TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amazon, Insulet, Vertex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Amazon, Insulet et Vertex.
FAITS MARQUANTS
* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours à 260 dollars, contre 256 dollars
auparavant
* Exxon Mobil XOM.N : Gerdes Energy Research réduit sa recommandation d'achat à neutre
* Insulet Corp PODD.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 353 dollars à 399
dollars
* TD Synnex SNX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 160 dollars à 175 dollars
* Vertex Inc VERX.O : Stephens initie la couverture avec une note de surpondération
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* ACADIA Pharmaceuticals Inc ACAD.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 34 à 33 dollars
* Amazon AMZN.O : HSBC augmente l'objectif de cours à 260 dollars, contre 256 dollars
auparavant
* Artivion Inc AORT.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 41 dollars à 50
dollars
* Axos Financial Inc AX.N : KBW relève l'objectif de cours à 100 dollars, contre 94 dollars
auparavant
* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit l'objectif de cours à 53 dollars contre 74 dollars
* Chevron Corp CVX.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 160 dollars, contre 155 dollars
auparavant
* Costco Wholesale Corp COST.O : Citigroup réduit l'objectif de cours de 1065 dollars
à 990 dollars
* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 88
dollars, contre 80 dollars auparavant
* DT Midstream Inc DTM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 118 dollars contre 114
dollars
* Electronic Arts EA.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 250 dollars contre
200 dollars auparavant
* Exxon Mobil XOM.N : Gerdes Energy Research réduit sa recommandation d'achat à neutre
* Fiserv Inc FI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 140 dollars à 130 dollars
* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies augmente l'objectif de cours de 60 dollars à
75 dollars
* Heritage Financial Corp HFWA.O : D.A. Davidson augmente l'objectif de cours de 28
dollars à 29 dollars
* Heritage Financial Corp HFWA.O : KBW relève l'objectif de cours de 26 à 28 dollars
* Idacorp Inc IDA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 133 à 144 dollars
* Insulet Corp PODD.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 353 dollars à 399
dollars
* Intel INTC.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 23 à 30 dollars
* Interdigital Inc IDCC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 320 à 340 dollars
* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 170
dollars à 193 dollars
* KB Home KBH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 63 dollars à 53 dollars
* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : B. Riley augmente l'objectif de cours de 460
dollars à 560 dollars
* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 27 à 37 dollars
* MBX Biosciences Inc MBX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 36 dollars à 66 dollars
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Needham relève l'objectif de cours de 820 dollars
à 1025 dollars
* Nextracker Inc NXT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 84 dollars contre 74
dollars
* NVIDIA Corp NVDA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 205 dollars à 220
dollars
* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 154 dollars à 155 dollars
* Potlatchdeltic Corp PCH.O : Raymond James réduit l'objectif de cours de 46 dollars à 45
dollars
* Rayonier Inc RYN.N : Raymond James augmente l'objectif de cours de 28 dollars à 29 dollars
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de
100 à 110 dollars
* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 71 dollars contre 79
dollars
* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Jefferies augmente l'objectif de cours de 45 dollars à
55 dollars
* TD Synnex SNX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 160 à 175 dollars
* Vertex Inc VERX.O : Stephens initie la couverture avec une note de surpondération
* Vertex Inc VERX.O : Stephens initie la couverture avec un objectif de cours de 30 dollars
* Weyerhaeuser Co WY.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de 31 à 30 dollars
