information fournie par Reuters • 25/03/2026 à 12:23

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Amazon, Diamondback Energy, Matador Resources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Amazon, Diamondback Energy et Matador Resources, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Amazon AMZN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 265 à 280 dollars

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation de 'achat'

à 'neutre'

* Evgo Inc EVGO.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre contre une note

surpondérée

* Matador Resources Co MTDR.N : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation à 'neutre'

contre 'achat'

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une

note de surpondération

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : RBC relève l'objectif de cours de 105 à 125 dollars

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : Jonestrading réduit l'objectif de cours de 33 $ à 19 $

* Absci Corp ABSI.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 4,32 $ à 4,20 $

* ACADIA Pharmaceuticals Inc ACAD.O : BofA Global Research relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat'

* Addus Homecare Corp ADUS.O : Barclays réduit l'objectif de cours de 112 $ à 102 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : BMO abaisse sa recommandation de 'surperformance' à 'performance de

marché'

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : BMO réduit l'objectif de cours de 65 $ à 52 $

* Amazon AMZN.O : Citigroup augmente l'objectif de cours de 265 $ à 285 $

* Amazon AMZN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 280 $ contre 265 $ auparavant

* American Financial Group Inc AFG.N : KBW relève l'objectif de cours à 140 $ contre 134 $ auparavant

* American Public Education Inc APEI.O : Northland Capital relève l'objectif de cours de 55 à 62 dollars

* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 25 à 40 dollars

* Aveanna Healthcare Holdings Inc. AVAH.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 9,5 $ contre 11 $

* Bicara Therapeutics Inc BCAX.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat

* Bicara Therapeutics Inc BCAX.O : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Bitcoin Depot Inc BTM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 3,5 $ à 4 $

* Blaize Holdings Inc BZAI.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 3 $ contre 10 $

* Braze Inc BRZE.O : BTIG augmente l'objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Braze Inc BRZE.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 50 $

* Braze Inc BRZE.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours de 40 $ à 30 $

* Braze Inc BRZE.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 30 $ à 27 $

* Braze Inc BRZE.O : Raymond James augmente l'objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Braze Inc BRZE.O : Stifel réduit l'objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Braze Inc BRZE.O : Barclays relève l'objectif de cours à 31 $, contre 29 $ auparavant

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : La Banque Scotia ramène l'objectif de cours de 64 $ à 56 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : BofA Global Research augmente l'objectif de cours de 230 $ à 250 $

* BXP Inc BXP.N : BMO ramène l'objectif de cours de 82 $ à 68 $

* Cal-Maine Foods Inc CALM.O : BMO réduit l'objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Coeur Mining Inc CDE.N : BMO augmente l'objectif de cours de 23 $ à 27 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note de surpondération

* Constellation Energy Corp CEG.O : Morgan Stanley reprend la couverture avec un objectif de cours de 385 $

* Core & Main CNM.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 65 $ à 62 $

* Core & Main CNM.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 63 $ à 62 $

* Corning GLW.N : HSBC relève l'objectif de cours à 146 $ contre 135 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation de 'achat' à 'neutre'

* Dollar General Corp DG.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 146 $ contre 150 $

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Mizuho augmente l'objectif de cours à 45 $ contre 41 $

* ESCO Technologies Inc ESE.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat et un objectif de cours de

350 $

* Evgo Inc EVGO.O : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre contre une note surpondérée

* Figma Inc FIG.N : Oppenheimer initie une couverture avec une note de performance

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 66 $ contre 80 $

* Generate Biomedicines Inc GENB.O : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de surpondération; objectif

de cours de 20 $

* Halliburton Co HAL.N : BMO augmente l'objectif de cours de 39 $ à 42 $

* Home Depot Inc HD.N : Exane BNP Paribas réduit l'objectif de cours de 391 $ à 348 $

* Insmed Inc INSM.O : Mizuho augmente l'objectif de cours à 206 $ contre 204 $

* Jade Biosciences Inc JBIO.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 25 à 35 dollars

* Karyopharm Therapeutics, Inc. KPTI.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 15 $

* KB Home KBH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 62 $

* KB Home KBH.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 63 $

* KB Home KBH.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 54 $ contre 65 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : BMO réduit l'objectif de cours de 44 $ à 34 $

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 22 $

* Kura Oncology Inc KURA.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 30 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 35 $

* Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 62 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Gerdes Energy Research abaisse sa recommandation à 'neutre' contre 'achat'

* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 78 $ à 67 $

* Mercantile Bank Corp MBWM.O : Stephens initie une couverture avec une note de pondération égale

* Mercantile Bank Corp MBWM.O : Stephens initie la couverture avec un objectif de cours de 54 $

* Microsoft MSFT.O : UBS réduit l'objectif de cours de 600 $ à 510 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays abaisse l'objectif de cours à 40 $, contre 47 $ auparavant

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de cours de 48 $

* Ncino Inc NCNO.O : Raymond James réduit l'objectif de cours de 36 $ à 28 $

* Nike Inc NKE.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 72 $

* Ocugen Inc OCGN.O : H.C. Wainwright augmente l'objectif de cours à 10 $ contre 7 $ auparavant

* Omnicom Group Inc OMC.N : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours de 5 $ pour le porter à 90 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat

* Payoneer Global Inc PAYO.O : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de cours de 6 $

* Pinterest Inc PINS.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 27,00 $ contre 35,00 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 35,00 $ contre 26,00 $

* Privia Health Group Inc. PRVA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 25 $ contre 23 $

* Progress Software Corp PRGS.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 70 $

* Rezolute Inc RZLT.O : Wedbush relève sa recommandation de 'neutre' à 'surperformer'

* Rezolute Inc RZLT.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 2 à 5 dollars

* RH RH.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 165 $ contre 185 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : BMO ramène l'objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Smithfield Foods Inc SFD.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours de 29,00 $ à 31,00 $

* Sutro Biopharma Inc. STRO.O : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours de 51 $ à 55 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 40 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : BMO réduit l'objectif de cours de 42 $ à 33 $

* Waters WAT.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours de 370 à 330 dollars