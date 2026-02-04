information fournie par Reuters • 04/02/2026 à 13:46

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ametek, Coca-Cola, Pepsico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Ametek, Coca-Cola et Pepsico.

FAITS MARQUANTS

* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours à 257 dollars, contre 229 dollars

auparavant

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60,00 $ contre 50,00 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 88 $ contre 84 $

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève le cours cible à 532 $ contre 478 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève le cours cible de 164,00 $ à 176,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ADM ADM.N : BMO relève le prix cible de 57 $ à 63 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Bernstein relève le cours cible de 225 à 235 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 280 $ contre 260 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 275 $ contre 285 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 255 $ contre 260 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities augmente le prix cible à 283 $ contre 277 $

* AES Corp AES.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* AES Corp AES.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 13 à 16 dollars

* Airbnb ABNB.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 128 $ contre 137 $

* Amdocs Ltd DOX.O : Stifel réduit le prix cible à 88 $ contre 97 $

* Ametek AME.N : Mizuho augmente le prix cible à 235 $ contre 230 $

* Ametek AME.N : RBC augmente le prix cible à 257 $ contre 229 $

* Ametek AME.N : TD Cowen augmente le prix cible à 260 $, contre 230 $ auparavant

* Ametek AME.N : Truist Securities augmente le prix cible de 246 $ à 265 $

* Ametek Inc AME.N : Barclays relève le prix cible à 220 $, contre 210 $ auparavant

* Amgen Inc AMGN.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 345 dollars contre 315 dollars

* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève le prix cible de 305 à 355 dollars

* Amgen Inc AMGN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 309 $ contre 304 $

* Amgen Inc AMGN.O : RBC relève le prix cible de 335 à 360 dollars

* Amgen Inc AMGN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 389 $ à 420 $

* Appian Corp APPN.O : TD Cowen réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève le cours cible de 250 à 400 dollars

* Ashland ASH.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 70 $ contre 58 $ auparavant

* Ashland Inc ASH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 70 $ contre 77 $ auparavant

* ATI ATI.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 150 $ contre 139 $

* ATI ATI.N : BTIG augmente le prix cible de 120 à 165 dollars

* ATI ATI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 135,00 $ à 150,00 $

* Baker Hughes Co BKR.O : RBC relève le cours cible de 57 à 63 dollars

* Ball Corp BALL.N : Baird augmente le prix cible de 63 $ à 75 $

* Ball Corp BALL.N : Jefferies augmente le prix cible de 64 $ à 71 $

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 50,00 $ à 60,00 $

* Ball Corp BALL.N : Mizuho augmente le prix cible à 70 $ à partir de 58

* Ball Corp BALL.N : RBC augmente le prix cible de 67 $ à 74 $

* Ball Corp BALL.N : Truist Securities augmente le prix cible de 69 $ à 75 $

* Ball Corp BALL.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 60 $ à 70 $

* Bellring Brands BRBR.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 30 $, contre 31 $ auparavant

* Bellring Brands BRBR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 38$ contre 49

* Bellring Brands BRBR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 28,00 $ contre 32,00

* Bellring Brands BRBR.N : Stifel réduit le prix cible à 34$ de 50

* Bellring Brands BRBR.N : TD Cowen réduit le prix cible à 24 $ de 27

* Benchmark Electronics Inc BHE.N : Needham relève l'objectif de cours à 62 $ contre 55 $ auparavant

* Beone Medicines ONC.O : Barclays relève le cours cible à 394 $ contre 385 $

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 31 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Mizuho relève l'objectif de cours de neutre à surperformer

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 273 $ à 229 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 213,00 $ contre 256,00 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : Needham réduit le prix cible à 255 $ de 305 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : RBC réduit le prix cible de 265 $ à 245 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 48 $ de 49

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Barclays réduit le prix cible à 40 $ contre 44 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : BMO réduit le prix cible à 52 $ de 55

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 53 $ de 55

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Mizuho réduit l'objectif de prix à 37 $ contre 38 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 49 $ contre 50 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 44 $ contre 47 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Raymond James réduit le prix cible à 43 $ contre 45 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit le prix cible à 45 $ de 50

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de prix à 48 $ contre 50 $ auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 45$ contre 50

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Argus Research relève le cours cible de 102 à 112 dollars

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Barclays relève le cours cible de 100 $ à 110 $

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Benchmark relève le prix cible de 150 à 160 dollars

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Stifel relève le prix cible de 150 à 163 $

* Clorox CLX.N : Deutsche Bank abaisse le cours cible à 112 $, contre 114 $ auparavant

