TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Express, eBay, Oracle

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont American Express, eBay et Oracle.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

* Aecom ACM.N : Barclays relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $

* Aecom ACM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Agco Corp AGCO.N : Barclays relève son objectif de cours de 110 $ à 116 $

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de cours 60 $

* American Express Co AXP.N : Barclays relève son objectif de cours à 355 $ contre 336 $

* American Express Co AXP.N : BTIG relève son objectif de cours de 277 $ à 307 $

* American Express Co AXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 320 $ à 340 $

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 355 $ à 360 $

* American Express Co AXP.N : RBC relève son objectif de cours de 380 $ à 390 $

* American Express Co AXP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 344 $ à 350 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : HSBC relève son objectif de cours de 55 $ à 67 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 10,5 $ contre 10 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : JP Morgan passe de "neutre" à "surpondérer"

* Apple Inc AAPL.O : Evercore ISI ajoute le titre à sa liste tactique de surperformance

* Applied Materials Inc AMAT.O : Barclays relève son objectif de cours de 170 $ à 250 $

* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat

* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : Jefferies reprend la couverture avec un objectif de cours de 8 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Barclays abaisse la recommandation de "surpondérer" à "pondération égale"

* Axsome Therapeutics AXSM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 194 $ contre 191 $

* Bancfirst Corp BANF.O : KBW abaisse son objectif de cours à 120 $ contre 132 $

* Bank Ozk OZK.O : KBW abaisse son objectif de cours à 50 $ contre 53 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays abaisse son objectif de cours à 28 $ contre 32 $

* Bloom Energy Corp BE.N : RBC relève son objectif de cours à 123 $ contre 75 $

* Bolt Biotherapeutics Inc BOLT.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec une note d'achat

* Bolt Biotherapeutics Inc BOLT.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec un objectif de cours de 7 $

* Caterpillar CAT.N : Barclays relève son objectif de cours à 485 $ contre 425 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 35 $ contre 40 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Keybanc abaisse son objectif de cours à 52 $ contre 58 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 99 $ contre 124 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC abaisse son objectif de cours à 33 $ contre 36 $

* Coherent Corp COHR.N : Barclays relève son objectif de cours à 135 $ contre 110 $

* Comerica Inc CMA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours à 80 $ contre 85 $

* CSX Corporation CSX.O : Barclays relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Cummins CMI.N : Barclays relève son objectif de cours de 387 $ à 430 $

* Dine Brands Global Inc DIN.N : Keybanc relève son objectif de cours de 26 $ à 32 $

* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours à 16 $ contre 19 $

* eBay EBAY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 84 $

* Echostar Corp SATS.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 14 $ à 64 $

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 6 $ à 10 $

* First Solar Inc FSLR.O : RBC relève son objectif de cours de 201 $ à 244 $

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley relève son objectif de cours à 52 $ contre 47 $

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : Barclays abaisse son objectif de cours à 28 $ contre 29 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies relève son objectif de cours à 45 $ contre 37 $

* Gaming & Leisure Properties Inc GLPI.O : Barclays relève son objectif de cours à 54 $ contre 51 $

* Gaming & Leisure Properties Inc GLPI.O : Barclays relève la recommandation de "pondération égale" à

"surpondérer"

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW abaisse son objectif de cours à 55 $ contre 56 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 79 $ contre 80 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 284 $ contre 285 $

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 17 $ contre 16 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : KBW relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours à 74 $ contre 33 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley relève son objectif de cours à 22 $ contre 18 $

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours à 33 $ contre 30 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies relève son objectif de cours à 230 $ contre 225 $

* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 42 $ contre 55 $

* International Paper Co IP.N : RBC abaisse son objectif de cours à 61 $ contre 63 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours à 18 $ contre 12 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Deutsche Bank relève la recommandation de "conserver" à "acheter"

* Jacobs Solutions Inc J.N : Citigroup relève son objectif de cours à 182 $ contre 169 $

* KBR Inc KBR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours à 62 $ contre 67 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 36 $ contre 39 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 9 $ contre 9,5 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan abaisse la recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Kla Corporation KLAC.O : Barclays relève son objectif de cours de 750 $ à 1 200 $

* Kla Corporation KLAC.O : Barclays relève la recommandation de "pondération égale" à "surpondérer"

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 15 $ à 22 $

* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève son objectif de cours à 175 $ contre 160 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Barclays relève son objectif de cours à 142 $ contre 83 $

* Lincoln Electric LECO.O : Barclays relève son objectif de cours à 260 $ contre 235 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Barclays abaisse la recommandation de "surpondérer" à "pondération égale"

