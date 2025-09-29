information fournie par Reuters • 29/09/2025 à 17:09

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amazon, Insulet, Vertex

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amazon, Insulet et Vertex.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : Stifel initie une couverture avec un objectif de prix de 24

* ACADIA Pharmaceuticals Inc ACAD.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 33$ contre 34

* Aerovironment Inc AVAV.O : Raymond James relève le cours cible de 300 à 348 dollars

* Amazon AMZN.O : HSBC relève le cours cible de 256 à 260 dollars

* Applovin Corp APP.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 750,00 $ contre 480,00 $

* Artivion Inc AORT.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 41 $ à 50 $

* Artivion Inc AORT.N : Stifel augmente le prix cible de 40 $ à 46 $

* Axos Financial Inc AX.N : KBW relève le cours cible à 100 $ contre 94 $

* Axos Financial Inc AX.N : Needham relève le cours cible de 102 à 105 dollars

* BlackRock BLK.N : Citigroup relève le cours cible de 1200 à 1350 $

* Carmax Inc KMX.N : Seaport Research Partners réduit le cours à neutre à partir d'achat

* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit le prix cible de 74 $ à 53 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Oppenheimer relève le cours cible de 480 à 513 dollars

* Chevron Corp CVX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 155 $ à 160 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible de 9 $ à 14 $

* Citizens Financial Group Inc CFG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 53 $ à 71 $

* Citizens Financial Group Inc CFG.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Comcast Corp CMCSA.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 38 $

auparavant

* Core & Main Inc CNM.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un objectif de prix de

65

* Costco Wholesale Corp COST.O : Argus Research augmente le prix cible de 1170 $ à 1200 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Citigroup réduit le prix cible de 1065 $ à 990 $

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : Leerink Partners relève le prix cible à 88 $ contre 80 $ auparavant

* DT Midstream Inc DTM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 118 $ contre 114 $ auparavant

* Dycom Industries Inc DY.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 310 $ contre 299 $

* Electronic Arts EA.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 250 $ contre 200 $ auparavant

* Electronic Arts EA.O : Wedbush ramène l'objectif de cours de "surperformance" à "neutre

* Electronic Arts EA.O : Wedbush abaisse l'objectif de cours à 200 $ contre 210 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Fiserv Inc FI.N : Jefferies réduit le prix cible de 140 à 130 dollars

* GBank Financial Holdings Inc GBFH.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat

* GBank Financial Holdings Inc GBFH.O : Jonestrading initie une couverture avec un objectif de prix

de 55

* General Dynamics Corp GD.N : Seaport Research Partners relève la note de neutre à achat

* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Heritage Financial Corp HFWA.O : D.A. Davidson relève le cours cible à 29 $, contre 28 $ auparavant

* Heritage Financial Corp HFWA.O : KBW relève le cours cible de 26 à 28 dollars

* Idacorp Inc IDA.N : Jefferies relève le cours cible de 133 à 144 dollars

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 21 $

* Insulet Corp PODD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 353 $ à 399 $

* Intel INTC.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 30 $, contre 23 $ auparavant

* Interdigital Inc IDCC.O : Jefferies relève le cours cible de 320 à 340 dollars

* Invesco Ltd IVZ.N : Citigroup relève le cours cible de 22 $ à 25 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 170 $ à 193 $

* KB Home KBH.N : JP Morgan réduit le prix cible de 63 $ à 53 $

* Lam Research LRCX.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à acheter à partir de maintenir

* Lam Research LRCX.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 100 $ à 150 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : B. Riley relève le cours cible de 460 $ à 560 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : JP Morgan relève le prix cible de 27 à 37 dollars

* MBX Biosciences Inc MBX.O : Jefferies augmente le prix cible de 36 $ à 66 $

* Mirion Technologies Inc MIR.N : Northland Capital augmente le prix cible de 26 $ à 29 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Needham relève le prix cible de 820 $ à 1 025 $

* Monopar Therapeutics Inc. MNPR.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 70 $ à 105 $

* NCR Voyix Corp VYX.N : Oppenheimer augmente le prix cible à 18$ de 16

* Nextracker Inc NXT.O : Jefferies relève le cours cible à 84 $ contre 74 $

* NiSource Inc NI.N : BMO relève le cours cible à 47 $, contre 46 $ auparavant

* NNN REIT Inc NNN.N : B. Riley relève le cours cible à 44 $ contre 43 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : Jefferies augmente le prix cible de 205 $ à 220 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 154 $ à 155 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : Raymond James réduit le prix cible de 46 $ à 45 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 350 $ contre 343 $

* Rayonier Inc RYN.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 29 $ contre 28 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Citigroup augmente le prix cible de 13,75 $ à 24 $

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 71 $ contre 79 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 156 $ contre 162 $

* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Jefferies augmente le prix cible de 45 $ à 55 $

* TD Synnex SNX.N : Barrington Research relève le cours cible de 156 $ à 182 $

* TD Synnex SNX.N : JP Morgan augmente le prix cible de 160 $ à 175 $

* TD Synnex Corp SNX.N : UBS relève le cours cible à 187 $, contre 154 $ auparavant

* Trimble Inc TRMB.O : Oppenheimer relève le cours cible de 94 $ à 95 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : UBS relève le cours cible de 560 à 580 dollars

* United Therapeutics Corporation UTHR.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 400 à 500

dollars

* Varonis Systems Inc VRNS.O : UBS relève le cours cible de 65 à 70 dollars

* Vertex Inc VERX.O : Stephens initie la couverture avec une note de surpondération

* Vertex Inc VERX.O : Stephens initie une couverture avec un objectif de prix de 30

* Welltower Inc WELL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 179 à 195 dollars

* Western Digital Corp WDC.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 171 $ contre 99 $

* Western Digital Corp WDC.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 125 $, contre 90

$ auparavant

* Weyerhaeuser Co WY.N : Raymond James réduit le prix cible de 31 à 30 dollars

* Willscot Holdings Corp WSC.O : Jefferies réduit le prix cible de 32 $ à 23 $

* Wingstop Inc WING.O : Benchmark réduit le prix cible à 340 $ contre 410 $

* Xcel Energy XEL.O : Barclays relève le cours cible à 81 $ contre 72 $