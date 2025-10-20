TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Express, eBay, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont American Express, eBay et Oracle.
FAITS MARQUANTS
* American Express Co AXP.N : BTIG relève son objectif de cours de 277 $ à 307 $
* eBay EBAY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 84 $
* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève son objectif de cours de 371 $ à 382 $
* SLB SLB.N : Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer"; relève son objectif de cours à 42 $ contre 41 $
* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève son objectif de cours à 367 $ contre 347 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.
* Aecom ACM.N : Barclays relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $
* Aecom ACM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $
* Agco Corp AGCO.N : Barclays relève son objectif de cours de 110 $ à 116 $
* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de cours 60 $
* American Express Co AXP.N : Barclays relève son objectif de cours à 355 $ contre 336 $
* American Express Co AXP.N : BTIG relève son objectif de cours de 277 $ à 307 $
* American Express Co AXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 320 $ à 340 $
* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 355 $ à 360 $
* American Express Co AXP.N : RBC relève son objectif de cours de 380 $ à 390 $
* American Express Co AXP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 344 $ à 350 $
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : HSBC relève son objectif de cours de 55 $ à 67 $
* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 10,5 $ contre 10 $
* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : JP Morgan passe de "neutre" à "surpondérer"
* Apple Inc AAPL.O : Evercore ISI ajoute le titre à sa liste tactique de surperformance
* Applied Materials Inc AMAT.O : Barclays relève son objectif de cours de 170 $ à 250 $
* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat
* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : Jefferies reprend la couverture avec un objectif de cours de 8 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : Barclays abaisse la recommandation de "surpondérer" à "pondération égale"
* Axsome Therapeutics AXSM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 194 $ contre 191 $
* Bancfirst Corp BANF.O : KBW abaisse son objectif de cours à 120 $ contre 132 $
* Bank Ozk OZK.O : KBW abaisse son objectif de cours à 50 $ contre 53 $
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Barclays abaisse son objectif de cours à 28 $ contre 32 $
* Bloom Energy Corp BE.N : RBC relève son objectif de cours à 123 $ contre 75 $
* Bolt Biotherapeutics Inc BOLT.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec une note d'achat
* Bolt Biotherapeutics Inc BOLT.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec un objectif de cours de 7 $
* Caterpillar CAT.N : Barclays relève son objectif de cours à 485 $ contre 425 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 35 $ contre 40 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Keybanc abaisse son objectif de cours à 52 $ contre 58 $
* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 99 $ contre 124 $
* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC abaisse son objectif de cours à 33 $ contre 36 $
* Coherent Corp COHR.N : Barclays relève son objectif de cours à 135 $ contre 110 $
* Comerica Inc CMA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours à 80 $ contre 85 $
* CSX Corporation CSX.O : Barclays relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
* Cummins CMI.N : Barclays relève son objectif de cours de 387 $ à 430 $
* Dine Brands Global Inc DIN.N : Keybanc relève son objectif de cours de 26 $ à 32 $
* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours à 16 $ contre 19 $
* eBay EBAY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 84 $
* Echostar Corp SATS.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 14 $ à 64 $
* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 6 $ à 10 $
* First Solar Inc FSLR.O : RBC relève son objectif de cours de 201 $ à 244 $
* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley relève son objectif de cours à 52 $ contre 47 $
* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : Barclays abaisse son objectif de cours à 28 $ contre 29 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies relève son objectif de cours à 45 $ contre 37 $
* Gaming & Leisure Properties Inc GLPI.O : Barclays relève son objectif de cours à 54 $ contre 51 $
* Gaming & Leisure Properties Inc GLPI.O : Barclays relève la recommandation de "pondération égale" à
"surpondérer"
* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW abaisse son objectif de cours à 55 $ contre 56 $
* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 79 $ contre 80 $
* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 284 $ contre 285 $
* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 17 $ contre 16 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : KBW relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $
* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours à 74 $ contre 33 $
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley relève son objectif de cours à 22 $ contre 18 $
* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours à 33 $ contre 30 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies relève son objectif de cours à 230 $ contre 225 $
* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 42 $ contre 55 $
* International Paper Co IP.N : RBC abaisse son objectif de cours à 61 $ contre 63 $
* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours à 18 $ contre 12 $
* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Deutsche Bank relève la recommandation de "conserver" à "acheter"
* Jacobs Solutions Inc J.N : Citigroup relève son objectif de cours à 182 $ contre 169 $
* KBR Inc KBR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours à 62 $ contre 67 $
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 36 $ contre 39 $
* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 9 $ contre 9,5 $
* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan abaisse la recommandation de "surpondérer" à "neutre"
* Kla Corporation KLAC.O : Barclays relève son objectif de cours de 750 $ à 1 200 $
