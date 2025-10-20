 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 206,55
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Express, eBay, Oracle
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 12:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont American Express, eBay et Oracle.

FAITS MARQUANTS

* American Express Co AXP.N : BTIG relève son objectif de cours de 277 $ à 307 $

* eBay EBAY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 84 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève son objectif de cours de 371 $ à 382 $

* SLB SLB.N : Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer"; relève son objectif de cours à 42 $ contre 41 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève son objectif de cours à 367 $ contre 347 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : Barclays relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $

* Aecom ACM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Agco Corp AGCO.N : Barclays relève son objectif de cours de 110 $ à 116 $

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de cours 60 $

* American Express Co AXP.N : Barclays relève son objectif de cours à 355 $ contre 336 $

* American Express Co AXP.N : BTIG relève son objectif de cours de 277 $ à 307 $

* American Express Co AXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 320 $ à 340 $

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 355 $ à 360 $

* American Express Co AXP.N : RBC relève son objectif de cours de 380 $ à 390 $

* American Express Co AXP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 344 $ à 350 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : HSBC relève son objectif de cours de 55 $ à 67 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 10,5 $ contre 10 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : JP Morgan passe de "neutre" à "surpondérer"

* Apple Inc AAPL.O : Evercore ISI ajoute le titre à sa liste tactique de surperformance

* Applied Materials Inc AMAT.O : Barclays relève son objectif de cours de 170 $ à 250 $

* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat

* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : Jefferies reprend la couverture avec un objectif de cours de 8 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Barclays abaisse la recommandation de "surpondérer" à "pondération égale"

* Axsome Therapeutics AXSM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 194 $ contre 191 $

* Bancfirst Corp BANF.O : KBW abaisse son objectif de cours à 120 $ contre 132 $

* Bank Ozk OZK.O : KBW abaisse son objectif de cours à 50 $ contre 53 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays abaisse son objectif de cours à 28 $ contre 32 $

* Bloom Energy Corp BE.N : RBC relève son objectif de cours à 123 $ contre 75 $

* Bolt Biotherapeutics Inc BOLT.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec une note d'achat

* Bolt Biotherapeutics Inc BOLT.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec un objectif de cours de 7 $

* Caterpillar CAT.N : Barclays relève son objectif de cours à 485 $ contre 425 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 35 $ contre 40 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Keybanc abaisse son objectif de cours à 52 $ contre 58 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 99 $ contre 124 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC abaisse son objectif de cours à 33 $ contre 36 $

* Coherent Corp COHR.N : Barclays relève son objectif de cours à 135 $ contre 110 $

* Comerica Inc CMA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours à 80 $ contre 85 $

* CSX Corporation CSX.O : Barclays relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Cummins CMI.N : Barclays relève son objectif de cours de 387 $ à 430 $

* Dine Brands Global Inc DIN.N : Keybanc relève son objectif de cours de 26 $ à 32 $

* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours à 16 $ contre 19 $

* eBay EBAY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 84 $

* Echostar Corp SATS.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 14 $ à 64 $

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 6 $ à 10 $

* First Solar Inc FSLR.O : RBC relève son objectif de cours de 201 $ à 244 $

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley relève son objectif de cours à 52 $ contre 47 $

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : Barclays abaisse son objectif de cours à 28 $ contre 29 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies relève son objectif de cours à 45 $ contre 37 $

* Gaming & Leisure Properties Inc GLPI.O : Barclays relève son objectif de cours à 54 $ contre 51 $

* Gaming & Leisure Properties Inc GLPI.O : Barclays relève la recommandation de "pondération égale" à

"surpondérer"

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW abaisse son objectif de cours à 55 $ contre 56 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 79 $ contre 80 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 284 $ contre 285 $

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 17 $ contre 16 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : KBW relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours à 74 $ contre 33 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley relève son objectif de cours à 22 $ contre 18 $

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours à 33 $ contre 30 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies relève son objectif de cours à 230 $ contre 225 $

* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 42 $ contre 55 $

* International Paper Co IP.N : RBC abaisse son objectif de cours à 61 $ contre 63 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours à 18 $ contre 12 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Deutsche Bank relève la recommandation de "conserver" à "acheter"

* Jacobs Solutions Inc J.N : Citigroup relève son objectif de cours à 182 $ contre 169 $

