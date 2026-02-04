TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ametek, Coca-Cola, Pepsico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Ametek, Coca-Cola et Pepsico.
FAITS MARQUANTS
* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours à 257 dollars, contre 229 dollars
auparavant
* Ball Corp BALL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 60,00 $ contre 50,00 $
* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 88 $ contre 84 $
* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève le cours cible à 532 $ contre 478 $
* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève le cours cible de 164,00 $ à 176,00 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* ADM ADM.N : BMO relève le prix cible de 57 $ à 63 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Bernstein relève le cours cible de 225 à 235 dollars
* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 280 $ contre 260 $ auparavant
* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 275 $ contre 285 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 255 $ contre 260 $ auparavant
* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities augmente le prix cible à 283 $ contre 277 $
* AES Corp AES.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération
* AES Corp AES.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 13 à 16 dollars
* Airbnb ABNB.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 128 $ contre 137 $
* Amdocs Ltd DOX.O : Stifel réduit le prix cible à 88 $ contre 97 $
* Ametek AME.N : Mizuho augmente le prix cible à 235 $ contre 230 $
* Ametek AME.N : RBC augmente le prix cible à 257 $ contre 229 $
* Ametek AME.N : TD Cowen augmente le prix cible à 260 $, contre 230 $ auparavant
* Ametek AME.N : Truist Securities augmente le prix cible de 246 $ à 265 $
* Ametek Inc AME.N : Barclays relève le prix cible à 220 $, contre 210 $ auparavant
* Amgen Inc AMGN.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 345 dollars contre 315 dollars
* Amgen Inc AMGN.O : Leerink Partners relève le prix cible de 305 à 355 dollars
* Amgen Inc AMGN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 309 $ contre 304 $
* Amgen Inc AMGN.O : RBC relève le prix cible de 335 à 360 dollars
* Amgen Inc AMGN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 389 $ à 420 $
* Appian Corp APPN.O : TD Cowen réduit le prix cible de 40 $ à 35 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Citigroup relève le cours cible de 250 à 400 dollars
* Ashland ASH.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 70 $ contre 58 $ auparavant
* Ashland Inc ASH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 70 $ contre 77 $ auparavant
* ATI ATI.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 150 $ contre 139 $
* ATI ATI.N : BTIG augmente le prix cible de 120 à 165 dollars
* ATI ATI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 135,00 $ à 150,00 $
* Baker Hughes Co BKR.O : RBC relève le cours cible de 57 à 63 dollars
* Ball Corp BALL.N : Baird augmente le prix cible de 63 $ à 75 $
* Ball Corp BALL.N : Jefferies augmente le prix cible de 64 $ à 71 $
* Ball Corp BALL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 50,00 $ à 60,00 $
* Ball Corp BALL.N : Mizuho augmente le prix cible à 70 $ à partir de 58
* Ball Corp BALL.N : RBC augmente le prix cible de 67 $ à 74 $
* Ball Corp BALL.N : Truist Securities augmente le prix cible de 69 $ à 75 $
* Ball Corp BALL.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 60 $ à 70 $
* Bellring Brands BRBR.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 30 $, contre 31 $ auparavant
* Bellring Brands BRBR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 38$ contre 49
* Bellring Brands BRBR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 28,00 $ contre 32,00
* Bellring Brands BRBR.N : Stifel réduit le prix cible à 34$ de 50
* Bellring Brands BRBR.N : TD Cowen réduit le prix cible à 24 $ de 27
* Benchmark Electronics Inc BHE.N : Needham relève l'objectif de cours à 62 $ contre 55 $ auparavant
* Beone Medicines ONC.O : Barclays relève le cours cible à 394 $ contre 385 $
* Beta Bionics Inc BBNX.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 31 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : Mizuho relève l'objectif de cours de neutre à surperformer
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de neutre à achat
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 273 $ à 229 $
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 213,00 $ contre 256,00 $
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : Needham réduit le prix cible à 255 $ de 305 $
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : RBC réduit le prix cible de 265 $ à 245 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 48 $ de 49
