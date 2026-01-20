 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Micron Technology, Microsoft
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 12:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Alphabet, Micron Technology et Microsoft.

FAITS MARQUANTS

* Alphabet Inc GOOG.O : Baird relève son objectif de cours de 310 à 350 dollars

* American Express AXP.N : HSBC relève l'objectif de cours à 312 dollars, contre 295 dollars

auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : KBW relève l'objectif de cours à 247 dollars, contre 228

dollars auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 300 dollars à 450

dollars

* Microsoft MSFT.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 655 dollars à 625 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 270 à 275 dollars

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 128 dollars,

contre 130 dollars auparavant

* Agilent Technologies Inc A.N : HSBC initie une couverture avec une note d'achat et un

objectif de 180 dollars

* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 205 dollars,

contre 165 dollars auparavant

* Alphabet Inc GOOG.O : Baird relève l'objectif de cours de 310 dollars à 350 dollars

* Amazon AMZN.O : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 300 dollars, contre

275 dollars auparavant

* American Express AXP.N : HSBC relève l'objectif de cours de 295 dollars à 312 dollars

* Anaptysbio ANAB.O : Barclays relève l'objectif de cours de 55 dollars à 78 dollars

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 120 dollars contre 105

dollars

* APA Corporation APA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 22 dollars, contre 21 dollars

auparavant

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 45 dollars,

contre 37 dollars auparavant

* Bellring Brands BRBR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 30 dollars, contre

32 dollars auparavant

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de 84 dollars à 98

dollars

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity relève sa recommandation de

"conserver" à "acheter"

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Leerink Partners relève l'objectif de 60 dollars à 62

dollars

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 145 dollars à 160

dollars

* California Resources Corp CRC.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 68 dollars à 62

dollars

* Campbell's Co CPB.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 30 dollars à 27

dollars

* Capital One COF.N : HSBC abaisse l'objectif de cours à 226 dollars, contre 234 dollars

auparavant

* CDW Corp CDW.O : Morgan Stanley réduit sa recommandation de "surpondérer" à

"pondération égale"

* CDW Corp CDW.O : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 141 dollars, contre

177 dollars auparavant

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC relève l'objectif de cours de 90 dollars à 95 dollars

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 205

dollars à 255 dollars

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 36 dollars, contre 41

dollars auparavant

* Clorox Company CLX.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 109 dollars, contre

108 dollars auparavant

* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève l'objectif de cours de 80 dollars à 83

dollars

* Conocophillips COP.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* Coty Inc. COTY.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 3 dollars, contre 3,50

dollars auparavant

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 70 dollars à 74 dollars

* CytomX Therapeutics CTMX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 8 dollars,

contre 6 dollars auparavant

* CytomX Therapeutics Inc CTMX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 6,5 dollars à

10 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 111

dollars, contre 113 dollars auparavant

* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 36 dollars, contre 33

dollars auparavant

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 173 dollars, contre

143 dollars auparavant

* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg relève l'objectif de cours à 40,5 dollars, contre 36

dollars auparavant

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 200 dollars, contre

300 dollars auparavant

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16 dollars, contre 17

dollars auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 95

dollars à 98 dollars

* Energizer Holdings, Inc ENR.N : Barclays relève l'objectif de cours de 21 dollars à

22 dollars

* Entergy ETR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 114 dollars, contre 116

dollars auparavant

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 58 dollars, contre 64

dollars auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 148 dollars à 149 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 133 dollars, contre 124

dollars auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 246 dollars, contre

210 dollars auparavant

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 186 dollars,

contre 197 dollars auparavant

* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 18 dollars, contre 20

dollars auparavant

* Intel INTC.O : HSBC relève sa recommandation de "réduire" à "conserver"; augmente

l'objectif de cours de 26 dollars à 50 dollars

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays relève l'objectif de cours de

75 dollars à 78 dollars

* Kimberly-Clark Corp. KMB.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 102 dollars,

contre 132 dollars auparavant

* Merck & Co Inc MRK.N : TD Cowen augmente l'objectif de cours de 100 dollars à 120

dollars

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 300 dollars à 450

dollars

* Microsoft MSFT.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 655 dollars à 625 dollars