* KBR Inc KBR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours à 62 $ contre 67 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 36 $ contre 39 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 9 $ contre 9,5 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan abaisse la recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Kla Corporation KLAC.O : Barclays relève son objectif de cours de 750 $ à 1 200 $

* Kla Corporation KLAC.O : Barclays relève la recommandation de "pondération égale" à "surpondérer"

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 15 $ à 22 $

* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève son objectif de cours à 175 $ contre 160 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Barclays relève son objectif de cours à 142 $ contre 83 $

* Lincoln Electric LECO.O : Barclays relève son objectif de cours à 260 $ contre 235 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Barclays abaisse la recommandation de "surpondérer" à "pondération égale"

* Marriott MAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 281 $ contre 284 $

* Martin Marietta MLM.N : Barclays relève son objectif de cours de 600 $ à 675 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 700 $ à 720 $

* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Barclays abaisse la recommandation de "surpondérer" à "pondération

égale"

* Mastec Inc MTZ.N : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* Mechanics Bancorp MCHB.O : KBW relève son objectif de cours à 14,5 $ contre 14 $

* Micron Technology, Inc. MU.O : Barclays relève son objectif de cours de 195 $ à 240 $

* Middleby MIDD.O : Barclays relève son objectif de cours de 165 $ à 180 $

* Mondelez MDLZ.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours à 65 $ contre 69 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 168 $ contre 163 $

* Nextracker Inc NXT.O : RBC relève son objectif de cours à 92 $ contre 67 $

* Nnn REIT Inc NNN.N : Barclays abaisse son objectif de cours à 43 $ contre 44 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours à 28 $ contre 32 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève son objectif de cours à 382 $ contre 371 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* OSI Systems Inc OSIS.O : B. Riley relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Needham relève son objectif de cours à 16 $ contre 12 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies relève son objectif de cours à 300 $ contre 65 $

* Progressive Corp PGR.N : Barclays abaisse son objectif de cours à 257 $ contre 271 $

* Progressive Corp PGR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 214 $ contre 265 $

* Progressive Corp PGR.N : Morgan Stanley abaisse la recommandation de "pondération égale" à "sous-pondérer"

* Prologis Inc PLD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 136 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 490 $ à 517 $

* Realty Income Corp O.N : Barclays relève son objectif de cours de 59 $ à 63 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Leerink Partners relève son objectif de cours à 67 $ contre 64 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Jefferies relève son objectif de cours à 48 $ contre 46 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours à 25 $ contre 18 $

* Ryam RYAM.N : RBC relève son objectif de cours de 6 $ à 9 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 113 $ contre 110 $

* Sempra SRE.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 101 $

* Sempra SRE.N : Barclays relève la recommandation de "pondération égale" à "surpondérer"

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : RBC relève son objectif de cours de 7 $ à 10 $

* Simmons First National Corp SFNC.O : KBW abaisse son objectif de cours à 21 $ contre 22 $

* SLB SLB.N : Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer"; relève son objectif de cours à 42 $ contre 41 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Wedbush relève son objectif de cours à 270 $ contre 250 $

* Starbucks Corp SBUX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 105 $ contre 103 $

* State Street Corp STT.N : KBW relève son objectif de cours à 135 $ contre 132 $

* State Street Corporation STT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 165 $ contre 162 $

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours à 140 $ contre 145 $

* Sunrun Inc RUN.O : RBC relève son objectif de cours à 22 $ contre 16 $

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC abaisse son objectif de cours à 47 $ contre 49 $

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours à 88 $ contre 72 $

* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours à 42 $ contre 46 $

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 487 $ à 516 $

* Travelers TRV.N : KBW relève son objectif de cours de 304 $ à 305 $

* Trex Company Inc TREX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours à 58 $ contre 68 $

* Triumph Financial TFIN.N : B. Riley relève la recommandation de "neutre" à "acheter"; relève son objectif de cours à 70

$ contre 55 $

* Truecar Inc TRUE.O : BTIG passe de "acheter" à "neutre"

* Truist Financial Corp TFC.N : KBW relève son objectif de cours de 48 $ à 49 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 54 $ à 55 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 48 $ contre 49 $

* United Rentals URI.N : Barclays abaisse son objectif de cours à 600 $ contre 620 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 80 $ contre 90 $

* Veritone Inc VERI.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours à 9 $ contre 6 $

