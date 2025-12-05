 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 130,00
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Tower, CME Group, Ulta Beauty
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 18:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont American Tower, CME Group et Ulta Beauty.

FAITS MARQUANTS

* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 225,00 dollars contre 235,00

dollars

* CME Group Inc CME.O : RBC augmente le prix cible de 282 $ à 295 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC relève le cours cible de 2170 $ à 2400 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group réduit le cours cible à 80 $ contre 82 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 653 $ à 674 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Barclays réduit son objectif de cours à 415 dollars contre 465

dollars

* AES Corp AES.N : Argus Research relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 165 $ contre 160 $

auparavant

* Albemarle Corp ALB.N : UBS relève l'objectif de cours de 107 à 185 dollars

* Albemarle Corp ALB.N : UBS relève le prix cible de neutre à achat

* Alexandria Real Estate Equities ARE.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 57

à 50 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Truist Securities relève le prix cible de 320 à 350 dollars

* American Tower Corp AMT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 235,00 $ à 225,00 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 344 $ contre 362 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : RBC réduit le prix cible de 315 $ à 290 $

* Axogen Inc AXGN.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 27 $ à 37 $

* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 39 $, contre 26 $

auparavant

* Blue Owl Technology Finance OTF.N : RBC initie une couverture avec une note de

performance du secteur; PT 15 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève le prix cible de 400 $ à 435 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève le prix cible de 400 $ à 435 $

* Brown-Forman BFb.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 29 à 30 dollars

* Build-A-Bear Workshop Inc BBW.N : Northland Capital ramène l'objectif de cours de 80 à

70 dollars

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit le prix cible de 75 $ à 70 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : RBC augmente le cours cible de 254 $ à 280 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat;

objectif 357

* CME Group Inc CME.O : RBC augmente le prix cible de 282 $ à 295 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Stephens relève le cours cible de 41 $ à 49 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève le cours cible de 160 $ à 205 $

* Cooper Companies Inc COO.O : JP Morgan relève le cours cible à 78 $, contre 66 $

auparavant

* Cooper Companies Inc COO.O : Mizuho augmente le prix cible de 85 $ à 100 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Needham augmente le prix cible de 94 $ à 100 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Stifel relève le prix cible de 85 $ à 95 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif

de prix 110

* Corpay Inc CPAY.N : Oppenheimer relève la note de "performer" à "surperformer"

* Costar Group Inc CSGP.O : RBC réduit le prix cible de 91 $ à 75 $

* Crescent Biopharma Inc CBIO.O : Jefferies augmente le prix cible de 26 $ à 35 $

* Crowdstrike CRWD.O : Argus Research augmente le prix cible de 540 $ à 600 $

* CubeSmart CUBE.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 43 $

* Cummins CMI.N : Bernstein augmente le prix cible de 475 $ à 544 $

* CVS Health Corp CVS.N : Bernstein relève le cours cible à 86 $, contre 77 $ auparavant

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 31 $ contre 30 $

auparavant

* DocuSign Inc DOCU.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 82 $ contre 102

$

* DocuSign Inc DOCU.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 78 $, contre 80 $

auparavant

* DocuSign Inc DOCU.O : UBS réduit le prix cible à 75 $ de 85

* DocuSign Inc DOCU.O : Wedbush réduit le prix cible de 85 $ à 75 $

* DocuSign Inc DOCU.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 85 $ à 75 $

* Dollar General Corp DG.N : Bernstein relève le cours cible de 134 à 141 dollars

* Dollar General Corp DG.N : BMO augmente le prix cible de 115 $ à 130 $

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies relève le cours cible de 130 $ à 142 $

* Dollar General Corp DG.N : JP Morgan relève le cours cible de 115 $ à 128 $

* Dollar General Corp DG.N : Piper Sandler relève le cours cible à 129 $, contre 117 $

auparavant

* Dollar General Corp DG.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 130 $

contre 123 $ auparavant

* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities augmente le prix cible à 129$ de 120

* Dollar General Corp DG.N : UBS augmente le prix cible de 135 $ à 143 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève le cours cible à 92 $, contre 86 $

auparavant

* Donaldson Company Inc DCI.N : Stifel relève le cours cible de 90 à 96 dollars

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : BTIG relève le prix cible de 100 $ à 103 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Stifel relève le prix cible de 95 $ à 100 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities relève le prix cible à 92 $ contre

90 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : UBS augmente le prix cible de 90 $ à 92 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Wells Fargo relève le prix cible de 95 $ à 96 $