* Kla Corporation KLAC.O : Barclays relève la recommandation de "pondération égale" à "surpondérer"
* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 15 $ à 22 $
* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève son objectif de cours à 175 $ contre 160 $
* Lam Research Corporation LRCX.O : Barclays relève son objectif de cours à 142 $ contre 83 $
* Lincoln Electric LECO.O : Barclays relève son objectif de cours à 260 $ contre 235 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Barclays abaisse la recommandation de "surpondérer" à "pondération égale"
* Marriott MAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 281 $ contre 284 $
* Martin Marietta MLM.N : Barclays relève son objectif de cours de 600 $ à 675 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 700 $ à 720 $
* Marvell Technology Group Ltd MRVL.O : Barclays abaisse la recommandation de "surpondérer" à "pondération
égale"
* Mastec Inc MTZ.N : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $
* Mechanics Bancorp MCHB.O : KBW relève son objectif de cours à 14,5 $ contre 14 $
* Micron Technology, Inc. MU.O : Barclays relève son objectif de cours de 195 $ à 240 $
* Middleby MIDD.O : Barclays relève son objectif de cours de 165 $ à 180 $
* Mondelez MDLZ.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours à 65 $ contre 69 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 168 $ contre 163 $
* Nextracker Inc NXT.O : RBC relève son objectif de cours à 92 $ contre 67 $
* Nnn REIT Inc NNN.N : Barclays abaisse son objectif de cours à 43 $ contre 44 $
* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours à 28 $ contre 32 $
* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève son objectif de cours à 382 $ contre 371 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $
* OSI Systems Inc OSIS.O : B. Riley relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $
* Planet Labs Pbc PL.N : Needham relève son objectif de cours à 16 $ contre 12 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies relève son objectif de cours à 300 $ contre 65 $
* Progressive Corp PGR.N : Barclays abaisse son objectif de cours à 257 $ contre 271 $
* Progressive Corp PGR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 214 $ contre 265 $
* Progressive Corp PGR.N : Morgan Stanley abaisse la recommandation de "pondération égale" à "sous-pondérer"
* Prologis Inc PLD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 136 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 490 $ à 517 $
* Realty Income Corp O.N : Barclays relève son objectif de cours de 59 $ à 63 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Leerink Partners relève son objectif de cours à 67 $ contre 64 $
* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Jefferies relève son objectif de cours à 48 $ contre 46 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours à 25 $ contre 18 $
* Ryam RYAM.N : RBC relève son objectif de cours de 6 $ à 9 $
* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 113 $ contre 110 $
* Sempra SRE.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 101 $
* Sempra SRE.N : Barclays relève la recommandation de "pondération égale" à "surpondérer"
* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : RBC relève son objectif de cours de 7 $ à 10 $
* Simmons First National Corp SFNC.O : KBW abaisse son objectif de cours à 21 $ contre 22 $
* SLB SLB.N : Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer"; relève son objectif de cours à 42 $ contre 41 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Wedbush relève son objectif de cours à 270 $ contre 250 $
* Starbucks Corp SBUX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 105 $ contre 103 $
* State Street Corp STT.N : KBW relève son objectif de cours à 135 $ contre 132 $
* State Street Corporation STT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 165 $ contre 162 $
* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours à 140 $ contre 145 $
* Sunrun Inc RUN.O : RBC relève son objectif de cours à 22 $ contre 16 $
* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC abaisse son objectif de cours à 47 $ contre 49 $
* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours à 88 $ contre 72 $
* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours à 42 $ contre 46 $
* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 487 $ à 516 $
* Travelers TRV.N : KBW relève son objectif de cours de 304 $ à 305 $
* Trex Company Inc TREX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours à 58 $ contre 68 $
* Triumph Financial TFIN.N : B. Riley relève la recommandation de "neutre" à "acheter"; relève son objectif de cours à 70
$ contre 55 $
* Truecar Inc TRUE.O : BTIG passe de "acheter" à "neutre"
* Truist Financial Corp TFC.N : KBW relève son objectif de cours de 48 $ à 49 $
* Truist Financial Corp TFC.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 54 $ à 55 $
* Truist Financial Corp TFC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 48 $ contre 49 $
* United Rentals URI.N : Barclays abaisse son objectif de cours à 600 $ contre 620 $
* Upstart Holdings Inc UPST.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 80 $ contre 90 $
* Veritone Inc VERI.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours à 9 $ contre 6 $
* Vici Properties Inc VICI.N : Barclays relève son objectif de cours à 37 $ contre 36 $
* Vishay Precision Group Inc VPG.N : B. Riley relève son objectif de cours à 45 $ contre 34 $
* VSE Corp VSEC.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours 195 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Barclays relève son objectif de cours de 305 $ à 320 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 370 $
* Wafd Inc WAFD.O : KBW abaisse son objectif de cours à 31 $ contre 32 $
* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours à 70 $ contre 75 $
* Webster Financial Corp WBS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 68 $ à 70 $
* Western Midstream Partners LP WES.N : Citigroup rétablit la couverture avec une note neutre
* Western Midstream Partners LP WES.N : Citigroup rétablit la couverture avec un objectif de cours de 39 $
* Weyerhaeuser Co WY.N : RBC abaisse son objectif de cours à 31 $ contre 33 $
* Willscot Holdings Corp WSC.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours 28 $
* Wp Carey Inc WPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 64 $ à 66 $
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 99 $ contre 101 $
