TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Micron Technology, Microsoft

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Alphabet, Micron Technology et Microsoft.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 270 à 275 dollars
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 128 dollars,
contre 130 dollars auparavant
* Agilent Technologies Inc A.N : HSBC initie une couverture avec une note d'achat et un
objectif de 180 dollars
* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 205 dollars,
contre 165 dollars auparavant
* Alphabet Inc GOOG.O : Baird relève l'objectif de cours de 310 dollars à 350 dollars
* Amazon AMZN.O : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 300 dollars, contre
275 dollars auparavant
* American Express AXP.N : HSBC relève l'objectif de cours de 295 dollars à 312 dollars
* Anaptysbio ANAB.O : Barclays relève l'objectif de cours de 55 dollars à 78 dollars
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 120 dollars contre 105
dollars
* APA Corporation APA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 22 dollars, contre 21 dollars
auparavant
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 45 dollars,
contre 37 dollars auparavant
* Bellring Brands BRBR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 30 dollars, contre
32 dollars auparavant
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de 84 dollars à 98
dollars
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity relève sa recommandation de
"conserver" à "acheter"
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Leerink Partners relève l'objectif de 60 dollars à 62
dollars
* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 145 dollars à 160
dollars
* California Resources Corp CRC.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 68 dollars à 62
dollars
* Campbell's Co CPB.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 30 dollars à 27
dollars
* Capital One COF.N : HSBC abaisse l'objectif de cours à 226 dollars, contre 234 dollars
auparavant
* CDW Corp CDW.O : Morgan Stanley réduit sa recommandation de "surpondérer" à
"pondération égale"
* CDW Corp CDW.O : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 141 dollars, contre
177 dollars auparavant
* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC relève l'objectif de cours de 90 dollars à 95 dollars
* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 205
dollars à 255 dollars
* Civitas Resources Inc CIVI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 36 dollars, contre 41
dollars auparavant
* Clorox Company CLX.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 109 dollars, contre
108 dollars auparavant
* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève l'objectif de cours de 80 dollars à 83
dollars
* Conocophillips COP.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre
* Coty Inc. COTY.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 3 dollars, contre 3,50
dollars auparavant
* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 70 dollars à 74 dollars
* CytomX Therapeutics CTMX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 8 dollars,
contre 6 dollars auparavant
* CytomX Therapeutics Inc CTMX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 6,5 dollars à
10 dollars
* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 111
dollars, contre 113 dollars auparavant
* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 36 dollars, contre 33
dollars auparavant
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 173 dollars, contre
143 dollars auparavant
* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg relève l'objectif de cours à 40,5 dollars, contre 36
dollars auparavant
* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 200 dollars, contre
300 dollars auparavant
* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16 dollars, contre 17
dollars auparavant
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 95
dollars à 98 dollars
* Energizer Holdings, Inc ENR.N : Barclays relève l'objectif de cours de 21 dollars à
22 dollars
* Entergy ETR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 114 dollars, contre 116
dollars auparavant
* EQT Corp EQT.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 58 dollars, contre 64
dollars auparavant
* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 148 dollars à 149 dollars
* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 133 dollars, contre 124
dollars auparavant
* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 246 dollars, contre
210 dollars auparavant
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 186 dollars,
contre 197 dollars auparavant
* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 18 dollars, contre 20
dollars auparavant
* Intel INTC.O : HSBC relève sa recommandation de "réduire" à "conserver"; augmente
l'objectif de cours de 26 dollars à 50 dollars
* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays relève l'objectif de cours de
75 dollars à 78 dollars
* Kimberly-Clark Corp. KMB.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 102 dollars,
contre 132 dollars auparavant
* Merck & Co Inc MRK.N : TD Cowen augmente l'objectif de cours de 100 dollars à 120
dollars
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 300 dollars à 450
dollars
* Microsoft MSFT.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 655 dollars à 625 dollars
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays relève l'objectif de cours de 45
dollars à 49 dollars
* Mosaic Co MOS.N : RBC relève l'objectif de cours de 27 dollars à 29 dollars
* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 89 dollars, contre 117
dollars auparavant
* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley réduit sa recommandation de "pondération égale" à
"sous-pondérer"
* New York Times Co NYT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 55 dollars à 60
dollars
* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 34 dollars à 32
dollars
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 28 dollars,
contre 40 dollars auparavant
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 44 dollars à 42
dollars
* Olaplex Holdings, Inc. OLPX.O : Barclays augmente l'objectif de cours de 1,25
dollar à 1,75 dollar
* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity réduit sa recommandation de "acheter" à "conserver"
* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity augmente l'objectif de cours de 359 dollars à 374
dollars
* Pepsico Inc. PEP.O : Barclays relève l'objectif de cours à 148 dollars, contre 144
dollars auparavant
* Pinterest PINS.N : zephirin Group réduit l'objectif de cours de 5 dollars, le
ramenant à 21 dollars
* PNC Financial Services PNC.N : KBW relève l'objectif de cours à 247 dollars, contre 228
dollars auparavant
* Procter & Gamble PG.N : Barclays relève l'objectif de cours de 151 dollars à 155
dollars
* Ramaco Resources Inc METC.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 33 dollars à 30
dollars
* Ramaco Resources Inc METC.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"
* Regions Financial RF.N : KBW ramène sa recommandation de "surperformer" à "performance de
marché"
* Republic Services Inc. RSG.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 237 dollars à
236 dollars
* Rxsight Inc RXST.O : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 11 dollars,
contre 10 dollars auparavant
* Sable Offshore Corp SOC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 19 dollars à 28 dollars
* ServiceNow Inc NOW.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 230 dollars à 200 dollars
* Sweetgreen Inc SG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 8 dollars, contre 6
dollars auparavant
* Synchrony Financial SYF.N : HSBC relève l'objectif de cours de 83 dollars à 88 dollars
* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 100
dollars, contre 91 dollars auparavant
* The Hershey Company HSY.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 210 dollars,
contre 188 dollars auparavant
* Toast Inc TOST.N : Evercore ISI relève sa recommandation de "neutre" à
"surperformer"
* Tyler Technologies Inc TYL.N : Baird réduit l'objectif de cours à 600 dollars, contre 660
dollars auparavant
* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 94 dollars,
contre 96 dollars auparavant
* Verisign, Inc VRSN.O : Baird réduit l'objectif de cours de 325 dollars à 305 dollars
* VF Corp VFC.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 17 dollars, contre 14
dollars auparavant
* Vitesse Energy Inc VTS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 32 dollars à 33 dollars
* WaFd Inc WAFD.O : KBW relève l'objectif de cours de 31 dollars à 34 dollars
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 95 dollars à 120
dollars
* Waste Management Inc. WM.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 266 dollars à
265 dollars