* EQT Corp EQT.N : Stephens relève le cours cible de 60 $ à 69 $

* Equifax Inc EFX.N : RBC ramène le cours cible de 300 $ à 250 $

* Eversource Energy ES.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 75 $ contre

72 $ auparavant

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 137 $ contre 154

* Factset FDS.N : RBC réduit le prix cible de 395 $ à 320 $

* Factset Research Systems Inc FDS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 296 $ à 260 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC augmente le prix cible de 2170 $ à 2400 $

* First Advantage Corp FA.O : RBC réduit le cours cible de 20 $ à 17 $

* Gartner IT.N : RBC réduit le cours cible de 263 $ à 250 $

* Genesco Inc GCO.N : Truist Securities réduit le prix cible de 31 $ à 27 $

* Grocery Outlet Holding GO.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 15,00 $ à 14,00 $

* Healthequity HQY.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 120 $ contre 117 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 28$

contre 27

* Home Depot Inc HD.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 405 $ contre 420 $

* Hub Group Inc HUBG.O : Wells Fargo initie avec une note de surpondération; objectif de

prix 47

* Humana HUM.N : Jefferies relève la note d'achat de " hold " à " buy "; augmente le prix

cible de 253 $ à 313 $

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Stephens relève l'objectif de cours à 26 $

contre 24 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : RBC réduit le cours cible de 200 $ à 180 $

* International Paper Co IP.N : JP Morgan réduit le cours cible à 46 $ contre 48 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BofA Global Research relève le prix cible de

175 à 208 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : BofA Global Research relève le PT à

57$ de 50

* Kosmos Energy KOS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 1 $ de 3,4

* Kosmos Energy KOS.N : BofA Global Research ramène l'objectif de prix de "acheter" à

"sous-performer

* Kroger Co KR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 83

* Kroger Co KR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 71 $ contre 73 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 80 $ contre 82 $

* Kroger Co KR.N : UBS réduit le prix cible à 70 $ contre 74 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

pondération égale;

* Landstar System Inc LSTR.O : Wells Fargo initie la couverture avec un objectif de prix

de 145

* Lowe's Cos LOW.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 315 $ contre 320 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 $ à 380 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 146

$ à 142 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours

de surperformance à performance sectorielle

* Moody's Corp MCO.N : RBC augmente le prix cible de 550 $ à 610 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan réduit le cours cible de 26 à 24 dollars

* MSCI Inc MSCI.N : RBC réduit le cours cible de 675 $ à 655 $

* National Beverage Corp FIZZ.O : UBS réduit le cours cible à 35 $ contre 39

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho réduit le prix cible à 30$ de 34

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 30 à

32 dollars

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Morgan Stanley relève le cours de l'action de

sous-pondérée à égale pondération

* Ncino Inc NCNO.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours de 32 $ à 27 $

* Neuphoria Therapeutics Inc NEUP.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 7 $

contre 21 $

* Newmont NEM.N : Exane BNP Paribas réduit le prix cible à neutre de surperformant

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : RBC réduit le prix cible de 24 $ à 20 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird réduit le prix cible de 300 à 293 $

* Oklo Inc OKLO.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

prix: 135

* Omnicom Group Inc OMC.N : UBS relève l'objectif de cours à 108 $ contre 99

* Paccar Inc PCAR.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 117 à 125 dollars

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 238 à 245 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat;

objectif de prix: 167

* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit le prix cible de 150 $ à 125 $

* PayPal PYPL.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 75

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan relève le cours cible de 65 à 74 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 170 à 171 dollars

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 270 à 303

dollars

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Needham relève le prix cible de 250 $ à 304 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Wedbush relève le prix cible de 77 $ à 83 $

* Public Storage PSA.N : Mizuho réduit le prix cible à 285 $ contre 310 $

* Public Storage PSA.N : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note de

pondération égale; PT 290

* PVH Corp PVH.N : Jefferies réduit le prix cible de 98 $ à 95 $

* PVH Corp PVH.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 88 $ à 85 $

* Rollins Inc ROL.N : Barclays augmente le prix cible de 60 à 72 $

* Rollins Inc ROL.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Rubrik Inc RBRK.N : BMO ramène le cours cible de 110 $ à 105 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 120$ contre 115

* Rubrik Inc RBRK.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 118$ contre 115

* Rubrik Inc RBRK.N : Rosenblatt Securities augmente le prix cible à 120$ contre 115

* Rubrik Inc RBRK.N : William Blair relève la note à surperformance

* Ryder System Inc R.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

surpondération; PT 210

* Salesforce Inc CRM.N : HSBC réduit le prix cible de 366 $ à 336 $

* Samsara Inc IOT.N : BMO augmente le prix cible de 47 $ à 50 $

* Samsara Inc IOT.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 53 $ à 55 $

