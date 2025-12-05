information fournie par Reuters • 05/12/2025 à 18:02

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Tower, CME Group, Ulta Beauty

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont American Tower, CME Group et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 225,00 dollars contre 235,00

* CME Group Inc CME.O : RBC augmente le prix cible de 282 $ à 295 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC relève le cours cible de 2170 $ à 2400 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group réduit le cours cible à 80 $ contre 82 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 653 $ à 674 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Barclays réduit son objectif de cours à 415 dollars contre 465

* AES Corp AES.N : Argus Research relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 165 $ contre 160 $

* Albemarle Corp ALB.N : UBS relève l'objectif de cours de 107 à 185 dollars

* Albemarle Corp ALB.N : UBS relève le prix cible de neutre à achat

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 57

* Alphabet Inc GOOGL.O : Truist Securities relève le prix cible de 320 à 350 dollars

* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 235,00 $ à 225,00 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 344 $ contre 362 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : RBC réduit le prix cible de 315 $ à 290 $

* Axogen Inc AXGN.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 27 $ à 37 $

* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 39 $, contre 26 $

* Blue Owl Technology Finance OTF.N : RBC initie une couverture avec une note de

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève le prix cible de 400 $ à 435 $

* Brown-Forman BFb.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 29 à 30 dollars

* Build-A-Bear Workshop Inc BBW.N : Northland Capital ramène l'objectif de cours de 80 à

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit le prix cible de 75 $ à 70 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : RBC augmente le cours cible de 254 $ à 280 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat;

* CME Group Inc CME.O : RBC augmente le prix cible de 282 $ à 295 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Stephens relève le cours cible de 41 $ à 49 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève le cours cible de 160 $ à 205 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève le cours cible à 78 $, contre 66 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Mizuho augmente le prix cible de 85 $ à 100 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Needham augmente le prix cible de 94 $ à 100 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Stifel relève le prix cible de 85 $ à 95 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif

* Corpay Inc CPAY.N : Oppenheimer relève la note de "performer" à "surperformer"

* Costar Group Inc CSGP.O : RBC réduit le prix cible de 91 $ à 75 $

* Crescent Biopharma Inc CBIO.O : Jefferies augmente le prix cible de 26 $ à 35 $

* Crowdstrike CRWD.O : Argus Research augmente le prix cible de 540 $ à 600 $

* CubeSmart CUBE.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 43 $

* Cummins CMI.N : Bernstein augmente le prix cible de 475 $ à 544 $

* CVS Health Corp CVS.N : Bernstein relève le cours cible à 86 $, contre 77 $ auparavant

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 31 $ contre 30 $

* DocuSign Inc DOCU.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 82 $ contre 102

* DocuSign Inc DOCU.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 78 $, contre 80 $

* DocuSign Inc DOCU.O : UBS réduit le prix cible à 75 $ de 85

* DocuSign Inc DOCU.O : Wedbush réduit le prix cible de 85 $ à 75 $

* DocuSign Inc DOCU.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 85 $ à 75 $

* Dollar General Corp DG.N : Bernstein relève le cours cible de 134 à 141 dollars

* Dollar General Corp DG.N : BMO augmente le prix cible de 115 $ à 130 $

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève le cours cible de 130 $ à 142 $

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève le cours cible de 115 $ à 128 $

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler relève le cours cible à 129 $, contre 117 $

* Dollar General Corp DG.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 130 $

* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities augmente le prix cible à 129$ de 120

* Dollar General Corp DG.N : UBS augmente le prix cible de 135 $ à 143 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève le cours cible à 92 $, contre 86 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Stifel relève le cours cible de 90 à 96 dollars

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : BTIG relève le prix cible de 100 $ à 103 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Stifel relève le prix cible de 95 $ à 100 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities relève le prix cible à 92 $ contre

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : UBS augmente le prix cible de 90 $ à 92 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Wells Fargo relève le prix cible de 95 $ à 96 $

* EQT Corp EQT.N : Stephens relève le cours cible de 60 $ à 69 $

* Equifax Inc EFX.N : RBC ramène le cours cible de 300 $ à 250 $

* Eversource Energy ES.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 75 $ contre

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 137 $ contre 154

* Factset FDS.N : RBC réduit le prix cible de 395 $ à 320 $

* Factset Research Systems Inc FDS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 296 $ à 260 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC augmente le prix cible de 2170 $ à 2400 $

* First Advantage Corp FA.O : RBC réduit le cours cible de 20 $ à 17 $

* Gartner IT.N : RBC réduit le cours cible de 263 $ à 250 $

* Genesco Inc GCO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 31 $ à 27 $

* Grocery Outlet Holding GO.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 15,00 $ à 14,00 $

* Healthequity HQY.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 120 $ contre 117 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 28$

* Home Depot Inc HD.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 405 $ contre 420 $

* Hub Group Inc HUBG.O : Wells Fargo initie avec une note de surpondération; objectif de

* Humana HUM.N : Jefferies relève la note d'achat de " hold " à " buy "; augmente le prix

cible de 253 $ à 313 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Stephens relève l'objectif de cours à 26 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : RBC réduit le cours cible de 200 $ à 180 $

