TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amazon, Insulet, Vertex
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amazon, Insulet et Vertex.

FAITS MARQUANTS

* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours à 260 dollars, contre 256 dollars

auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Gerdes Energy Research réduit sa recommandation d'achat à neutre

* Insulet Corp PODD.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 353 dollars à 399

dollars

* TD Synnex SNX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 160 dollars à 175 dollars

* Vertex Inc VERX.O : Stephens initie la couverture avec une note de surpondération

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ACADIA Pharmaceuticals Inc ACAD.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 34 à 33 dollars

* Amazon AMZN.O : HSBC augmente l'objectif de cours à 260 dollars, contre 256 dollars

auparavant

* Artivion Inc AORT.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 41 dollars à 50

dollars

* Axos Financial Inc AX.N : KBW relève l'objectif de cours à 100 dollars, contre 94 dollars

auparavant

* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit l'objectif de cours à 53 dollars contre 74 dollars

* Chevron Corp CVX.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 160 dollars, contre 155 dollars

auparavant

* Costco Wholesale Corp COST.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 1065 dollars

à 990 dollars

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 88

dollars, contre 80 dollars auparavant

* DT Midstream Inc DTM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 118 dollars contre 114

dollars

* Electronic Arts EA.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 250 dollars contre

200 dollars auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Gerdes Energy Research réduit sa recommandation d'achat à neutre

* Fiserv Inc FI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 140 dollars à 130 dollars

* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies augmente l'objectif de cours de 60 dollars à

75 dollars

* Heritage Financial Corp HFWA.O : D.A. Davidson augmente l'objectif de cours de 28

dollars à 29 dollars

* Heritage Financial Corp HFWA.O : KBW relève l'objectif de cours de 26 à 28 dollars

* Idacorp Inc IDA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 133 à 144 dollars

* Insulet Corp PODD.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 353 dollars à 399

dollars

* Intel INTC.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 23 à 30 dollars

* Interdigital Inc IDCC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 320 à 340 dollars

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 170

dollars à 193 dollars

* KB Home KBH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 63 dollars à 53 dollars

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : B. Riley augmente l'objectif de cours de 460

dollars à 560 dollars

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 27 à 37 dollars

* MBX Biosciences Inc MBX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 36 dollars à 66 dollars

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Needham relève l'objectif de cours de 820 dollars

à 1025 dollars

* Nextracker Inc NXT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 84 dollars contre 74

dollars

* NVIDIA Corp NVDA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 205 dollars à 220

dollars

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 154 dollars à 155 dollars

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : Raymond James réduit l'objectif de cours de 46 dollars à 45

dollars

* Rayonier Inc RYN.N : Raymond James augmente l'objectif de cours de 28 dollars à 29 dollars

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de

100 à 110 dollars

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 71 dollars contre 79

dollars

* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Jefferies augmente l'objectif de cours de 45 dollars à

55 dollars

* TD Synnex SNX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 160 à 175 dollars

* Vertex Inc VERX.O : Stephens initie la couverture avec une note de surpondération

* Vertex Inc VERX.O : Stephens initie la couverture avec un objectif de cours de 30 dollars

* Weyerhaeuser Co WY.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de 31 à 30 dollars

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
21,0500 USD NASDAQ -0,75%
AMAZON.COM
219,7800 USD NASDAQ +0,75%
ARTIVION
41,045 USD NYSE +1,50%
AXOS FINANCIAL
87,440 USD NYSE +0,19%
CARMAX
44,855 USD NYSE -1,68%
CHEVRON
160,150 USD NYSE -0,40%
COSTCO WHSL
915,9500 USD NASDAQ -2,90%
CRINETICS PHARMA
45,9100 USD NASDAQ +27,92%
DT MIDSTREAM
113,280 USD NYSE +1,91%
ELECTRONIC ARTS
193,3500 USD NASDAQ +14,87%
EXXON MOBIL
117,225 USD NYSE +1,40%
FISERV INC
129,540 USD NYSE +0,69%
GUARDANT HEALTH
60,0300 USD NASDAQ -0,25%
Gaz naturel
2,84 USD NYMEX -0,87%
HERITAGE FINANCI
24,8500 USD NASDAQ +1,02%
IDACORP
129,775 USD NYSE +1,69%
INSULET
318,0000 USD NASDAQ -1,72%
INTEL
35,5000 USD NASDAQ +4,44%
INTERDIGITAL
345,0500 USD NASDAQ +1,80%
IRHYTHM TECHNOLG
170,8100 USD NASDAQ -0,33%
KB HOME
63,300 USD NYSE +1,43%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
424,2300 USD NASDAQ +0,29%
MAZE THERA
27,0000 USD NASDAQ +2,47%
MBX BIO
17,5100 USD NASDAQ +1,04%
MONOLITHIC POWER
887,5500 USD NASDAQ -0,43%
NEXTRACKER RG-A
73,0700 USD NASDAQ -0,60%
NVIDIA
178,1900 USD NASDAQ +0,28%
PHILLIPS 66
139,465 USD NYSE +0,22%
POTLATCHDELTIC
40,1800 USD NASDAQ +2,14%
Pétrole Brent
69,04 USD Ice Europ -1,02%
Pétrole WTI
64,50 USD Ice Europ -1,07%
RAYONIER REIT
26,455 USD NYSE +2,02%
RHYTHM PHARM
99,1600 USD NASDAQ +0,02%
SCOTTS MIRACLE-A-
56,050 USD NYSE -0,97%
SUPERNUS PHARM
47,0300 USD NASDAQ -0,32%
TD SYNNEX
164,500 USD NYSE +3,00%
VERTEX RG-A
24,9700 USD NASDAQ +1,46%
WEYERHAEUSE REIT
24,535 USD NYSE +1,49%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
A lire aussi

  • La présidente moldave Maia Sandu quitte un bureau de vote à Chisinau, le 28 septembre 2025 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )
    Moldavie: La victoire du parti pro-européen, un "mandat fort" pour son adhésion à l'UE
    information fournie par AFP 29.09.2025 13:57 

    La victoire du parti pro-européen PAS aux législatives de dimanche en Moldavie en dépit de la pression de la Russie constitue "un mandat fort pour le processus d'adhésion" du pays à l'UE, a déclaré lundi la présidente Maia Sandu. "Nous avons montré au monde entier ... Lire la suite

  • L'enseigne Wall Street est photographiée à la Bourse de New York, à Manhattan, New York City
    Wall Street vue dans le vert malgré le risque de "shutdown" aux USA, l'Europe en hausse prudente
    information fournie par Reuters 29.09.2025 13:48 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent lundi à mi-séance, même si une certaine prudence reste de mise alors qu'une éventuelle fermeture partielle des administrations fédérales américaines risque de retarder la ... Lire la suite

  • Des lingots d'or dans le magasin Ginza Tanaka à Tokyo
    L'or dépasse la barre des 3.800 dollars l'once
    information fournie par Reuters 29.09.2025 13:41 

    Le prix de l'or a dépassé les 3.800 dollars l'once pour la première fois lundi, un record porté par les espoirs d'une réduction des taux de la Réserve fédérale américaine qui ont affaibli le dollar, tandis que les inquiétudes concernant une possible fermeture partielle ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump reçoit lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour la quatrième fois depuis le début de l'année ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump veut arracher à Netanyahu un accord sur Gaza
    information fournie par AFP 29.09.2025 13:21 

    Donald Trump reçoit lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche, peu après avoir promis un "accord" sur Gaza et mis son veto à une annexion de la Cisjordanie occupée. "Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand ... Lire la suite

