Medical Inc GMED.N : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Guidewire Software Inc GWRE.N : BTIG réduit le prix cible de 250 $ à 225 $

* Hecla Mining Co HL.N : BMO augmente le prix cible de 16 $ à 28 $

* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relève le cours cible de 55 $ à 75 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Oppenheimer ramène la note de "surperformance" à "performance"

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Oppenheimer relève le prix cible de 30 $ à 32 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC ramène la note de "surperformance" à "performance"

* Insulet Corp PODD.O : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre une note d'achat

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Itron Inc ITRI.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 145 $ à 125 $

* Kforce Inc KFRC.N : Truist Securities relève le cours cible de 35 $ à 38 $

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : La Banque Scotia prend en charge la couverture avec une note de surperformance du secteur

* Life360 Inc LIF.O : Stifel réduit le prix cible de 92 $ à 76 $

* Lincoln Educational Services Corp LINC.O : B. Riley relève le cours cible à 33 $, contre 27 $ auparavant

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours à 22 $ contre 21 $ auparavant

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Wells Fargo passe de "sous-pondération" à "pondération égale"

* Maplebear Inc CART.O : Stifel réduit le prix cible de 49 $ à 46 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 61 $ à 47 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo passe de "surpondération" à "pondération égale"

* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève le cours cible de 110 $ à 115 $

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible de 390 $ à 480 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Argus Research relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 28 $ à 32 $

* Neuropace Inc NPCE.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 19 $ contre 18 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BMO augmente le prix cible de 89 $ à 93 $

* Novagold Resources Inc NG.N : B. Riley relève le cours cible de 11 $ à 13 $

* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 136 $ contre 125 $

* Orthofix Medical Inc OFIX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* P&G PG.N : TD Cowen réduit la note de "achat" à "maintien"; augmente le prix cible de 150 $ à 156 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 16 $ à 17 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein relève le cours cible de 911 $ à 916 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Oppenheimer relève le prix cible de 75 $ à 150 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : KBW relève le cours cible de 16 $ à 23 $

* Roblox Corp RBLX.N : Piper Sandler abaisse le cours cible à 125 $, contre 180 $ auparavant

* Royalty pharma RPRX.O : Citigroup augmente le prix cible de 48 $ à 50 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relève le cours cible de 410 $ à 600 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird relève le cours cible de 15 $ à 22 $

* SI-BONE Inc SIBN.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Moffettnathanson initie une couverture avec une note neutre

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Moffettnathanson initie une couverture avec un prix cible de 21 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Jefferies relève le prix cible de 18 $ à 35 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Needham ramène la note de "achat" à "maintien"

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Piper Sandler passe de surpondérer à neutre

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 17 $ à 35 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : TD Cowen ramène la note de "achat" à "maintien"

* Slb SLB.N : HSBC relève le cours cible de 50 $ à 57 $

* Slb SLB.N : UBS augmente le prix cible de 50 $ à 61 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 92 $ à 125 $

* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 100 $ à 105 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : JP Morgan relève le cours cible de 190 $ à 194 $

* Stryker Corp SYK.N : TD Cowen prend en charge la couverture avec une note de maintien contre une note d'achat

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : TD Cowen assume la couverture avec une cote d'achat

* TE Connectivity Ltd TEL.N : Oppenheimer relève la note de "performance" à "surperformance"

* Teleflex Inc TFX.N : Needham relève la note de "maintien" à "achat"

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : KBW relève l'objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Citigroup réduit le prix cible à 38 $ de 50 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 53 $ contre 64 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Truist Securities réduit le prix cible à 60 $ de 85 $

* Travelers TRV.N : Citigroup augmente le prix cible à 315 $ contre 291 $

* Uber UBER.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 122 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 775 $ contre 615 $ auparavant

* United Airlines UAL.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 136 $ contre 129 $

* Universal Display Corp OLED.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 130 $ contre 150 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : Citigroup relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Benchmark relève le cours cible de 15 $ à 45 $

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 23 $ à 33 $

* Valvoline Inc VVV.N : Wells Fargo relève le cours cible de 36 $ à 38 $

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan ramène la note de "surpondération" à "neutre"

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan augmente le prix cible de 10 $ à 11 $

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Needham relève l'objectif de cours de 20 $ à 24 $

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : BTIG relève le prix cible de 40 $ à 49 $

* W R Berkley Corp WRB.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 66 $ de 69 $

* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 70 $ de 75 $

* W R Berkley Corp WRB.N : Mizuho réduit le prix cible de 69 $ à 67 $

* W R Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 66 $ contre 68 $

* W W Grainger Inc GWW.N : Oppenheimer relève la note de "performance" à "surperformance"

* Warner Music Group Corp WMG.O : Moffettnathanson initie une couverture avec une note d'achat

* Warner Music Group Corp WMG.O : Moffettnathanson initie une couverture avec un objectif de cours de 38 $

* Waters Corp WAT.N : HSBC initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 460 $

* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève le cours cible de 240 $ à 265 $

* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relève la note de "performance" à "surperformance"

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : TD Cowen relève la note de "maintien" à "achat"

* Zoom Communications Inc ZM.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 95 $ à 110 $