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Barclays réduit le prix cible à 40 $ contre 44 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : BMO réduit le prix cible à 52 $ de 55
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 53 $ de 55
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Mizuho réduit l'objectif de prix à 37 $ contre 38 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 49 $ contre 50 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 44 $ contre 47 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Raymond James réduit le prix cible à 43 $ contre 45 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit le prix cible à 45 $ de 50
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de prix à 48 $ contre 50 $ auparavant
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 45$ contre 50
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Argus Research relève le cours cible de 102 à 112 dollars
* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Barclays relève le cours cible de 100 $ à 110 $
* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Benchmark relève le prix cible de 150 à 160 dollars
* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Stifel relève le prix cible de 150 à 163 $
* Clorox CLX.N : Deutsche Bank abaisse le cours cible à 112 $, contre 114 $ auparavant
* Clorox CLX.N : JP Morgan relève le cours cible de 114 à 117 dollars
* Clorox CLX.N : RBC ramène le cours cible de 142 $ à 132 $
* Cloudflare NET.N : BTIG relève l'objectif de cours de neutre à achat
* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 84 à 88 dollars
* Columbia Sportswear Co COLM.O : Stifel relève l'objectif de cours de 60 à 68 dollars
* Costar Group Inc CSGP.O : Wells Fargo ramène le cours cible à 48 $, contre 55 $ auparavant
* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies ramène le cours cible à 84 $, contre 90 $ auparavant
* Cytomx Therapeutics CTMX.O : Barclays relève le cours cible à 10 $ contre 8 $
* Davita Inc DVA.N : TD Cowen relève le prix cible de 133 à 144 dollars
* Davita Inc DVA.N : UBS relève le cours cible à 190 $, contre 186 $ auparavant
* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève le cours cible à 50 $, contre 42 $ auparavant
* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève le prix cible à surpondérer de égal à égal
* Doximity Inc DOCS.N : Mizuho réduit le cours cible à 45 $, contre 62 $ auparavant
* Dycom Industries Inc DY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 370 à 395 dollars
* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC relève le cours cible de 70 $ à 79 $
* Emerson Electric Co EMR.N : Mizuho relève le cours cible de 155 à 173 dollars
* Emerson Electric Co EMR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 191 $ contre 165 $ auparavant
* Emerson Electric Co EMR.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 174 $ contre 165 $ auparavant
* Emerson Electric Co EMR.N : RBC relève l'objectif de cours à 176 dollars, contre 153 dollars auparavant
* Emerson Electric Co EMR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 160 $ contre 145 $ auparavant
* Enphase Energy Inc ENPH.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 35 à 38 dollars
* Enphase Energy Inc ENPH.O : BMO passe de "sous-performance" à "performance du marché"; augmente le prix
cible à 41 $ de 31 $
* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan augmente le prix cible à 39$ de 33
* Enphase Energy Inc ENPH.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 30 $ contre 26 $ auparavant
* Enphase Energy Inc ENPH.O : RBC relève le cours cible de 31 à 54 dollars
* Enphase Energy Inc ENPH.O : RBC relève le cours à surperformer de "sector perform" à "sector perform"
* Enphase Energy Inc ENPH.O : Susquehanna relève le prix cible de 39 $ à 46 $
* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 40 $ contre 35
* Enphase Energy Inc ENPH.O : Wells Fargo relève le prix cible de 45 $ à 50 $
* Entegris Inc ENTG.O : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente le cours de l'action
de "100" à "$105"
* Enterprise Products Partners LP EPD.N : Citigroup augmente le prix cible de 36 $ à 39 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 57 $ contre 58 $
* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 112 $ contre 124 $
* Exelixis Inc EXEL.O : Barclays augmente le prix cible à 44 $ contre 41 $
* Expedia EXPE.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 245 $ contre 235 $
* Exxon Mobil XOM.N : BMO relève le cours cible de 125 $ à 155 $
* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho augmente le prix cible à 140$ de 132
* Factset Research Systems Inc FDS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 215 dollars contre 265 dollars
* Fedex FDX.N : Citigroup augmente le prix cible à 401 $ contre 327 $
* Fedex FDX.N : UBS relève le cours cible à 412 dollars contre 314 dollars
* First Financial Corp THFF.O : KBW relève le cours cible de 62 à 68 dollars
* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : KBW relève le cours cible de 44 $ à 46 $
* Five Below Inc FIVE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 233,00 $ contre 158,00 $
auparavant
* Five Below Inc FIVE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de sous-performance à achat
* Freshpet Inc FRPT.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 80 $ à 87 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 39 $ contre 46 $
* Gartner IT.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 204 $, contre 282 $ auparavant
* Gartner IT.N : RBC réduit le prix cible à 175 $ de 250
* Gartner Inc IT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 218 $ à 150 $
* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Truist Securities réduit le cours cible à 14 $ contre 18 $
* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 11 $ contre 12 $
* Guidewire Software Inc GWRE.N : Wells Fargo réduit son objectif de cours à 210$ contre 250
* Hasbro Inc HAS.O : Roth MKM relève l'objectif de cours à 105 $ contre 96 $
* Hubbell Inc HUBB.N : Barclays relève le cours cible à 481 $ contre 465 $ auparavant
* Hubbell Inc HUBB.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 553 $ contre 530 $ auparavant
* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève le prix cible à 532 $, contre 478 $ auparavant
* Hubbell Inc HUBB.N : Mizuho relève le cours cible à 575 $ contre 500 $ auparavant
* Hubbell Inc HUBB.N : Wells Fargo relève le prix cible à 550 $ contre 515 $ auparavant
* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 370 $ contre 520 $
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Citigroup augmente le prix cible de 271 à 284 dollars
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Truist Securities relève le prix cible de 275 à 280 dollars
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Wells Fargo relève le prix cible de 250 à 270 dollars
* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève le cours cible de 115 à 116 $
* Ingredion Inc INGR.N : Barclays relève le prix cible de 124 $ à 128 $
* Insulet Corp PODD.O : Stifel réduit le prix cible de 370 $ à 350 $
* Intapp Inc INTA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 70,00 $ à 58,00 $
* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 42 $ à 33 $
* Intapp Inc INTA.O : Stifel réduit le prix cible à 40$ de 50
* Intapp Inc INTA.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 68 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Argus Research réduit le prix cible de 630 $ à 560 $
* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 91 $
* Klaviyo Inc KVYO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 46 $ à 40 $
* Kontoor Brands Inc KTB.N : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; PT 65
* Kosmos Energy Ltd KOS.L : Jefferies réduit le prix cible de 220 à 210 pence
* Lattice Semiconductor LSCC.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 90$ contre 80
* Legend Biotech LEGN.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 90 $ à 80 $
* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 52 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 25
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 25
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 543 $ à 675 $
* Lumen Technologies LUMN.N : Raymond James ramène la note de "surperformance" à "performance du marché"
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : B. Riley passe de neutre à achat; augmente le prix cible de 147 $ à 526 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : BofA Global Research relève son objectif de prix de 375 $ à 520 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 550 $, contre 380 $ auparavant
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan augmente le prix cible de 350 $ à 565 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Mizuho augmente le prix cible de 455 $ à 525 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham augmente le prix cible de 470 $ à 550 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Raymond James relève le prix cible de 250 à 491 dollars
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Stifel relève le prix cible de 400 $ à 480 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Susquehanna relève le prix cible de 420 à 550 dollars
* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : BofA Global Research relève le prix cible de 64 $ à 70 $
* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : Morgan Stanley augmente le PT à 67$ de 61
* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : Guggenheim relève le prix cible de 70 à 74 dollars
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 184 $ contre 179 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : TD Cowen relève le cours cible à 198 $, contre 183 $ auparavant
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo relève le prix cible à 217 $, contre 213 $ auparavant