* Clorox CLX.N : JP Morgan relève le cours cible de 114 à 117 dollars

* Clorox CLX.N : RBC ramène le cours cible de 142 $ à 132 $

* Cloudflare NET.N : BTIG relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 84 à 88 dollars

* Columbia Sportswear Co COLM.O : Stifel relève l'objectif de cours de 60 à 68 dollars

* Costar Group Inc CSGP.O : Wells Fargo ramène le cours cible à 48 $, contre 55 $ auparavant

* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies ramène le cours cible à 84 $, contre 90 $ auparavant

* Cytomx Therapeutics CTMX.O : Barclays relève le cours cible à 10 $ contre 8 $

* Davita Inc DVA.N : TD Cowen relève le prix cible de 133 à 144 dollars

* Davita Inc DVA.N : UBS relève le cours cible à 190 $, contre 186 $ auparavant

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève le cours cible à 50 $, contre 42 $ auparavant

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Doximity Inc DOCS.N : Mizuho réduit le cours cible à 45 $, contre 62 $ auparavant

* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 370 à 395 dollars

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC relève le cours cible de 70 $ à 79 $

* Emerson Electric Co EMR.N : Mizuho relève le cours cible de 155 à 173 dollars

* Emerson Electric Co EMR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 191 $ contre 165 $ auparavant

* Emerson Electric Co EMR.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 174 $ contre 165 $ auparavant

* Emerson Electric Co EMR.N : RBC relève l'objectif de cours à 176 dollars, contre 153 dollars auparavant

* Emerson Electric Co EMR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 160 $ contre 145 $ auparavant

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 35 à 38 dollars

* Enphase Energy Inc ENPH.O : BMO passe de "sous-performance" à "performance du marché"; augmente le prix

cible à 41 $ de 31 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan augmente le prix cible à 39$ de 33

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 30 $ contre 26 $ auparavant

* Enphase Energy Inc ENPH.O : RBC relève le cours cible de 31 à 54 dollars

* Enphase Energy Inc ENPH.O : RBC relève le cours à surperformer de "sector perform" à "sector perform"

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Susquehanna relève le prix cible de 39 $ à 46 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 40 $ contre 35

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Wells Fargo relève le prix cible de 45 $ à 50 $

* Entegris Inc ENTG.O : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente le cours de l'action

de "100" à "$105"

* Enterprise Products Partners LP EPD.N : Citigroup augmente le prix cible de 36 $ à 39 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 57 $ contre 58 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 112 $ contre 124 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Barclays augmente le prix cible à 44 $ contre 41 $

* Expedia EXPE.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 245 $ contre 235 $

* Exxon Mobil XOM.N : BMO relève le cours cible de 125 $ à 155 $

* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho augmente le prix cible à 140$ de 132

* Factset Research Systems Inc FDS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 215 dollars contre 265 dollars

* Fedex FDX.N : Citigroup augmente le prix cible à 401 $ contre 327 $

* Fedex FDX.N : UBS relève le cours cible à 412 dollars contre 314 dollars

* First Financial Corp THFF.O : KBW relève le cours cible de 62 à 68 dollars

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : KBW relève le cours cible de 44 $ à 46 $

* Five Below Inc FIVE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 233,00 $ contre 158,00 $

auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de sous-performance à achat

* Freshpet Inc FRPT.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 80 $ à 87 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 39 $ contre 46 $

* Gartner IT.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 204 $, contre 282 $ auparavant

* Gartner IT.N : RBC réduit le prix cible à 175 $ de 250

* Gartner Inc IT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 218 $ à 150 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Truist Securities réduit le cours cible à 14 $ contre 18 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 11 $ contre 12 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 210$ contre 250

* Hasbro Inc HAS.O : Roth MKM relève l'objectif de cours à 105 $ contre 96 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Barclays relève le cours cible à 481 $ contre 465 $ auparavant

* Hubbell Inc HUBB.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 553 $ contre 530 $ auparavant

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève le prix cible à 532 $, contre 478 $ auparavant

* Hubbell Inc HUBB.N : Mizuho relève le cours cible à 575 $ contre 500 $ auparavant

* Hubbell Inc HUBB.N : Wells Fargo relève le prix cible à 550 $ contre 515 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 370 $ contre 520 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Citigroup augmente le prix cible de 271 à 284 dollars

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Truist Securities relève le prix cible de 275 à 280 dollars

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Wells Fargo relève le prix cible de 250 à 270 dollars

* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève le cours cible de 115 à 116 $

* Ingredion Inc INGR.N : Barclays relève le prix cible de 124 $ à 128 $

* Insulet Corp PODD.O : Stifel réduit le prix cible de 370 $ à 350 $

* Intapp Inc INTA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 70,00 $ à 58,00 $

* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 42 $ à 33 $

* Intapp Inc INTA.O : Stifel réduit le prix cible à 40$ de 50

* Intapp Inc INTA.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 68 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Argus Research réduit le prix cible de 630 $ à 560 $

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 91 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 46 $ à 40 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; PT 65

* Kosmos Energy Ltd KOS.L : Jefferies réduit le prix cible de 220 à 210 pence

* Lattice Semiconductor LSCC.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 90$ contre 80

* Legend Biotech LEGN.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 52 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 25

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 25

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 543 $ à 675 $

* Lumen Technologies LUMN.N : Raymond James ramène la note de "surperformance" à "performance du marché"

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : B. Riley passe de neutre à achat; augmente le prix cible de 147 $ à 526 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : BofA Global Research relève son objectif de prix de 375 $ à 520 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 550 $, contre 380 $ auparavant

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan augmente le prix cible de 350 $ à 565 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Mizuho augmente le prix cible de 455 $ à 525 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham augmente le prix cible de 470 $ à 550 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Raymond James relève le prix cible de 250 à 491 dollars

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Stifel relève le prix cible de 400 $ à 480 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Susquehanna relève le prix cible de 420 à 550 dollars

* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : BofA Global Research relève le prix cible de 64 $ à 70 $

* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : Morgan Stanley augmente le PT à 67$ de 61

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : Guggenheim relève le prix cible de 70 à 74 dollars

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 184 $ contre 179 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : TD Cowen relève le cours cible à 198 $, contre 183 $ auparavant

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo relève le prix cible à 217 $, contre 213 $ auparavant

* Match Group MTCH.O : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 35 $ contre 38 $

* Match Group MTCH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $

* Match Group MTCH.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 35 $ auparavant

* Mattel Inc MAT.O : Roth MKM relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Bernstein relève le cours cible à 100 $ contre 95 $ auparavant

* Merck & Co Inc MRK.N : BMO relève le prix cible de 130 à 135 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 132 $ contre 124 $ auparavant

* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 120 $, contre 115 $ auparavant

* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 101 à 109 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 135 $ contre 125 $ auparavant

* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Truist Securities relève le cours cible de 102 à 109 dollars

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 62 $ contre 74 $

* Mesa Laboratories Inc MLAB.O : Wells Fargo relève le cours cible de 83 à 94 dollars

* Mgic Investment MTG.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 30 à 28 dollars

* Mondelez MDLZ.O : Bernstein ramène le cours cible à 75 $, contre 84 $ auparavant

* Mondelez MDLZ.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 60 dollars, contre 61 dollars auparavant

* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler relève le cours cible à 64 $, contre 62 $ auparavant

* Mondelez MDLZ.O : Stifel réduit le prix cible à 68 $ contre 70 $

* Mondelez MDLZ.O : TD Cowen relève le cours cible à 65 $, contre 62 $ auparavant

* Mondelez MDLZ.O : UBS relève le cours cible de 60 à 63 dollars

* Mondelez International Inc MDLZ.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 62 à 65 dollars

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Stifel relève l'objectif de cours à 1300 $ contre 1250 $

* Newmont NEM.N : CIBC relève le cours cible de 112 $ à 177 $

* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein relève le cours cible de 727 $ à 765 $

* Nov Inc NOV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 20 $ contre 15 $ auparavant

* Nov Inc NOV.N : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondéré à égal-pondéré

* Omnicell Inc OMCL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 53,00 à 70,00

* Omnicell Inc OMCL.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de neutre à achat

* Oracle Corp ORCL.N : BMO réduit l'objectif de cours à 205 $ contre 270 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : UBS relève le cours cible à 148 $ contre 135 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève le cours cible de 197 à 205 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève l'objectif de cours à "acheter" à partir de "conserver"

* PayPal PYPL.O : Canaccord Genuity passe de "acheter" à "conserver"; le cours cible passe de 100 $ à 42 $

* PayPal PYPL.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 40$ de 65

* PayPal PYPL.O : HSBC ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver" et l'objectif de cours de "72" à "47

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit le prix cible à 40$ de 60

* PayPal PYPL.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 46,00 $ contre 70,00

* PayPal PYPL.O : KBW abaisse le cours cible à 55 $, contre 75 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : Mizuho réduit le prix cible à 60 $ de 75

* PayPal PYPL.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 34,00 $ contre 50,00

* PayPal PYPL.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 46 $ contre 74 $

* PayPal PYPL.O : RBC réduit le prix cible à 59 $ contre 91 $

* PayPal PYPL.O : Susquehanna abaisse le cours cible à 63 $, contre 90 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : TD Cowen réduit le prix cible à 48 $ contre 65 $