* Marriott MAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 281 $ contre 284 $

* Martin Marietta MLM.N : Barclays relève son objectif de cours de 600 $ à 675 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 700 $ à 720 $

* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Barclays abaisse la recommandation de "surpondérer" à "pondération

égale"

* Mastec Inc MTZ.N : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* Mechanics Bancorp MCHB.O : KBW relève son objectif de cours à 14,5 $ contre 14 $

* Micron Technology, Inc. MU.O : Barclays relève son objectif de cours de 195 $ à 240 $

* Middleby MIDD.O : Barclays relève son objectif de cours de 165 $ à 180 $

* Mondelez MDLZ.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours à 65 $ contre 69 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 168 $ contre 163 $

* Nextracker Inc NXT.O : RBC relève son objectif de cours à 92 $ contre 67 $

* Nnn REIT Inc NNN.N : Barclays abaisse son objectif de cours à 43 $ contre 44 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours à 28 $ contre 32 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève son objectif de cours à 382 $ contre 371 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* OSI Systems Inc OSIS.O : B. Riley relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Needham relève son objectif de cours à 16 $ contre 12 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies relève son objectif de cours à 300 $ contre 65 $

* Progressive Corp PGR.N : Barclays abaisse son objectif de cours à 257 $ contre 271 $

* Progressive Corp PGR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 214 $ contre 265 $

* Progressive Corp PGR.N : Morgan Stanley abaisse la recommandation de "pondération égale" à "sous-pondérer"

* Prologis Inc PLD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 136 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 490 $ à 517 $

* Realty Income Corp O.N : Barclays relève son objectif de cours de 59 $ à 63 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Leerink Partners relève son objectif de cours à 67 $ contre 64 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Jefferies relève son objectif de cours à 48 $ contre 46 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours à 25 $ contre 18 $

* Ryam RYAM.N : RBC relève son objectif de cours de 6 $ à 9 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 113 $ contre 110 $

* Sempra SRE.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 101 $

* Sempra SRE.N : Barclays relève la recommandation de "pondération égale" à "surpondérer"

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : RBC relève son objectif de cours de 7 $ à 10 $

* Simmons First National Corp SFNC.O : KBW abaisse son objectif de cours à 21 $ contre 22 $

* SLB SLB.N : Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer"; relève son objectif de cours à 42 $ contre 41 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Wedbush relève son objectif de cours à 270 $ contre 250 $

* Starbucks Corp SBUX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 105 $ contre 103 $

* State Street Corp STT.N : KBW relève son objectif de cours à 135 $ contre 132 $

* State Street Corporation STT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 165 $ contre 162 $

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours à 140 $ contre 145 $

* Sunrun Inc RUN.O : RBC relève son objectif de cours à 22 $ contre 16 $

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC abaisse son objectif de cours à 47 $ contre 49 $

* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours à 88 $ contre 72 $

* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours à 42 $ contre 46 $

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 487 $ à 516 $

* Travelers TRV.N : KBW relève son objectif de cours de 304 $ à 305 $

* Trex Company Inc TREX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours à 58 $ contre 68 $

* Triumph Financial TFIN.N : B. Riley relève la recommandation de "neutre" à "acheter"; relève son objectif de cours à 70

$ contre 55 $

* Truecar Inc TRUE.O : BTIG passe de "acheter" à "neutre"

* Truist Financial Corp TFC.N : KBW relève son objectif de cours de 48 $ à 49 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 54 $ à 55 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 48 $ contre 49 $

* United Rentals URI.N : Barclays abaisse son objectif de cours à 600 $ contre 620 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 80 $ contre 90 $

* Veritone Inc VERI.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours à 9 $ contre 6 $

* Vici Properties Inc VICI.N : Barclays relève son objectif de cours à 37 $ contre 36 $

* Vishay Precision Group Inc VPG.N : B. Riley relève son objectif de cours à 45 $ contre 34 $

* VSE Corp VSEC.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours 195 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Barclays relève son objectif de cours de 305 $ à 320 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 370 $

* Wafd Inc WAFD.O : KBW abaisse son objectif de cours à 31 $ contre 32 $

* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours à 70 $ contre 75 $

* Webster Financial Corp WBS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 68 $ à 70 $

* Western Midstream Partners LP WES.N : Citigroup rétablit la couverture avec une note neutre

* Western Midstream Partners LP WES.N : Citigroup rétablit la couverture avec un objectif de cours de 39 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : RBC abaisse son objectif de cours à 31 $ contre 33 $

* Willscot Holdings Corp WSC.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours 28 $

* Wp Carey Inc WPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 64 $ à 66 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 99 $ contre 101 $