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays relève l'objectif de cours de 45

dollars à 49 dollars

* Mosaic Co MOS.N : RBC relève l'objectif de cours de 27 dollars à 29 dollars

* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 89 dollars, contre 117

dollars auparavant

* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley réduit sa recommandation de "pondération égale" à

"sous-pondérer"

* New York Times Co NYT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 55 dollars à 60

dollars

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 34 dollars à 32

dollars

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 28 dollars,

contre 40 dollars auparavant

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 44 dollars à 42

dollars

* Olaplex Holdings, Inc. OLPX.O : Barclays augmente l'objectif de cours de 1,25

dollar à 1,75 dollar

* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity réduit sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity augmente l'objectif de cours de 359 dollars à 374

dollars

* Pepsico Inc. PEP.O : Barclays relève l'objectif de cours à 148 dollars, contre 144

dollars auparavant

* Pinterest PINS.N : zephirin Group réduit l'objectif de cours de 5 dollars, le

ramenant à 21 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : KBW relève l'objectif de cours à 247 dollars, contre 228

dollars auparavant

* Procter & Gamble PG.N : Barclays relève l'objectif de cours de 151 dollars à 155

dollars

* Ramaco Resources Inc METC.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 33 dollars à 30

dollars

* Ramaco Resources Inc METC.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* Regions Financial RF.N : KBW ramène sa recommandation de "surperformer" à "performance de

marché"

* Republic Services Inc. RSG.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 237 dollars à

236 dollars

* Rxsight Inc RXST.O : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 11 dollars,

contre 10 dollars auparavant

* Sable Offshore Corp SOC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 19 dollars à 28 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 230 dollars à 200 dollars

* Sweetgreen Inc SG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 8 dollars, contre 6

dollars auparavant

* Synchrony Financial SYF.N : HSBC relève l'objectif de cours de 83 dollars à 88 dollars

* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 100

dollars, contre 91 dollars auparavant

* The Hershey Company HSY.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 210 dollars,

contre 188 dollars auparavant

* Toast Inc TOST.N : Evercore ISI relève sa recommandation de "neutre" à

"surperformer"

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Baird réduit l'objectif de cours à 600 dollars, contre 660

dollars auparavant

* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 94 dollars,

contre 96 dollars auparavant

* Verisign, Inc VRSN.O : Baird réduit l'objectif de cours de 325 dollars à 305 dollars

* VF Corp VFC.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 17 dollars, contre 14

dollars auparavant

* Vitesse Energy Inc VTS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 32 dollars à 33 dollars

* WaFd Inc WAFD.O : KBW relève l'objectif de cours de 31 dollars à 34 dollars

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 95 dollars à 120

dollars

* Waste Management Inc. WM.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 266 dollars à