* PayPal PYPL.O : UBS abaisse le cours cible à 44 $, contre 65 $ auparavant

* PayPal PYPL.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 67 $ à 48 $

* Peakstone Realty Trust PKST.N : Truist Securities ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente

le cours de l'action de "$19" à "$21"

* Pepsico PEP.O : Citigroup augmente le prix cible de 170 $ à 182 $

* Pepsico PEP.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 176 $, contre 165 $ auparavant

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève le cours cible à 176,00 $ contre 164,00 $

* Pepsico PEP.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 180 $, contre 165 $ auparavant

* Pepsico PEP.O : RBC augmente le prix cible de 145 $ à 156 $

* Pepsico PEP.O : TD Cowen augmente le prix cible de 155 $ à 162 $

* Pepsico PEP.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 154 $ à 165 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW ramène l'objectif de cours à 180 $, contre 188 $ auparavant

* Planet Fitness Inc PLNT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 125 $ auparavant

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Needham relève l'objectif de cours à 510 $ contre 460 $

auparavant

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan réduit le prix cible de 133,00 $ à 127,00 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 250 $ à 330 $

* Samsara Inc IOT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 52 $ à 43 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 125 $ contre 140 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW relève le cours cible à 39 $ contre 33 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 65 $ contre 74 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Stifel réduit le prix cible à 65$ de 72

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 75 $ à 65 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : UBS réduit le prix cible à 58 $ de 63

* Suncor Energy Inc SU.TO : BMO augmente le cours cible de 70 $ CA à 85 $ CA

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Barclays réduit le prix cible de 43 $ à 38 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Mizuho augmente le prix cible de 31 $ à 33 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Needham réduit le prix cible à 40$ de 51

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Raymond James réduit le prix cible à 35$ de 50

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 50 $ contre 55 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BMO augmente le prix cible de 275 $ à 280 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 285 dollars, contre 275

dollars auparavant

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Wells Fargo relève le prix cible à 301 $, contre 288 $ auparavant

* Teradyne Inc TER.O : JP Morgan relève le prix cible de 190 à 315 dollars

* Teradyne Inc TER.O : Stifel augmente le prix cible de 280 $ à 325 $

* Teradyne Inc TER.O : Susquehanna augmente le prix cible de 275 $ à 335 $

* Teradyne Inc TER.O : TD Cowen augmente le prix cible de 200 $ à 325 $

* Tompkins Financial Corp TMP.A : KBW relève le cours cible de 80 $ à 87 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : BMO relève le cours cible de 1 500 $ à 1 550 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : UBS réduit le prix cible de 1 804 $ à 1 800 $

* Two Harbors Investment Corp TWO.N : JP Morgan réduit le prix cible à 12,5 $ contre 13,5 $ auparavant

* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 650 $ à 600 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 420 $ contre 470 $

* Uber UBER.N : zephirin Group réduit l'objectif de cours à 86 $ contre 98 $

* Vail Resorts MTN.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 140 $ contre 145 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays réduit le prix cible de 45 $ à 38 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 40 $ à 25 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Jefferies réduit le prix cible à 50$ de 60

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 50 à 38 dollars

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 41 $ à 27 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Needham réduit le prix cible à 30$ de 55

* Varonis Systems Inc VRNS.O : RBC réduit le prix cible de 41 $ à 30 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 57 $ à 40 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Truist Securities réduit le prix cible à 34 $ contre 42 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Mizuho réduit le prix cible à 295 $ contre 325 $

* Verastem Inc VSTM.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 18 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO relève la note de "marché performant" à "surperformance"

* Vir Biotechnology VIR.O : Barclays réduit le prix cible de 31 $ à 24 $

* Webster Financial WBS.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; baisse le cours cible

de "80" à "75

* Webster Financial WBS.N : RBC passe de "surperformer" à "performer"; augmente la PT à 75$ de 72

* Webster Financial WBS.N : Stephens passe de surpondéré à équipondéré

* Webster Financial WBS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 79 $ à 75 $

* Webster Financial WBS.N : TD Cowen réduit le prix cible de "buy" à "hold

* Webster Financial WBS.N : Truist Securities passe de "acheter" à "conserver"; augmente le prix cible de

73 $ à 74 $

* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup relève le cours cible de 325 à 335 dollars

* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève le cours cible de 325 à 340 dollars

* WW Grainger GWW.N : Bernstein relève le cours cible de 975 $ à 1052 $

* WW Grainger GWW.N : Jefferies augmente le prix cible de 950 $ à 975 $

* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relève le cours cible de 1 250 $ à 1 300 $

* WW Grainger GWW.N : RBC augmente le prix cible de 1055 $ à 1207 $

* WW Grainger Inc GWW.N : Barclays augmente le prix cible de 975 $ à 1044 $