* Samsara Inc IOT.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 49 $, contre 48 $

auparavant

* Samsara Inc IOT.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 52 $ contre 50 $

auparavant

* Schneider National Inc SNDR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 26$

contre 22

* Sentinelone Inc S.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 26 $

auparavant

* Sentinelone Inc S.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 19

$ auparavant

* Sentinelone Inc S.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 16$ contre 19

* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 17$ contre 19

* Sentinelone Inc S.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 18,00 $ contre 20,00

* Sentinelone Inc S.N : Needham réduit le prix cible à 21$ de 23

* Sentinelone Inc S.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 24$ contre 26

* Sentinelone Inc S.N : Piper Sandler réduit son objectif de cours à 20$ contre 28

* Sentinelone Inc S.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 21 $ à 17 $

* Sentinelone Inc S.N : Wedbush réduit le prix cible à 20 $ contre 23 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : BMO augmente le prix cible de 115 $ à 125 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 118,00 $ à 125,00 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 140 $ de 155

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 150 $ à 160 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève le cours cible de 64 $ à 66 $

* SLM Corporation SLM.O : Wells Fargo relève le cours cible de 33 $ à 35 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 272,00 à 299,00

* the Cooper Companies Inc COO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 72 $ à 82 $

* kroger Co KR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 70 $ contre 78 $

* TransUnion TRU.N : RBC réduit le prix cible de 121 $ à 100 $

* Trinet Group Inc TNET.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de

maintien; prix cible 62

* Uipath Inc PATH.N : BMO augmente le prix cible de 13 $ à 17 $

* Uipath Inc PATH.N : Truist Securities relève le prix cible de 12 $ à 17 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays relève le cours cible à 647 $ contre 617 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible à 674 $ contre 653 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 650 $ contre 625 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 600$ contre 565

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 647 $ contre 606 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 600 à 615 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le prix cible de 600 à 615 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 615$ contre 590

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 640$ contre

610

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : UBS relève l'objectif de cours à 690 $ contre 680 $

* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo relève le cours cible à 51 $ contre 42 $

* Unity Software Inc U.N : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Vital Farms Inc VITL.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; objectif

de prix 45

* Werner Enterprises Inc WERN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 22 à

25 dollars

* Willscot Holdings Corp WSC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 27,5 $

à 25 $

* Zumiez Inc ZUMZ.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 24 $ contre 18 $

