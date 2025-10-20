information fournie par Reuters • 20/10/2025 à 10:24

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Express, eBay, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont American Express, eBay et Oracle.

FAITS MARQUANTS

* American Express Co AXP.N : BTIG relève son objectif de cours de 277 à 307 dollars

* eBay EBAY.O : TD Cowen relève le cours cible de 80 $ à 84 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève le cours cible de 371 $ à 382 $

* SLB SLB.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré; hausse du prix cible de 41 $ à 42 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays augmente le prix cible de 347 $ à 367 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT 60 $

* American Express Co AXP.N : BTIG augmente le prix cible de 277 $ à 307 $

* American Express Co AXP.N : Jefferies relève le cours cible de 320 à 340 dollars

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève le cours cible de 355 à 360 dollars

* American Express Co AXP.N : RBC relève le cours cible de 380 à 390 dollars

* American Express Co AXP.N : TD Cowen relève le cours cible de 344 $ à 350 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : HSBC relève le cours cible de 55 $ à 67 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : JP Morgan relève le prix cible de 10 $ à 10,5 $

* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note

d'achat

* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : Jefferies reprend la couverture avec un prix cible de 8

dollars

* Bancfirst Corp BANF.O : KBW réduit le prix cible de 132 $ à 120 $

* Bank Ozk OZK.O : KBW réduit le prix cible de 53 $ à 50 $

* Bloom Energy Corp BE.N : RBC augmente le cours cible de 75 $ à 123 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Keybanc réduit l'objectif de cours de 58 $ à 52 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 124 $ à 99 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC réduit le cours cible de 36 $ à 33 $

* Comerica Inc CMA.N : Jefferies réduit le prix cible de 85 $ à 80 $

* Dine Brands Global Inc DIN.N : Keybanc relève l'objectif de cours de 26 $ à 32 $

* eBay EBAY.O : TD Cowen relève le cours cible de 80 à 84 dollars

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : TD Cowen relève le cours cible de 6 $ à 10 $

* First Solar Inc FSLR.O : RBC relève le cours cible de 201 $ à 244 $

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley relève le cours cible de 47 $ à 52 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 37 $ à 45 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW réduit le cours cible de 56 $ à 55 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 285 $ à 284 $

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 16 $ à 17 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : KBW relève le cours cible de 19 à 20 dollars

* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 33 $ à 74 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley relève le cours cible de 18 $ à 22 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies relève le prix cible de 225 à 230 dollars

* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 55 $ à 42 $

* International Paper Co IP.N : RBC réduit le prix cible de 63 $ à 61 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 12 $ à 18 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Deutsche Bank passe de 'conserver' à 'acheter'

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 39 $ à 36 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 9,5

dollars à 9 dollars

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan passe de 'surpondéré' à 'neutre'

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 15 à 22 dollars

* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève le cours cible de 160 à 175 dollars

* Marriott MAR.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 284 $ à 281 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève le cours cible de 700 à 720 dollars

* Mechanics Bancorp MCHB.O : KBW relève le cours cible de 14 $ à 14,5 $

* Mondelez MDLZ.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 69 $ à 65 $

* Nextracker Inc NXT.O : RBC augmente le prix cible de 67 $ à 92 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève le cours cible de 371 $ à 382 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : TD Cowen relève le cours cible de 85 $ à 95 $

* OSI Systems Inc OSIS.O : B. Riley relève le prix cible de 260 $ à 300 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies relève le prix cible de 65 $ à 300 $

* Prologis Inc PLD.N : Jefferies relève le prix cible de 130 $ à 136 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Leerink Partners relève le PT de 64 $ à 67 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Jefferies relève le prix cible de 46 $ à 48 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 18 $ à 25 $

* Ryam RYAM.N : RBC relève le cours cible de 6 $ à 9 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : JP Morgan relève le prix cible de 110 à 113 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : RBC augmente le prix cible de 7 $ à 10 $

* Simmons First National Corp SFNC.O : KBW ramène le cours cible de 22 $ à 21 $

* SLB SLB.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré; hausse de la PT de 41 $ à 42 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Wedbush relève le prix cible de 250 à 270 dollars

* State Street Corp STT.N : KBW relève le cours cible de 132 à 135 dollars

* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 145 $ à 140 $

* Sunrun Inc RUN.O : RBC relève le cours cible de 16 $ à 22 $

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC réduit le cours cible de 49 $ à 47 $

* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson réduit le cours cible de 46 $ à 42 $

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies augmente le prix cible de 487 $ à 516 $

* Travelers TRV.N : KBW relève le cours cible de 304 à 305 dollars

* Trex Company Inc TREX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 68 $ à 58 $

* Triumph Financial TFIN.N : B. Riley passe de 'neutre' à 'acheter'; augmente le cours cible de

55 $ à 70 $

* Truecar Inc TRUE.O : BTIG passe de "acheter" à "neutre"

* Truist Financial Corp TFC.N : KBW augmente le prix cible de 48 $ à 49 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 49 $ à 48 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Vishay Precision Group Inc VPG.N : B. Riley augmente le prix cible de 34 $ à 45 $

* VSE Corp VSEC.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de

195 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies relève le cours cible de 340 $ à 370 $

* Wafd Inc WAFD.O : KBW réduit le cours cible de 32 $ à 31 $

* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies ramène le cours cible de 75 $ à 70 $

* Webster Financial Corp WBS.N : JP Morgan relève le cours cible de 68 à 70 dollars

* Weyerhaeuser Co WY.N : RBC réduit le prix cible de 33 $ à 31 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan réduit le prix cible de 101 $ à 99 $