* International Paper Co IP.N : JP Morgan réduit le cours cible à 46 $ contre 48 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BofA Global Research relève le prix cible de

175 à 208 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : BofA Global Research relève le PT à

* Kosmos Energy KOS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 1 $ de 3,4

* Kosmos Energy KOS.N : BofA Global Research ramène l'objectif de prix de "acheter" à

* Kroger Co KR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 83

* Kroger Co KR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 71 $ contre 73 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 80 $ contre 82 $

* Kroger Co KR.N : UBS réduit le prix cible à 70 $ contre 74 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

* Landstar System Inc LSTR.O : Wells Fargo initie la couverture avec un objectif de prix

* Lowe's Cos LOW.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 315 $ contre 320 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 $ à 380 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 146

$ à 142 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours

* Moody's Corp MCO.N : RBC augmente le prix cible de 550 $ à 610 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan réduit le cours cible de 26 à 24 dollars

* MSCI Inc MSCI.N : RBC réduit le cours cible de 675 $ à 655 $

* National Beverage Corp FIZZ.O : UBS réduit le cours cible à 35 $ contre 39

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho réduit le prix cible à 30$ de 34

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 30 à

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Morgan Stanley relève le cours de l'action de

* Ncino Inc NCNO.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours de 32 $ à 27 $

* Neuphoria Therapeutics Inc NEUP.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 7 $

contre 21 $

* Newmont NEM.N : Exane BNP Paribas réduit le prix cible à neutre de surperformant

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC réduit le prix cible de 24 $ à 20 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird réduit le prix cible de 300 à 293 $

* Oklo Inc OKLO.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

* Omnicom Group Inc OMC.N : UBS relève l'objectif de cours à 108 $ contre 99

* Paccar Inc PCAR.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 117 à 125 dollars

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 238 à 245 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat;

* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit le prix cible de 150 $ à 125 $

* PayPal PYPL.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 75

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan relève le cours cible de 65 à 74 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 170 à 171 dollars

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 270 à 303

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Needham relève le prix cible de 250 $ à 304 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Wedbush relève le prix cible de 77 $ à 83 $

* Public Storage PSA.N : Mizuho réduit le prix cible à 285 $ contre 310 $

* Public Storage PSA.N : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note de

* PVH Corp PVH.N : Jefferies réduit le prix cible de 98 $ à 95 $

* PVH Corp PVH.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 88 $ à 85 $

* Rollins Inc ROL.N : Barclays augmente le prix cible de 60 à 72 $

* Rollins Inc ROL.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Rubrik Inc RBRK.N : BMO ramène le cours cible de 110 $ à 105 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 120$ contre 115

* Rubrik Inc RBRK.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 118$ contre 115

* Rubrik Inc RBRK.N : Rosenblatt Securities augmente le prix cible à 120$ contre 115

* Rubrik Inc RBRK.N : William Blair relève la note à surperformance

* Ryder System Inc R.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC réduit le prix cible de 366 $ à 336 $

* Samsara Inc IOT.N : BMO augmente le prix cible de 47 $ à 50 $

* Samsara Inc IOT.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 53 $ à 55 $

* Samsara Inc IOT.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 49 $, contre 48 $

* Samsara Inc IOT.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 52 $ contre 50 $

* Schneider National Inc SNDR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 26$

* Sentinelone Inc S.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 26 $

* Sentinelone Inc S.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 19

* Sentinelone Inc S.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 16$ contre 19

* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 17$ contre 19

* Sentinelone Inc S.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 18,00 $ contre 20,00

* Sentinelone Inc S.N : Needham réduit le prix cible à 21$ de 23

* Sentinelone Inc S.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 24$ contre 26

* Sentinelone Inc S.N : Piper Sandler réduit son objectif de cours à 20$ contre 28

* Sentinelone Inc S.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 21 $ à 17 $

* Sentinelone Inc S.N : Wedbush réduit le prix cible à 20 $ contre 23 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : BMO augmente le prix cible de 115 $ à 125 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 118,00 $ à 125,00 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 140 $ de 155

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 150 $ à 160 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève le cours cible de 64 $ à 66 $

* SLM Corporation SLM.O : Wells Fargo relève le cours cible de 33 $ à 35 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 272,00 à 299,00

* the Cooper Companies Inc COO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 72 $ à 82 $

* kroger Co KR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 70 $ contre 78 $

* TransUnion TRU.N : RBC réduit le prix cible de 121 $ à 100 $

* Trinet Group Inc TNET.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de

* Uipath Inc PATH.N : BMO augmente le prix cible de 13 $ à 17 $

* Uipath Inc PATH.N : Truist Securities relève le prix cible de 12 $ à 17 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays relève le cours cible à 647 $ contre 617 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible à 674 $ contre 653 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 650 $ contre 625 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 600$ contre 565

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 647 $ contre 606 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 600 à 615 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 615$ contre 590

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 640$ contre

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : UBS relève l'objectif de cours à 690 $ contre 680 $

* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo relève le cours cible à 51 $ contre 42 $

* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Vital Farms Inc VITL.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; objectif

* Werner Enterprises Inc WERN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 22 à

25 dollars

* Willscot Holdings Corp WSC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 27,5 $

* Zumiez Inc ZUMZ.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 24 $ contre 18 $