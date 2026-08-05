TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Ametek, Ball Corp, McDonald's

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Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Ametek, Ball Corp et McDonald's.

POINTS FORTS

* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours de 260 à 291 dollars

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Emerson EMR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 185 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 245 $ à 240 $

* McDonald's MCD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 305 $ à 280 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adapthealth Corp. AHCO.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 16 $ à 10 $

* Advanced Energy Industries, Inc. AEIS.O : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre »

à « acheter »

* Advanced Micro Devices AMD.O : Bernstein relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 425 $ à 550 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 640 $ à 650 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 385 $ à 550 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 410 $ à 465 $

* Ametek AME.N : RBC relève son objectif de cours de 260 $ à 291 $

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 346 $ à 385 $

* Amgen Inc AMGN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 333 $ à 351 $

* Amgen Inc AMGN.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 385 $ à 450 $

* Amgen Inc AMGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 420 $ à 452 $

* Apollo APO.N : RBC relève son objectif de cours de 137 $ à 146 $

* Arista Networks Inc ANET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Needham relève son objectif de cours de 200 $ à 260 $

* Arista Networks Inc ANET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 97 $ à 104 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 270 $ à 450 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 465 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 425 $ à 375 $

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; relève son objectif de cours de 60 $ à

65 $

* Bd BDX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 163 $ à 182 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de

89 $ à 85 $

* Blackline Inc BL.O : Baird abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : HSBC relève son objectif de cours de 298 $ à 301 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 179 $ à 191 $

* Bruker Corporation BRKR.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 165 $ à 1 100 $

* Caterpillar Inc CAT.N : RBC relève son objectif de cours de 877 $ à 897 $

* Chevron Corp CVX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $

* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 201 $ à 190 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 725 $ à 690 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 211 $ à 233 $

* Emerson EMR.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $

* Emerson EMR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 185 $

* Emerson EMR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 157 $ à 169 $

* Emerson EMR.N : RBC relève son objectif de cours de 169 $ à 179 $

* Enpro Inc NPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 420 $ à 430 $

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 148 $ à 176 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 56 $ à 54 $

* Galera Therapeutics, Inc OBX.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 42 $

* Gartner IT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 190 $

* Gilead GILD.O : RBC relève son objectif de cours de 120 $ à 123 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 245 $ à 240 $

* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : KBW relève son objectif de cours de 105 $ à 116 $

* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Henry Schein, Inc. HSIC.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 88 $ à 96 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Needham relève son objectif de cours de 76 $ à 97 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 80 $ à 92 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : RBC relève son objectif de cours de 75 $ à 110 $

* Jackson Financial Inc. JXN.N : KBW relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 175 $

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : RBC relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $

* Lemaitre Vascular, Inc. LMAT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Markel Group Inc. MKL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 2 020 $ à 1 950 $

* McDonald's MCD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 305 $ à 280 $

* McDonald's MCD.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 322 $ à 319 $

* McDonald's MCD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 305 $ à 286 $

* McDonald's MCD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 305 $ à 295 $

* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 113 $ à 116 $

* Openlane Inc OPLN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 38 $ à 45 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Needham relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : HSBC relève son objectif de cours de 151 $ à 162 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 140 $ à 162 $

* People Incorporated PPLI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 44 $ à 52 $

* Pinterest PINS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 24 $

* Pinterest PINS.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Pinterest PINS.N : RBC relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Pinterest PINS.N : Zephirin Group relève son objectif de cours de 30 $ à 34 $

* Powell Industries Inc POWL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 360 $ à 300 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 35 $ à 25 $

* Prologis PLD.N : RBC relève son objectif de cours de 148 $ à 160 $

* Prologis PLD.N : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à « surperformer »

* Qualys, Inc. QLYS.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 135 $ à 165 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 173 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 175 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : RBC relève son objectif de cours de 145 $ à 180 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 145 $ à 170 $

* Revvity, Inc. RVTY.N : Bernstein relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Spacex SPCX.O : HSBC relève son objectif de cours de 115 $ à 117 $

* SpaceX SPCX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 225 $ à 240 $

* SpaceX SPCX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 156 $ à 140 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 98 $ à 122 $

* Sysco SYY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 77 $ à 84 $

* Toast, Inc. TOST.N : KBW relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Toast, Inc. TOST.N : Needham relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Toast, Inc. TOST.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 39 $

* Toast, Inc. TOST.N : RBC relève son objectif de cours de 31 $ à 36 $

* TPG Inc TPG.O : KBW relève son objectif de cours de 53 $ à 57 $

* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 124 $ à 95 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 54 $ à 64 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 420 $ à 450 $

* Waters Corp WAT.N : RBC relève son objectif de cours de 435 $ à 475 $

* Wayfair Inc. W.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 108 $ à 125 $

* Xometry, Inc. XMTR.O : RBC relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Yeti Holdings, Inc. YETI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $