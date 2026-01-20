information fournie par Reuters • 20/01/2026 à 12:10

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Micron Technology, Microsoft

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Alphabet, Micron Technology et Microsoft.

auparavant

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 270 à 275 dollars

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 128 dollars,

contre 130 dollars auparavant

* Agilent Technologies Inc A.N : HSBC initie une couverture avec une note d'achat et un

objectif de 180 dollars

* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 205 dollars,

contre 165 dollars auparavant

* Alphabet Inc GOOG.O : Baird relève l'objectif de cours de 310 dollars à 350 dollars

* Amazon AMZN.O : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 300 dollars, contre

275 dollars auparavant

* American Express AXP.N : HSBC relève l'objectif de cours de 295 dollars à 312 dollars

* Anaptysbio ANAB.O : Barclays relève l'objectif de cours de 55 dollars à 78 dollars

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 120 dollars contre 105

dollars

* APA Corporation APA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 22 dollars, contre 21 dollars

auparavant

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 45 dollars,

contre 37 dollars auparavant

* Bellring Brands BRBR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 30 dollars, contre

32 dollars auparavant

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de 84 dollars à 98

dollars

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity relève sa recommandation de

"conserver" à "acheter"

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Leerink Partners relève l'objectif de 60 dollars à 62

dollars

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 145 dollars à 160

dollars

* California Resources Corp CRC.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 68 dollars à 62

dollars

* Campbell's Co CPB.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 30 dollars à 27

dollars

* Capital One COF.N : HSBC abaisse l'objectif de cours à 226 dollars, contre 234 dollars

auparavant

* CDW Corp CDW.O : Morgan Stanley réduit sa recommandation de "surpondérer" à

"pondération égale"

* CDW Corp CDW.O : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 141 dollars, contre

177 dollars auparavant

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC relève l'objectif de cours de 90 dollars à 95 dollars

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 205

dollars à 255 dollars

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 36 dollars, contre 41

dollars auparavant

* Clorox Company CLX.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 109 dollars, contre

108 dollars auparavant

* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève l'objectif de cours de 80 dollars à 83

dollars

* Conocophillips COP.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* Coty Inc. COTY.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 3 dollars, contre 3,50

dollars auparavant

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 70 dollars à 74 dollars

* CytomX Therapeutics CTMX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 8 dollars,

contre 6 dollars auparavant

* CytomX Therapeutics Inc CTMX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 6,5 dollars à

10 dollars

* Dell Technologies Inc DELL.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 111

dollars, contre 113 dollars auparavant

* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 36 dollars, contre 33

dollars auparavant

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 173 dollars, contre

143 dollars auparavant

* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg relève l'objectif de cours à 40,5 dollars, contre 36

dollars auparavant

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 200 dollars, contre

300 dollars auparavant

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16 dollars, contre 17

dollars auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 95

dollars à 98 dollars

* Energizer Holdings, Inc ENR.N : Barclays relève l'objectif de cours de 21 dollars à

22 dollars

* Entergy ETR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 114 dollars, contre 116

dollars auparavant

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 58 dollars, contre 64

dollars auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 148 dollars à 149 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 133 dollars, contre 124

dollars auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 246 dollars, contre

210 dollars auparavant

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 186 dollars,

contre 197 dollars auparavant

* HP Inc HPQ.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 18 dollars, contre 20

dollars auparavant

* Intel INTC.O : HSBC relève sa recommandation de "réduire" à "conserver"; augmente

l'objectif de cours de 26 dollars à 50 dollars

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays relève l'objectif de cours de

75 dollars à 78 dollars

* Kimberly-Clark Corp. KMB.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 102 dollars,

contre 132 dollars auparavant

* Merck & Co Inc MRK.N : TD Cowen augmente l'objectif de cours de 100 dollars à 120

dollars

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 300 dollars à 450

dollars

* Microsoft MSFT.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 655 dollars à 625 dollars

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays relève l'objectif de cours de 45

dollars à 49 dollars

* Mosaic Co MOS.N : RBC relève l'objectif de cours de 27 dollars à 29 dollars

* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 89 dollars, contre 117

dollars auparavant

* NetApp Inc NTAP.O : Morgan Stanley réduit sa recommandation de "pondération égale" à

"sous-pondérer"

* New York Times Co NYT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 55 dollars à 60

dollars

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 34 dollars à 32

dollars

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 28 dollars,

contre 40 dollars auparavant

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 44 dollars à 42

dollars

* Olaplex Holdings, Inc. OLPX.O : Barclays augmente l'objectif de cours de 1,25

dollar à 1,75 dollar

* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity réduit sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity augmente l'objectif de cours de 359 dollars à 374

dollars

* Pepsico Inc. PEP.O : Barclays relève l'objectif de cours à 148 dollars, contre 144

dollars auparavant

* Pinterest PINS.N : zephirin Group réduit l'objectif de cours de 5 dollars, le

ramenant à 21 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : KBW relève l'objectif de cours à 247 dollars, contre 228

dollars auparavant

* Procter & Gamble PG.N : Barclays relève l'objectif de cours de 151 dollars à 155

dollars

* Ramaco Resources Inc METC.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 33 dollars à 30

dollars

* Ramaco Resources Inc METC.O : Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* Regions Financial RF.N : KBW ramène sa recommandation de "surperformer" à "performance de

marché"

* Republic Services Inc. RSG.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 237 dollars à

236 dollars

* Rxsight Inc RXST.O : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 11 dollars,

contre 10 dollars auparavant

* Sable Offshore Corp SOC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 19 dollars à 28 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 230 dollars à 200 dollars

* Sweetgreen Inc SG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 8 dollars, contre 6

dollars auparavant

* Synchrony Financial SYF.N : HSBC relève l'objectif de cours de 83 dollars à 88 dollars

* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 100

dollars, contre 91 dollars auparavant

* The Hershey Company HSY.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 210 dollars,

contre 188 dollars auparavant

* Toast Inc TOST.N : Evercore ISI relève sa recommandation de "neutre" à

"surperformer"

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Baird réduit l'objectif de cours à 600 dollars, contre 660

dollars auparavant

* Urban Outfitters Inc URBN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 94 dollars,

contre 96 dollars auparavant

* Verisign, Inc VRSN.O : Baird réduit l'objectif de cours de 325 dollars à 305 dollars

* VF Corp VFC.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 17 dollars, contre 14

dollars auparavant

* Vitesse Energy Inc VTS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 32 dollars à 33 dollars

* WaFd Inc WAFD.O : KBW relève l'objectif de cours de 31 dollars à 34 dollars

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 95 dollars à 120

dollars

* Waste Management Inc. WM.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 266 dollars à

265 dollars