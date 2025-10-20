 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Express, eBay, Oracle
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 10:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont American Express, eBay et Oracle.

FAITS MARQUANTS

* American Express Co AXP.N : BTIG relève son objectif de cours de 277 à 307 dollars

* eBay EBAY.O : TD Cowen relève le cours cible de 80 $ à 84 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève le cours cible de 371 $ à 382 $

* SLB SLB.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré; hausse du prix cible de 41 $ à 42 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays augmente le prix cible de 347 $ à 367 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT 60 $

* American Express Co AXP.N : BTIG augmente le prix cible de 277 $ à 307 $

* American Express Co AXP.N : Jefferies relève le cours cible de 320 à 340 dollars

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève le cours cible de 355 à 360 dollars

* American Express Co AXP.N : RBC relève le cours cible de 380 à 390 dollars

* American Express Co AXP.N : TD Cowen relève le cours cible de 344 $ à 350 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : HSBC relève le cours cible de 55 $ à 67 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : JP Morgan relève le prix cible de 10 $ à 10,5 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note

d'achat

* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : Jefferies reprend la couverture avec un prix cible de 8

dollars

* Bancfirst Corp BANF.O : KBW réduit le prix cible de 132 $ à 120 $

* Bank Ozk OZK.O : KBW réduit le prix cible de 53 $ à 50 $

* Bloom Energy Corp BE.N : RBC augmente le cours cible de 75 $ à 123 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Keybanc réduit l'objectif de cours de 58 $ à 52 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 124 $ à 99 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC réduit le cours cible de 36 $ à 33 $

* Comerica Inc CMA.N : Jefferies réduit le prix cible de 85 $ à 80 $

* Dine Brands Global Inc DIN.N : Keybanc relève l'objectif de cours de 26 $ à 32 $

* eBay EBAY.O : TD Cowen relève le cours cible de 80 à 84 dollars

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : TD Cowen relève le cours cible de 6 $ à 10 $

* First Solar Inc FSLR.O : RBC relève le cours cible de 201 $ à 244 $

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley relève le cours cible de 47 $ à 52 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 37 $ à 45 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW réduit le cours cible de 56 $ à 55 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 285 $ à 284 $

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 16 $ à 17 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : KBW relève le cours cible de 19 à 20 dollars

* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 33 $ à 74 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley relève le cours cible de 18 $ à 22 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies relève le prix cible de 225 à 230 dollars

* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 55 $ à 42 $

* International Paper Co IP.N : RBC réduit le prix cible de 63 $ à 61 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 12 $ à 18 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Deutsche Bank passe de 'conserver' à 'acheter'

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 39 $ à 36 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 9,5

dollars à 9 dollars

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan passe de 'surpondéré' à 'neutre'

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 15 à 22 dollars

* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève le cours cible de 160 à 175 dollars

* Marriott MAR.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 284 $ à 281 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève le cours cible de 700 à 720 dollars

* Mechanics Bancorp MCHB.O : KBW relève le cours cible de 14 $ à 14,5 $

* Mondelez MDLZ.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 69 $ à 65 $

* Nextracker Inc NXT.O : RBC augmente le prix cible de 67 $ à 92 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève le cours cible de 371 $ à 382 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : TD Cowen relève le cours cible de 85 $ à 95 $

* OSI Systems Inc OSIS.O : B. Riley relève le prix cible de 260 $ à 300 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies relève le prix cible de 65 $ à 300 $

* Prologis Inc PLD.N : Jefferies relève le prix cible de 130 $ à 136 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Leerink Partners relève le PT de 64 $ à 67 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Jefferies relève le prix cible de 46 $ à 48 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 18 $ à 25 $

* Ryam RYAM.N : RBC relève le cours cible de 6 $ à 9 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : JP Morgan relève le prix cible de 110 à 113 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : RBC augmente le prix cible de 7 $ à 10 $

* Simmons First National Corp SFNC.O : KBW ramène le cours cible de 22 $ à 21 $

* SLB SLB.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré; hausse de la PT de 41 $ à 42 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Wedbush relève le prix cible de 250 à 270 dollars

* State Street Corp STT.N : KBW relève le cours cible de 132 à 135 dollars

* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 145 $ à 140 $

* Sunrun Inc RUN.O : RBC relève le cours cible de 16 $ à 22 $

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC réduit le cours cible de 49 $ à 47 $

* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson réduit le cours cible de 46 $ à 42 $

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies augmente le prix cible de 487 $ à 516 $

* Travelers TRV.N : KBW relève le cours cible de 304 à 305 dollars

* Trex Company Inc TREX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 68 $ à 58 $

* Triumph Financial TFIN.N : B. Riley passe de 'neutre' à 'acheter'; augmente le cours cible de

55 $ à 70 $

* Truecar Inc TRUE.O : BTIG passe de "acheter" à "neutre"

* Truist Financial Corp TFC.N : KBW augmente le prix cible de 48 $ à 49 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 49 $ à 48 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Vishay Precision Group Inc VPG.N : B. Riley augmente le prix cible de 34 $ à 45 $

* VSE Corp VSEC.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de

195 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies relève le cours cible de 340 $ à 370 $

