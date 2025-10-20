TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-American Express, eBay, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont American Express, eBay et Oracle.
FAITS MARQUANTS
* American Express Co AXP.N : BTIG relève son objectif de cours de 277 à 307 dollars
* eBay EBAY.O : TD Cowen relève le cours cible de 80 $ à 84 $
* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève le cours cible de 371 $ à 382 $
* SLB SLB.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré; hausse du prix cible de 41 $ à 42 $
* Oracle Corp ORCL.N : Barclays augmente le prix cible de 347 $ à 367 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT 60 $
* American Express Co AXP.N : BTIG augmente le prix cible de 277 $ à 307 $
* American Express Co AXP.N : Jefferies relève le cours cible de 320 à 340 dollars
* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève le cours cible de 355 à 360 dollars
* American Express Co AXP.N : RBC relève le cours cible de 380 à 390 dollars
* American Express Co AXP.N : TD Cowen relève le cours cible de 344 $ à 350 $
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : HSBC relève le cours cible de 55 $ à 67 $
* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : JP Morgan relève le prix cible de 10 $ à 10,5 $
* Apollo Commercial Real Estate Finance ARI.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré
* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note
d'achat
* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : Jefferies reprend la couverture avec un prix cible de 8
dollars
* Bancfirst Corp BANF.O : KBW réduit le prix cible de 132 $ à 120 $
* Bank Ozk OZK.O : KBW réduit le prix cible de 53 $ à 50 $
* Bloom Energy Corp BE.N : RBC augmente le cours cible de 75 $ à 123 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 40 $ à 35 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Keybanc réduit l'objectif de cours de 58 $ à 52 $
* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 124 $ à 99 $
* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC réduit le cours cible de 36 $ à 33 $
* Comerica Inc CMA.N : Jefferies réduit le prix cible de 85 $ à 80 $
* Dine Brands Global Inc DIN.N : Keybanc relève l'objectif de cours de 26 $ à 32 $
* eBay EBAY.O : TD Cowen relève le cours cible de 80 à 84 dollars
* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : TD Cowen relève le cours cible de 6 $ à 10 $
* First Solar Inc FSLR.O : RBC relève le cours cible de 201 $ à 244 $
* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley relève le cours cible de 47 $ à 52 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 37 $ à 45 $
* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : KBW réduit le cours cible de 56 $ à 55 $
* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 285 $ à 284 $
* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 16 $ à 17 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : KBW relève le cours cible de 19 à 20 dollars
* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 33 $ à 74 $
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley relève le cours cible de 18 $ à 22 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies relève le prix cible de 225 à 230 dollars
* Intapp Inc INTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 55 $ à 42 $
* International Paper Co IP.N : RBC réduit le prix cible de 63 $ à 61 $
* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 12 $ à 18 $
* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Deutsche Bank passe de 'conserver' à 'acheter'
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 39 $ à 36 $
* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 9,5
dollars à 9 dollars
* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan passe de 'surpondéré' à 'neutre'
* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 15 à 22 dollars
* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève le cours cible de 160 à 175 dollars
* Marriott MAR.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 284 $ à 281 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève le cours cible de 700 à 720 dollars
* Mechanics Bancorp MCHB.O : KBW relève le cours cible de 14 $ à 14,5 $
* Mondelez MDLZ.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 69 $ à 65 $
* Nextracker Inc NXT.O : RBC augmente le prix cible de 67 $ à 92 $
* Oracle Corp ORCL.N : HSBC relève le cours cible de 371 $ à 382 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : TD Cowen relève le cours cible de 85 $ à 95 $
* OSI Systems Inc OSIS.O : B. Riley relève le prix cible de 260 $ à 300 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies relève le prix cible de 65 $ à 300 $
* Prologis Inc PLD.N : Jefferies relève le prix cible de 130 $ à 136 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Leerink Partners relève le PT de 64 $ à 67 $
* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Jefferies relève le prix cible de 46 $ à 48 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 18 $ à 25 $
* Ryam RYAM.N : RBC relève le cours cible de 6 $ à 9 $
* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : JP Morgan relève le prix cible de 110 à 113 $
* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : RBC augmente le prix cible de 7 $ à 10 $
* Simmons First National Corp SFNC.O : KBW ramène le cours cible de 22 $ à 21 $
* SLB SLB.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré; hausse de la PT de 41 $ à 42 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Wedbush relève le prix cible de 250 à 270 dollars
* State Street Corp STT.N : KBW relève le cours cible de 132 à 135 dollars
* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 145 $ à 140 $
* Sunrun Inc RUN.O : RBC relève le cours cible de 16 $ à 22 $
* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC réduit le cours cible de 49 $ à 47 $
* Toast Inc TOST.N : D.A. Davidson réduit le cours cible de 46 $ à 42 $
* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies augmente le prix cible de 487 $ à 516 $
* Travelers TRV.N : KBW relève le cours cible de 304 à 305 dollars
* Trex Company Inc TREX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 68 $ à 58 $
* Triumph Financial TFIN.N : B. Riley passe de 'neutre' à 'acheter'; augmente le cours cible de
55 $ à 70 $
* Truecar Inc TRUE.O : BTIG passe de "acheter" à "neutre"
* Truist Financial Corp TFC.N : KBW augmente le prix cible de 48 $ à 49 $
* Truist Financial Corp TFC.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 49 $ à 48 $
* Upstart Holdings Inc UPST.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 90 $ à 80 $
* Vishay Precision Group Inc VPG.N : B. Riley augmente le prix cible de 34 $ à 45 $
* VSE Corp VSEC.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de
195 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies relève le cours cible de 340 $ à 370 $
* Wafd Inc WAFD.O : KBW réduit le cours cible de 32 $ à 31 $
* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies ramène le cours cible de 75 $ à 70 $
* Webster Financial Corp WBS.N : JP Morgan relève le cours cible de 68 à 70 dollars
* Weyerhaeuser Co WY.N : RBC réduit le prix cible de 33 $ à 31 $
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan réduit le prix cible de 101 $ à 99 $