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
239,430 USD NYSE -2,44%
ADOBE
346,1600 USD NASDAQ +5,30%
AES
14,065 USD NYSE +0,93%
AIRBNB RG-A
123,4800 USD NASDAQ +2,20%
ALBEMARLE
127,955 USD NYSE +7,42%
ALEXANDRIA REIT
46,540 USD NYSE -0,09%
ALPHABET-A
320,7750 USD NASDAQ +0,99%
AMER TOWER REIT
179,650 USD NYSE +0,44%
AUTOMATIC DATA P
261,0700 USD NASDAQ +0,64%
AXOGEN
33,4800 USD NASDAQ +1,90%
BROADCOM
387,7500 USD NASDAQ +1,76%
BUILD-A-BEAR WOR
51,000 USD NYSE +5,05%
CARRIER GLOBAL
54,170 USD NYSE -0,60%
CME GROUP RG-A
271,2300 USD NASDAQ -0,72%
CNX RESOURCES
41,790 USD NYSE +3,41%
COHERENT
184,790 USD NYSE +4,17%
COOPER CO
82,5000 USD NASDAQ +7,10%
COREWEAVE
86,5650 USD NASDAQ +0,95%
CORPAY RG-B
309,585 USD NYSE +4,09%
COSTAR GROUP
68,1600 USD NASDAQ -0,04%
CRESCENT BIOPHAR
12,9100 USD NASDAQ -0,62%
CROWDSTRIKE
518,2450 USD NASDAQ +1,00%
CUBESMART REIT
36,540 USD NYSE -0,79%
CUMMINS
511,000 USD NYSE +0,04%
CVS HEALTH
75,310 USD NYSE -1,86%
DENALI THERAPTCS
20,0500 USD NASDAQ -0,30%
DOCUSIGN
66,5150 USD NASDAQ -6,45%
DOLLAR GENERAL
132,800 USD NYSE +6,06%
DONALDSON
92,410 USD NYSE -1,85%
EDWARDS LIFESCIENCES
87,110 USD NYSE +1,56%
EQT
61,420 USD NYSE +2,25%
EQUIFAX INC
212,180 USD NYSE +0,44%
EVERSOURCE ENERG
66,660 USD NYSE -0,60%
EXTRA SP ST REIT
129,425 USD NYSE -1,29%
FACTSET RESH SYS
288,540 USD NYSE +3,45%
FAIR ISAAC
1 795,380 USD NYSE +1,30%
FIRST ADVANTAGE
13,8200 USD NASDAQ -0,50%
GARTNER
229,725 USD NYSE -1,00%
GENESCO
23,420 USD NYSE -4,37%
GROCER OUTL HLDG
11,3900 USD NASDAQ +0,09%
HEALTHEQUITY
94,1800 USD NASDAQ -1,56%
HOME DEPOT
352,085 USD NYSE +0,27%
HP ENTERPRISE
22,660 USD NYSE -0,87%
HUB GROUP-A
40,7200 USD NASDAQ +2,70%
HUMANA
256,790 USD NYSE +1,49%
INTERCON EXCHANG
157,575 USD NYSE -0,96%
INTL PAPER
39,570 USD NYSE +1,12%
J.B.HUNT TRANSP
188,4300 USD NASDAQ +0,48%
KNGHT-SWFT RG-A
51,170 USD NYSE +0,47%
KOSMOS ENERGY
1,131 USD NYSE +6,21%
KROGER
63,190 USD NYSE +0,07%
LANDSTAR SYSTEMS
140,9250 USD NASDAQ +0,17%
LOWE'S COM
247,660 USD NYSE +0,61%
LUMENTUM HLDNGS
331,0307 USD NASDAQ +0,97%
MID-AMER AP REIT
132,360 USD NYSE -0,36%
MOODY'S
496,605 USD NYSE +1,45%
MOSAIC
23,955 USD NYSE -0,62%
MSCI RG-A
534,680 USD NYSE -1,13%
NATIONAL BEVERAG
32,6200 USD NASDAQ -6,10%
NATL ST REIT-SBI
29,800 USD NYSE +0,57%
NCINO
23,5000 USD NASDAQ -3,49%
NEUPHORIA
4,2800 USD NASDAQ +0,23%
NEWMONT
90,640 USD NYSE -0,09%
NORFOLK SOUTHERN
294,940 USD NYSE -0,04%
OKLO RG-A
103,986 USD NYSE -6,85%
OMNICOM GROUP IN
73,760 USD NYSE +5,12%
PACCAR
109,8200 USD NASDAQ +1,22%
PACKAGING CORP A
199,050 USD NYSE +1,23%
PALVELLA THERA
98,7200 USD NASDAQ +5,25%
PAYCHEX INC
112,5000 USD NASDAQ +0,66%
PAYPAL HOLDINGS
62,2400 USD NASDAQ +0,83%
PEGASYSTEMS
59,7300 USD NASDAQ +4,79%
PHILLIPS 66
141,670 USD NYSE +1,60%
PRAXIS PRECIS
249,0050 USD NASDAQ +31,08%
PUBLIC STOR REIT
272,210 USD NYSE -1,59%
PVH
77,175 USD NYSE -0,08%
ROLLINS
61,390 USD NYSE +1,74%
RUBRIK RG-A
86,868 USD NYSE +23,27%
RYDER SYSTEM
185,135 USD NYSE +2,86%
SALESFORCE
260,760 USD NYSE +5,31%
SAMSARA RG-A
46,535 USD NYSE +14,31%
SCHNDR NATINAL-B
25,715 USD NYSE +1,54%
SENTINELONE RG-A
14,845 USD NYSE -12,57%
SERVICETITAN RG-A
106,9000 USD NASDAQ +11,83%
SKYWARD SPEC
46,7000 USD NASDAQ -1,73%
SLM
30,4350 USD NASDAQ +0,91%
SNOWFLAKE
226,925 USD NYSE -3,39%
TRANSUNION
84,405 USD NYSE +0,26%
TRINET GROUP
57,065 USD NYSE -1,07%
UIPATH RG-A
18,415 USD NYSE -0,35%
ULTA BEAUTY
606,9300 USD NASDAQ +13,67%
UNITY SOFTWARE
45,650 USD NYSE +3,40%
VITAL FARMS
31,6800 USD NASDAQ +0,70%
WERNER ENTERPRIS
29,3450 USD NASDAQ +1,93%
WILLSCOT HOLD
20,8250 USD NASDAQ -1,77%
ZUMIEZ
29,9500 USD NASDAQ +9,87%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/12/2025 à 18:02:13.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...