* Match Group MTCH.O : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 35 $ contre 38 $
* Match Group MTCH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $
* Match Group MTCH.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 35 $ auparavant
* Mattel Inc MAT.O : Roth MKM relève le cours cible de 20 à 22 dollars
* Merck & Co Inc MRK.N : Bernstein relève le cours cible à 100 $ contre 95 $ auparavant
* Merck & Co Inc MRK.N : BMO relève le prix cible de 130 à 135 dollars
* Merck & Co Inc MRK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 132 $ contre 124 $ auparavant
* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 120 $, contre 115 $ auparavant
* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 101 à 109 dollars
* Merck & Co Inc MRK.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 135 $ contre 125 $ auparavant
* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC augmente le prix cible de 95 $ à 105 $
* Mercury Systems Inc MRCY.O : Truist Securities relève le cours cible de 102 à 109 dollars
* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 62 $ contre 74 $
* Mesa Laboratories Inc MLAB.O : Wells Fargo relève le cours cible de 83 à 94 dollars
* Mgic Investment MTG.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 30 à 28 dollars
* Mondelez MDLZ.O : Bernstein ramène le cours cible à 75 $, contre 84 $ auparavant
* Mondelez MDLZ.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 60 dollars, contre 61 dollars auparavant
* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler relève le cours cible à 64 $, contre 62 $ auparavant
* Mondelez MDLZ.O : Stifel réduit le prix cible à 68 $ contre 70 $
* Mondelez MDLZ.O : TD Cowen relève le cours cible à 65 $, contre 62 $ auparavant
* Mondelez MDLZ.O : UBS relève le cours cible de 60 à 63 dollars
* Mondelez International Inc MDLZ.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 62 à 65 dollars
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Stifel relève l'objectif de cours à 1300 $ contre 1250 $
* Newmont NEM.N : CIBC relève le cours cible de 112 $ à 177 $
* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein relève le cours cible de 727 $ à 765 $
* Nov Inc NOV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 20 $ contre 15 $ auparavant
* Nov Inc NOV.N : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondéré à égal-pondéré
* Omnicell Inc OMCL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 53,00 à 70,00
* Omnicell Inc OMCL.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de neutre à achat
* Oracle Corp ORCL.N : BMO réduit l'objectif de cours à 205 $ contre 270 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : UBS relève le cours cible à 148 $ contre 135 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève le cours cible de 197 à 205 dollars
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : HSBC relève l'objectif de cours à "acheter" à partir de "conserver"
* PayPal PYPL.O : Canaccord Genuity passe de "acheter" à "conserver"; le cours cible passe de 100 $ à 42 $
* PayPal PYPL.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 40$ de 65
* PayPal PYPL.O : HSBC ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver" et l'objectif de cours de "72" à "47
* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit le prix cible à 40$ de 60
* PayPal PYPL.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 46,00 $ contre 70,00
* PayPal PYPL.O : KBW abaisse le cours cible à 55 $, contre 75 $ auparavant
* PayPal PYPL.O : Mizuho réduit le prix cible à 60 $ de 75
* PayPal PYPL.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 34,00 $ contre 50,00
* PayPal PYPL.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 46 $ contre 74 $
* PayPal PYPL.O : RBC réduit le prix cible à 59 $ contre 91 $
* PayPal PYPL.O : Susquehanna abaisse le cours cible à 63 $, contre 90 $ auparavant
* PayPal PYPL.O : TD Cowen réduit le prix cible à 48 $ contre 65 $
* PayPal PYPL.O : UBS abaisse le cours cible à 44 $, contre 65 $ auparavant
* PayPal PYPL.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 67 $ à 48 $
* Peakstone Realty Trust PKST.N : Truist Securities ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente
le cours de l'action de "$19" à "$21"
* Pepsico PEP.O : Citigroup augmente le prix cible de 170 $ à 182 $
* Pepsico PEP.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 176 $, contre 165 $ auparavant
* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève le cours cible à 176,00 $ contre 164,00 $
* Pepsico PEP.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 180 $, contre 165 $ auparavant
* Pepsico PEP.O : RBC augmente le prix cible de 145 $ à 156 $
* Pepsico PEP.O : TD Cowen augmente le prix cible de 155 $ à 162 $
* Pepsico PEP.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 154 $ à 165 $
* PJT Partners Inc PJT.N : KBW ramène l'objectif de cours à 180 $, contre 188 $ auparavant
* Planet Fitness Inc PLNT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 125 $ auparavant