* Vici Properties Inc VICI.N : Barclays relève son objectif de cours à 37 $ contre 36 $

* Vishay Precision Group Inc VPG.N : B. Riley relève son objectif de cours à 45 $ contre 34 $

* VSE Corp VSEC.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours 195 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Barclays relève son objectif de cours de 305 $ à 320 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 370 $

* Wafd Inc WAFD.O : KBW abaisse son objectif de cours à 31 $ contre 32 $

* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours à 70 $ contre 75 $

* Webster Financial Corp WBS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 68 $ à 70 $

* Western Midstream Partners LP WES.N : Citigroup rétablit la couverture avec une note neutre

* Western Midstream Partners LP WES.N : Citigroup rétablit la couverture avec un objectif de cours de 39 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : RBC abaisse son objectif de cours à 31 $ contre 33 $

* Willscot Holdings Corp WSC.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours 28 $

* Wp Carey Inc WPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 64 $ à 66 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 99 $ contre 101 $

Valeurs associées

AECOM
133,210 USD NYSE +1,80%
AGCO
108,430 USD NYSE +0,75%
ALLIED MOTION TE
33,7500 USD NASDAQ -0,97%
ALLIENT
50,4900 USD NASDAQ +2,52%
AMERICAN EXPRESS
347,330 USD NYSE +0,18%
ANGLOGOLD ASH
75,110 USD NYSE +1,71%
APOLLO CMMC REIT
10,130 USD NYSE +1,50%
APPLE
260,2800 USD NASDAQ +3,17%
APPLIED MATERIALS
230,9700 USD NASDAQ +2,66%
ARMADA REIT
6,780 USD NYSE +2,65%
ASTERA LABS
156,8800 USD NASDAQ -1,83%
AXSOME THERAPEUT
129,9600 USD NASDAQ +1,58%
BANCFIRST
113,9356 USD NASDAQ +0,89%
BANK OZK
46,3200 USD NASDAQ +0,78%
BATH&BODY WORKS
26,455 USD NYSE -0,11%
BLOOM ENERGY-A
115,290 USD NYSE +3,37%
BOLT BIOTHERAP
5,9882 USD NASDAQ +5,80%
CATERPILLAR
531,460 USD NYSE +0,81%
CHIME FINL RG-A
17,8450 USD NASDAQ +4,36%
CHIPOTLE MEXICAN
41,565 USD NYSE -0,70%
CHOICE HOTELS
100,042 USD NYSE +0,35%
COHERENT
122,795 USD NYSE +5,54%
COMERICA INC
76,090 USD NYSE +1,56%
CSX
36,7350 USD NASDAQ +0,37%
CUMMINS
414,750 USD NYSE +0,72%
DINE BRANDS GLBL
28,555 USD NYSE +3,22%
DIVER ENER
12,575 USD NYSE -0,28%
EBAY
94,7750 USD NASDAQ +3,01%
ECHOSTAR RG-A
72,8500 USD NASDAQ +0,65%
EOS ENERGY RG-A
15,0800 USD NASDAQ +0,27%
FIRST SOLAR
234,9600 USD NASDAQ +1,34%
FORMFACTOR
44,2100 USD NASDAQ +5,14%
FOUR CORN REIT
24,510 USD NYSE +0,49%
GALAXY RG-A
40,2300 USD NASDAQ +6,48%
GAM & LSURE REIT
45,5700 USD NASDAQ +1,65%
GLACIER BANCORP
43,980 USD NYSE +0,40%
HALOZYME THERAPE
65,9900 USD NASDAQ -1,55%
HILTN WRLD HLDGS
262,415 USD NYSE +0,82%
HOST HOTELS REIT
16,4401 USD NASDAQ +0,98%
HUNTINGTON BANCS
15,8150 USD NASDAQ +2,03%
HUT 8
51,3200 USD NASDAQ +5,90%
ICHOR
23,1650 USD NASDAQ +5,34%