265 dollars

Valeurs associées

ABBVIE
214,470 USD NYSE -1,12%
ABERCROMBIE FT RG-A
104,130 USD NYSE -3,27%
AGILENT TECH
139,655 USD NYSE -3,63%
ALPHA METALLURGL
240,825 USD NYSE -3,48%
ALPHABET-C
330,4200 USD NASDAQ -0,82%
AMAZON.COM
239,1200 USD NASDAQ +0,39%
AMERICAN EXPRESS
364,840 USD NYSE +2,09%
ANAPTYSBIO
45,6600 USD NASDAQ -1,40%
ANGLOGOLD ASH
99,020 USD NYSE +0,49%
APA
25,7800 USD NASDAQ -0,88%
AXALTA COAT SYST
33,570 USD NYSE -0,07%
BELLRNG BRNDS
23,920 USD NYSE -1,62%
BIOMARIN PHARM
54,5900 USD NASDAQ -0,87%
BOK FINL
128,2100 USD NASDAQ +0,41%
CALIFORNIA RES
47,920 USD NYSE +1,53%
CAPITAL ONE FINL
239,170 USD NYSE +0,93%
CDW
131,7000 USD NASDAQ -0,45%
CF INDUSTRIES HL
86,780 USD NYSE +0,19%
CHARLES RIV LAB
219,780 USD NYSE -1,67%
CIVITAS RES
26,380 USD NYSE -0,72%
CLOROX CO.
109,970 USD NYSE -1,14%
COLGATE-PALMOLIV
84,510 USD NYSE +0,20%
CONOCOPHILLIPS
98,170 USD NYSE -0,80%
COTY RG-A
3,055 USD NYSE -3,78%
CYTOKINETICS
62,5800 USD NASDAQ -1,35%
CYTOMX THERAPEUT
5,3900 USD NASDAQ +26,82%
DELL TECH RG-C
120,515 USD NYSE +0,66%
DEVON ENERGY
36,190 USD NYSE -0,36%
DIAMONDBACK ENG
151,2500 USD NASDAQ +0,29%
DRAFTKINGS RG-A
32,6150 USD NASDAQ -8,02%
DUOLINGO RG-A
150,2200 USD NASDAQ -2,72%
DYNE THERAPEUTCS
16,7050 USD NASDAQ +1,74%
EDWARDS LIFESCIENCES
84,360 USD NYSE -0,14%
ENERGIZER HLDGS
20,680 USD NYSE -2,71%
ENTERGY
96,410 USD NYSE +0,76%
EQT
50,540 USD NYSE +1,25%
ESTEE LAUDER RG-A
115,060 USD NYSE -0,49%
EXXON MOBIL
129,870 USD NYSE +0,56%
FIVE BELOW
196,6900 USD NASDAQ -0,68%
GENERAC HLDGS
160,830 USD NYSE -0,42%
Gaz naturel
3,57 USD NYMEX 0,00%
HERSHEY
197,790 USD NYSE -1,67%
HP
20,380 USD NYSE -1,07%
INTEL
47,0500 USD NASDAQ -2,63%
INTL FLAVORS&FRA
71,720 USD NYSE +1,30%
KIMBERLY-CLARK
99,3100 USD NASDAQ -1,10%
MERCK
108,850 USD NYSE -1,90%
MICRON TECHNOLOGY
362,7500 USD NASDAQ +7,76%
MICROSOFT
459,8600 USD NASDAQ +0,70%
MOLSON COORS RG-B
48,950 USD NYSE -3,33%
MOSAIC
26,355 USD NYSE -4,48%
NETAPP
103,8400 USD NASDAQ -4,21%
NEW YORK TIMES -A-
71,510 USD NYSE -0,08%
NORTHERN OIL&GAS
22,250 USD NYSE -1,48%
NORW CRS LINE
21,990 USD NYSE -3,81%
OCCIDENTAL PETROLEUM
42,710 USD NYSE -1,11%
OLAPLEX HLDG
1,6400 USD NASDAQ -0,61%
PENUMBRA
350,660 USD NYSE +0,09%
PEPSICO
146,3200 USD NASDAQ -0,17%
PINTEREST RG-A
25,920 USD NYSE -3,32%
PNC FINL SER
223,170 USD NYSE +3,76%
PROCTER&GAMBLE
144,500 USD NYSE -0,09%
Pétrole Brent
64,15 USD Ice Europ -0,05%
Pétrole WTI
59,53 USD Ice Europ +0,13%
REGIONS FINANCIA
27,760 USD NYSE -2,75%
REPUBLIC SERVICE
210,910 USD NYSE +0,06%
RXSIGHT
9,8100 USD NASDAQ +0,20%
SERVICENOW
127,280 USD NYSE -2,96%
SWEETGREEN RG-A
7,965 USD NYSE -1,67%
SYNCHRONY FINANC
80,200 USD NYSE +3,23%
THE CAMPBELL'S
26,0650 USD NASDAQ -3,10%
TOAST RG-A
33,520 USD NYSE -0,65%
TYLER TECHNOLOGI
440,260 USD NYSE -1,29%
URBAN OUTFITTERS
69,4800 USD NASDAQ -1,53%
VERISIGN
249,4700 USD NASDAQ +0,10%
VF
18,815 USD NYSE -1,95%
VITESSE ENER
19,210 USD NYSE -2,88%
WAFD
32,3900 USD NASDAQ -3,97%
WARRIOR MET COAL
100,110 USD NYSE -2,27%
WASTE MANAGEMENT
221,260 USD NYSE +0,60%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/01/2026 à 12:10:30.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

