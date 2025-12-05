Accord sur le rachat de Warner Bros par Netflix pour 83 milliards de dollars

Netflix, le géant du streaming, est en passe de racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery, mettant la main sur un immense catalogue de films ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le champion du streaming vidéo Netflix s'est entendu avec Warner Bros Discovery (WBD) pour racheter l'essentiel du groupe de médias, valorisé 83 milliards de dollars, mais des doutes planent sur l'avis des régulateurs.

Sous réserve de leur feu vert, la plateforme au N rouge va mettre ainsi la main sur la plateforme concurrente HBO Max, mais aussi sur les studios Warner Bros., selon un communiqué conjoint publié vendredi.

Elle se retrouverait d'un coup à la tête d'un catalogue volumineux, qui comprend les sagas Harry Potter et "Le seigneur des anneaux", les super-héros de DC Studios (Batman, Superman ou encore Wonder Woman) ou encore la série "Game of Thrones".

Netflix n'héritera pas, en revanche, des chaînes de télévision de Warner Bros Discovery (Discovert et CNN notamment), qui vont être logées, avant le rachat, dans une entité distincte de Warner Bros et qui sera cotée en Bourse.

En proposant 27,75 dollars par action, soit 72 milliards hors dette, Netflix a coiffé au poteau le câblo-opérateur Comcast et le groupe de médias Paramount Skydance, également sur les rangs pour ce rachat.

Selon des médias américains, le conseil d'administration de WBD souhaitait autour de 75 milliards de dollars, hors dette.

- Question de concurrence -

Le projet fera probablement "l'objet d'un examen approfondi de la part des régulateurs américains et européens, car il soulève des craintes légitimes de monopole", a commenté dans une note l'analyste Kathleen Brooks, de XTB.

Les studios Warner Bros. près de Los Angeles le 5 décembre 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Netflix est, en effet, la première plateforme mondiale de vidéo à la demande et HBO Max la troisième (hors Amazon Prime Video), Disney complétant le podium.

Un responsable du gouvernement a indiqué vendredi à la chaîne CNBC, sous couvert d'anonymat, que l'administration Trump manifestait un "fort scepticisme" vis-à-vis de cette union.

Toujours selon CNBC, Paramount Skydance envisagerait d'en appeler directement aux actionnaires de WBD en faisant valoir qu'une reprise par Netflix serait vouée au rejet des régulateurs.

CNBC rapporte, par ailleurs, que Paramount Skydance avait proposé un prix supérieur à Netflix, à 30 dollars par action.

Selon plusieurs médias, les avocats du groupe ont envoyé, jeudi, une lettre à WBD pour dénoncer un mécanisme tronqué, l'accusant d'avoir toujours eu l'intention d'accorder sa préférence à Netflix.

Le patron de Paramount Skydance David Ellison a aussi pour lui sa proximité avec Donald Trump, qui a, pour beaucoup, joué dans l'autorisation délivrée en juillet par le régulateur américain de l'audiovisuel, la FCC, pour la prise de contrôle de Paramount par Skydance.

- "Hautement confiant" -

Pour Kathleen Brooks, le net repli de l'action Netflix vendredi (-2,89%) est, pour partie, dû à l'incertitude entourant la transaction, l'accord prévoyant que le groupe de Los Gatos (Californie) verse à WBD une indemnité de 5,8 milliards de dollars en cas d'échec.

Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, le co-directeur général de Netflix, Ted Sarandos, s'est dit "hautement confiant" dans la validation par les autorités de la concurrence.

Netflix table sur une finalisation dans les 12 à 18 mois, signe qu'il anticipe un examen approfondi des régulateurs.

Lors de la conférence téléphonique, le directeur financier de Netflix Spencer Neumann a fait valoir plusieurs bénéfices espérés, dont la capacité d'attirer davantage d'abonnés, mais aussi des économies de l'ordre de 2 à 3 milliards de dollars par an, à terme.

Le logo de Netflix devant ses bureau à Los Angeles, le 5 décembre 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Netflix indique qu'il entend préserver, pour l'instant, le modèle économique de Warner Bros, notamment les sorties de films en salles.

La plateforme affirme aussi que cette méga acquisition va lui permettre d'étendre sa capacité de production studio aux États-Unis et de continuer à accroître ses investissements dans les contenus originaux.

La bataille du streaming et la décroissance de la télévision traditionnelle entraînent des réorganisations stratégiques majeures parmi les grands acteurs américains. de l'audiovisuel.

Skydance Media a récemment absorbé, en août, Paramount Global, dont le service de streaming, Paramount+, était jugé trop petit pour s'en sortir seul.

Au passage, cet acteur émergent du cinéma et de la télévision a pris les commandes du studio Paramount Pictures.

En 2021, le géant Amazon avait lui racheté le mythique studio MGM pour 8,45 milliards de dollars, et Comcast un autre grand nom d'Hollywood, Universal, en 2009.