* Wafd Inc WAFD.O : KBW réduit le cours cible de 32 $ à 31 $

* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies ramène le cours cible de 75 $ à 70 $

* Webster Financial Corp WBS.N : JP Morgan relève le cours cible de 68 à 70 dollars

* Weyerhaeuser Co WY.N : RBC réduit le prix cible de 33 $ à 31 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan réduit le prix cible de 101 $ à 99 $

Valeurs associées

ALLIED MOTION TE
33,7500 USD NASDAQ -0,97%
ALLIENT
49,2500 USD NASDAQ -0,77%
AMERICAN EXPRESS
346,690 USD NYSE +7,18%
ANGLOGOLD ASH
73,845 USD NYSE -6,01%
APOLLO CMMC REIT
9,980 USD NYSE +1,01%
ARMADA REIT
6,605 USD NYSE -0,08%
BANCFIRST
112,9300 USD NASDAQ -1,53%
BANK OZK
45,9600 USD NASDAQ -2,25%
BLOOM ENERGY-A
111,530 USD NYSE -3,08%
CHIME FINL RG-A
17,1000 USD NASDAQ -2,51%
CHIPOTLE MEXICAN
41,860 USD NYSE +0,24%
CHOICE HOTELS
99,690 USD NYSE +1,18%
COMERICA INC
74,920 USD NYSE +1,42%
DINE BRANDS GLBL
27,665 USD NYSE -1,57%
EBAY
92,0100 USD NASDAQ +0,91%
EOS ENERGY RG-A
15,0400 USD NASDAQ -2,65%
FIRST SOLAR
231,8500 USD NASDAQ -2,50%
FORMFACTOR
42,0500 USD NASDAQ +0,36%
GALAXY RG-A
37,7800 USD NASDAQ -5,34%
GLACIER BANCORP
43,805 USD NYSE -2,70%
HILTN WRLD HLDGS
260,275 USD NYSE +1,07%
HOST HOTELS REIT
16,2800 USD NASDAQ +0,56%
HUNTINGTON BANCS
15,5000 USD NASDAQ +0,85%
HUT 8
48,4600 USD NASDAQ -0,66%
ICHOR
21,9900 USD NASDAQ -3,26%
INSTALLED BLDN P
257,010 USD NYSE +0,71%
INTAPP
37,1300 USD NASDAQ +1,53%
INTL PAPER
46,570 USD NYSE -0,18%
INTUITIVE MACH RG-A
12,4000 USD NASDAQ +4,82%
KEURIG DR PEPPER
28,0300 USD NASDAQ +1,12%
KKR REAL ES REIT
8,635 USD NYSE +1,35%
KODIAK SCIENCES
14,1000 USD NASDAQ -5,50%
LAM RESEARCH
141,5100 USD NASDAQ -0,60%
MARRIOTT INTL RG-A
260,8500 USD NASDAQ +0,70%
MARTIN MARIETTA
625,060 USD NYSE +0,17%
MONDELEZ INTL RG-A
62,4600 USD NASDAQ +1,40%
NEXTRACKER RG-A
87,0600 USD NASDAQ -0,59%
ORACLE
291,450 USD NYSE -6,91%
ORMAT TECHNOLOGI
108,740 USD NYSE -1,54%
OSI SYSTEMS
244,4800 USD NASDAQ -0,92%
PRAXIS PRECIS
189,9900 USD NASDAQ +16,77%
PROLOGIS REIT
124,100 USD NYSE +2,43%
REVOLUTION MEDIC
54,1000 USD NASDAQ +8,90%
REXFORD IND REIT
43,760 USD NYSE +1,53%
RIOT PLATFORMS
20,0300 USD NASDAQ +2,46%
RYMAN HOSP REIT
88,520 USD NYSE +0,29%
SHOALS TECH RG-A
9,9500 USD NASDAQ -1,78%
SIMMONS FIRST N -A-
18,2900 USD NASDAQ +1,50%
SLB
32,655 USD NYSE -0,85%
SNOWFLAKE
240,680 USD NYSE +0,20%
STATE STREET
111,345 USD NYSE -1,54%
SUN COMMUN REIT
123,700 USD NYSE 0,00%
SUNRUN
19,5100 USD NASDAQ -3,13%
SYLVAMO
41,990 USD NYSE +0,08%
TOAST RG-A
37,495 USD NYSE +0,20%
TOPBUILD
435,260 USD NYSE +0,11%
TRAVELERS COS
262,020 USD NYSE +0,11%
TREX
50,730 USD NYSE -0,52%
TRUECAR
1,4450 USD NASDAQ -28,82%
TRUIST FINL
42,620 USD NYSE +3,77%
UPSTART HLDGS
46,5000 USD NASDAQ -2,69%
VSE
159,4600 USD NASDAQ +2,02%
VULCAN MATERIALS
295,250 USD NYSE -0,33%
WAFD
28,0700 USD NASDAQ +0,86%
WEBSTER FINANCIA
54,310 USD NYSE +0,42%
WEYERHAEUSE REIT
23,585 USD NYSE -0,25%
WYNDHAM HOTELS
78,270 USD NYSE +0,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