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Needham relève l'objectif de cours à 510 $ contre 460 $
auparavant
* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan réduit le prix cible de 133,00 $ à 127,00 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque CIBC augmente le cours cible de 250 $ à 330 $
* Samsara Inc IOT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 52 $ à 43 $
* Servicetitan Inc TTAN.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 125 $ contre 140 $
* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW relève le cours cible à 39 $ contre 33 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 65 $ contre 74 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Stifel réduit le prix cible à 65$ de 72
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 75 $ à 65 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : UBS réduit le prix cible à 58 $ de 63
* Suncor Energy Inc SU.TO : BMO augmente le cours cible de 70 $ CA à 85 $ CA
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Barclays réduit le prix cible de 43 $ à 38 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Mizuho augmente le prix cible de 31 $ à 33 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Needham réduit le prix cible à 40$ de 51
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Raymond James réduit le prix cible à 35$ de 50
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 50 $ contre 55 $
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BMO augmente le prix cible de 275 $ à 280 $
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 285 dollars, contre 275
dollars auparavant
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Wells Fargo relève le prix cible à 301 $, contre 288 $ auparavant
* Teradyne Inc TER.O : JP Morgan relève le prix cible de 190 à 315 dollars
* Teradyne Inc TER.O : Stifel augmente le prix cible de 280 $ à 325 $
* Teradyne Inc TER.O : Susquehanna augmente le prix cible de 275 $ à 335 $
* Teradyne Inc TER.O : TD Cowen augmente le prix cible de 200 $ à 325 $
* Tompkins Financial Corp TMP.A : KBW relève le cours cible de 80 $ à 87 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : BMO relève le cours cible de 1 500 $ à 1 550 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : UBS réduit le prix cible de 1 804 $ à 1 800 $
* Two Harbors Investment Corp TWO.N : JP Morgan réduit le prix cible à 12,5 $ contre 13,5 $ auparavant
* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 650 $ à 600 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 420 $ contre 470 $
* Uber UBER.N : zephirin Group réduit l'objectif de cours à 86 $ contre 98 $
* Vail Resorts MTN.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 140 $ contre 145 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays réduit le prix cible de 45 $ à 38 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 40 $ à 25 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Jefferies réduit le prix cible à 50$ de 60
* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 50 à 38 dollars
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 41 $ à 27 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Needham réduit le prix cible à 30$ de 55
* Varonis Systems Inc VRNS.O : RBC réduit le prix cible de 41 $ à 30 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 57 $ à 40 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Truist Securities réduit le prix cible à 34 $ contre 42 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Mizuho réduit le prix cible à 295 $ contre 325 $
* Verastem Inc VSTM.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 18 $
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO relève la note de "marché performant" à "surperformance"
* Vir Biotechnology VIR.O : Barclays réduit le prix cible de 31 $ à 24 $
* Webster Financial WBS.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; baisse le cours cible
de "80" à "75
* Webster Financial WBS.N : RBC passe de "surperformer" à "performer"; augmente la PT à 75$ de 72
* Webster Financial WBS.N : Stephens passe de surpondéré à équipondéré
* Webster Financial WBS.N : TD Cowen réduit le prix cible de 79 $ à 75 $
* Webster Financial WBS.N : TD Cowen réduit le prix cible de "buy" à "hold
* Webster Financial WBS.N : Truist Securities passe de "acheter" à "conserver"; augmente le prix cible de
73 $ à 74 $
* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup relève le cours cible de 325 à 335 dollars
* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève le cours cible de 325 à 340 dollars
* WW Grainger GWW.N : Bernstein relève le cours cible de 975 $ à 1052 $
* WW Grainger GWW.N : Jefferies augmente le prix cible de 950 $ à 975 $
* WW Grainger GWW.N : Oppenheimer relève le cours cible de 1 250 $ à 1 300 $
* WW Grainger GWW.N : RBC augmente le prix cible de 1055 $ à 1207 $
* WW Grainger Inc GWW.N : Barclays augmente le prix cible de 975 $ à 1044 $