IDEAYA BIOSCIENC
30,7300 USD NASDAQ +5,02%
INSTALLED BLDN P
263,360 USD NYSE +2,47%
INTAPP
38,0800 USD NASDAQ +2,56%
INTL PAPER
47,215 USD NYSE +1,39%
INTUITIVE MACH RG-A
12,8000 USD NASDAQ +3,23%
JACOBS SOLUTIONS
158,325 USD NYSE +1,91%
KBR
43,735 USD NYSE +0,86%
KEURIG DR PEPPER
27,8750 USD NASDAQ -0,55%
KKR REAL ES REIT
8,500 USD NYSE -1,56%
KLA
1 155,0050 USD NASDAQ +4,37%
KODIAK SCIENCES
16,6900 USD NASDAQ +18,37%
LAM RESEARCH
146,1400 USD NASDAQ +3,27%
LINCOLN ELEC HLD
238,2100 USD NASDAQ +1,36%
LUMENTUM HLDNGS
166,1100 USD NASDAQ +0,81%
MARRIOTT INTL RG-A
262,6100 USD NASDAQ +0,67%
MARTIN MARIETTA
624,018 USD NYSE -0,17%
MARVELL TECH
87,2400 USD NASDAQ -0,81%
MASTEC
205,415 USD NYSE +1,74%
MICRON TECHNOLOGY
208,7000 USD NASDAQ +3,12%
MIDDLEBY CORP
135,1200 USD NASDAQ +1,30%
MONDELEZ INTL RG-A
62,6401 USD NASDAQ +0,29%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
140,4750 USD NASDAQ +0,27%
NEXTRACKER RG-A
89,1300 USD NASDAQ +2,38%
NNN REIT
42,606 USD NYSE -0,36%
NORTHERN OIL&GAS
21,593 USD NYSE -0,03%
ORACLE
281,247 USD NYSE -3,50%
ORMAT TECHNOLOGI
109,635 USD NYSE +0,82%
OSI SYSTEMS
256,0200 USD NASDAQ +4,72%
PLANET LABS RG-A
13,750 USD NYSE +4,92%
PRAXIS PRECIS
176,7200 USD NASDAQ -6,98%
PROGRESSIVE (OHI
220,900 USD NYSE -2,12%
PROLOGIS REIT
125,450 USD NYSE +1,09%
QUANTA SERVICES
440,500 USD NYSE +1,54%
REALTY INCOME REIT
60,210 USD NYSE +0,43%
REVOLUTION MEDIC
54,0700 USD NASDAQ -0,06%
REXFORD IND REIT
43,710 USD NYSE -0,11%
RIOT PLATFORMS
21,9755 USD NASDAQ +9,71%
RYMAN HOSP REIT
88,045 USD NYSE -0,54%
SEMPRA ENERGY
91,970 USD NYSE +0,73%
SHOALS TECH RG-A
10,5850 USD NASDAQ +6,38%
SIMMONS FIRST N -A-
18,4700 USD NASDAQ +0,98%
SLB
32,700 USD NYSE +0,14%
SNOWFLAKE
243,780 USD NYSE +1,29%
STARBUCKS
84,8400 USD NASDAQ -0,61%
STATE STREET
114,570 USD NYSE +2,90%
SUMMIT THERAP
19,8100 USD NASDAQ -5,62%
SUN COMMUN REIT
123,205 USD NYSE -0,40%
SUNRUN
20,4650 USD NASDAQ +4,89%
SYLVAMO
42,050 USD NYSE +0,14%
TARSUS PHARMA
71,4500 USD NASDAQ -2,03%
TOAST RG-A
37,920 USD NYSE +1,13%
TOPBUILD
440,680 USD NYSE +1,25%
TRAVELERS COS
265,055 USD NYSE +1,16%
TREX
51,060 USD NYSE +0,65%
TRUECAR
1,4450 USD NASDAQ -28,82%
TRUIST FINL
43,325 USD NYSE +1,65%
UNITED RENTALS
999,930 USD NYSE +2,05%
UPSTART HLDGS
49,3100 USD NASDAQ +6,04%
VERITONE
6,5300 USD NASDAQ +4,48%
VICI PROPER REIT
31,125 USD NYSE +0,83%
VSE
164,7200 USD NASDAQ +3,30%
VULCAN MATERIALS
294,980 USD NYSE -0,09%
W.P. CAREY REIT
68,067 USD NYSE -0,56%
WAFD
28,5600 USD NASDAQ +1,75%
WEBSTER FINANCIA
55,070 USD NYSE +1,40%
WEST MIDSTREAM PTR
37,980 USD NYSE +0,64%
WEYERHAEUSE REIT
23,660 USD NYSE +0,32%
WILLSCOT HOLD
21,7900 USD NASDAQ +3,07%
WYNDHAM HOTELS
80,115 USD NYSE +2,36%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/10/2025 à 12:48:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi